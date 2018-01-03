 85% разрешений на работу среди неграждан ЕС Польша выдает украинцам, - министр соцполитики Польши Рафальская

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время пресс-конференции в среду заявила министр социальной политики Польши Элжбета Рафальская.
"Если речь идет о гражданах Украины, то выдаем им 85% разрешений на работу и регистрируем 95% заявлений (о намерении трудоустройства)", - заявила Рафальская.
По ее словам, кроме украинцев в Польше больше всего трудоустроено граждан Беларуси, Молдовы, Индии, Непала, Турции, Армении, Китая и Вьетнама. Всего на конец 2017 года во всех воеводствах Польши выдано около 250 тыс. разрешений на работу для иностранцев из стран, не входящих в Евросоюз.
Рафальская сообщила, что участие иностранцев в польском рынке труда сегодня составляет от 2,5% до 5%. Чаще всего они работают в сельском хозяйстве, строительстве, на промышленном производстве, транспорте, в торговле, гастрономии и домашних хозяйствах.
Изменениями предусмотрено также, что наряду с разрешениями на работу, которые выдаются воеводами на три года, вводятся разрешения на сезонную работу, которые будут выдаваться на девять месяцев в течение календарного года.
Новое законодательство также предусматривает создание реестра труда иностранцев, в котором будет информация о классических разрешениях на работу, разрешениях на сезонную работу, заявлениях о намерениях трудоустройства иностранцев, а также информация местных органов власти по кадровым проблемам на локальном рынке труда.
Вводится также плата в размере 30 злотых (около 240 грн) за регистрацию заявления работодателя о необходимости трудоустройства иностранцев.
Глянь сравнительную статистику, скока кацапов сбежало от скрепов за 10 лет и за последние 2 года? Чуят, сцуки, шо пора валить с баржи...
В Польщі 300-500 платять, 3 місяці одробив 6 можна не працювати.
А наші можновладці досі вважають, що їхні подачки та пенсії комусь потрібні.
Боюсь, он для нас уже недосягаем.
Потому, что я про Украину написал.
А то какие то прям благодетели поляки оказівается.
Худшее в украинской экономике уже в прошлом, - Порошенко
Ну то, что украинцы едут в польшу, то понятно. Как русня воет вечно " наскакали, унитазы мыть и т.д.". Но вот беларусы? Да не может быть? Чтоб беларусы из процветающей страны, где всё дёшево,кругом колхозы, заводы, процветание и благолепие из-за того, что они ( в отличие от неразумных украинцев) не рвут "блядских" связей с россосией да ехали на зароботки к полякам? Да нив жисть не поверю! Обманывает, курва матка.
Источник:https://censor.net.ua/n3042737
https://www.youtube.com/watch?v=o6U4SRE9Xzo&feature=youtu.be