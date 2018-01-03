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 При обстреле российской авиабазы в Сирии уничтожены 7 самолетов и склад боеприпасов, - "Коммерсантъ"

31 декабря радикальные исламисты обстреляли из минометов российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, в результате чего были уничтожены как минимум четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и военно-транспортный самолет Ан-72. Инцидент в Хмеймиме можно считать одним из самых серьезных за все время участия РФ в войне в Сирии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсантъ".

Также смотрите: Российский вертолет Ми-24 разбился в Сирии, оба пилота погибли. ФОТО

"О чрезвычайном происшествии на сирийской авиабазе Хмеймим “Ъ” стало известно из двух военно-дипломатических источников. Не углубляясь в детали, они сообщили, что боевики одной из террористических группировок обстреляли российский военный объект в Сирии, вследствие чего были фактически уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда", - сообщает издание.

Всего, по неофициальным данным, могли пострадать более десяти военнослужащих. В Минобороны РФ инцидент пока никак не комментировали: военные лишь официально подтвердили гибель двух летчиков, пилотировавших в тот день российский вертолет Ми-24. По версии Минобороны РФ, никакого огневого воздействия на вертолет не оказывалось — подвела сама техника.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Путин говорил:"Мы русских не бросаем". Я верила, а оказывается это все - ложь", - мать уничтоженного в Сирии российского наемника Цуркану. ВИДЕО

Инцидент в Хмеймиме можно считать одним из самых серьезных за все время участия РФ в войне в Сирии. Во-первых, все потери — как боевые, так и нет — носили во время кампании единичный характер, массового поражения российской техники не фиксировалось. Во-вторых, до 31 декабря российские системы ПВО не допустили ни одного факта нарушения зон безопасности баз в Тартусе и Хмеймиме. Однако в тот день системы ПВО не помогли.

Источник: https://censor.net.ua/n3042740
 
 
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И кто её должен был сфотографировать , Во-вошка ? При обстреле российской авиабазы в Сирии уничтожены 7 самолетов и склад боеприпасов, - "Коммерсантъ" - Цензор.НЕТ 8745
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Ну, допустим, те кто стрелял. Или они наобум клали?
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И что тебе даст фото с расстояния в километр ?
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Ну спутники снимают со 100 км и ничего, можно разобраться.
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Ну дык они сверху снимают всё таки . И , видимо , специальной оптикой .
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Ясно. Доказательств, кроме ссылки на сру-источник у Вас нет. Сдавайтесь.
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Главное , чтобы ихтамнеты на базе вовремя сдались . Хотя могут и не сдаваться . В любом случае им бошки поотрезают .
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При обстрілі російської авіабази в Сирії знищено 7 літаків і склад боєприпасів, - "Коммерсантъ" - Цензор.НЕТ 4827 ваші-докізятільства-нідокізятільства? При обстрілі російської авіабази в Сирії знищено 7 літаків і склад боєприпасів, - "Коммерсантъ" - Цензор.НЕТ 4827
дуй до комерсанту за фотками. а також незабудь до пуйла сходити, щоб розїяснив як це двічи виходити звідти, звідки вже вийшли. та фотки попроси, як вони уночі назад з кордону у сирію бігли, щоб базу захистити від "кривизни землі" (с). і без фоток не приходб сюди назад. з кілометру фото давай. з сотого кілометру, там, на кордоні. пуйло тобі точно їх дасть
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Ну что ж давайте поверим сру-газете. Ведь это так здорово. И пусть событие случилось 3 дня назад, и никто его больше не заметил ни из разведок, ни из журналистов. Подумаешь, сгорели 7 самолётов и рванул склад.
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Там не совсем маленькие камеры стоят.
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На километр даже из калаша фотографа подстрелить можно. А с самого голимого миномета можно гатить километра на три. Какой смысл сирийцам так рисковать? Чтоб успокоить кацапа под ником Михаил Кравченко?
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тебе легче дать что она не уничтожена - звякни своим ихтамнетам...
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ватники нехило так стартонули под новый год - елка сгорела, в Персии - революция, вертолет /там еще было 7 бандофицеров/ - грохнулся, теперь прореживание стервятников. Что-то еще какая-то плотина и роскосмос должны отчудить.
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Про победу я ничего писать не буду и так все понятно.... так же понятно, что предновогоднее оливье с бояркой сыграло с личным составом базы злую шутку....
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Ларри Кинг спросил у Путлера : мистер президент что с лодкой? ОНА утонула....пророчество Путлера впечатляет... При обстреле российской авиабазы в Сирии уничтожены 7 самолетов и склад боеприпасов, - "Коммерсантъ" - Цензор.НЕТ 6935
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а CNN iнформувало цо бойвики вже захопили базу i знищили усе там.
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Зачем вы такое говорите? Как самолеты могли быть уничтожены, когда черным по белому написано, что за два дня до происшествия, они были списаны, как экспонаты в местный краеведческий музей, а летчики и персонал уволились по собственному желанию.
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а шо разве вяликие ИГИЛ не пабедили?
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Победили 200500 раз . Уже все трильйоны игиловских штабов уничтожены .
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Да они говорят всех сирийцев Калибрами засыпали, может правда то сирийские тушканчики были При обстреле российской авиабазы в Сирии уничтожены 7 самолетов и склад боеприпасов, - "Коммерсантъ" - Цензор.НЕТ 1955
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а это не ИГИЛ был - это верблюды отомстили за бомбардировку пустыни Калибрами...)))
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Шо, вот так взяли и сгорели?
А кадилом махать не пробовали, мироточащих икон не прикладывали(авось исцелятся)?
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вот тут кацапы на собственной шкуре прочувствовали-каково нашим на "передке" под прицельным огнём,причём круглые сутки...и шо ,суки-"кипиш",да?))) так им и надо... "асвабадители" хреновы...
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кацаПсинская яхта паБЕДА и её капитан Путлер заканчивают кругосветную Регату.....
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Сапоньков пропогандон на ставці. Відбріхується в міру можливості завжди.
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ще і на Старий Новий рік щось буде
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ничо не понял, шойгу сказал что освободил три сирии и разбил 50000 штабов террористов, кто тогда обстреливает базы руснявых?
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это ракеты, запущенные ранее... до того, как козломордые всех "разбили" ))))
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Це дуже добра новина, а була б ще краще якби уложили дві три сотні ватного біомусора.
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Жарко в Сирии, а то кудесники из навоза новых налепили бы...
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А это не ИГИЛ, это Сирийцы, утилизацию генетического иностранного мусора , в своём доме устроили.
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CNN & BBC сообщают, что база захвачена бармалеями-повстанцами, захвачены 5 самолетов, с бармалеями-десантниками на бортах они уже направлены на Маскву для высадки на Красной площади и захвата Кремля
При обстрілі російської авіабази в Сирії знищено 7 літаків і склад боєприпасів, - "Коммерсантъ" - Цензор.НЕТ 3290
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там чеченцев в Мацквабаде достаточно для кацапов - так что твою туфту отменили...
так как чеченцы и без бавмалеев вас имеют...\тут даже без улыбки...\
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Рашкаванских карателей проредили малость
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У меня один вопрос по тексту: как средства ПВО могут справится с миномётным обстрелом? Это звучит приблизительно так: средство от головной боли не допускало возникновения головной боли но в тот день не справилось с диареей.
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это же сруское ПВО, если кривизна земли позволяет, они и муху собьют=)))
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а там видно Земля круглая а ракеты делали для плоской.=))
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Кривизна Земли должна была помочь хотя бы в этот раз.
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Получай, рашист, гранату
От сирийского бойца!
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Хенералы наклали кирпичей и так быстро драпали на вертолёте что зацепились за высоковольтные провода и присоединились к оркестру александрова. При обстрілі російської авіабази в Сирії знищено 7 літаків і склад боєприпасів, - "Коммерсантъ" - Цензор.НЕТ 4088
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Ополченцы обстреляли террористическую базу руССофашистких оккупантов.
сцарь хуйло всех пабедил😁
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При этом высокопоставленные российские военные неоднократно обвиняли коалицию во главе с США в создании в Эт-Танфе (провинция Хомс) базы. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в интервью «Комсомольской правде», ссылаясь на данные космической и других видов разведки, заявлял, что на этой базе находятся отряды боевиков: «Они фактически там готовятся».

Если причастность этих формирований к атаке на Хмеймим будет подтверждена, то российско-американские отношения в 2018-м году начнутся с серьезного выяснения отношений.
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будут давить... - что там в США выпускается...?\о нет...!!! будут жечь доллары...\
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кацапам не привыкать, у них теперь главная надежда петро охметов
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Я думаю это закончится запретом в кацапездии секса, бокса и джаза.... доллары боюсь устоят)
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Оставляя за бортом все прочие аспекты, чисто интересно, сколько стоит перечисленная уничтоженная авиатехника в долларах ?
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это только на пользу расейскаму авиапрому
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Су-24 уже не выпускают. Су-35 С стоит 50 млн. Ан -72 не больше 10. Если в складе были управляемые ракеты то счёт может быть на сотню миллионов.
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31 грудня радикальні ісламісти обстріляли з мінометів російську авіабазу Хмеймім в Сирії, . .
Чому РАДИКАЛЬНІ ІСЛАМІСТИ? Вони ПАТРІОТИ які обороняють свою землю проти РАШЕСЬКИХ ЧУЖИНЦІВ!
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Сирийские шахтеры и трактористы защищали свою молодую республику от Ассадовской хунты При обстрілі російської авіабази в Сирії знищено 7 літаків і склад боєприпасів, - "Коммерсантъ" - Цензор.НЕТ 3248
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Не оскробляй муджахедов. Они защищают свою Родину от рашистов.
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Многие летчики мечтают стать космонавтами. У двух кацапских летунов мечта исполнилась. Правда, не совсем, так, как они хотели.
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Какой-то сирийский механизатор получит золотого шайтана первой степени При обстрілі російської авіабази в Сирії знищено 7 літаків і склад боєприпасів, - "Коммерсантъ" - Цензор.НЕТ 9488
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Басмачи уничтожили из духовых ружей воздушно-галактические крейсера При обстрілі російської авіабази в Сирії знищено 7 літаків і склад боєприпасів, - "Коммерсантъ" - Цензор.НЕТ 5394
Прикольно
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неплохо бы весь бой посмотреть
но кажись чурки на ишаках доставили трубы и мины поближе
и пока кацы бухие валялись по казармамах
отправили подарки
жмуры там полюбому
ну и минус ярд$
наконецто чурки вспомнили опыт афганских душман
правда стингеров нима, но есть мины))))
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По теме
Учебник по истреблению рашистских танков в Сирии /можно наслаждаться по полной


https://www.youtube.com/watch?v=1CCaqnA5j_8&list=UUB1QySztSwICmUj5erHlYqw

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Это были полностью побеждённые рашизмом ИГИЛ? Или всё-таки не полностью? Или вообще не побеждённые? А?
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хм смотрел карту ... там и близко миномётом не достать , кто то нагло врёт.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПри обстреле российской авиабазы в Сирии уничтожены 7 самолетов и склад боеприпасов, - "Коммерсантъ"
 
 
 
 
 
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