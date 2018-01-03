 При обстреле российской авиабазы в Сирии уничтожены 7 самолетов и склад боеприпасов, - "Коммерсантъ"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсантъ".
"О чрезвычайном происшествии на сирийской авиабазе Хмеймим “Ъ” стало известно из двух военно-дипломатических источников. Не углубляясь в детали, они сообщили, что боевики одной из террористических группировок обстреляли российский военный объект в Сирии, вследствие чего были фактически уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда", - сообщает издание.
Всего, по неофициальным данным, могли пострадать более десяти военнослужащих. В Минобороны РФ инцидент пока никак не комментировали: военные лишь официально подтвердили гибель двух летчиков, пилотировавших в тот день российский вертолет Ми-24. По версии Минобороны РФ, никакого огневого воздействия на вертолет не оказывалось — подвела сама техника.
Инцидент в Хмеймиме можно считать одним из самых серьезных за все время участия РФ в войне в Сирии. Во-первых, все потери — как боевые, так и нет — носили во время кампании единичный характер, массового поражения российской техники не фиксировалось. Во-вторых, до 31 декабря российские системы ПВО не допустили ни одного факта нарушения зон безопасности баз в Тартусе и Хмеймиме. Однако в тот день системы ПВО не помогли.
дуй до комерсанту за фотками. а також незабудь до пуйла сходити, щоб розїяснив як це двічи виходити звідти, звідки вже вийшли. та фотки попроси, як вони уночі назад з кордону у сирію бігли, щоб базу захистити від "кривизни землі" (с). і без фоток не приходб сюди назад. з кілометру фото давай. з сотого кілометру, там, на кордоні. пуйло тобі точно їх дасть
А кадилом махать не пробовали, мироточащих икон не прикладывали(авось исцелятся)?
так как чеченцы и без бавмалеев вас имеют...\тут даже без улыбки...\
От сирийского бойца!
сцарь хуйло всех пабедил😁
Если причастность этих формирований к атаке на Хмеймим будет подтверждена, то российско-американские отношения в 2018-м году начнутся с серьезного выяснения отношений.
Чому РАДИКАЛЬНІ ІСЛАМІСТИ? Вони ПАТРІОТИ які обороняють свою землю проти РАШЕСЬКИХ ЧУЖИНЦІВ!
Прикольно
но кажись чурки на ишаках доставили трубы и мины поближе
и пока кацы бухие валялись по казармамах
отправили подарки
жмуры там полюбому
ну и минус ярд$
наконецто чурки вспомнили опыт афганских душман
правда стингеров нима, но есть мины))))
Учебник по истреблению рашистских танков в Сирии /можно наслаждаться по полной
https://www.youtube.com/watch?v=1CCaqnA5j_8&list=UUB1QySztSwICmUj5erHlYqw