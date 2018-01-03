 Суть работы центра - в прямом контакте представителей Украины и РФ, - Габриэль об идее Поошенко делегировать немцев в СЦКК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Отвечая на вопрос журналиста касательно идеи президента Украины Петра Порошенко делегировать в СЦКК представителей Германии и Франции, З.Габриэль сказал: "Цель центра заключается в том, чтобы иметь прямую связь между Украиной и Россией. Цель заключается в том, чтобы избегать конфликтов, если возникнут – чтобы их уменьшать и прекращать. Замена российских офицеров в этой комиссии не принесет какого-либо преимущества, потому что ее цель – чтобы сохранялся непосредственный контакт между украинскими и российскими представителями".

Министр добавил, что в связи с этим задача – вернуть российских представителей в состав СЦКК.

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Как сообщалось, в заявлении правительства ФРГ 22 декабря отмечается, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных переговоров согласились, что ФРГ и Франция должны стать посредниками с целью возвращения российских военнослужащих в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что российские военные в СЦКК 19 декабря покинут территорию Украины.

МИД Украины выразило возмущение односторонним решением РФ о выводе своих военнослужащих из состава СЦКК, расценив его, как "провокацию, существенно подрывающую минские договоренности и стремление снять с себя любую ответственность как стороны конфликта за последствия вооруженной агрессии против нашего государства".

19 декабря украинские и российские военнослужащие - представители в СЦКК покинули временно оккупированные боевиками районы Донбасса.