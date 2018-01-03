 Оружие США будет использоваться Украиной для реагирования на провокации, но не для повышения температуры конфликта, - Климкин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Речь идет об оружии оборонного характера. Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций со стороны России и поддерживаемых ей террористов и, как вы понимаете, оно не будет использоваться в атакующих действиях, поэтому оно не может использоваться как аргумент, который будет содействовать повышению температуры конфликта", - сказал П.Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем в среду в Киеве.

Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что решение президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине летального оборонного вооружения несет как символический, так и практический характер.

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"То, что делает Россия сейчас - это абсолютно сознательная тактика контролируемой эскалации, и мы не исключаем дальнейшей военной эскалации", - отметил П.Климкин.

Ранее американский телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе сообщил, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Позже в Госдепе США подтвердили поставки оборонительного вооружения Украине.