EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Общество, За рубежом
  1257  50
Все про:Польша (4002) украинцы (2787) заробитчане (143)

 85% разрешений на работу среди неграждан ЕС Польша выдает украинцам, - министр соцполитики Польши Рафальская

На конец 2017 года во всех воеводствах Польши выдано около 250 тыс. разрешений на работу для иностранцев из стран, не входящих в Евросоюз. 85% из них - украинцы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время пресс-конференции в среду заявила министр социальной политики Польши Элжбета Рафальская.

"Если речь идет о гражданах Украины, то выдаем им 85% разрешений на работу и регистрируем 95% заявлений (о намерении трудоустройства)", - заявила Рафальская.

По ее словам, кроме украинцев в Польше больше всего трудоустроено граждан Беларуси, Молдовы, Индии, Непала, Турции, Армении, Китая и Вьетнама. Всего на конец 2017 года во всех воеводствах Польши выдано около 250 тыс. разрешений на работу для иностранцев из стран, не входящих в Евросоюз.

Рафальская сообщила, что участие иностранцев в польском рынке труда сегодня составляет от 2,5% до 5%. Чаще всего они работают в сельском хозяйстве, строительстве, на промышленном производстве, транспорте, в торговле, гастрономии и домашних хозяйствах.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: За год 625 украинцев попросили убежища в Польше, - представитель посольства Крыса

Как известно, с 1 января в Польше введены новые правила сезонного трудоустройства иностранцев. В частности, работодатели обязаны информировать соответствующие государственные органы обо всех изменениях при трудоустройстве граждан Украины, Беларуси, Армении, Грузии, Молдовы и России, которые пользуются упрощенной процедурой доступа к польскому рынку труда.

Изменениями предусмотрено также, что наряду с разрешениями на работу, которые выдаются воеводами на три года, вводятся разрешения на сезонную работу, которые будут выдаваться на девять месяцев в течение календарного года.

Новое законодательство также предусматривает создание реестра труда иностранцев, в котором будет информация о классических разрешениях на работу, разрешениях на сезонную работу, заявлениях о намерениях трудоустройства иностранцев, а также информация местных органов власти по кадровым проблемам на локальном рынке труда.

Вводится также плата в размере 30 злотых (около 240 грн) за регистрацию заявления работодателя о необходимости трудоустройства иностранцев.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Украинцы, работающие в Польше, помогают нашей экономике, - Квасьневский

Источник: https://censor.net.ua/n3042737
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
выходит что выгодней гнуть спины на польського пана, нежели на своих укратинских барыг
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Есть мнение,что народ Украины подошёл к консенсусу по поводу того,что барыг пора бы уже и вешать...
 показать весь комментарий
 
 
від "консенсусу" до початку самого процесу - скільки років проти повинно ?
 показать весь комментарий
 
 
Так ведь это зависит только от нас ,тут самое главное начать процесс а потом пойдёт,как по маслу... 85% разрешений на работу среди неграждан ЕС Польша выдает украинцам, - министр соцполитики Рафальская - Цензор.НЕТ 6750
 показать весь комментарий
 
Вопрос - кто начнет процесс, и какая Аннушка масла разольёт..
 показать весь комментарий
 
истина в том, что этих барыг порождает сам народ, поэтому и в Киевской Русси не было единства, а потом вообще пошло-поехало: то у польского пана на коленях ползали, то в австрияк, то в русское крепостное царство угараздило. Мы уж очень преувеличием понятие народ.
 показать весь комментарий
 
Да, есть тока одна нация - рузьские, правда?
 показать весь комментарий
 
 
А как по поводу кацапсинских барыг?
Глянь сравнительную статистику, скока кацапов сбежало от скрепов за 10 лет и за последние 2 года? Чуят, сцуки, шо пора валить с баржи... 85% разрешений на работу среди неграждан ЕС Польша выдает украинцам, - министр соцполитики Рафальская - Цензор.НЕТ 276
 показать весь комментарий
 
Бо в Україні всім набридло працювати за 110 долларів на місяць, як в Гондурасах.
В Польщі 300-500 платять, 3 місяці одробив 6 можна не працювати.
А наші можновладці досі вважають, що їхні подачки та пенсії комусь потрібні.
 показать весь комментарий
 
 
минимальная зарплата в Гондурасе 380 долларов США примерно, так что не Гондурас
 показать весь комментарий
 
 
А в Украине люди за 400 баксов не хотят работать...
 показать весь комментарий
 
Гондурас обижать не надо.
Боюсь, он для нас уже недосягаем.
 показать весь комментарий
 
 
Ну если у тебя всё к твоей любимой расее сводится, то ты не по адресу.
Потому, что я про Украину написал.
 показать весь комментарий
 
Мы в первые годы 1991-96 просрали всё. Занялись политикой. А в Польше в 1981 году профсоюзы затеяли передел. Зачем рабочему политика??? Жуткая ошибка. Электрик Валенса был проф-лидер. И требования были экономические. Рональд Рейган был проф-лидером гильдии киноактёров. Тоже самое. У нас все премьеры---политики. Кто помнит Бальцеровича? Никто. А зачем? Он технарь. А лазаренку, яйцененку, тимошенку и мошонку знают все! Но нет результата. Есть олигархат. И он просто так не уйдёт. И деньги уже никто не вернёт в казну как Каха Бендукидзе вложил всё в родную Грузию. Потому что грузин! А у нас кто при бабле? Кстати в рф тоже самое---идеально точно. Что делать? К большому сожалению опять только революция.
 показать весь комментарий
 
Министр социальной политики могла бы так же озвучиьт и другие факты. 1. Сколько собственно поляков работает в британии. 2. Дохера ли желающих именно РАБОТАТЬ в Польше кроме украинцев. 3. А нет ли в польше в последние годы уже появившегося дефицита рабочих рук ?
А то какие то прям благодетели поляки оказівается.
 показать весь комментарий
 
 
В Польше может и дифицит рабочих рук, а у нас в Украине, судя по массовой миграции заробитчан, переизбыток рабочей силы?
 показать весь комментарий
 
В Украине просто труд ничего не стоит, никогда не забуду разговор с замдиректора одного из заводов в начале девяностых беседа типа в таком ключе: что да сырьё дорого топливо и электроэнергия дорого комплектующие и т.д а рабочая сила да это типа херня ничего не стоит на этом фоне...
 показать весь комментарий
 
Тут вообще то от лица Польши сказано. Мол 85% даём украинцам! Пора уже напомнить что было бы в Польше, если бы по квоте получила хлопцев с севера и центра Африки? Ох и весело бы было звуки там-тама слушать под костёлами песни охотников за черепами! Французы---те так на память уже знают припевы.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Барыги докерувались до того,что Украинцы бегут с Украины,куда глаза глядят ибо в Украине создан самый настоящий режим геноцида !!!
 показать весь комментарий
 
 
ЕС не зря дал безвиз. Зачем им арабы? От них одни проблемы. То ли дело работящие украинцы, ну не пропитых же поколениями кацапов брать на работу.
 показать весь комментарий
 
 
85% разрешений на работу среди неграждан ЕС Польша выдает украинцам, - министр соцполитики Рафальская



Худшее в украинской экономике уже в прошлом, - Порошенко

 показать весь комментарий
 
 
а что, гениально, решили проблему безработицы и подняли тарифы, штрафы и налоги, вот секрет успеха
 показать весь комментарий
 
 
петро охметов имеет выхлоп с долляров заробитчан
 показать весь комментарий
 
Да какие разрешения, большая часть работает без всяких бумажек.
 показать весь комментарий
 
сирийцев корми, пои и еще пособия челяди из 8 дітиськ віплачивай..а тут впахивают и раді...
 показать весь комментарий
 
"По ее словам, кроме украинцев в Польше больше всего трудоустроено граждан Беларуси"


Ну то, что украинцы едут в польшу, то понятно. Как русня воет вечно " наскакали, унитазы мыть и т.д.". Но вот беларусы? Да не может быть? Чтоб беларусы из процветающей страны, где всё дёшево,кругом колхозы, заводы, процветание и благолепие из-за того, что они ( в отличие от неразумных украинцев) не рвут "блядских" связей с россосией да ехали на зароботки к полякам? Да нив жисть не поверю! Обманывает, курва матка.
Источник:https://censor.net.ua/n3042737
 показать весь комментарий
 
 
я впервые за последних 27 лет при поздравлении с новым годом Порошенка выключил телевизор, тошнит от лицемерия. Я голосовал за негол и думал, что он не только за свое брюхо будет думать, но ошибся....
 показать весь комментарий
 
 
а тут что делать? Работать за 200 баксов?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
що зробили з неньки,зараз у криму 70% заробiтчан з украiни роблять у криму за 40-50 тис .це десь 800 дол.
 показать весь комментарий
 
Итальянский турист на Западной Украине за пол минуты уложился описав весь нищий бардак который увидел
https://www.youtube.com/watch?v=o6U4SRE9Xzo&feature=youtu.be
 показать весь комментарий
 
Всё так продуманно, в Украине специально сделали всё чтобы не выгодно было , не только бизнесом заниматься но и жить в ней! Украинцев планомерно геноцидной политикой вытесняют из страны. Началось с тарифов, потом все 149 реформ, и вуаля, народ бежит с этой страны , так как надежды НЕТ! Поздравлял с новым годом, а мне рассказали как они уже 3 года на четырёх дневке работают, на металлургическом комбинате, и как у них народ бригадами увольняется и в Польшу уехали.И зарплаты в районе 5000гр на руки...., на рабочие специальности список километровый, и даже обучать пытаются, типа на крановщика готовят за 3 месяца! ДЕГРАДАЦИЯ. Докерувались барыжники 85% дозволів на роботу серед негромадян ЄС Польща видає українцям, - міністр соцполітики Рафальська - Цензор.НЕТ 1799
 показать весь комментарий
 
а у петра охметовича порошенко расцвет экономики ....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество85% разрешений на работу среди неграждан ЕС Польша выдает украинцам, - министр соцполитики Польши Рафальская
 
 
 
 
 
 вверх