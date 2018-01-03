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 Политика Украины
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Все про:археолог (115) Крым (19184) Порошенко (14054) Россия (67608) санкции (6405)

 Международная конференция призвала Порошенко включить в санкционные списки российских археологов, работающих в Крыму

Международная конференция "Крым 2014-2017: Аннексированная культура", проходившая в Киеве 27 декабря, в своей резолюции призвала президента Украины Петра Порошенко поручить Совету нацбезопасности и обороны Украины включить в санкционные списки всех российских археологов, осуществляющих раскопки в аннексированном Крыму.

Об этом говорится в тексте резолюции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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Также участники конференции призвали Порошенко поручить СНБО "включить в санкционные списки все музейные учреждения РФ, осуществляющие вывоз и экспонирование отдельных музейных предметов или коллекций из Крыма и инициировать внесение их в соответствующие международные санкционные списки".

В июле 2017 года Прокуратура АРК сообщила, что открыла уголовное производство в отношении российских ученых, которые проводят раскопки на территории аннексированного Крыма.

Ранее в Министерстве культуры Украины заявляли о планах обратиться в ряд международных организаций с просьбой отреагировать на раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Против российских археологов, ведущих работы в оккупированном Крыму, начато уголовное производство, - прокуратура

В октябре 2017 года Министерство иностранных дел Украины сообщало, что представители ЮНЕСКО решили продолжить прямой мониторинг ситуации в Крыму, который был приостановлен из-за аннексии полуострова.

Российский министр культуры Крыма Арина Новосельская 19 сентября пригласила представителей ЮНЕСКО лично побывать на полуострове и "объективно оценить" состояние объектов культурного и исторического значения.

Источник: https://censor.net.ua/n3042743
 
 
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То не археологи, то гробокопатели. Роют и вывозят на кацапию все ценное. Обычные воры.
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там ще є одна верфь, що ремонтує кацапські військові кораблі, її також у санкційний список.
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На святе замахнувся ?! Я на це не піду!


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Нетолерантно. Ще об'єми продажів щикаляду з ліпєцької фабрики впадуть
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Це вже занадто партнерам забороняти грабувати археологічні пам'ятки української землі.
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Как можно, это уважаемые торговые партнеры Порошенко.
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Почему такое происходит в точности да не наоборот?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеждународная конференция призвала Порошенко включить в санкционные списки российских археологов, работающих в Крыму
 
 
 
 
 
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