Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Габриэль сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в среду в Киеве.
"Мне бы хотелось, чтобы обеспечение стабильного перемирия не зависело от выборов в России, и надеюсь, что нам удастся принять реалистичный и приемлемый мандат миссии ООН ещё до выборов в России", - отметил он.
"У нас общее убеждение, что необходимо ввести миротворческую миссию ООН в Донбассе, и это требует от нас усилий. Это должно быть вооруженная и мощная миссия ООН, которая будет находится на всей оккупированной территории, а не малочисленная группа, которая будет охранять представителей ОБСЕ и находиться на линии соприкосновения. Иначе это будет новая граница в Украине", - приводит слова Габриэля Укринформ.
Он добавил, что Германия вместе с французскими партнерами, а также со странами, которые входят в Совет Безопасности ООН, сделает все, чтобы ввести настоящую миротворческую миссию ООН на Донбассе.
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Нас такий "реалістичний" варіант не влаштовує.
"нас"-то явно не вас, якщо ви за ті поступки, які агресор вимагає з української сторони.
а ты о гугле ему...
Державі потрібні кошти на війну, підкажи інший варіант, якщо маєш.
Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников. За прошедшие сутки вся вражеская огневая активность фиксировалась на Донецком направлении.
Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в 2017 году достиг рекордного с 2011 года показателя - 93 млрд куб. м, что на 13% больше, чем в 2016 году.
И все в одной стране
Источник: https://censor.net.ua/p3042721Источник: https://censor.net.ua/n3042651
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