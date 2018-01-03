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 "Мы стараемся максимально сократить риски": российский "Альфа-Банк" отказался обслуживать оборонные предприятия РФ из-за санкций

Альфа-банк уведомил российские оборонные предприятия о намерении прекратить их обслуживание из-за санкций.

Об этом сообщил "Эху Москвы" первый зампред совета директоров банка Олег Сысуев, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, предприятия российского оборонного комплекса составляли значительную часть кредитного портфеля "Альфа-банка". "Это не значит, что мы разом порвали с ними отношения. Мы стараемся максимально сократить риски", — пояснил Сысуев. Ранее о том, что "Альфа-банк" перестал обслуживать из-за санкций оборонные предприятия, сообщил в интервью журналу "Форбс" его совладелец Михаил Фридман.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Кремлевский доклад": США будут выявлять людей из окружения Путина, причастных к незаконным схемам и действиям, - экс-координатор санкционной политики Госдепа Фрид

Напомним, в 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3042733
 
 
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Дело даже не в санкциях...
банкиры просто по долгу службы чувствуют,
что у клиента кончается бабло и Хуйло может
тупо набрать кредитов и кинуть их...
"Мы стараемся максимально сократить риски": российский "Альфа-Банк" отказался обслуживать оборонные предприятия РФ из-за санкций - Цензор.НЕТ 8106
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Хахлы, тапить буите кизяками! -орали они.
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Наверное она уже померла с голода, вместе со всей деревней...
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Пускай живут подольше такой жизнью.
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Палач - работа сложная,
Но всё-ж, чёрт возьми!
Работа-то - на воздухе!
Работа-то - с людьми! (с)
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- Кольщик, наколи мне купола! прицепчик дров!
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такое впечатление, как будто ты не про кацапию написал, а про США)))
ага, вот именно банки прямо таки "выстроились в очередь" чтобы обслуживать такое гос. предприятие как кацапское МО.
в МО сами выберут для себя другой свой собственный банк, не дураки же они, чтобы чужих к корыту подпускать
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Конечно выберут из этой очереди.
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Не пали ватана... Он же пол дня придумывал себе украинскую фамилию... "Мы стараемся максимально сократить риски": российский "Альфа-Банк" отказался обслуживать оборонные предприятия РФ из-за санкций - Цензор.НЕТ 8403
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Глубоко неуважаемый тролль. О каком корыте вы лепечете? Вам о долгах Уралвагонзавода ведомо ? Его Альфа уже раз подавала на банкротство - фюрер со товарищи отговорили.
У этого "флагмана" танкостроения доходов на проценты по долгам не хватает - в минусах работает.
Обслуживать оборонку - это давать кредиты, а не качать через себя бабло.
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"Мы стараемся максимально сократить риски": российский "Альфа-Банк" отказался обслуживать оборонные предприятия РФ из-за санкций - Цензор.НЕТ 1957 попустись организм, твои попытки рассказать что в кацапии бюджет МО ни разу ни кем не пилиться- очень жалки и глупы
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болезненный, ты читать не умеешь? Или ты сам не понимаешь что ты пишешь?
Ты же сам своими постами доказываешь, правдивость моих слов "Мы стараемся максимально сократить риски": российский "Альфа-Банк" отказался обслуживать оборонные предприятия РФ из-за санкций - Цензор.НЕТ 7916
1. посмотри, сколько кацапы выделяли денег на свою оборонку, хотя бы на протяжении последних 5 лет- там 2 или 3 показатель в мире
2. а потом, еще раз прочти внимательно свои же собственные посты и ты поймешь, какая часть денег реализовывается и используется по назначению
3. Я конечно же, не всю систему разпила бабла описал, а только один ее маленький винтик, а такой винтик как альфа-банк там не одигн
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Блин ну нахрен ты лезеш судить туда где ни уха ни рыла?
Деноги выделяют МО на содержание армии и ЗАКУПКУ вооружений и НИИ на разработку нового - вот на хтом и пилят, при проведении этих процессов.
А сами производства - в глубокой попе полярной лисицы.
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Сам придумал вопрос - сам и ответил. Старый, затяганный прием "доведение до абсурда".
Тут речь о том, что уже среди российских банков есть банк, отказавшийся от сотрудничества с минобороны, несмотря на выгоды, о которых Вы говорите.
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Опять неправильно формулируете.
Правильно так: Фридман любит деньги больше, чем Хуйла.
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Это Вы - не правильно. Кто любит деньги больше, чем Хуйла, обычно шьёт варежки в Сибири.
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Обычно люди не носят фамилию Фридман и обычно люди не владеют банками. Так что Ваше обобщение весьма неуместно.
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Банальное разделение ответственности и тривиальный способ обхода санкций. Очередная сладкая сказка для ушей евролибералов.
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А в Украине этот банк присуцтвует? Или это не важно?
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Вообщето это был сарказм. Будки Альфа банка итак давно уже на каждом углу
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Гнати їх треба з України. Це заслані казачкі в засаді.
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В России начинает включаться принцип "Спасайся кто может !"
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Альфа банк с Украины и не вылазил. Как и сбербанк рф и втб.
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Так торговля расеи с Украиной идёт полным ходом и даже наращивает объёмы! "Мы стараемся максимально сократить риски": российский "Альфа-Банк" отказался обслуживать оборонные предприятия РФ из-за санкций - Цензор.НЕТ 2639
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Альфа банк по суті не є російським, а кіпрським банком. Тому він ще в Україні.
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Это по бумагам, так сказать де-юре, а де-факто, это расейский банк! И через офшоры деньги попадают на расейские счета.
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попадают на расейские счета на Кіпрі "Мы стараемся максимально сократить риски": российский "Альфа-Банк" отказался обслуживать оборонные предприятия РФ из-за санкций - Цензор.НЕТ 3097 туди і податки всі ллються "Мы стараемся максимально сократить риски": российский "Альфа-Банк" отказался обслуживать оборонные предприятия РФ из-за санкций - Цензор.НЕТ 3097 а тим часом кацапобюджет висмоктуе рештки ре3ервів "Мы стараемся максимально сократить риски": российский "Альфа-Банк" отказался обслуживать оборонные предприятия РФ из-за санкций - Цензор.НЕТ 8501
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Маладец Бикодир! Главное, что бабло, которое зарабатывается у нас идёт на расейские счета в офшорах, но не все, часть идёт в виде налогов в расею, а иначе Хуйло яйца оторвёт владельцам банка! "Мы стараемся максимально сократить риски": российский "Альфа-Банк" отказался обслуживать оборонные предприятия РФ из-за санкций - Цензор.НЕТ 3290
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Там не опечатка, тупоголовые ватники перепутали цифры и лозунг получился как раз по теме.
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Зато в Крым они тоже опасаются заходить из за санкций. Так что эта бравада ботов разбивается о реальность финансовых санкций что пуйло уже вынужден выдумывать "крипторубль", а то с февраля гайки ещё закрутят)
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Напомните, кто там кричал - банкам санкции не помеха....
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Мокшанцам верить нельзя, наверняка придумали очередную хитрость. Единственный путь - спиливать им рога.
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а как тогда их будут опознавать на границе
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они спиленные рога в копытах будут держать.
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Альфа банк проход денег для сепарской сети омега варус
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есть на РАБссии крутой дядька в Центробанке Наепуллиной и он может завалить любой банк РАБссии...
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это хороший признак. значит будут раздевать кацапов.
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Ну, все... Жижа потекла из вяликой и мохучей говна горы вонючей! Если уж банкири в открытую ссуться санкций, то дела за поребриком совсем не комильфо.
Дожимать и дожимать санкциями засранную территорию! Как в борьбе - крепко обхватить шею и лержать крепко, пока кацапы не прохрипят "Все... Хватит... Готовы валить из Украины и платить репарации!"
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кацаКрысам пора кричать : Позовите товарища Сралина,он разберётся.... "Мы стараемся максимально сократить риски": российский "Альфа-Банк" отказался обслуживать оборонные предприятия РФ из-за санкций - Цензор.НЕТ 2556с пиндосами...
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миша фридман прекратил поддерживать хуйла. теперь у него новый друг - садовой, который предоставил вместе с пецей мише возможность погарцевать в Украине. соседка с маленьким ребенком умудрилась взять 5 тыс.гривен кредита во всраном мишином гадюшнике. через три года уже должна уже 40. подробностей не знаю - но у миши и аппетиты.
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Ничего. Россосийские пенсионеры скинутся и на оборонные предприятия. Им не привыкать. В магазинах будет только морская капуста ипродавщицы, зато у нас самые убернев...бенные танки-самолёты.

Кстати, где-то когда-то такое уже было...
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И главное помнят же! Но почему, не дошло.. Это клиника, сер.
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Алфа банк надо было ликвидировать еще в 2013 оду
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30 декабря Плешивый педофил ввел в действие закон по которому будут призывать хронических больных и калек...,а это как говорил маршал Шапошников, война...
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А вот меня (и мой завод) обслуживает более патриотичный банк... Край Инвест Банк (Кубань). Перевыпустил карточки всех клиентов (и меня) с "Визы и Мастеркарда" - на карту "Мир" - а американские принципиально прекратил обслуживать. Так же принципиально не работает с американскими компаниями гражданами и т д... Недавно брал там 250 000 р кредита - пришлось поставить с десяток подписей что я не американец, не имею отношения к ним, и моя деятельность не принесёт прямым или косвенным образом выгоды США. Смешно - право - слово. "Мы стараемся максимально сократить риски": российский "Альфа-Банк" отказался обслуживать оборонные предприятия РФ из-за санкций - Цензор.НЕТ 5156
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Вы серьёзно? Про подписи?
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Угу. Чуть не ржал подписывая.
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А если секретный чертёж фрезеровки для дрезины вдруг уйдёт в США? Кредит отзовут?
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Хрен ведает...
Но Враг и так (без подписей)не получил бы от Сани Малышенки - НИЧЕГО... "Мы стараемся максимально сократить риски": российский "Альфа-Банк" отказался обслуживать оборонные предприятия РФ из-за санкций - Цензор.НЕТ 9784
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(надо изучить повнимательнее штрафные меры за нарушение)
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Заходить на ЦН под польским флажком - всё равно что сделаться подпиндосником . Миша Кравченко (он же ВО-ВО ) первый же на тебя и встучит кому надо . "Мы стараемся максимально сократить риски": российский "Альфа-Банк" отказался обслуживать оборонные предприятия РФ из-за санкций - Цензор.НЕТ 9695
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Таки шо поделаешь? Я флажком напрямую не управляю. Могу разве что пару десятков раз включить выключить программу его делающую. Есть некоторая вероятность что она сменит сервер, и он даже может оказаться с каким то другим флажком... "Мы стараемся максимально сократить риски": российский "Альфа-Банк" отказался обслуживать оборонные предприятия РФ из-за санкций - Цензор.НЕТ 7260
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А вот оправдываться придётся не здесь , а у следователя .
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альфа-банк......фридман....Это все от лукавого.
Не верь данайцам,дары приносящим.
Что этот банк делает в Украине????Почему гонтариха и рожкова его покрывают.
Почему сбербанк патриоты кошмарят периодически, а альфа-Банк НЕТ???????
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О,ватный кружок образовывется.В спам падаль кацапская.
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С Новым Годом, Марс! Мы как-то обсуждали Вас с Ларисой из Беларуси, она сказала - да, был когда-то такой форумчанин. И я смутно вспоминал, что был. А потом года 2 видел только Ваши лайки, но ни одного поста! Думал это какой-то сбой. Вы действительно существуете?
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Существую и могу без сбоя такую мразь как ты на куй послать.
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Грубо. Но всё равно я рад, что Вы есть!
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Плевал я на твою кацапскую харю.Рад он)
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Ты бы хоть иногда свою ватную самку радовал.С утра до вечера на Цензоре трешься.У тебя уже зависимость.Задумайся казламордое)
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Марс, дружище! Теперь я вижу, что это реально ты!
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"Мы стараемся максимально сократить риски": российский "Альфа-Банк" отказался обслуживать оборонные предприятия РФ из-за санкций - Цензор.НЕТ 1786

Страшный БЕНДЕРовец




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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Мы стараемся максимально сократить риски": российский "Альфа-Банк" отказался обслуживать оборонные предприятия РФ из-за санкций
 
 
 
 
 
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