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 Политика Украины
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Все про:декларация (929) недвижимость (623) Гройсман (3745) электронное декларирование (562)

 Гройсман продал недвижимость на 8,79 млн грн компании жены

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман продал недвижимости на сумму 8 797 630 грн ООО "МАГИГРАНД", конечным бенефициаром которой является его супруга.

Об этом говорится в данных поданых премьер-министром Владимиром Гройсманном в реестр е-деклараций 30 декабря 20017 года, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Гройсман указал, что продал ООО "МАГИГРАНД" недвижимое имущество на сумму 8 797 630 грн.

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Вместе с тем, в декларации за 2016 год Гройсман указал, что его жена Елена Гройсман владеет 80% ООО "МАГИГРАНД", также он указал, что его супруга является конечным бенефициаром данной компании.

Гройсман продал недвижимость на 8,79 млн грн компании жены 01
Гройсман продал недвижимость на 8,79 млн грн компании жены 02

Источник: https://censor.net.ua/n3042687
 
 
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Вот так гройсман сделал состояние: продавал труселя своей жене, а когда скопил капитал - открыл строительную компанию и продает теперь ей недвижимость. Вот так стают миллионерами.
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а ты чё не стал ?

таксуешь и потому некогда ?
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Порохобот, расскажи зачем гениальный бизнесмен Гойсман бросил успешное дело и пошел на нищенскую зарплату честного чиновника и теперь вынужден проедать непосильным трудом заработанное? Зачем? Чтобы, принести процветание Виннице и Украине?
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В период с 25 февраля 2010 г. по 22 февраля 2014 г канадский патриот Паномарь сосал у Януковича.теперь он порохобот.

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Он, исключительно, в оральном виде информацию предоставляет.
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в 2013 Прач сосал у януковича теперь он порохобот. теперь всё про них ясно?
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Причем сам двоечник-заочник снимает куток у тещи
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трудитесь усердно, однотуровые лохи, до 65 годков, а там воха с охметовым добавят …
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Погоди, ещё тёща евонная подтянется! Гройсман продал недвижимость на 8,79 млн грн компании жены - Цензор.НЕТ 922
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Какие же у них всех просто золотые жены,тещи,матери ! Один сынок не удался.Потому шо чЭсссный !
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Умеет Гройсман недвижимость впаривать, лохов обувать.
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Как никак, винницкие базары дают хорошее экономическое образование, куда там Гарварду! Гройсман продав нерухомість на 8,79 млн грн компанії дружини - Цензор.НЕТ 2374
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Китайцы с Винницкого базара вспоминают его не злым тихим словом.
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Так это путь к обогащению. Гройсмана В. "Как стать миллионером": продать квартиру самому себе.
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Дядь, купи петуха!..дядь. а дядь?, Отдай петуха!))))
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есть фото сделки) оказалось он не продаёт а он прячет в надёжное место жены))
Гройсман продав нерухомість на 8,79 млн грн компанії дружини - Цензор.НЕТ 5045
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Порошенко срочно выводит деньги за границу: история в точности повторяется как при Януковиче. На Ростов?23 часа назад 14 334 Важно2.26KОстатки средств на счетах Госказначейства уменьшились почти на 50 млрд грн., что говорит о том, что деньги целенаправленно выводят со счетов нашего государства.Гройсман продав нерухомість на 8,79 млн грн компанії дружини - Цензор.НЕТ 2322
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Примечательно, что под всю эту шелуху обычно пользуют какие-то стремные интернет-ресурсы.
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Живет у тещи и на деньги жены.
Как премьер, который не соображает как заработать себе, сможет создать условия для заработка целой стране?
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"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман продал недвижимости на сумму 8 797 630 грн ООО "МАГИГРАНД", конечным бенефициаром которой является его супруга" ..............................на днях рюкзаков,а теперь грося....С чего бы это. Жареным запахло?
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вот так вот просто, без всяких слепых трастов.
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А квартиру теща купила зятю, бо денег нема. Гройсман продав нерухомість на 8,79 млн грн компанії дружини - Цензор.НЕТ 8813
Гройсман продав нерухомість на 8,79 млн грн компанії дружини - Цензор.НЕТ 5762
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***
Приходжу ввечері додому.
Теща сидить у кріслі і гладить свого жирного ротвейлера.
Побачивши мене, показує на мене пальцем і каже собаці:
- ЗЯТЬ!
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Поздравляю всех с этой продажей! Теперь Гройсман тырит не будет, у него есть деньги или я в чем то не прав, им всегда мало?
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Самое смешное,что все эти миллионные самородки сидели бы давно по тюрьмам. Включая и парашенко.Будь это в Америке. А Аль Капоне с них бы еще и смеялся,за примитив действий.
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Один продает убыточный телеканал за 2 лимона, другой недвижимость за 8, Что открыт путь на Липецк? Ибо Ростов уже занят.......
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Думаю что не удивлюсь если наши порохоботы форумные цензорят агентами кремля назовут за эту статью Гройсман продав нерухомість на 8,79 млн грн компанії дружини - Цензор.НЕТ 156
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Наверно разводится будет, раз распродает приданное жены.
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А-а-а-а-а-а!!!
Впоймали вора!
А шож такое этот Магигранд?!
Наверное нефтяные или газовые вышки как у Бойки? Или активы какого Приватбанка?
А может Криворожсталь или Запорожский алюминиевый? Одесский припортовый?
Та не...Это всего лишь торговый центр в Виннице...
Порохофилы опять просрали пророхоботам...
Эпичная битва!...
То бе континюе...
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Шось заворушились глисти в задниці. Аваковна, Сєня, тепер і Грося все розпродують. Готуються до великого шухера ? Чи просто совпадєніє? )))
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Спасибо Администрации форума за эту статью ! Пусть люди знают какое ГЭ руководит страною Гройсман продав нерухомість на 8,79 млн грн компанії дружини - Цензор.НЕТ 214
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Женщина, видимо, только сейчас начинает понимать, как удачно она вышла замуж.
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Парашенкососы по этому поводу твердят,шо кто не доволен барыгами типа гройси,тот завидует им ,и советую такую сумму заработать .
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соевая каманда профффесианалов гремит рехвормами...
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Успішніше владних бариг - їх жінки і родичі .
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Соевые, это же ваша любимая песня - "Они богатые! Они воровать не будут!" Гройсман продав нерухомість на 8,79 млн грн компанії дружини - Цензор.НЕТ 8210 Запевай!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман продал недвижимость на 8,79 млн грн компании жены
 
 
 
 
 
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