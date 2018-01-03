 Обвинительный акт в отношении одного из фигурантов "дела 2 мая" в Одессе Долженкова передан в суд, - прокуратура

Прокуратура Одесской области передала для судебного разбирательства обвинительный акт в отношении соорганизатора массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года Сергея Долженкова. Об этом сообщила Укринформу руководитель пресс-службы облпрокуратуры Инна Верба, передает Цензор.НЕТ.

"Следователи Управления Службы безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении одного из организаторов массовых беспорядков 2 мая 2014 года, которые готовились на территории мемориального комплекса "411 батарея". Ему инкриминируется совершение преступлений по признакам ч. 2 ст. 110 ( посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294 (подготовка к массовым беспорядкам) Уголовного кодекса Украины", - отметила Верба.

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Сейчас обвиняемый по ходатайству прокуратуры Одесской области находится под стражей.

Гражданина России Евгения Мефедова и украинца Сергея Долженкова, которых 18 сентября суд в г. Черноморске Одесской области оправдал по "делу 2 мая" в части событий на Греческой площади, в тот же день задержали по новому обвинению (части 2 статьи 110 УК Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).