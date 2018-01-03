 СБУ разоблачила двух антиукраинских пропагандистов в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей столицы по заданию российских спецслужб размещали в сети интернет антиукраинские видеоматериалы, которые впоследствии транслировались российскими СМИ. Злоумышленники периодически выезжали в РФ, где получали от своих "кураторов" соответствующие инструкции и деньги за выполненную "работу". Студию для съемок и монтажа видеосюжетов они обустроили в частном доме в Киеве.
"Подготовленные видеоматериалы содержат призывы к совершению насильственных действий против существующего конституционного строя, государственной власти, а также оправдывают экстремистские и террористические действия. Продолжаются следственные действия, - говорится в сообщении.
А все потому что ты путаешь, точнее, в твоей методичке не сказано, что надо различать, вата- троллей и тех кто против пороха- вот такой вот сюжет ватацефал !!!
Нет. Идут по Пол Поту. Гнобят население для личной выгоды.
крышупьедестал Саакашвили?
В мире
25 ноября 2017
https://ej.by/news/world/2017/11/25/es-vydelyaet-1-million-evro-na-protivodeystvie-rossiyskoy-propagande.html
Это только по паРаше, а в законе о бюджете заложено противодействие и другим пропагандистам лезущим со своим рылом в Европу.
Во-вторых, это не журналисты.
В-третьих, в мире последний год определяется термин гибридной и информационной войны, в том числе и эти агенты, работающие на иностранное государство - клиенты СБУ.
а я живу в Украине,в Николаеве в Витовском районе
пусть кацапские журнашлюхи и дальше внимают в Киеве фейковые новости- ты ведь именно это предлагаешь?
Европарламент принял резолюцию о противодействии пропаганде со стороны России и террористической группировки ИГ.
http://www.dw.com/ru/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B9/a-36491947
Вот где "специальные информационные операции против Украины".
Хотя, легитимная она или нет - тоже вопрос. Ведь предыдущий Майдан смел тоже якобы легитимную власть, и тоже воровскую. А раз смели законную власть, то эта получается уже нелегитимной.
Хуйло тоже больше всего печется о том, что законно выбранную власть нельзя свергать. Пусть даже , если президент окажется людоедом.
И наши поют такую же песню. И при этом ни за что не хотят оформлять процедуру импичмента, чтобы у народа была возможность все сделать по-людски.
И что тогда делать народу?
Под такую формулировочку любого украинца, недовольного властью барыги, можно подвести. Это еще очень большой вопрос, кого они там разоблачили. А для того, чтобы получать деньки от кураторов, совсем не надо в РФ ездить.
Вот только с разницей на демократию -если я буду орать на Майдане (Петро барыга) пробовали..мне ничегошеньки не будет, а если ты пикнешь в Лианозово Путин-вор, тебя посадят на трёшку минимум. Усёк?