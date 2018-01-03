 Попытка РФ провести выборы президента в оккупированном Крыму ставит под сомнение их легитимность, - Климкин

Об этом он на встрече с его немецким коллегой Зигмаром Габриэлем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter МИД Украины.

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"Россия перенесла дату своих выборов на годовщину нелегального референдума, состоявшегося на территории Крима. Это был сознательный шаг. Попытка организовать эти выборы на территории оккупированного Крыма делает их весьма сомнительными с точки зрения их легитимности", – заявил Климкин.

Напомним, президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. Ранее выборы президента РФ проходили в начале марта, однако эту традицию подправили и перенесли их на 18 марта - день, когда президент России Владимир Путин подписал с оккупационной "властью" Крыма "договор" о его вхождении в состав России.