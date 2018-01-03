 Суть работы центра - в прямом контакте представителей Украины и РФ, - Габриэль об идее Поошенко делегировать немцев в СЦКК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отвечая на вопрос журналиста касательно идеи президента Украины Петра Порошенко делегировать в СЦКК представителей Германии и Франции, З.Габриэль сказал: "Цель центра заключается в том, чтобы иметь прямую связь между Украиной и Россией. Цель заключается в том, чтобы избегать конфликтов, если возникнут – чтобы их уменьшать и прекращать. Замена российских офицеров в этой комиссии не принесет какого-либо преимущества, потому что ее цель – чтобы сохранялся непосредственный контакт между украинскими и российскими представителями".
Министр добавил, что в связи с этим задача – вернуть российских представителей в состав СЦКК.
Как сообщалось, в заявлении правительства ФРГ 22 декабря отмечается, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных переговоров согласились, что ФРГ и Франция должны стать посредниками с целью возвращения российских военнослужащих в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе.
Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что российские военные в СЦКК 19 декабря покинут территорию Украины.
МИД Украины выразило возмущение односторонним решением РФ о выводе своих военнослужащих из состава СЦКК, расценив его, как "провокацию, существенно подрывающую минские договоренности и стремление снять с себя любую ответственность как стороны конфликта за последствия вооруженной агрессии против нашего государства".
19 декабря украинские и российские военнослужащие - представители в СЦКК покинули временно оккупированные боевиками районы Донбасса.
https://www.facebook.com/nashacanada/videos/1978019905548596/
судя по жиже - там не устаканилось...
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/protesty-irane-voennye-zayavili-prekrashchenii-1515003036.html
Речь не о моих словах.
Коммерсант 20:33, 03 января 2018 Требует подтверждения
В результате минометной атаки 31 декабря на российской авиабазе Хмеймим в Сирии уничтожены семь самолетов. Об этом со ссылкой на неназванные военно-дипломатические источники сообщает «Коммерсант».
По информации издания, боевики обстреляли базу и фактически уничтожили четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортник Ан-72. Огнем был также подорван склад боеприпасов.
«Коммерсант» сообщает, что в результате пострадали более десяти военнослужащих, не указывая, идет ли речь о россиянах.
Официального подтверждения этих сведений от Минобороны нет.
Ранее 3 января российское Минобороны сообщило, что 31 декабря в Сирии при перелете на аэродром Хама разбился вертолет Ми-24. Оба пилота погибли. В ведомстве заявили, что вертолет не был обстрелян, а упал вследствие технической неисправности. Почему о катастрофе рассказали только спустя четыре дня, не уточняется.
Российская база Хмеймим периодически подвергается обстрелам. 28 декабря стало известно, что системы ПВО успешно уничтожили ракеты «Град», запущенные в сторону базы.
В начале декабря 2017 года президент России Владимир Путин объявил, что из Сирии будет выведена значительная часть российского контингента. При этом Россия на постоянной основе продолжит присутствовать в Хмеймиме и на военно-морской базе в Тартусе.
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Получается, Габриэль признал, хоть и косвенно, российскую агрессию...
Ох, получит он по шапке в своей SPD - (Schröder-Putin-Department)