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 Политика Украины
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 За сутки ОБСЕ зафиксировала 40 взрывов на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за сутки зафиксировали около 40 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 1 января по 19:30 2 января, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, в том числе 35 взрывов, если сравнивать с предыдущими 24-ю часами (84 взрыва)", - сказано в отчете.

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В частности, наблюдатели миссии вечером 1 января во время пребывания в контролируемом правительством Украины Светлодарске (в 57 км к северо-востоку от Донецка) слышали около 30 взрывов из неуставновленного типа вооружения и более 200 очередей из крупнокалиберного пулемета на расстоянии 4-6 км со столрны юго-востока.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия меньше зафиксировала нарушений режима прекращения огня, включая аналогичное количество взрывов (пять), если сравнивать с предыдущим 24-часовым периодом", - сообщает СММ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3042738
 
 
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Этот обэхээсс пора кончать Европе. Кататься на джипаках-Нисанах, жить в отелях, палить миллионы евро на своё содержание и считать выстрелы и взрывы---и это всё!!!??? Это нам урок. Там ещё половина северных хлопцев. Как такое вообще возможно? Свои пасут своих! Браво проститутка европа!!
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