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 Политика Украины
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Все про:вооружение (2802) оружие (3309) США (13025) Донбасс (15086) Климкин (1475)

 Оружие США будет использоваться Украиной для реагирования на провокации, но не для повышения температуры конфликта, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований, но не для эскалации конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Речь идет об оружии оборонного характера. Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций со стороны России и поддерживаемых ей террористов и, как вы понимаете, оно не будет использоваться в атакующих действиях, поэтому оно не может использоваться как аргумент, который будет содействовать повышению температуры конфликта", - сказал П.Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем в среду в Киеве.

Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что решение президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине летального оборонного вооружения несет как символический, так и практический характер.

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"То, что делает Россия сейчас - это абсолютно сознательная тактика контролируемой эскалации, и мы не исключаем дальнейшей военной эскалации", - отметил П.Климкин.

Ранее американский телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе сообщил, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Позже в Госдепе США подтвердили поставки оборонительного вооружения Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3042726
 
 
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Сука, на нас напали, а ми ще маємо оправдовуватись...
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Реагувати на провокації - отже піддаватися на них ... А ворогу тільки цього і треба ....
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Сталін теж піддався на провокацію Гітлера?
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И американцы, такие дурачки, поддались? Зря, наверно, а то теперь всякие габриэли там чирикают...
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То хай нас вбивають, а ми не будемо піддаватись на провокації? Так по-твоєму?
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ні , так не по моєму - так "по Мінському" !
Наступати не можна , застосовувати важке озброєння - не можна , звільняти свою землю - не можна !
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а нам похрен 0 у нас в конституции обязанность освобождать нашу землю не считаясь с договорняками!!!
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кому це "вам" ? Влада , на Банковій , ледь не кожного дня запевняє , про непорушність "мінських угод" ...
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оно нам и про реформы и про бакс по 10 трындело 0 и как?
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кому - меньше удешь знать лучше будешь спать
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Надо один раз так поддаться, чтобы мало не показалось. До самой границы.

Но в планы Кремля это не входит, поэтому марионетке на Банковой была поставлена задача три года назад: "не поддаваться на провокации".
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Да всё нормально Паша , пацаны на передке разберутся , для понижения температуры или для повышения использовать оружие )
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Для понижения температуры организмов до средней для этой географической широты.
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Ну если Джавелины, то сразу одномоментное повышение температуры итхтамнетных организмов, а уж апотом постепеннное снижение температуры пепла до температуры окружающей среды.
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ты не понял Пабло Климкин, Пэдро Порох и Гроську пожалуй возьмут а там и Югиг Пгакугог падтянется с Авакумом и Пастера с ЛЮлей возьмут блин вот и наши защитники которые и будут Это мереканское добро использовать!!!! Правда ПАДЛЫ???
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Неважно как оно будет использоваться. Главная его задача уменьшать поголовье ватного руцкого скота, приехавшего "мачить хахлов"...
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так можно с ума сойти. Из одного метса така ярожа с крылями.
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Похоже что эта ханум из ОАЭ просто потроллила и Православие и ВВХ
Оружие США будет использоваться Украиной для реагирования на провокации, но не для повышения температуры конфликта, - Климкин - Цензор.НЕТ 2100
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дзюдохерист с крыльями из жопы управляет планидой , кацапы неизлечимо больны, только утилизация ...
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Волынская резня в московском парк-отеле.
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Только в ответ будем стрелять, хотя ответ будем давать каждый день.
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само собой попадет в Нацгвардию для охраны "общественного порядка"
а ЗСУ как были с калашами 60-х годов, так с ними и останутся
потому что ЗСУ - єто не просто вооруженний народ, а вооруженный Майдан
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ну не только - а оружие еимеет и пс и Уда
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а кто ж им Джавелини с ракетами даст?
Муженко что ли или Аваков?
щаззззззз
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рассажи это своему хуйлу, который посылает туда "гумконвои".
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Иранские военные заявили о прекращении акций протеста. Об этом в эфире иранского телевидения заявил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мухаммед Али Джафари, сообщает Aнадолу.

Сегодня - день когда прекратились беспорядки, - заявил генерал в эфире иранского телевидения.

Он напомнил, что акции протеста с экономическими требованиями, начались в четверг, 28 декабря, а в пятницу приобрели политическую окраску.

По его словам, организаторы и участники акций задержаны.

При этом он обвинил в этих событиях США, Израиль и Саудовскую Аравию.

Напомним, участникам протестов в Иране, арестованным в течение нескольких последних дней, может грозить смертная казнь.

"С каждым днем арестованных ожидают более суровые наказания. Их рассматривают не как протестующих, а как бунтовщиков, пытающихся нанести вред системе органов государственной власти", - заявил председатель Революционного суда Тегерана Ходжатолеслам Казанфарабади.
https://www.rbc.ua/rus/news/protesty-irane-voennye-zayavili-prekrashchenii-1515003036.html
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Али - нефть это не подтверждает, хотя могу и ошибаться...\восток дело тонкое...\
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Появление незаконных вооруженных формирований в зоне конфликта, будет расцениваться как вооружённые провокации, для предотвращения которых будет немедленно применено летальное оружие США (именно,- с целью снижения эскалации конфликта). Когда же все они будут уничтожены, тогда и сам конфликт можно считать ликвидированным.
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интеесно против пс и уда тоже?
надеюсь не с нашей сттороны
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Даже не надейся. Самое совершенное оружие США отныне имеется именно у нас.
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***
Преимущество в огневой мощи - неоценимый аргумент в любых переговорах.

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К сожалению недостижимый в обозримом будущем.
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а в теории так хорошо звучит... а на практике... поживем - увидим
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пшол вон ,мордовецмышка, Украина еще силенок подсобирает и будете, ушлепки,лететь- пердеть до мокшанских болот
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ушлепок ты и тут смуту сеешь, а - вово? Чечне расскажи про "Преимущество в огневой мощи над одной из 2-х крупнейших ядерных держав".... С бутылки встал?
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Будем усмирять провокаторов, да так, чтоб ниже травы находились, под землей шуршали.
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Часть этих вооружений продадут на Дамбас, часть украдут и спрячут, склад спалят.
Ничего другого не предвидится
Выброшеные деньги
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Тепер щоб запхнути бурята до танка, в нього потрібно залити бояри більше ніж до бака соляри.
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- А чого це ви, "кацапи", до нас в Україну приперлись?
- Да мы хатим пасматреть, как у вас тут пшеница и картошка растёт...
- А чого зі зброєю?
- А мы всегда в гости с аружием ходим, чтобы нас не абижали...
- А ми тих, що до нас зі зброєю приходять, в землю кладемо - знизу зручніше дивитись, як у нас городина росте...
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от цікаво згорівший від Джавеліна танк буде вважатися "повышением температуры конфликта" чи ні????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОружие США будет использоваться Украиной для реагирования на провокации, но не для повышения температуры конфликта, - Климкин
 
 
 
 
 
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