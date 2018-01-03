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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (564) Донбасс (15086) Климкин (1475) Габриэль (64)

 Надеюсь, удастся принять реалистичный и приемлемый мандат миссии ООН на Донбассе еще до выборов в РФ, - Габриэль

Глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль надеется, что сторонам удастся согласовать мандат миротворческой миссии ООН на Донбассе до выборов президента России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Габриэль сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в среду в Киеве.

"Мне бы хотелось, чтобы обеспечение стабильного перемирия не зависело от выборов в России, и надеюсь, что нам удастся принять реалистичный и приемлемый мандат миссии ООН ещё до выборов в России", - отметил он.

"У нас общее убеждение, что необходимо ввести миротворческую миссию ООН в Донбассе, и это требует от нас усилий. Это должно быть вооруженная и мощная миссия ООН, которая будет находится на всей оккупированной территории, а не малочисленная группа, которая будет охранять представителей ОБСЕ и находиться на линии соприкосновения. Иначе это будет новая граница в Украине", - приводит слова Габриэля Укринформ.

Он добавил, что Германия вместе с французскими партнерами, а также со странами, которые входят в Совет Безопасности ООН, сделает все, чтобы ввести настоящую миротворческую миссию ООН на Донбассе.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Я не вижу в ближайшее время перспектив по миротворцам на Донбассе, - Марчук

Источник: https://censor.net.ua/n3042732
 
 
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А что, в Рабссии есть выборы ? Там же уже за несколько лет знают кто будет следующим презом!
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Реалістичний? Тобто саме ми маємо йти на поступки, бо росія на інше просто не погодиться.
Нас такий "реалістичний" варіант не влаштовує.
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кого це "нас" , соромлюсь запитати ..?
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аж зашарівся...
"нас"-то явно не вас, якщо ви за ті поступки, які агресор вимагає з української сторони.
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збільшення обсягів торгівлі з РФ входить до тих поступок ? (аж зашарівся від запитуючи...)
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внизу он спелся с доном - который жалеет что Майдан БТРами не подавили...
а ты о гугле ему...
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Сам антибарига Міша не проти торгівлі, навіть з росією, бо це ринок, отже прибуток.
Державі потрібні кошти на війну, підкажи інший варіант, якщо маєш.
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а чому ти не зробиш зауваження своїм подружкам , що в діалог влазити не красиво ? Сподіваюся, вдасться прийняти реалістичний і прийнятний мандат місії ООН на Донбасі ще до виборів у РФ, - Габріель - Цензор.НЕТ 5499
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Був би на місці Клімкіна дав би Габріелю в морду. Просто так - заради приколу. Шмайсера на нього немає.
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Спалися гнида. Торопится Хуйла отмыть. Ты бы еще флажок кацапский в руки взял.
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Забегали крысы по кораблю когда уже через борт вода пошла
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"Реалистичный и приемлемый". Как всегда банально-обтекаемо, ну натоть они и дипломаты.
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Как посмотреть логически то нужно еще годик-другой подождать. Пускай Федорашка догниет и рассыпется.
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Можно было, если бы каждый день наши Герои не гибли при "перемирьи".
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Ну введуть туди місію і шо далі? По вулицях їздитимуть сепарські танки і БТРи, ходитимуть апачленці і т.п. Хіба це буде мир? Їх потрібно роззброїти, покарати злочинців. Місія цим займатись не буде.
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это фиговый листок. и пока не будет отведения оружия в рф и орков... до тех пор не будет вариантов на примирение.
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як тІльки свІт задавить рф санкцІями, настане мир
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Поки сонце зійде, роса очі виїсть, а тим часом такі собі хе-хе жертимуть чікаладки від Рошен, кляцаючи по клаві відповідно до чергового завдання від шоколадної зажерливої жаби.
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Театр абсурда
Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников. За прошедшие сутки вся вражеская огневая активность фиксировалась на Донецком направлении.

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в 2017 году достиг рекордного с 2011 года показателя - 93 млрд куб. м, что на 13% больше, чем в 2016 году.
И все в одной стране

Источник: https://censor.net.ua/p3042721Источник: https://censor.net.ua/n3042651
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Международные обязательбства по доставке газа в НАТО надо выполнять... Надеюсь, удастся принять реалистичный и приемлемый мандат миссии ООН на Донбассе еще до выборов в РФ, - Габриэль - Цензор.НЕТ 2446
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Конечно, у нас АТО, ещё надо РФ платить 3 лярда зелени Овоща, 2 лярда за газ
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Йоахим фон Риббентроп прилетел в Москву в 11 часов утра 23 августа 1939 года для подрисания братского договора Гитлер-Сралин.
Вечером был банкет в честь дружбы,на котором Сралин сказал тост : за здоровье воджя Великой Германии...
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Авиасообщенияйс РАБссией и Украиной нет,...ж/д сообщение еле дышит,в таких условиях увеличена торговля....на 29% ...Вы умом дернулись БолваНЫ Сподіваюся, вдасться прийняти реалістичний і прийнятний мандат місії ООН на Донбасі ще до виборів у РФ, - Габріель - Цензор.НЕТ 6106засуньте ту статистику Путлеру ВЗАД...
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этот гей-образный немецкий чиновник постоянно склоняет украину принять РОССИЙСКИЙ вариант размешения миротворцев и российскую схему развязки...Не слишком ли наши властоимцы заглядывают в рот этим геям,вместо того,чтобы прислушаться к мнению собственного народа?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадеюсь, удастся принять реалистичный и приемлемый мандат миссии ООН на Донбассе еще до выборов в РФ, - Габриэль
 
 
 
 
 
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