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 Политика Украины, Экономика
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 Климкин: Мы, безусловно, достанем компании, торгующие с оккупированным Крымом

Украина намерена прибегать как к политическим, так и к юридическим методам влияния на европейские компании, которые не соблюдают режим санкций в отношении оккупированного Россией Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом министр иностранных дел Павел Климкин заявил на совместной с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем пресс-конференции в Киеве.

"Мы много сделали для того, чтобы российское мошенничество, как в случае с поставкой турбин Siemens, на территории оккупированного Крыма никогда повторилось. Я считаю, что это стало печальным уроком для всего немецкого, и не только немецкого, бизнеса. И сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ритейлерам, как, например, Volkswagen или Adidas, Крым относить к территории России. Мы их, безусловно, достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами", - подчеркнул Климкин.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В Керченском проливе разгружают очередную партию ильменита из Норвегии для завода Фирташа в оккупированном Крыму, - расследование BSNews. ФОТОрепортаж

Ранее Служба безопасности Украины заявила о намерениях проверить информацию о возможной работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в аннексированном Крыму.

6 декабря Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о незаконной деятельности немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в оккупированном Крыму. МинВОТ в подтверждение своих обвинений указало адреса магазинов и представительств этих компаний в оккупированном Крыму.

Источник: https://censor.net.ua/n3042731
 
 
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Ух-ты! Только европейские? А как на счет остальных?
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а іншим можна , особливо українським - Украина увеличила товарооборот с РФ на 29%
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А липецкую кондитерскую фабрику когда освободите?
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Клімкін, а заводик фірташа в Криму часом не твій бос постачає сировиною та електроенергією?
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К Украине заводик отношения не имеет, но работает и принадлежит Фирташу. Нехорошо
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........принадлежит Фирташу (гражданину Украины). Нехорошо Климкин: Мы, безусловно, достанем компании, торгующие с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 2763

Крошка сын
к отцу пришел,
и спросила кроха:
- Что такое
хорошо
и что такое
плохо?

Фирташ - нехорошо
Ахметов - нехорошо, однако
Коломойский - нехорошо=хорошо ? Климкин: Мы, безусловно, достанем компании, торгующие с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 9639
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Петя может обидется, торговых партнеров нельзя обижать.
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Головне під час розслідування не вийти на самих себе

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КТО СДАЛ КРЫМ?
Бывших украинских военнослужащих зовут в крымские военкоматы.

зампредседателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко рассказал

«Во время выездного приема граждан в Кировском районе ко мне обратились бывшие военнослужащие украинской армии. У них на сегодняшний день нет регистрации. Раньше они были зарегистрированы при воинской части, но она в 2014 году ушла на территорию Украины. Сейчас эти люди без регистрации», - рассказал в прямом эфире телерадиокомпании «Крым-24» Игорь Михайличенко.
Климкин: Мы, безусловно, достанем компании, торгующие с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 9812
«Пришлось оперативно прорабатывать вопрос с Правительством РФ, с Министерством обороны РФ. Итог - вышло постановление председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, где был разъяснен порядок регистрации военнослужащих. Сейчас военнослужащие, у которых нет регистрации, могут зарегистрироваться по адресу военкомата рядом с местом, где они проживают», - добавил он.
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Біля них позують, фотографуються...
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это за 1 августа 2016 ... но я нигде этот видос не встречал ...там жестко с пленными кацапчиками никакого обмена ...попался - голова с плеч .но этим пилотам бошки попростреливали ...кароче будет и в Сирии хороший чернозем
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ми мусимо церемонитись, бо вони тримають наших, а так би теж і без жалю.
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Климкин: Мы, безусловно, достанем иностранные компании, торгующие с оккупированным Крымом. А как на счет украинских которые полным ходом поставляют товар и торгуют в оккупированном Крыму и лугандоне. Хотя, как же их трогать если это все подконтрольные правящей власти компании. Прежде чем указывать иностранцам уберите свои .
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Магазини забиті кримським електроінструментом "Фіолєнт" з написом "сделано в росии".Кого ви вирішили "доставать"?Наведіть лад в себе дома.
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для них "доставать" легше , а ніж навести лад в себе вдома ...
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Я считаю, что это стало печальным уроком для всего немецкого, и не только немецкого, бизнеса Источник: https://censor.net.ua/n3042731
Надо спросить у сименса, печален ли гешефт и скорее потаенная взятка за "включение дурачка"
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А причем тут решение конфликта...Нам пацанов наших защитить нужно.
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Простой курский парень закончил МФТи, выпускники которого нарасхват по всему миру, но это ж вы так смешно шутите, угадал?
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Всех подряд, у кого бизнес в рашке, Крыму, окупированом Донбассе, всех на нары.
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климкин, даю наводку - на входе в подъезд ежедневно срываю объявления - поездки в ялту, алушту, орел, мацкву. когда лепят - хвз. встретила бы днем - ипало бы намылила. наверно по ночам. закрой, пжлст транспортную компанию.
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Это те, которые подписывали договор о поставках э.энергии в Крым, где он указан субъектом РФ, будут преследовать европейские компании?

Какое лицемерие. Мерзкое и вонючее.
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Это те, которые запрещают торговать с оккупированными, но вовсю торгуют с оккупантом. Большего маразма представить сложно.
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Так это уже поняли и европейские страны с какой двуличной элитой без стыда и совести ,они имеют дело. Хотя бы постеснялись что-то требовать.
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На фото собственно всё видно Зигмар смотрит откровенно ошарашено.
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а заодно и у Германии аккуратно поинтересуйтесь с каких таких санкций они собрались инвестировать в россии постройку самого крупного завода БМВ в Восточной Европе, о сливе новых технологий вообще промолчим.
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гугл в помощь по финансовым ресурсам-информация трёхмесячной давности. Кстати в известный новопостроенный участок Журавка - Миллерово в обход Украины (137 км) стоимостью 56 млрд. руб. основными инвесторами выступили немцы, ну и разблокированные поставки газа в обход Украины в Германию через Северный поток в OPAL доплюсуйте.

"Российский монополист Газпром увеличил транзит газа через трубопровод OPAL, принимающий на территории Германии газ из Северного потока.
Так, 2 августа, после полугодового запрета Газпром снова получил доступ к 40% мощностей газопровода. В результате его загрузка выросла более чем на четверть - с 56 млн до 71,5 млн куб. м в сутки.
Это следует из данных компании-оператора OPAL Gastransport."
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Я тоже читал про Мерседес. Фольксваген работает вовсю, даже открыл моторный завод вторым после Форда. А вот про БМВ ничего не слышал...
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не сочтите за съезд, но где-то есть, даже статью скопировал, наверное на рабочем компе, найду выложу, вроде на финанс.юа тему масировали
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у нас не воюють, а відпочивають - гляньте нижче, там на картинці все наочно видно
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Достаньте Фирташа с его титановым производством.
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Аэрофлот вовсю летает в Симферополь без каких либо санкций со стороны Украины ничто не мешает начать притом уже давно судебное преследование его в других странах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин: Мы, безусловно, достанем компании, торгующие с оккупированным Крымом
 
 
 
 
 
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