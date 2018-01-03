 Международная конференция призвала Порошенко включить в санкционные списки российских археологов, работающих в Крыму

Об этом говорится в тексте резолюции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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Также участники конференции призвали Порошенко поручить СНБО "включить в санкционные списки все музейные учреждения РФ, осуществляющие вывоз и экспонирование отдельных музейных предметов или коллекций из Крыма и инициировать внесение их в соответствующие международные санкционные списки".



В июле 2017 года Прокуратура АРК сообщила, что открыла уголовное производство в отношении российских ученых, которые проводят раскопки на территории аннексированного Крыма.



Ранее в Министерстве культуры Украины заявляли о планах обратиться в ряд международных организаций с просьбой отреагировать на раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.

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В октябре 2017 года Министерство иностранных дел Украины сообщало, что представители ЮНЕСКО решили продолжить прямой мониторинг ситуации в Крыму, который был приостановлен из-за аннексии полуострова.



Российский министр культуры Крыма Арина Новосельская 19 сентября пригласила представителей ЮНЕСКО лично побывать на полуострове и "объективно оценить" состояние объектов культурного и исторического значения.