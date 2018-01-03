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 Политика Украины
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 Попытка РФ провести выборы президента в оккупированном Крыму ставит под сомнение их легитимность, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что попытка Москвы провести выборы президента России 2018 года в аннексированном Крыму делает их "сомнительными с точки зрения их легитимности".

Об этом он на встрече с его немецким коллегой Зигмаром Габриэлем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter МИД Украины.

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"Россия перенесла дату своих выборов на годовщину нелегального референдума, состоявшегося на территории Крима. Это был сознательный шаг. Попытка организовать эти выборы на территории оккупированного Крыма делает их весьма сомнительными с точки зрения их легитимности", – заявил Климкин.

Напомним, президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. Ранее выборы президента РФ проходили в начале марта, однако эту традицию подправили и перенесли их на 18 марта - день, когда президент России Владимир Путин подписал с оккупационной "властью" Крыма "договор" о его вхождении в состав России.

Попытка РФ провести выборы президента в оккупированном Крыму ставит под сомнение их легитимность, - Климкин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3042739
 
 
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Климкинд, а твой тесть, кавалер ордена Хуйла за возвращение Крыма за кого будет голосовать?
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Скоро кукурузники достанут из ангаров.. Такими темпами.
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Про думу тоже самое говорили ,проглотили как ничего и не было
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Попытка РФ провести выборы президента в оккупированном Крыму ставит под сомнение их легитимность, - Климкин - Цензор.НЕТ 2736КРЫМский УКР‏ @Crimea_Ukr 7 год.7 годин томуБільшеКРЫМский УКР ретвітнув(ла) Крымские НовостиНу наконец-то! Учитесь, "хохлы": россия сделала из #Крым'а самодостаточный регион
КРЫМский УКР додав(ла),Попытка РФ провести выборы президента в оккупированном Крыму ставит под сомнение их легитимность, - Климкин - Цензор.НЕТ 3193Крымские Новости @qhacomua85% инвестиций в Крым - бюджет РФ http://qha.com.ua/ru/ekonomika/85-investitsii-v-krim-byudjet-rf/85-investitsii-v-krim-byudjet-rf/185081/ …
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СБУ !!! Что там у нас на счет сепарского сайта ,,Кореспондент,, ???
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= 13. Поганий знак... І число грудня 31 так само показує, якщо з справа читати. Дубль з 13... Це вже ваабще...
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Тиллерсон уже сказал на это счёт четкую позицию США : Крым и Донбасс Украине и проблемы Плешивого педофила пропадут....
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Нужен товарищ Деточкин и Эльдар Рязанов с новой версией БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ...
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Здесь рецепт простой. Машина судьи+коктейль.
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Шоб понятно им было - надо шоб от Сяна до Дона одномоментно...ИМХО
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Сложно будет.. Такое действо легко вычислить.. А это как не крути -поджог и порча. Приговоры представляешь?
Убивать нужно на месте. Блокировать скорую, полицию, вытягивать(толерантно) и убивать.
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Вопрос как воспримут такие выборы на Западе.
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Негативно. Но эта плешивая сука знает, что говорить с ним будут всё равно.
Террористов не любят, но парой фраз обмениваются прежде чем их уничтожить..
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Понятно, что негативно. Но будет ли для них такой президент легитимный?
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А с кем продолжать "разговоры"?
Здесь выберут из двух зол..В архивах демократии нужно записать -пытались до последнего..
С КимЧенХуйлом разговаривают? Приходится..
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"Попытка организовать эти выборы на территории оккупированного Крыма делает их весьма сомнительными с точки зрения их легитимности" - сепар климкин вихляет задницей. Эти выборы - однозначно нелигитимны и надо четко об этом заявлять, но климкину гебешные погоны жмут.
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Рождественская Речь Трампа есть в Ютьюбе,там о Украине такая же четкая позиция....РАБссия казлы вонючие...
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Российскую авиабазу в Сирии обстреляли из минометов, уничтожено семь самолетов

В Сирии авиабазу Хмеймим, используемую российской армией, обстреляли из минометов, вследствие чего было уничтожено семь самолетов, сообщило российское издание Коммерсант со ссылкой на двух военно-дипломатических источников. По словам собеседников, происшествие, которое может считаться одним из самых серьезных за все время российской военной операции в Сирии, произошло 31 декабря 2017 года. По предварительным данным, минометные удары со стороны исламистов уничтожили четыре бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С, один военно-транспортный самолет Ан-72, а также склад боеприпасов. Более десяти военнослужащих, предварительно, получили ранения.
https://nv.ua/world/countries/rossijskuju-bazu-v-sirii-obstreljali-iz-minometov-unichtozheno-sem-samoletov-smi-2443326.html
https://www.kommersant.ru/doc/3514249
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Гы-ы-ы-ы..Помагают пктлеру войска выводить? Быстро и дешево!
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ИХТАМНЕТы не умеют дохнуть и тонуть,а тем более взрывацца...
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Где порохобот "Привет",который ранее по теме мне втирал обратное по теме? Попытка РФ провести выборы президента в оккупированном Крыму ставит под сомнение их легитимность, - Климкин - Цензор.НЕТ 9182
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Плешивый завершил войну с ИГил в Сирии полной паБЕДой еще 15 дней назад... Попытка РФ провести выборы президента в оккупированном Крыму ставит под сомнение их легитимность, - Климкин - Цензор.НЕТ 6997
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Пока не исчезнет как проблема для цивилизованного мира?
Так ждем..помогаем..
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Выборы в кацапскую думу уже проходили в Крыму, в итоге схавали.
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20 сент. 2016 г. - Рада решила не признавать легитимности выборов в Государственную думу седьмого созыва, их результаты и юридические последствия и, соответственно, состав, полномочия, акты и решения Госдумы. Украина также обращается к Совету Безопасности и Генеральной ассамблее ООН
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Вы думаете ??? Я тоже так думаю о Ангаре -- но большинство своих друзей из России отдохнувших в Крыму на ворованных Путиным и Кремлем в ветеранских санаториях украинских кроватях и их еда с тех же ветеранских ворованных тарелок и детские украинские санатории пошли по тому же сценарию -- НИЗКИМ не достойным нормальных людей с нормальной психикой . Нельзя спать на ворованном и есть с ворованного . Если земля -- это вопрос в какйто мере спорный -- то имущество Украины -- никаким боком в Крыму не принадлежит России и россиянам . Россияне сегодня в Крыму обыкновенные воры по Уголовному кодексу любой страны мира .
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Да всё норм. чехи выгнали немцев с Судет,поляки немцев из Данцига. американцы выгнали мексиканцев из Техаса. турки греков.... и живут не тужат.
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Выгнать то можно -- а не противно жрать с ворованного и спать на ворованном В Крыму россиянам -- на ворованном у Украинского народа и отдельных украинцев ??? Это какую же совесть нужно иметь и при этом еще заявлять что они ЗА МИР - МАЙ - Труд и международную солидарность . Это люди без совести -- и Бог их за это обязательно накажет .
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Есть подозрение что только из Львова после войны выселено более 20 тысяч поляков.гугл в помощь.
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И еще Крым УКраины -- это 2 с половиной миллиона граждан УКраины -- с
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Россия это в Крыму не строила -- Россия это в Крыму украла !!! Тысячи больниц , лечебниц и санаториев Украины ----Спроба РФ провести вибори президента в окупованому Криму ставить під сумнів їхню легітимність, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9648
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Львов -- реквизировали в 1939 году Сталин и Кремль согласно договора С Гитлером -- Риббентропа -- Молотова . Это не наглая ОККУПАЦИЯ Крыма Россией в феврале - марте 2014 года !!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПопытка РФ провести выборы президента в оккупированном Крыму ставит под сомнение их легитимность, - Климкин
 
 
 
 
 
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