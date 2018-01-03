 В Германии скептически относятся к тому, что поставки оружия США могут помочь разрешить конфликт на Донбассе, - Габриэль

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Если чего-то там и много, в том регионе, так это оружия. В Германии довольно скептически относятся к тому, что поставки оружия могут помочь разрешить конфликт. Но мы все же несколько отдалены от этого конфликта и пребываем, как страна, в безопасности, а Украина с точки зрения обороны рассматривает это иначе", - сказал З.Габриэль в Киеве в среду на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным, отвечая на вопрос журналистов о предоставлении США летального вооружения Украине.

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Ранее американский телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе сообщил, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Позже в Госдепе США подтвердили поставки оборонительного вооружения Украине.