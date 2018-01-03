===Конфликт на Донбассе касается всей Европы, - глава МИД Германии===

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Есть опасность того, что чем дольше будет длиться конфликт, тем сильнее его будут рассматривать как конфликт между Украиной и Россией. Но это на самом деле это конфликт, который касается всей Европы", - сказал З.Габриэль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в среду в Киеве.

По словам главы германского внешнеполитического ведомства, в некоторых частях мира существует мнение, что должно существовать право сильного, однако в Европе считают, что и "сильные" должны подчиняться праву.

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