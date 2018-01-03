 Оружие США будет использоваться Украиной для реагирования на провокации, но не для повышения температуры конфликта, - Климкин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Речь идет об оружии оборонного характера. Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций со стороны России и поддерживаемых ей террористов и, как вы понимаете, оно не будет использоваться в атакующих действиях, поэтому оно не может использоваться как аргумент, который будет содействовать повышению температуры конфликта", - сказал П.Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем в среду в Киеве.
Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что решение президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине летального оборонного вооружения несет как символический, так и практический характер.
"То, что делает Россия сейчас - это абсолютно сознательная тактика контролируемой эскалации, и мы не исключаем дальнейшей военной эскалации", - отметил П.Климкин.
Ранее американский телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе сообщил, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Позже в Госдепе США подтвердили поставки оборонительного вооружения Украине.
Наступати не можна , застосовувати важке озброєння - не можна , звільняти свою землю - не можна !
Но в планы Кремля это не входит, поэтому марионетке на Банковой была поставлена задача три года назад: "не поддаваться на провокации".
https://twitter.com/apiontkovsky
а ЗСУ как были с калашами 60-х годов, так с ними и останутся
потому что ЗСУ - єто не просто вооруженний народ, а вооруженный Майдан
Муженко что ли или Аваков?
щаззззззз
Сегодня - день когда прекратились беспорядки, - заявил генерал в эфире иранского телевидения.
Он напомнил, что акции протеста с экономическими требованиями, начались в четверг, 28 декабря, а в пятницу приобрели политическую окраску.
По его словам, организаторы и участники акций задержаны.
При этом он обвинил в этих событиях США, Израиль и Саудовскую Аравию.
Напомним, участникам протестов в Иране, арестованным в течение нескольких последних дней, может грозить смертная казнь.
"С каждым днем арестованных ожидают более суровые наказания. Их рассматривают не как протестующих, а как бунтовщиков, пытающихся нанести вред системе органов государственной власти", - заявил председатель Революционного суда Тегерана Ходжатолеслам Казанфарабади.
https://www.rbc.ua/rus/news/protesty-irane-voennye-zayavili-prekrashchenii-1515003036.html
думаю не стоит
Тут как-то не очень завершены протесты.
надеюсь не с нашей сттороны
Преимущество в огневой мощи - неоценимый аргумент в любых переговорах.
Ничего другого не предвидится
Выброшеные деньги
- Да мы хатим пасматреть, как у вас тут пшеница и картошка растёт...
- А чого зі зброєю?
- А мы всегда в гости с аружием ходим, чтобы нас не абижали...
- А ми тих, що до нас зі зброєю приходять, в землю кладемо - знизу зручніше дивитись, як у нас городина росте...