 "Мы стараемся максимально сократить риски": российский "Альфа-Банк" отказался обслуживать оборонные предприятия РФ из-за санкций

Об этом сообщил "Эху Москвы" первый зампред совета директоров банка Олег Сысуев, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, предприятия российского оборонного комплекса составляли значительную часть кредитного портфеля "Альфа-банка". "Это не значит, что мы разом порвали с ними отношения. Мы стараемся максимально сократить риски", — пояснил Сысуев. Ранее о том, что "Альфа-банк" перестал обслуживать из-за санкций оборонные предприятия, сообщил в интервью журналу "Форбс" его совладелец Михаил Фридман.
Напомним, в 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.
банкиры просто по долгу службы чувствуют,
что у клиента кончается бабло и Хуйло может
тупо набрать кредитов и кинуть их...
Но всё-ж, чёрт возьми!
Работа-то - на воздухе!
Работа-то - с людьми! (с)
мне купола!прицепчик дров!
ага, вот именно банки прямо таки "выстроились в очередь" чтобы обслуживать такое гос. предприятие как кацапское МО.
в МО сами выберут для себя другой свой собственный банк, не дураки же они, чтобы чужих к корыту подпускать
У этого "флагмана" танкостроения доходов на проценты по долгам не хватает - в минусах работает.
Обслуживать оборонку - это давать кредиты, а не качать через себя бабло.
!..По итогам первого полугодия корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) получила чистый убыток в размере 3,13 млрд рублей, следует из отчетности корпорации по международным стандартам.
2
Гендиректор корпорации Александр Потапов в июле 2017-го рассказал, что сейчас у компании тяжелая финансовая ситуация. Фактически вся рентабельность уходит на обслуживание кредитов
Ты же сам своими постами доказываешь, правдивость моих слов
1. посмотри, сколько кацапы выделяли денег на свою оборонку, хотя бы на протяжении последних 5 лет- там 2 или 3 показатель в мире
2. а потом, еще раз прочти внимательно свои же собственные посты и ты поймешь, какая часть денег реализовывается и используется по назначению
3. Я конечно же, не всю систему разпила бабла описал, а только один ее маленький винтик, а такой винтик как альфа-банк там не одигн
Деноги выделяют МО на содержание армии и ЗАКУПКУ вооружений и НИИ на разработку нового - вот на хтом и пилят, при проведении этих процессов.
А сами производства - в глубокой попе полярной лисицы.
Тут речь о том, что уже среди российских банков есть банк, отказавшийся от сотрудничества с минобороны, несмотря на выгоды, о которых Вы говорите.
Правильно так: Фридман любит деньги больше, чем Хуйла.
Танки грязибанки санкций не баяцца!
Дожимать и дожимать санкциями засранную территорию! Как в борьбе - крепко обхватить шею и лержать крепко, пока кацапы не прохрипят "Все... Хватит... Готовы валить из Украины и платить репарации!"
Кстати, где-то когда-то такое уже было...
Но Враг и так (без подписей)не получил бы от Сани Малышенки - НИЧЕГО...
Не верь данайцам,дары приносящим.
Что этот банк делает в Украине????Почему гонтариха и рожкова его покрывают.
Почему сбербанк патриоты кошмарят периодически, а альфа-Банк НЕТ???????
⚠Страшный БЕНДЕРовец
Да это праздник какой-то!!! Вчера вертушка МИ-24 с экипажем зашкварилась, сегодня это!
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