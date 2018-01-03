 В Николаеве за месяц зафиксировано 37 случаев заболевания гепатитом А, - горсовет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

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"В Заводском районе с 3 декабря 2017 года начали регистрировать случаи заболевания вирусным гепатитом А. Первый житель Николаева заболел 27 ноября, а обратился к врачам только через несколько дней. Постепенно количество больных росло, массовые обращения горожан начали регистрироваться только с 28 декабря 2017 года. (…) По состоянию на 2 января по Заводскому району зарегистрировано 27 случаев заболевания, в том числе 4 ребенка. На сегодня есть уже 37 случаев, 5 из которых - в Ингульском районе", - заявил заместитель главного санитарного врача области Александр Игнатенко.

По его словам, эпидемическое обследование установило, что общего пищевого фактора у пациентов нет, люди даже нигде не встречались. Это дало основания считать, что единственный фактор, объединяющий больных, - вода из пунктов доочистки и разлива.

В среду были отобраны образцы воды в тех точках продаж, о которых сообщили больные, исследование проведут в вирусологической лаборатории в Николаеве и параллельно - в референс-лаборатории Одессы.

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Как выяснилось, в Николаеве функционируют около 120 пунктов доочистки и разлива воды, которые никто не проверяет из-за моратория на проверки бизнеса.

В ходе заседания комиссии принято решение провести внеочередную проверку всех пунктов доочистки и разлива, действующих в городе. Кроме того, решено с 3 января временно запретить деятельность семи пунктов разлива доочищенной воды.

В городе проводятся медицинские осмотры контактных лиц с больными вирусным гепатитом А, обеспечена готовность учреждений здравоохранения к развертыванию дополнительных коек. Управление образования обязало руководителей школ и детсадов усилить санитарно-противоэпидемический режим в учебных заведениях Николаева.