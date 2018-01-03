 Климкин: Мы, безусловно, достанем компании, торгующие с оккупированным Крымом

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом министр иностранных дел Павел Климкин заявил на совместной с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем пресс-конференции в Киеве.
"Мы много сделали для того, чтобы российское мошенничество, как в случае с поставкой турбин Siemens, на территории оккупированного Крыма никогда повторилось. Я считаю, что это стало печальным уроком для всего немецкого, и не только немецкого, бизнеса. И сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ритейлерам, как, например, Volkswagen или Adidas, Крым относить к территории России. Мы их, безусловно, достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами", - подчеркнул Климкин.
Ранее Служба безопасности Украины заявила о намерениях проверить информацию о возможной работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в аннексированном Крыму.
6 декабря Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о незаконной деятельности немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в оккупированном Крыму. МинВОТ в подтверждение своих обвинений указало адреса магазинов и представительств этих компаний в оккупированном Крыму.
Крошка сын
к отцу пришел,
и спросила кроха:
- Что такое
хорошо
и что такое
плохо?
Фирташ - нехорошо
Ахметов - нехорошо, однако
Коломойский - нехорошо=хорошо ?
Бывших украинских военнослужащих зовут в крымские военкоматы.
зампредседателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко рассказал
«Во время выездного приема граждан в Кировском районе ко мне обратились бывшие военнослужащие украинской армии. У них на сегодняшний день нет регистрации. Раньше они были зарегистрированы при воинской части, но она в 2014 году ушла на территорию Украины. Сейчас эти люди без регистрации», - рассказал в прямом эфире телерадиокомпании «Крым-24» Игорь Михайличенко.
«Пришлось оперативно прорабатывать вопрос с Правительством РФ, с Министерством обороны РФ. Итог - вышло постановление председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, где был разъяснен порядок регистрации военнослужащих. Сейчас военнослужащие, у которых нет регистрации, могут зарегистрироваться по адресу военкомата рядом с местом, где они проживают», - добавил он.
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Надо спросить у сименса, печален ли гешефт и скорее потаенная взятка за "включение дурачка"
Какое лицемерие. Мерзкое и вонючее.
"Российский монополист Газпром увеличил транзит газа через трубопровод OPAL, принимающий на территории Германии газ из Северного потока.
Так, 2 августа, после полугодового запрета Газпром снова получил доступ к 40% мощностей газопровода. В результате его загрузка выросла более чем на четверть - с 56 млн до 71,5 млн куб. м в сутки.
Это следует из данных компании-оператора OPAL Gastransport."