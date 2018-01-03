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 СБУ разоблачила двух антиукраинских пропагандистов в Киеве

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым прекратили деятельность в Киеве пропагандистов, причастных к проведению специальных информационных операций против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей столицы по заданию российских спецслужб размещали в сети интернет антиукраинские видеоматериалы, которые впоследствии транслировались российскими СМИ. Злоумышленники периодически выезжали в РФ, где получали от своих "кураторов" соответствующие инструкции и деньги за выполненную "работу". Студию для съемок и монтажа видеосюжетов они обустроили в частном доме в Киеве.

"Подготовленные видеоматериалы содержат призывы к совершению насильственных действий против существующего конституционного строя, государственной власти, а также оправдывают экстремистские и террористические действия. Продолжаются следственные действия, - говорится в сообщении.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: 36 обвинительных приговоров вынесены в 2017 году за антиукраинскую пропаганду в соцсетях, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3042729
 
 
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Ну таких людей в Украине сейчас процентов 90 ,все ненавидят вороватую,лживую и подлую власть в Украине а СБУ раньше лизала зады ворам Януковича,сейчас лижет ворам Порошенко и отвечать эти лизуны будут за ВСЕ свои преступления против Украины и её народа - вот такие сюжеты панове !!!
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Мало-мальски имея виды, собирай компромат! СБУ разоблачила двух антиукраинских пропагандистов в Киеве - Цензор.НЕТ 1361
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Ему же придётся выступать в качестве эксперта физионом... жопономиста...
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Ну как тебе сказать...Одно дело писать и говорить о вороватом барыге с его шоблой, а иное дело, как, к примеру, на Корреспондент.нэт несут откровенную антиукраинскую пропаганду. И часто это не алени под бандеровским прокси, а подобные этим граждане Украины из того же Киева.
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СБУ викрила двох антиукраїнських пропагандистів у Києві - Цензор.НЕТ 9563 О, а вот и ватники со своими методичками подтянулись, прямо как в том случае, когда задержали вата-блогера из Житомира, а такие как ты плакали за ним, называя его чуть ли не "патриотом Украины которой просто писал правду про барыгу")

А все потому что ты путаешь, точнее, в твоей методичке не сказано, что надо различать, вата- троллей и тех кто против пороха- вот такой вот сюжет ватацефал !!!
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Медведчука? Ах, забыл, Медведчук же патриот Украины и лучший Пецин друг и партньор.
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странно.. куда-то ыкспердт Igor L пропал.. может повязали?
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Певно замінив опущеного Арестовича. Ігор це не дутий "експерт", а істинний. Як почне за фрегати і ракети з атомною б.ч., за тактичні різні комплекси, то аж трясця хапає(від сміху). І головне що вірить в це все. Ніби і правильно пише, але... ми ж не США чи жабоїди щоб - раз і спокійно наклепали ракет, ППО, фрегатів...
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Ми не США і не жабоїди,у нас "багдани" і інщу куйню клепають.
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Боярой траванулся.. Реасорбилакт прокапают и в строй
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Заводы строят и колхозы?

Нет. Идут по Пол Поту. Гнобят население для личной выгоды.
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Так это был фейк, что в ЕС приняли законы по противодействию пропаганде паРаши или ты брякнул не зная ничего, а только для красного словца?
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Только ваших кацапов ловят регулярно.
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Он в Украине, тут таким сейчас раздолье.
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Тому, що я не працюю проти України, як ви.
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После Савченко теперь правильные действия возносить на крышу пьедестал Саакашвили?
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не, пассажир, именно твои Деяния, твои, говорят об обратном. ну ты ж в курсе, дело только о времени...
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таки да,Ва Ва 7c567806,в Литве еще осталось таких недобитых кацапов как ты
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ЕС выделяет 1 миллион евро на противодействие российской пропаганде
В мире
25 ноября 2017
https://ej.by/news/world/2017/11/25/es-vydelyaet-1-million-evro-na-protivodeystvie-rossiyskoy-propagande.html

Это только по паРаше, а в законе о бюджете заложено противодействие и другим пропагандистам лезущим со своим рылом в Европу.

Во-вторых, это не журналисты.
В-третьих, в мире последний год определяется термин гибридной и информационной войны, в том числе и эти агенты, работающие на иностранное государство - клиенты СБУ.
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А я сказал, что СБУ задержало не журналистов...
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Журналистов выпроваживают, а эти конкретно работали по заданию спецслужб, об этом в статье написано в самом начале. И это работа не для СБУ?
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Я вижу пропаганду в Беларуси и фабрикуемые КГБ (филиал ФСБ в Беларуси) фальшивки и в данном деле я полностью доверяю СБУ, т.к. модус операнди один и тот же.
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А мне "потом" не нужно я вижу из действия сейчас и вижу, как паРаша перевирает события в Украине и теперь убеждён о её вранье и об истории, её трактовке о братстве славянстве и православии. Я теперь убеждён, что это правда, что они уничтожали православных священников киевской веры и насаждали своих (Несторианской, а 143 года православие в Московии вообще не признавалось за христианскую веру и только в результате династийного мошенничества её назвали христианской). Я теперь убеждён в правдеивости того, будучи свидетелем нынешних действий и их интерпретации паРашей, что предки беларусов - литвины поднимали восстания и гнали московских епископов. Спасибо Хуйлу, что он дал мне убедительные доказательства знаний настоящей истории как Руси (Украина), так и Литвы (Беларусь).
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Привлекают. За пропаганду войны, рассовой,классовой и гендерной ненависти. Не надо врать.
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согласен! украинцы помнят, что Ваши Великие князья Ольгерд и Витовт освобождали Киевскую Русь от орды,Витовт 3 раза водил войско против Москвы и освободил беларуский город Смоленск ,благодарные потомки поставили им памятники в Беларуси:
СБУ викрила двох антиукраїнських пропагандистів у Києві - Цензор.НЕТ 252

СБУ викрила двох антиукраїнських пропагандистів у Києві - Цензор.НЕТ 6894

а я живу в Украине,в Николаеве в Витовском районе СБУ викрила двох антиукраїнських пропагандистів у Києві - Цензор.НЕТ 3396
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так давай теперь вообще ничего делать не будем, отменим все законы, дадим всем свободу действий, пусть каждый делает что хочет, а все потому что "при сралине тоже было нечто подобное" или при "сралине тоже так писали"

пусть кацапские журнашлюхи и дальше внимают в Киеве фейковые новости- ты ведь именно это предлагаешь?
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Европарламент принял резолюцию о борьбе с российской пропагандой
Европарламент принял резолюцию о противодействии пропаганде со стороны России и террористической группировки ИГ.

http://www.dw.com/ru/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B9/a-36491947
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Медведчук и "Украинский выбор" через своих шестерок из СБУ избавился от конкурентов.
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Путин на прошлой неделе призвал не брать в плен террористов.
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Лучше воспользоваться сракальным языком лишнехромосомных - взяли не в плен, а поместили под защиту от народного гнева...
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Лучше так, что не успели вырвать целиком из рук толпы, а только половину кацапа.
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чо их искать..вон вчера был на 112 украинофоб и сепар....
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На 112 таких - 50%.
Вот где "специальные информационные операции против Украины".
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Очевидцы вчера сфотографировали мерседес S500 с номерами Верховной Рады Украины и заклеенным украинским флагом на Кутузовском проспекте в Маскве. Фото на фейсбуке уже гуляет.
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Так и мы можем такой фейк сварганить.
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будь яку зрадогниду за таке можна за зябри брати
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О, еще один Сталин вылез. Порохоботы, вы хотябы методички которые вам Медведчук привез немного подкорректировали бы АТО палитесь очень явно. Я вас не могу отличить от кремлеботов. И у меня закрадывается подозрение что ето вы и есть. Медведчук говорят полный самолет ольгинцев привез в подарок Барыге за то что Барыга отпустил больше 300 пленных кацапов взамен на 70 сепаров и перебежчиков.
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Тут уже 95 процентов украинцев против этой воровской, но легитимной власти. Стало быть, все мы - агенты хуйла.
Хотя, легитимная она или нет - тоже вопрос. Ведь предыдущий Майдан смел тоже якобы легитимную власть, и тоже воровскую. А раз смели законную власть, то эта получается уже нелегитимной.
Хуйло тоже больше всего печется о том, что законно выбранную власть нельзя свергать. Пусть даже , если президент окажется людоедом.
И наши поют такую же песню. И при этом ни за что не хотят оформлять процедуру импичмента, чтобы у народа была возможность все сделать по-людски.
И что тогда делать народу?
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Невже Рошенку і Ахмєтку таки зтримали?? Грицак, ви почали працювати на неньку-Україну???
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От шоколада возможен сахарный диабет. Будь осторожен, а то пойдёшь по стопам хозяина...
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Та хто тому убогому "шакалад" дасть?Таким і соєвки досить.
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"...призывы к совершению насильственных действий против существующего конституционного строя, государственной власти..."

Под такую формулировочку любого украинца, недовольного властью барыги, можно подвести. Это еще очень большой вопрос, кого они там разоблачили. А для того, чтобы получать деньки от кураторов, совсем не надо в РФ ездить.
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Во дурень Янукович. Надо было точечно майдановцев за "призывы" сажать пока они по домам сидели.
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оце тут сьогодні шпигунів мосовських і пов'язали...
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Низзя Сене в Ростов. Он террорист. Это если серьёзно. Юлька в Кремле вдоску своя.. А Петро нам пока нужен.
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Тебе нужен- ты и забирай.Путину тоже нужен.Не отдавай ему Петра!
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Да он и так -наш.. какой есть..
Вот только с разницей на демократию -если я буду орать на Майдане (Петро барыга) пробовали..мне ничегошеньки не будет, а если ты пикнешь в Лианозово Путин-вор, тебя посадят на трёшку минимум. Усёк?
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что же будет делать СБУ когда "кураторы" догадаются использовать интернеты для выдачи указаний и банковские карты для оплаты?
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Специальные информационные операции против Украины это съемки фильмов "свингеры" и дегенератизация молодежи дашаастафьевыми, оляполяковыми, киzяками, феменами, жлободами и виаграми. Это настоящий экстремизм, уничтожающий по 200 тыс. населения в год.
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надо ещё разоблачить производителя таких хлопушек:

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ разоблачила двух антиукраинских пропагандистов в Киеве
 
 
 
 
 
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