 Попытка РФ провести выборы президента в оккупированном Крыму ставит под сомнение их легитимность, - Климкин

Об этом он на встрече с его немецким коллегой Зигмаром Габриэлем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter МИД Украины.
"Россия перенесла дату своих выборов на годовщину нелегального референдума, состоявшегося на территории Крима. Это был сознательный шаг. Попытка организовать эти выборы на территории оккупированного Крыма делает их весьма сомнительными с точки зрения их легитимности", – заявил Климкин.
Напомним, президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. Ранее выборы президента РФ проходили в начале марта, однако эту традицию подправили и перенесли их на 18 марта - день, когда президент России Владимир Путин подписал с оккупационной "властью" Крыма "договор" о его вхождении в состав России.
А вот это уже хорошая новость на ночь глядя:
На російській військовій базі знищили 7 літаків
КРЫМский УКР додав(ла),Крымские Новости @qhacomua85% инвестиций в Крым - бюджет РФ http://qha.com.ua/ru/ekonomika/85-investitsii-v-krim-byudjet-rf/85-investitsii-v-krim-byudjet-rf/185081/ …
2 На протяжении нескольких дней столичная полиция дважды задерживала одного и того же мужчину за два разных убийства. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева..
Кто знает, где в волонтерское движение "Спали судью вместе с машиной" записывают.?
Убивать нужно на месте. Блокировать скорую, полицию, вытягивать(толерантно) и убивать.
Террористов не любят, но парой фраз обмениваются прежде чем их уничтожить..
Здесь выберут из двух зол..В архивах демократии нужно записать -пытались до последнего..
С КимЧенХуйлом разговаривают? Приходится..
В Сирии авиабазу Хмеймим, используемую российской армией, обстреляли из минометов, вследствие чего было уничтожено семь самолетов, сообщило российское издание Коммерсант со ссылкой на двух военно-дипломатических источников. По словам собеседников, происшествие, которое может считаться одним из самых серьезных за все время российской военной операции в Сирии, произошло 31 декабря 2017 года. По предварительным данным, минометные удары со стороны исламистов уничтожили четыре бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С, один военно-транспортный самолет Ан-72, а также склад боеприпасов. Более десяти военнослужащих, предварительно, получили ранения.
https://nv.ua/world/countries/rossijskuju-bazu-v-sirii-obstreljali-iz-minometov-unichtozheno-sem-samoletov-smi-2443326.html
https://www.kommersant.ru/doc/3514249
Так ждем..помогаем..