 Гройсман продал недвижимость на 8,79 млн грн компании жены

Об этом говорится в данных поданых премьер-министром Владимиром Гройсманном в реестр е-деклараций 30 декабря 20017 года, передает Цензор.НЕТ.
В частности, Гройсман указал, что продал ООО "МАГИГРАНД" недвижимое имущество на сумму 8 797 630 грн.
Вместе с тем, в декларации за 2016 год Гройсман указал, что его жена Елена Гройсман владеет 80% ООО "МАГИГРАНД", также он указал, что его супруга является конечным бенефициаром данной компании.
таксуешь и потому некогда ?
number one!
Как премьер, который не соображает как заработать себе, сможет создать условия для заработка целой стране?
Приходжу ввечері додому.
Теща сидить у кріслі і гладить свого жирного ротвейлера.
Побачивши мене, показує на мене пальцем і каже собаці:
- ЗЯТЬ!
Впоймали вора!
А шож такое этот Магигранд?!
Наверное нефтяные или газовые вышки как у Бойки? Или активы какого Приватбанка?
А может Криворожсталь или Запорожский алюминиевый? Одесский припортовый?
Та не...Это всего лишь торговый центр в Виннице...
Порохофилы опять просрали пророхоботам...
Эпичная битва!...
То бе континюе...