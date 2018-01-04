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 Политика Украины
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Все про:НАПК (552) Соломатина (16)

 Рассмотрение иска НАПК к Соломатиной назначено на 12 апреля

Голосеевский районный суд г.Киева 12 апреля 2018 года рассмотрит иск Национального антикоррупционного бюро Украины (НАПК) к руководителю департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Анне Соломатиной, заявившей о коррупции в Нацагентстве, относительно защиты деловой репутации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Иск НАПК к А.Соломатиной о защите деловой репутации юридического лица зарегистрирован 21 ноября 2017 года, и назначен к рассмотрению на 16:00 12 апреля. Судья по делу - Александра Колдина.

Как сообщалось, руководитель департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК А.Соломатина заявила, что проверки е-декларирования фальсифицируются, и попросила антикоррупционные органы расследовать факты неправомерных действий, а главу НАПК Наталью Корчак отстранить от выполнения обязанностей на время расследования.

Она также сообщила, что написала заявление об увольнении с занимаемой должности. Также заявления об увольнении с занимаемых должностей написали еще несколько человек, в том числе руководители других департаментов НАПК.

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В НАПК заявили, что обнародованные А.Соломатиной данные не соответствуют действительности, ввиду чего подали в Шевченковский райсуд Киева иск с требованием опровергнуть озвученную информацию. "Гражданка Соломатина не занимает… должность руководителя департамента с 31 октября 2017 года. Обращаем внимание, что ее суждения носят сугубо субъективный характер, а информация является недостоверной и должна быть проверена судом", - заявили в Агентстве.

18 ноября А.Соломатина заявила, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал расследование дела о злоупотреблениях в НАПК от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Службе безопасности Украины (СБУ). Она подчеркнула, что будет добиваться возвращения расследования по делу НАПК назад в НАБУ.

21 ноября Шевченковский районный суд г.Киева не принял к рассмотрению иск Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) к экс-руководителю департамента финансового контроля НАПК А.Соломатиной о защите деловой репутации.

Источник: https://censor.net.ua/n3042746
 
 
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пэтро охметович и его суды рехвормированннные
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относительно защиты деловой репутации.Источник:https://censor.net.ua/n3042746

Як можливо. жінку легкої поведінки. позбавити цноти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРассмотрение иска НАПК к Соломатиной назначено на 12 апреля
 
 
 
 
 
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