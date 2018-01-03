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 Политика Украины
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 В Вышгородском райсуде отвергли какие-либо связи с фигурантами дел Ноздровской

Судьи Вышгородского райсуда Киевской области не имеют никаких связей ни с погибшей правозащитницей Ириной Ноздровской, ни с членами ее семьи, ни с Дмитрием Россошанским, который сбил на автомобиле ее сестру Светлану Сапатинскую.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

В нем в частности говорится, что в штате Вышгородского райсуда находятся 10 судей (одна должность судьи вакантна), из них действующих фактически 4 судьи, рассматривающие все категории дел.

"Учитывая информацию на интернет-ресурсах, отмечаем, что работающие судьи Вышгородского районного суда Киевской области не имеют никаких связей: ни родственных, ни каких-либо других с Ноздровской И.С., супругами Дуняк, гражданами Сапатинским М. А. и Россошанским Д.Ю", - сообщает пресс-служба суда.

Кроме того в сообщении также отмечается, что судья Сергей Куприенко, который является дядей Россошанского, с мая 2017 уволен Высшим советом правосудия в связи с подачей заявления об отставке.

"Коллектив Вышгородского районного суда Киевской области сочувствует семье по поводу трагической гибели Ноздровской И.С. и надеется на оперативное и тщательное расследование этого дела", - говорится в сообщении.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "К расследованию убийства юриста Ноздровской привлекли лучших специалистов розыска", - Яровой

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.

Источник: https://censor.net.ua/n3042735
 
 
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Звісно судді ніколи не винуваті, у них немає інстинкту самозахисту.
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оперативно реагируют...
и я - не я, і хата - не моя(С)
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А КТО ЖЕ ПРИЗНАЕТСЯ!!! ПРОТИВНО ЧИТАТЬ-ПОДОНКИ УГРОБИЛИ ДЕВЧЕНКУ!!!!
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та да! а мы типа надеялись, что они все упадут на колени и будут умолять просить прощения!?
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Вчера было три версии убийства, а сегодня уже четыре. Стоило оскорблять, когда говорилось об разных версиях?
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Роби скрини, або копіюй такі коментарі і потім показуй їх тим хто ображав тебе.
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Таких повно залишилось у першій статті. Вони все вирішили і вважали винним лише суддю. А тепер вже сусід є та інші...Хай спочатку думають, що це зовсім не просто знайти справжнього винного.
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Слушне зауваження, що не просто знайти справжнього винного, особливо, коли справу беруть під контроль або сам Порох, або "спец" Луценко.
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Из девяти судей 4 действующих. Хм. А что делают остальные, кроме того что в кассе зарплату получают?
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Ще полюбляють п'яними сідати за кермо та створювати аварії.

Ось приклад за сьогоднішній день.

"В Киеве произошло ДТП с участием судьи Киево-Святошинского районного суда. Об этом в Facebook сообщает «Киев оперативный». По данным ресурса, судья на Ford Mustang отправил в больницу мужчину на Renault.
По пьяни судья не разглядел, что едет по полосе встречного транспорта, где столкнулся с Renault.Водителя Renault с травмами позвоночника срочно госпитализировали.
Судья сначала прошел тест на драгере, который показал 1,52 промилле. Медики констатировали опьянение. После того, как на место приехала его жена, тоже судья, она вызвали еще одну скорую, но машину, которая собиралась увезти судью с места ДТП, ЗАБЛОКИРОВАЛИ местные жители."
Ці тварі дочекаються, що розгнівані люди будуть вдаватися до самосуду, бо зневіра до суддів та інших гілок влади - вже зашкалює.
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А в чем признаться надо что глава суда подпольный дядя племянника ?
Кто угрожал Ноздровской - дядя - убийца,который убежал , а потом вернулся в виде главы суда.
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срочно нужен список Магнитского,, вон-как воши зашевелились.
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Мужики, пардон что не в тему, кто вкурсе - кто держит сепарский сайт ,,Корреспондент,, ???
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тот который Саакашвили мешками из арды ловэ передавал (эт отслюнявил генплокуЛОЛ).
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Извиняюсь, но чет непонял. Можеш пояснить кто ?
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Так получается что курченко сепаратист, раз у него сайт сепарский ?!!
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Медиагруппа UMH выкупает по 50% в "Нашем радио" и KP Media (журнал "Корреспондент", сайт korrespondent.net и портал bigmir.net) у структур бизнесмена Порошенко и становится единственным владельцем этих компаний, рассказал источник.

На начало 2010 года крупнейшим владельцем акций Advantest Plc, которой принадлежит UMH, являлся ее президент Борис Ложкин с долей 81,67% (через Integrity International Holding Ltd).

20 июня 2013 года стало известно о том, что Борис Ложкин продает 98% акций UMH Group группе «ВЕТЭК» харьковского бизнесмена Сергея Курченко. Экспертная оценка суммы сделки, публиковавшаяся в прессе - $340-500 млн. 5 ноября 2013 года он объявил о досрочном закрытии сделки.
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Так это Порошенко имееет дела с Курченко?
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193.29.200.159
Адрес: 16 Obolonskiy Avenue
Адрес: Kyiv 04205, Ukraine
Контактное лицо: Serhii Katiushchenko
Адрес: Kyiv, Ukraine
Телефон: +380 67 22 46 888
Новый владелец UMH Group (Корреспондент.net) Сергей Курченко
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Т.е. Порошенко имеет финансовые дела с Курченко?
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Учитесь у судей как нужно отмазываться : "не имеют никаких связей..."
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Они думают что никто уже не помнит как они два дня кричали что дядя племянника так же глава суда и убежал .
А теперь оказыаается что это два разных человека.
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В этом случае кстати суды как ни странно не при чем. Суд дал нормальный срок, апеляционный правда отменил, но из под стражи не выпустил. Тема есть - неоправданно мягкий КК и амнистия, все это надо менять иначе из ДТП и убийств не вылезем.
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срок дал Обуховский суд-в местном суде,главой которого был дядя убийцы, дело волокитили и рассмотрения многократно переносились.
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Вот дядю и пропустить по суду Линча. У Вишгородському райсуді відкинули будь-які зв'язки з фігурантами справ Ноздровської - Цензор.НЕТ 2734
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Читает любой нормальный украинец об этом всём,смотрит на фото этой девочки...И ощущает одновременно два чувства:ярость и бессилие...Вот реально-что делать?! "Коллектив Вышгородского районного суда Киевской области сочувствует семье..." Вот №ер его знает-что делать...
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1. Дать ментам спокойно делать своё дело.
2. Если они будут плохо делать своё дело, то адвокаты потерпевших должны их задолбать жалобами, чтобы они хорошо делали своё дело или уволились из следственных органов.
3. Когда менты сделают своё дело и найдут убийцу, дать суду спокойно делать своё дело.
4. Если суд будет плохо делать своё дело, то адвокаты потерпевших должны его задолбать апелляциями, кассациями, отводами и жалобами в квалифкомиссию (последнее - после окончания дела), чтобы судья нормально делал своё дело или ушёл в отставку.

И всё. Без митингов под УВД и без мордобоя с начальником киевской полиции. Поиск правды - это долго. Хочется быстро и жестоко, поэтому и ярость. Но так не бывает. А если будет, то будет война всех против всех и тогда в Киеве будет, как на восточном фронте (в прямом смысле, с жертвами и разрушениями). Надо ? Не надо ! Но ментов и суд надо проконтролировать на предмет качественной работы - не забыть и не дать заволынить. Но и не ускорять там, где надо сделать работу основательно. И виновных должны объявить полиция и суд, а не улица.
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Посмотрите на Нидерланды - погибло в самолёте почти 300 человек, из них 80 детей - там тоже очень многим просто выть хочется. Но следаки делают работу медленно, но верно - когда предъявят все улики, путяра хрен выскользнет. И общество ждёт, потому что обвинение в убийстве - тяжкая предъява. Там назначать виновных - грех. Их надо найти и доказать вину. А уже тогда пи...ить по-полной, чтобы не встал. Только так. К сожалению, быстро только кошки родятся.
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В наших реалиях подобные советы может давать лишь абсолютный моральный урод.К сожалению...
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Отрицалову у мурчиков научились... а может научили.
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Вот мне таки интересно, кто назначил эту убиенную правозащитницей?То, что она добивалась справедливого наказания для сбившего ее сестру мудака, не делают ее правозащитницей. Подумайте, кому выгодно поднимать такой ажиотаж из вполне обычного уголовного дела?
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Тарапунька, если почитать внимательно новости о ней, а не падать на дурочку и орать жирным шрифтом (спасибо, что хоть не капслоком!), то можно узнать много интересного, например, что она была юристом по профессии. Назначить себя представлять интересы члена своей семьи в суде она имела право, так же, как и выбрать себе адвоката, которого посчитала бы нужным. Но она решила, что справится лучше любого другого адвоката и она была права, потому как благодаря ее настойчивости и представленным ею доказательством нарик все-таки получил свой срок, в отместку за это она, к сожалению, была убита. И только тупые порохоботы в сотрудничестве с ольгинцами орут про "бытовуху и кто она вообще такая и чи и не преступление". Вы получили акцию в честь вас на твиттере? Заслуженно, читайте и наслаждайтесь.
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Для всех "народних местников" советую прочитать статью http://crime-ua.com/ex/22482/nozdrovska
и просмотреть полуторагодичную передачу "Следствие ведут экстрасенсы"
https://www.facebook.com/100002365194058/videos/1541807082574783/

Смотрите и думайте сами, критически оценивайте всю информацию! И не только о святых демократах антикоррупционерах и евврооптимистах!
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Судья уволился с мая 2017 года - но криков сколько, что судья крышует . . .
А как начнёшь разбираться, то сразу получается не всё так просто. Лишний раз убеждаешься, что надо с холодной головой разбираться в таких ситуациях, а то вопль "зрада" и все бегут кого-то блокировать, майданить, митинговать - а реальность может быть совсем другая.
Не удивлюсь, если окажется, что реальный убийца не имеет отношения к ситуации с ДТП, в котором погибла её сестра - всё-таки она юрист, врагов могло быть уйма.
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а тебя не удивляет тот факт,что в данном суде в течение полтора года суд не смог принять никакого решения? совпадение?
и только в июне месяце сего года(спустя месяц,как дядя убийцы ушел в отставку) другой суд,Обуховский,наконец вынес приговор в 7 лет тюрьмы.
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Конечно, судьи будут отнекиваться от всяких там связей, не будут же они говорить правду народу, им это не выгодно.
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А я читав, що Ноздровська була неурівноваженна і скандалістка. Це я читав ще восени 2017
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Назначить себя представлять интересы члена своей семьи в суде она имела право, так же, как и выбрать себе адвоката, которого посчитала бы нужным. Но она решила, что справится лучше любого другого адвоката и она была права,

Адвокат у них был.
Назначать себя она никем не могла, а могла представлять члена своей семьи племянника ( ребенка сестры) , как опекун.
"Бытовуха" - это деление по мотивам убиства, т.е. личные отношения между людьми.
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она как юрист имела право представлять свои интересы в суде, неважно сколько имеется еще адвокатов (некоторые по 3 адвоката нанимают, и что?) А могла выступать и как частный обвинитель, поддерживающий обвинение в суде.
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бытовуха - это попытка сразу списать преступление на кого-то другого (а мало ли с кем она там могла поконфликтовать в кругу знакомых/друзей) и пустить в полный игнор угрозы, прозвучавшие в ее адрес и в зале суда и подлежащие занесению в протокол.
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она как юрист имела право представлять свои интересы в суде, неважно сколько имеется еще адвокатов (некото

Она могла быть признана потерпевшей и участвовать в процессе, как потерпевшая
Она могла представлять интересы племянника, как опекун
Она могла представлять интересы потерпевших ,как юридическое лицо ( правозащитница)
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не имеют никаких связей: ни родственных, ни каких-либо других с Ноздровской И.С., супругами Дуняк, гражданами Сапатинским М. А. и Россошанским Д.Ю"Источник: https://censor.net.ua/n3042735

Родственных не имели,
зато,
имели денежные связи

с подсудимым-наркоманом.

И немалые енти денежные связи - 2 года тянули бабки с ентага росошанского
через адвокатов.

и наверх в киев передали чуть-чуть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Вышгородском райсуде отвергли какие-либо связи с фигурантами дел Ноздровской
 
 
 
 
 
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