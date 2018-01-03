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 Политика Украины
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Все про:Германия (2887) Порошенко (14054) Донбасс (15086) СЦКК (345) Габриэль (64)

 Суть работы центра - в прямом контакте представителей Украины и РФ, - Габриэль об идее Поошенко делегировать немцев в СЦКК

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль подчеркивает, что смысл деятельности Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе – в контактах украинских и российских представителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Отвечая на вопрос журналиста касательно идеи президента Украины Петра Порошенко делегировать в СЦКК представителей Германии и Франции, З.Габриэль сказал: "Цель центра заключается в том, чтобы иметь прямую связь между Украиной и Россией. Цель заключается в том, чтобы избегать конфликтов, если возникнут – чтобы их уменьшать и прекращать. Замена российских офицеров в этой комиссии не принесет какого-либо преимущества, потому что ее цель – чтобы сохранялся непосредственный контакт между украинскими и российскими представителями".

Министр добавил, что в связи с этим задача – вернуть российских представителей в состав СЦКК.

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Как сообщалось, в заявлении правительства ФРГ 22 декабря отмечается, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных переговоров согласились, что ФРГ и Франция должны стать посредниками с целью возвращения российских военнослужащих в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что российские военные в СЦКК 19 декабря покинут территорию Украины. 

МИД Украины выразило возмущение односторонним решением РФ о выводе своих военнослужащих из состава СЦКК, расценив его, как "провокацию, существенно подрывающую минские договоренности и стремление снять с себя любую ответственность как стороны конфликта за последствия вооруженной агрессии против нашего государства". 

19 декабря украинские и российские военнослужащие - представители в СЦКК покинули временно оккупированные боевиками районы Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3042736
 
 
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Посредничество Германии давно провалилось. Пора подключать США и Литву.
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А ще Зімбабве, Науру, Абхазію, Південну Осетію, Північну Корею, Кубу та Венесуелу...
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если это видео сегодняшнее - не зря я про нефть писал Али...
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Явно не сегодняшнее и смонтировано из разньіх кусков.
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вот и непонятно - потому-что нет информации по которой можно судить что там на сегодняшний день...
судя по жиже - там не устаканилось...
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Конечно, что все не устаканится быстро. Но силы явно не равны и расправы будут сильные.
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хреновенько...\как только-что по телеку прозвучала фраза...\
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Давить будут очень жестоко, что даже Сирия отдохнет. У них режим гораздо хуже Асадовского.
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Иран очень закрытая страна и туда реально лишь турки приезжают, откуда и сведения.
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а азербайджанцы туда ездят?, про турок то понятно...
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Там внутренних азербайджанцев в Северном Иране очень много, ведь это этнические территории Азербайджана. Веками азербайджанцы прятались и убегали в Иран. Думаю, что и сейчас ездят, но не очень много. Особо смысла ездить нет.
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Круто иранобандеровцы будку шатают Суть работы центра - в прямом контакте представителей Украины и РФ, - Габриэль об идее Поошенко делегировать немцев в СЦКК - Цензор.НЕТ 1370
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Где они берутся,хасан всех протестующих уже казнил
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Иранские военные заявили о прекращении акций протеста. Об этом в эфире иранского телевидения заявил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мухаммед Али Джафари, сообщает Aнадолу. Сегодня - день когда прекратились беспорядки, - заявил генерал в эфире иранского телевидения. Он напомнил, что акции протеста с экономическими требованиями, начались в четверг, 28 декабря, а в пятницу приобрели политическую окраску. По его словам, организаторы и участники акций задержаны. При этом он обвинил в этих событиях США, Израиль и Саудовскую Аравию. Напомним, участникам протестов в Иране, арестованным в течение нескольких последних дней, может грозить смертная казнь. "С каждым днем арестованных ожидают более суровые наказания. Их рассматривают не как протестующих, а как бунтовщиков, пытающихся нанести вред системе органов государственной власти", - заявил председатель Революционного суда Тегерана Ходжатолеслам Казанфарабади.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/protesty-irane-voennye-zayavili-prekrashchenii-1515003036.html
Речь не о моих словах.
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Это на Першому нашем,филиале Первого говорили на второй день протестов,есть кого слушать
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Читать умеешь? Там написано откуда сведения, кстати они противники иранского режима.
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Агенты Кремля это сегодняшний режим Ирана.
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Заклеймил как огендов кримля! Доколе мол Суть работы центра - в прямом контакте представителей Украины и РФ, - Габриэль об идее Поошенко делегировать немцев в СЦКК - Цензор.НЕТ 4213
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Вожака нет. Хотя, у нас во время Майдана-2013/2014 тоже явного вожака не было.
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Скоро так і в Україні буде коли погонимо продажних холуїв путлера- ліпецьких бариг
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суть идеи что б гансы видели ху из ху....
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Короче он намекнул,что петя пустая балаболка... Суть работы центра - в прямом контакте представителей Украины и РФ, - Габриэль об идее Поошенко делегировать немцев в СЦКК - Цензор.НЕТ 2607
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Поздно пить БОРЖОМИ Путлерфашистам,сказал Глеб Павловский и я ему верю... Суть работы центра - в прямом контакте представителей Украины и РФ, - Габриэль об идее Поошенко делегировать немцев в СЦКК - Цензор.НЕТ 2337
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Скоро 2 февраля и кОнец фашистской РАБссии... Суть работы центра - в прямом контакте представителей Украины и РФ, - Габриэль об идее Поошенко делегировать немцев в СЦКК - Цензор.НЕТ 6890
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«Коммерсант»: при нападении на российскую базу в Сирии уничтожены семь самолетов

Коммерсант 20:33, 03 января 2018 Требует подтверждения

В результате минометной атаки 31 декабря на российской авиабазе Хмеймим в Сирии уничтожены семь самолетов. Об этом со ссылкой на неназванные военно-дипломатические источники сообщает «Коммерсант».
По информации издания, боевики обстреляли базу и фактически уничтожили четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортник Ан-72. Огнем был также подорван склад боеприпасов.
«Коммерсант» сообщает, что в результате пострадали более десяти военнослужащих, не указывая, идет ли речь о россиянах.
Официального подтверждения этих сведений от Минобороны нет.

Ранее 3 января российское Минобороны сообщило, что 31 декабря в Сирии при перелете на аэродром Хама разбился вертолет Ми-24. Оба пилота погибли. В ведомстве заявили, что вертолет не был обстрелян, а упал вследствие технической неисправности. Почему о катастрофе рассказали только спустя четыре дня, не уточняется.

Российская база Хмеймим периодически подвергается обстрелам. 28 декабря стало известно, что системы ПВО успешно уничтожили ракеты «Град», запущенные в сторону базы.
В начале декабря 2017 года президент России Владимир Путин объявил, что из Сирии будет выведена значительная часть российского контингента. При этом Россия на постоянной основе продолжит присутствовать в Хмеймиме и на военно-морской базе в Тартусе.
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крупнейшая геополитическая катастрофа говоришь?распад дохлого ссср говоришь?....ню ню...крупнешайя геополитическая катастрофа произошла после Первой мировой войны,когда распались КацаПсинская Империя,Германская Империя,Австро-Венгерская Империя и Османская Империя....От того и нет СССР,что не умел ставить точный диагноз проблемы... Суть работы центра - в прямом контакте представителей Украины и РФ, - Габриэль об идее Поошенко делегировать немцев в СЦКК - Цензор.НЕТ 3324
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Просто любуюсь как зрадовня сладко подпевает газпромовской шлюхе Габриелю, лишь бы плюнуть в Порошенко. Как же вы шкваритесь убогие, просто праздник какой-то.
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Итак российские эксперты нужны, чтобы была возможность угомонить ихтамнетов - правильно?
Получается, Габриэль признал, хоть и косвенно, российскую агрессию...
Ох, получит он по шапке в своей SPD - (Schröder-Putin-Department)
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этот чел кажется сродни Штанмайеру которого касабы никак забыть не могут (видно заплатили слишком много).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуть работы центра - в прямом контакте представителей Украины и РФ, - Габриэль об идее Поошенко делегировать немцев в СЦКК
 
 
 
 
 
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