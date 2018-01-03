 При обстреле российской авиабазы в Сирии уничтожены 7 самолетов и склад боеприпасов, - "Коммерсантъ"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсантъ".

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"О чрезвычайном происшествии на сирийской авиабазе Хмеймим “Ъ” стало известно из двух военно-дипломатических источников. Не углубляясь в детали, они сообщили, что боевики одной из террористических группировок обстреляли российский военный объект в Сирии, вследствие чего были фактически уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда", - сообщает издание.

Всего, по неофициальным данным, могли пострадать более десяти военнослужащих. В Минобороны РФ инцидент пока никак не комментировали: военные лишь официально подтвердили гибель двух летчиков, пилотировавших в тот день российский вертолет Ми-24. По версии Минобороны РФ, никакого огневого воздействия на вертолет не оказывалось — подвела сама техника.

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Инцидент в Хмеймиме можно считать одним из самых серьезных за все время участия РФ в войне в Сирии. Во-первых, все потери — как боевые, так и нет — носили во время кампании единичный характер, массового поражения российской техники не фиксировалось. Во-вторых, до 31 декабря российские системы ПВО не допустили ни одного факта нарушения зон безопасности баз в Тартусе и Хмеймиме. Однако в тот день системы ПВО не помогли.