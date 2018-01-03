 СБУ разоблачила двух антиукраинских пропагандистов в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей столицы по заданию российских спецслужб размещали в сети интернет антиукраинские видеоматериалы, которые впоследствии транслировались российскими СМИ. Злоумышленники периодически выезжали в РФ, где получали от своих "кураторов" соответствующие инструкции и деньги за выполненную "работу". Студию для съемок и монтажа видеосюжетов они обустроили в частном доме в Киеве.

"Подготовленные видеоматериалы содержат призывы к совершению насильственных действий против существующего конституционного строя, государственной власти, а также оправдывают экстремистские и террористические действия. Продолжаются следственные действия, - говорится в сообщении.

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