 В Вышгородском райсуде отвергли какие-либо связи с фигурантами дел Ноздровской

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

В нем в частности говорится, что в штате Вышгородского райсуда находятся 10 судей (одна должность судьи вакантна), из них действующих фактически 4 судьи, рассматривающие все категории дел.

"Учитывая информацию на интернет-ресурсах, отмечаем, что работающие судьи Вышгородского районного суда Киевской области не имеют никаких связей: ни родственных, ни каких-либо других с Ноздровской И.С., супругами Дуняк, гражданами Сапатинским М. А. и Россошанским Д.Ю", - сообщает пресс-служба суда.

Кроме того в сообщении также отмечается, что судья Сергей Куприенко, который является дядей Россошанского, с мая 2017 уволен Высшим советом правосудия в связи с подачей заявления об отставке.

"Коллектив Вышгородского районного суда Киевской области сочувствует семье по поводу трагической гибели Ноздровской И.С. и надеется на оперативное и тщательное расследование этого дела", - говорится в сообщении.

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Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.