 "Мы стараемся максимально сократить риски": российский "Альфа-Банк" отказался обслуживать оборонные предприятия РФ из-за санкций

Об этом сообщил "Эху Москвы" первый зампред совета директоров банка Олег Сысуев, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, предприятия российского оборонного комплекса составляли значительную часть кредитного портфеля "Альфа-банка". "Это не значит, что мы разом порвали с ними отношения. Мы стараемся максимально сократить риски", — пояснил Сысуев. Ранее о том, что "Альфа-банк" перестал обслуживать из-за санкций оборонные предприятия, сообщил в интервью журналу "Форбс" его совладелец Михаил Фридман.

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Напомним, в 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.