 Рассмотрение иска НАПК к Соломатиной назначено на 12 апреля

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: СБУ получила материалы дела о возможных злоупотреблениях в НАПК, озвученных Соломатиной

Иск НАПК к А.Соломатиной о защите деловой репутации юридического лица зарегистрирован 21 ноября 2017 года, и назначен к рассмотрению на 16:00 12 апреля. Судья по делу - Александра Колдина.

Как сообщалось, руководитель департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК А.Соломатина заявила, что проверки е-декларирования фальсифицируются, и попросила антикоррупционные органы расследовать факты неправомерных действий, а главу НАПК Наталью Корчак отстранить от выполнения обязанностей на время расследования.



Она также сообщила, что написала заявление об увольнении с занимаемой должности. Также заявления об увольнении с занимаемых должностей написали еще несколько человек, в том числе руководители других департаментов НАПК.



Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Отсутствуют какие-либо инструменты влияния на НАПК": в АП отвергают причастность их сотрудников к фальсификации проверок е-деклараций



В НАПК заявили, что обнародованные А.Соломатиной данные не соответствуют действительности, ввиду чего подали в Шевченковский райсуд Киева иск с требованием опровергнуть озвученную информацию. "Гражданка Соломатина не занимает… должность руководителя департамента с 31 октября 2017 года. Обращаем внимание, что ее суждения носят сугубо субъективный характер, а информация является недостоверной и должна быть проверена судом", - заявили в Агентстве.

18 ноября А.Соломатина заявила, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал расследование дела о злоупотреблениях в НАПК от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Службе безопасности Украины (СБУ). Она подчеркнула, что будет добиваться возвращения расследования по делу НАПК назад в НАБУ.

21 ноября Шевченковский районный суд г.Киева не принял к рассмотрению иск Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) к экс-руководителю департамента финансового контроля НАПК А.Соломатиной о защите деловой репутации.