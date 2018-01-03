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 Конфликт на Донбассе касается всей Европы, - глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявляет, что конфликт на востоке Украины касается всей Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Есть опасность того, что чем дольше будет длиться конфликт, тем сильнее его будут рассматривать как конфликт между Украиной и Россией. Но это на самом деле это конфликт, который касается всей Европы", - сказал З.Габриэль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в среду в Киеве.

По словам главы германского внешнеполитического ведомства, в некоторых частях мира существует мнение, что должно существовать право сильного, однако в Европе считают, что и "сильные" должны подчиняться праву.

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Источник: https://censor.net.ua/n3042724
 
 
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Ну и шо ? Конфликт на Донбассе касается всей Европы, - глава МИД Германии - Цензор.НЕТ 8237
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Как это шо...Ты не видишь разве сколько глубокой озабоченности выражено?🤒
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щось цей штазівець розтявкався ...видно знову якусь падлянку для України приготували ...
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В Украине начали признавать документы, выданные в
В Украине начали признавать документы, выданные в "ЛДНР", фото: ТАSS
Недавно журналисты "Страны" обнаружили, что украинские суды ссылаются в своих решениях на документы, выданные учреждениями "министерств" луганской и донецкой "народных республик". Как оказалось, таких решений сотни, если не тысячи.

"Страна" разобралась, почему это происходит.
Родиться и умереть в "ДНР" официально. Как украинские суды признают документы, выданные "республиками"!!!!!!
"Минюст ДНР" как источник доказательств

Речь идет об особой категории исков - установлении судами фактов рождения и смерти, которые произошли на неконтролируемых территориях. Там хоть не функционируют государственные органы Украины, но жизнь продолжается. Люди рождаются и умирают, и поскольку они являются гражданами нашей страны, факты их рождения и смерти надо регистрировать официально.

Законодатели придумали особую процедуру такой регистрации - через суд. В качестве примера можно привести недавнее решение Соломенского райсуда столицы, в котором признан факт смерти в Донецке отца заявителя.

В качестве доказательств суду были предоставлены справка о причине смерти, выданная Центром первичной медико-санитарной помощи №18 г. Донецка, а также свидетельство о смерти, выданное "Киевским отделом записи актов гражданского состояния г. Донецка Государственной регистрационной палаты Министерства юстиции Донецкой Народной Республики":
дно?
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а що робити ?! судівські теж хочут ЗП підвищену))) отримувати!
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http://reyestr.court.gov.ua/
с 01.11.2017 года в Соломянском суде похожих решений было 5, может больше, не рылся особо, все как под копирку, в 4 из 5, решение принимала судья Кизюн.
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і коли сильно дадут каяпам по сакральному місцю?! Конфликт на Донбассе касается всей Европы, - глава МИД Германии - Цензор.НЕТ 8144
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Хорошо что это сказал глава МИД Германии. А то его предыдущие заялвния, что нужно понимать и дружить Рашу сильно удивляли. Наверное ФБР нашла его связи с Газпромом.
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***
Погода - дрянь, накрылся бизнес,
Арестовали в банке счёт,
Бумажник спёрли, в мире - кризис,
Опять на кухне кран течёт.
И день и ночь гудит конвектор,
Мобильник сел, и денег нет,
Прислал налоговый инспектор
В конверте "пламенный" привет...
Носки последние протёрлись,
Сломался джип, в стране - бардак,
Друзья не вовремя припёрлись...
Сосед - козёл, партнёр - мудак.
Пуста бутылка от шампуня,
Заели теща и жена…
Не скоро - первое июня...
И все б херня!! Но вот… ВОЙНА!
Кому расскажешь про потери?
Кому про джип и ржавый кран?
Когда война открыла двери…
И умирает день от ран…
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конфликт касается всей гейропы...вот поэтому гейропейские подельники куйла фрицы.французы и италянцы ,навязали Украине минский сходняк,что бы конфликт убийственный ,касался толькоУкраины....
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===Конфликт на Донбассе касается всей Европы, - глава МИД Германии===
И мы будем и дальше высказывать глубокую озабоченность
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Если бы не США-пи"""ц нам бы был.Полный.Потому-то рашку "пиндосы" так и бесят.А уж "гейропа"-постольку-поскольку...
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Народ, а ведь это чудесная новость. Das ist ja toll! Ausgezeichent. И знаете, варум? Потому что это говорит о том, что Хуйла совсем плохо стало с баблом. Если его преданная шлюха поёт наоборот... значит, ему не платят ничего! Значит, платить нечем!
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Но немчура почему-то давит только на Украину...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКонфликт на Донбассе касается всей Европы, - глава МИД Германии
 
 
 
 
 
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