 Гройсман продал недвижимость на 8,79 млн грн компании жены

Об этом говорится в данных поданых премьер-министром Владимиром Гройсманном в реестр е-деклараций 30 декабря 20017 года, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Гройсман указал, что продал ООО "МАГИГРАНД" недвижимое имущество на сумму 8 797 630 грн.

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Вместе с тем, в декларации за 2016 год Гройсман указал, что его жена Елена Гройсман владеет 80% ООО "МАГИГРАНД", также он указал, что его супруга является конечным бенефициаром данной компании.



