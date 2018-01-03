Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Габриэль сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в среду в Киеве.

"Мне бы хотелось, чтобы обеспечение стабильного перемирия не зависело от выборов в России, и надеюсь, что нам удастся принять реалистичный и приемлемый мандат миссии ООН ещё до выборов в России", - отметил он.

"У нас общее убеждение, что необходимо ввести миротворческую миссию ООН в Донбассе, и это требует от нас усилий. Это должно быть вооруженная и мощная миссия ООН, которая будет находится на всей оккупированной территории, а не малочисленная группа, которая будет охранять представителей ОБСЕ и находиться на линии соприкосновения. Иначе это будет новая граница в Украине", - приводит слова Габриэля Укринформ.

Он добавил, что Германия вместе с французскими партнерами, а также со странами, которые входят в Совет Безопасности ООН, сделает все, чтобы ввести настоящую миротворческую миссию ООН на Донбассе.

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