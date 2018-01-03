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 В Германии скептически относятся к тому, что поставки оружия США могут помочь разрешить конфликт на Донбассе, - Габриэль

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Берлин скептически относится к тому, что оружие, предоставленное США Украине, поможет разрешить ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Оружие США будет использоваться Украиной для реагирования на провокации, но не для повышения температуры конфликта, - Климкин

"Если чего-то там и много, в том регионе, так это оружия. В Германии довольно скептически относятся к тому, что поставки оружия могут помочь разрешить конфликт. Но мы все же несколько отдалены от этого конфликта и пребываем, как страна, в безопасности, а Украина с точки зрения обороны рассматривает это иначе", - сказал З.Габриэль в Киеве в среду на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным, отвечая на вопрос журналистов о предоставлении США летального вооружения Украине.

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Ранее американский телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе сообщил, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Позже в Госдепе США подтвердили поставки оборонительного вооружения Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3042730
 
 
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Например Израилю похуй мнение евролиберастов и защеканов Путина. Причем не только немецких. Нам хватит с головой быть просто особым союзником США. Надо будет и Иерусалим можно перенести на дамбас.
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та ми вже знаємо ціну вашого скепсису, що мовляв "ерефії краще не чинити опір". Крим і Донбас на вашій совісті
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А Германия пусть думает, как диких обезьян у себя приручать будет. А то, вон в Швеции главполицай уже вызвыл от отчаяния. Грит, шо все, сил никаких нет, и порядок он обеспечить не может.
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А как "скептически" относятся к этому в Украине... Дайте нам зброю, ми ії у Київі на майдані покажем, а потім в міста відведення поставим. І свої склади допалим. Зброю дають тим, хто воює. Тим хто знищує свою зброю і скавчить - глибока стурбованість. Як каже гарант - потім, у судах...
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Украина сдерживает русиш-оккупантов от их броска на Берлин. Или херр Габриель этого не всасывает, потому, что у плешивого отсасывает?
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Я так думаю, что никакого броска на Берлин не будет. Мы мешаем кацапам скупить всю европейскую ылиту на корню. У них это практически получилось, а тут мы кипишуем шото, заставляя Европу недружеские шаги к кацапам предпринимать. А бросок -зачем? Кацапам не помойка там нужна, а место, где они могут бабло наворованное у черни кацапской тратить, да жить припеваючи. Но при этом качать там права свои.
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Какой там бросок на Берлин. Тут Украину не смогли одолеть на тот момент, когда армии у неё не было. Только Крым и захапали. Как только добровольцы с охотничьими ружьями начали воевать - сразу начали откатываться.

Это не Украина сдерживает, а Украину сдерживает от броска на Москву агент Хуйла по имени Порошенко.
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Германия никогда не была Украиной,потому пусть зыркает,если боится помочь Украине уничтожать московский фашизм. У Німеччині скептично ставляться до того, що поставки зброї США можуть допомогти розв'язати конфлікт на Донбасі, - Габріель - Цензор.НЕТ 6650
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немецкие подельники куйла скептически с французами и итальянцами оттяпали часть Украины в Минске ,под создание подконтрольных куйлу территорий ,на которые тот поставляет оружие ,которое уже убило боле 10000 тысяч украинцев...пока фрицы в переговорах - Украина только будет терять людей...фрицы- вассалы рашиста...
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Ну, скажем так, не Германия - вассалы рашки, а SPD (птенцы гнезда Шредера) и еще некоторые персонажи.... Меркель же в период,когда не удается сформировать правительство, просто помалкивает, чтобы на получить необходимость срочных перевыборов..
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Забыли этих купленых Путином министров спросить.
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Ich denke, niemand wird diese Frage beantworten.

І чому це Штати слабо сприймають німанд? НАХУЙ. З кацапами разом гниди німецькі. Ще й вийобуються, суки. Бабки вкрадені зберігають і пиздять?
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Конченная швайне в Гаспроме трудоустроится питает надежду? Запомни, лапоть из Германии: Чем больше у нас оружия, тем меньше по времени Хуйло воевать будет. Казалось бы и дураку должно быть понятно.
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А что может разрешить конфликт с парашей ?? ЗАНЕПОКОЇННЯ ???? иплані фрг-шные...
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Besides hunting, playing hockey and doing judo, Putin also enjoys to kill children in Ukraine and Sirya
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Let him stay alive for the time given. The future is unpredictible.
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Правильно все сказано, вам хоть атомную бомбу давай, все равно воевать за свою землю не будете, будете сковчать - дайте нам водородную.
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Вопрос на засыпку:Испытания высокоточного тактического ракетного оружия которыми руководил монсеньор Кровавый Пастор шо это окозамилювання или прдверье серийного производства пусть даже мелкого?
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Судя по показанному - испытания на очень раннем этапе. К тому же в полной версии ролика видно что один из двигателей на них взорвался. Я бы сказал что до серийного производства ещё ни один год.
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эта прошмандовка пропутинская Габриэль совсем оборзел в последнее время!!! продали вместе с Меркельшей Германию муслимам теперь с хуйло взасос!!!
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Ой, хлопче. Прошмандовки німецькі Україні - Русі багато біди зробили. Але чомусь здається, що лиха на них не тримаємо. Німці гонорові люди. А чим ми гірші від них?
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Гавнюк! Я уже писала,чтт это из-за Меркель не начали оказывать военное сопротивление в Крыму.А потом это именно она полетела в Штаты к Обаме и уговорила его не давать Украине оружие.Об этом рассказывал Бессмертный Роман.После этого порох убрал его из минских переговоров
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Гей, заспокійся. Не сварюся. Тишу зроби.
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петро охметов чавкает из одной кацапской кормушке с некоторыми ивропейцами ?
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Германии легко рассуждать не 45 год красная армия не стоит под Берлином.
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Времена меняются. Когда-то россияне помогали нам бороться с немецким фашизмом.
А сейчас немцы помогают нам бороться с российским фашизмом.
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В Украине скептически относятся к тому, что поставки "беженцев" из Африки могут помочь Германии разрешить проблему пенсий.
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Цензор.НЕТНовостиСпортВ Германии скептически относятся к тому, что поставки оружия США могут помочь разрешить конфликт на Донбассе, - Габриэль
 
 
 
 
 
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