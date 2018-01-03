===Конфликт на Донбассе касается всей Европы, - глава МИД Германии===

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Есть опасность того, что чем дольше будет длиться конфликт, тем сильнее его будут рассматривать как конфликт между Украиной и Россией. Но это на самом деле это конфликт, который касается всей Европы", - сказал З.Габриэль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в среду в Киеве.
По словам главы германского внешнеполитического ведомства, в некоторых частях мира существует мнение, что должно существовать право сильного, однако в Европе считают, что и "сильные" должны подчиняться праву.
В Украине начали признавать документы, выданные в "ЛДНР", фото: ТАSS
Недавно журналисты "Страны" обнаружили, что украинские суды ссылаются в своих решениях на документы, выданные учреждениями "министерств" луганской и донецкой "народных республик". Как оказалось, таких решений сотни, если не тысячи.
"Страна" разобралась, почему это происходит.
Родиться и умереть в "ДНР" официально. Как украинские суды признают документы, выданные "республиками"!!!!!!
"Минюст ДНР" как источник доказательств
Речь идет об особой категории исков - установлении судами фактов рождения и смерти, которые произошли на неконтролируемых территориях. Там хоть не функционируют государственные органы Украины, но жизнь продолжается. Люди рождаются и умирают, и поскольку они являются гражданами нашей страны, факты их рождения и смерти надо регистрировать официально.
Законодатели придумали особую процедуру такой регистрации - через суд. В качестве примера можно привести недавнее решение Соломенского райсуда столицы, в котором признан факт смерти в Донецке отца заявителя.
В качестве доказательств суду были предоставлены справка о причине смерти, выданная Центром первичной медико-санитарной помощи №18 г. Донецка, а также свидетельство о смерти, выданное "Киевским отделом записи актов гражданского состояния г. Донецка Государственной регистрационной палаты Министерства юстиции Донецкой Народной Республики":
дно?
с 01.11.2017 года в Соломянском суде похожих решений было 5, может больше, не рылся особо, все как под копирку, в 4 из 5, решение принимала судья Кизюн.
Погода - дрянь, накрылся бизнес,
Арестовали в банке счёт,
Бумажник спёрли, в мире - кризис,
Опять на кухне кран течёт.
И день и ночь гудит конвектор,
Мобильник сел, и денег нет,
Прислал налоговый инспектор
В конверте "пламенный" привет...
Носки последние протёрлись,
Сломался джип, в стране - бардак,
Друзья не вовремя припёрлись...
Сосед - козёл, партнёр - мудак.
Пуста бутылка от шампуня,
Заели теща и жена…
Не скоро - первое июня...
И все б херня!! Но вот… ВОЙНА!
Кому расскажешь про потери?
Кому про джип и ржавый кран?
Когда война открыла двери…
И умирает день от ран…
И мы будем и дальше высказывать глубокую озабоченность