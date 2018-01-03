 Климкин: Мы, безусловно, достанем компании, торгующие с оккупированным Крымом

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом министр иностранных дел Павел Климкин заявил на совместной с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем пресс-конференции в Киеве.

"Мы много сделали для того, чтобы российское мошенничество, как в случае с поставкой турбин Siemens, на территории оккупированного Крыма никогда повторилось. Я считаю, что это стало печальным уроком для всего немецкого, и не только немецкого, бизнеса. И сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ритейлерам, как, например, Volkswagen или Adidas, Крым относить к территории России. Мы их, безусловно, достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами", - подчеркнул Климкин.

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Ранее Служба безопасности Украины заявила о намерениях проверить информацию о возможной работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в аннексированном Крыму.

6 декабря Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о незаконной деятельности немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в оккупированном Крыму. МинВОТ в подтверждение своих обвинений указало адреса магазинов и представительств этих компаний в оккупированном Крыму.