 В Вышгородском райсуде отвергли какие-либо связи с фигурантами дел Ноздровской

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.
В нем в частности говорится, что в штате Вышгородского райсуда находятся 10 судей (одна должность судьи вакантна), из них действующих фактически 4 судьи, рассматривающие все категории дел.
"Учитывая информацию на интернет-ресурсах, отмечаем, что работающие судьи Вышгородского районного суда Киевской области не имеют никаких связей: ни родственных, ни каких-либо других с Ноздровской И.С., супругами Дуняк, гражданами Сапатинским М. А. и Россошанским Д.Ю", - сообщает пресс-служба суда.
Кроме того в сообщении также отмечается, что судья Сергей Куприенко, который является дядей Россошанского, с мая 2017 уволен Высшим советом правосудия в связи с подачей заявления об отставке.
"Коллектив Вышгородского районного суда Киевской области сочувствует семье по поводу трагической гибели Ноздровской И.С. и надеется на оперативное и тщательное расследование этого дела", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.
Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.
Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.
Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.
Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.
2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.
и я - не я, і хата - не моя(С)
Ось приклад за сьогоднішній день.
"В Киеве произошло ДТП с участием судьи Киево-Святошинского районного суда. Об этом в Facebook сообщает «Киев оперативный». По данным ресурса, судья на Ford Mustang отправил в больницу мужчину на Renault.
По пьяни судья не разглядел, что едет по полосе встречного транспорта, где столкнулся с Renault.Водителя Renault с травмами позвоночника срочно госпитализировали.
Судья сначала прошел тест на драгере, который показал 1,52 промилле. Медики констатировали опьянение. После того, как на место приехала его жена, тоже судья, она вызвали еще одну скорую, но машину, которая собиралась увезти судью с места ДТП, ЗАБЛОКИРОВАЛИ местные жители."
Ці тварі дочекаються, що розгнівані люди будуть вдаватися до самосуду, бо зневіра до суддів та інших гілок влади - вже зашкалює.
Кто угрожал Ноздровской - дядя - убийца,который убежал , а потом вернулся в виде главы суда.
На начало 2010 года крупнейшим владельцем акций Advantest Plc, которой принадлежит UMH, являлся ее президент Борис Ложкин с долей 81,67% (через Integrity International Holding Ltd).
20 июня 2013 года стало известно о том, что Борис Ложкин продает 98% акций UMH Group группе «ВЕТЭК» харьковского бизнесмена Сергея Курченко. Экспертная оценка суммы сделки, публиковавшаяся в прессе - $340-500 млн. 5 ноября 2013 года он объявил о досрочном закрытии сделки.
Адрес: 16 Obolonskiy Avenue
Адрес: Kyiv 04205, Ukraine
Контактное лицо: Serhii Katiushchenko
Адрес: Kyiv, Ukraine
Телефон: +380 67 22 46 888
Новый владелец UMH Group (Корреспондент.net) Сергей Курченко
А теперь оказыаается что это два разных человека.
2. Если они будут плохо делать своё дело, то адвокаты потерпевших должны их задолбать жалобами, чтобы они хорошо делали своё дело или уволились из следственных органов.
3. Когда менты сделают своё дело и найдут убийцу, дать суду спокойно делать своё дело.
4. Если суд будет плохо делать своё дело, то адвокаты потерпевших должны его задолбать апелляциями, кассациями, отводами и жалобами в квалифкомиссию (последнее - после окончания дела), чтобы судья нормально делал своё дело или ушёл в отставку.
И всё. Без митингов под УВД и без мордобоя с начальником киевской полиции. Поиск правды - это долго. Хочется быстро и жестоко, поэтому и ярость. Но так не бывает. А если будет, то будет война всех против всех и тогда в Киеве будет, как на восточном фронте (в прямом смысле, с жертвами и разрушениями). Надо ? Не надо ! Но ментов и суд надо проконтролировать на предмет качественной работы - не забыть и не дать заволынить. Но и не ускорять там, где надо сделать работу основательно. И виновных должны объявить полиция и суд, а не улица.
и просмотреть полуторагодичную передачу "Следствие ведут экстрасенсы"
https://www.facebook.com/100002365194058/videos/1541807082574783/
Смотрите и думайте сами, критически оценивайте всю информацию! И не только о святых демократах антикоррупционерах и евврооптимистах!
А как начнёшь разбираться, то сразу получается не всё так просто. Лишний раз убеждаешься, что надо с холодной головой разбираться в таких ситуациях, а то вопль "зрада" и все бегут кого-то блокировать, майданить, митинговать - а реальность может быть совсем другая.
Не удивлюсь, если окажется, что реальный убийца не имеет отношения к ситуации с ДТП, в котором погибла её сестра - всё-таки она юрист, врагов могло быть уйма.
и только в июне месяце сего года(спустя месяц,как дядя убийцы ушел в отставку) другой суд,Обуховский,наконец вынес приговор в 7 лет тюрьмы.
Адвокат у них был.
Назначать себя она никем не могла, а могла представлять члена своей семьи племянника ( ребенка сестры) , как опекун.
"Бытовуха" - это деление по мотивам убиства, т.е. личные отношения между людьми.
Она могла быть признана потерпевшей и участвовать в процессе, как потерпевшая
Она могла представлять интересы племянника, как опекун
Она могла представлять интересы потерпевших ,как юридическое лицо ( правозащитница)
Родственных не имели,
зато,
имели денежные связи
с подсудимым-наркоманом.
И немалые енти денежные связи - 2 года тянули бабки с ентага росошанского
через адвокатов.
и наверх в киев передали чуть-чуть.