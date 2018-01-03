EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия
  1144  64
Материалы по теме:
Все про:расследование (2170) убийство (4646) Ноздровская (24)

 "К расследованию убийства юриста Ноздровской привлекли лучших специалистов розыска", - Яровой

Дело будут расслндовать лучшие специалисты.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщается на странице МВД в Facebook.

"К расследованию убийства Ирины Ноздровской привлечены лучшие специалисты розыска. Ставлю задачу Национальной полиции и Главному следственному управлению - создать координационный штаб. Максимально организовать работу раскрытия тяжкого преступления специалистами Департамента уголовного розыска и следователей. Если нужны специалисты из других областей, мы немедленно их вызовем", – отметил Яровой.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Дочь Ноздровской об убийцах: "Пусть захлебнутся кровью"

К расследованию убийства юриста Ноздровской привлекли лучших специалистов розыска, - Яровой 01

Напомним,1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости относительно виновника аварии - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добился освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

Источник: https://censor.net.ua/n3042686
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мда, чим тоді займаються гірші спеціалісти? )))
 показать весь комментарий
 
 
Те, кого считают лучшими спецами в этой стране - и есть худшие.
Потому что, чтоб занять должность в структуре, надо или быть сыном генерала, или занести наверх. Иллюстрация: в Динамо Киев например, в футбольную школу берут детей чиновников и своих друзей, а лучшие дети-футболисты идут работать в макдональдс. Кумовство и круговая порука.
 показать весь комментарий
 
 
- Возьмите лучших из лучших котов
- Лучшие из лучших зализывают раны
- Тогда возьмите лучших из худших!!!
(м/ф "Пес в сапогах")

 показать весь комментарий
 
 
НЕ ВЕРИМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НЕТ РЕЗУЛЬТАТА НИ ГДЕ!
 показать весь комментарий
 
 
а кому интересно в вашем комментарии, верите вы или нет?
вы станете интересны только тогда, когда будете стоять под управлением с плакатом
 показать весь комментарий
 
 
по вопросам веры просьба обращаться или в церковь, или в БЮТ
 показать весь комментарий
 
 
В отличие от шестикутных из Хайфы, отвечающими вопросом на вопрос , местный. Так что такое БЮТ, порохобот? Где он находится, чтоб к нему обратится? Я весь внимание
 показать весь комментарий
 
 
а худшие значит работают по другим делам... то-то у нас в стране нихрена не раскрывается, а токо, если убийца в соседней комнате уснул до прихода полиции...
 показать весь комментарий
 
 
то-то у нас в стране нихрена...


это потому, что для вас страна не для того, чтобы строить её, а чтобы требовать с неё
 показать весь комментарий
 
Ну, насчет строительства , вы для начала у отца соевого поинтересуйтесь......
 показать весь комментарий
 
цього не можна)), він тарілки, досі вилизує! "К расследованию убийства юриста Ноздровской привлекли лучших специалистов розыска", - Яровой - Цензор.НЕТ 7654
 показать весь комментарий
 
 
Нехрен сидеть столько в будке, пусть поработает, может след возьмет.
 показать весь комментарий
 
 
а що у нф"івців теж будка є?!
чи він вже окрас змінив? "До розслідування вбивства юриста Ноздровської залучили кращих фахівців розшуку", - Яровий - Цензор.НЕТ 5623
 показать весь комментарий
 
 
Зря вы так над ним насмехаетесь, вон у него сколько медалей за спортивные достижения. "К расследованию убийства юриста Ноздровской привлекли лучших специалистов розыска", - Яровой - Цензор.НЕТ 2890
 показать весь комментарий
 
 
А шо там за собачьи медальки висят? его?
 показать весь комментарий
 
 
его, сожрал 10 гамбургеров за 2 минуты
 показать весь комментарий
 
 
Ирина неоднократно обращалась по поводу угроз в свой адрес, но никаких мер правоохранительными органами принято не было. Вот что значит одна судейско-прокурорско-ментовская коррупционная мафия под прикрытием Луценко и Авакова.
 показать весь комментарий
 
 
Ирина неоднократно обращалась...


куда и к кому ?
 показать весь комментарий
 
 
Да ни к кому она не обращалась. Это фантазии придурошных "активистов", которые на ее смерти себе рекламу делают - раздают интервью налево и направо.
 показать весь комментарий
 
Она была помощником депутатки Чорновол. И обращалась она и в полицию, и к нардепам.
 показать весь комментарий
 
НЕ ВЕРИМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НЕТ РЕЗУЛЬТАТА НИ ГДЕ!
 показать весь комментарий
 
 
Ты зря себе ник выбрал прямо противоположный твоему IQ.
 показать весь комментарий
 
 
Научишься мысли излагать хотя бы на уровне 3 класса - приходи. Пока тебе сюда рано.
 показать весь комментарий
 
Ирина неоднократно обращалась ....

Уже и адвокат ее опроверг , а вы все крутите эту пластинку.
 показать весь комментарий
 
 
ЯРОВОЙ, СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ!!! НА ЮТУБЕ ВСЁ НА ВЕКА!!!!!!!!!! ЛИБО ТЫ ЛУЗЕР, ЛИБО СПЕЦ!!!!!
 показать весь комментарий
 
Ну если уже лучшие спецы взялись за дело то уже точно ничего с того не выйдет.Эту мульку о якобы специалистах(бездарей,пьяниц) мы уже слышим со времён Кучмы .
 показать весь комментарий
 
 
Задрали. Это рядовая бытовуха. Яровой хочет сказать, что это дело будут расследовать так как надо, а на остальные сотни убийств по стране им начхать?
 показать весь комментарий
 
К чему эти мордочки? Посмотрите статистику убийств по стране и вам все станет ясно. Учитесь мыслить фактами, а не получасовыми митингами нескольких десятков неадекватов.
 показать весь комментарий
 
Завтра услышим,шо Петя липецкий лично будет контролировать дело,потом Луцик (после запоя).
 показать весь комментарий
 
 
С каких это пор генпрокурор да еще и Президент должны заниматься мелкими преступлениями? На это есть районные отделы полиции. Максимум - прокуратуры.
 показать весь комментарий
 
Рядовая это когда алкоголики подрались, а эта не рядовая.
По двум версиям оба подозреваемых очень грамотные, уже все улики попрятали.
Поэтому и нужны суперпрофи.
 показать весь комментарий
 
обычные двери это и есть "суперпрофи"...
пальцы, яйца - всё подойдёт... всё "попрятаное" поотдають...
 показать весь комментарий
 
Алкоголики подрались - это даже не хулиганство. Это нарушение общественного порядка, т.е. административное правонарушение, типа превышения скорости. А дело Ноздровской, по криминальный меркам, абсолютно рядовое. Таких сотни в год по стране.
 показать весь комментарий
 
дядько, ви літеру переплютали), в останьму слові!
 показать весь комментарий
 
 
Самых лучших уже привлекали к расследованию убийства Шеремета, Окуевой..... И что толку?
 показать весь комментарий
 
 
Та зрадогівнюкам пох.. і на розслідування і на саму жертву. Стаду порібен привід знову поволать про "бариг" а де збиратися і з якого приводу ролі абсолютно не грає.. Кончена мразата яка навіть на кістках буде танцювати аби попіаритись і похитати..
 показать весь комментарий
 
 
Ну, это на каждом таком деле бывает. Одна быдлота вчера напала на начальника полиции. Вторая, которая орет "Наем-Наем", а так ничего и не наела", просто пришла свой хавальник попиарить. Из всех, орущих о покойной, ее лично знали человек восемь.
 показать весь комментарий
 
Вспомнился мой старый анекдот по поводу убийства Немцова: Некий человек долго дразнил большую злую собаку. Как-то раз его тело с перегрызенным горлом нашли возле ее будки. В качестве основной версии трагедии местный участковый рассматривает нападение южноамериканской чупакабры. Собака сидит в будке, лижет себе яйца и руководит следствием.
 показать весь комментарий
 
А де ж цей юрист в списку єдиного реєстру адвокатів України?:
http://erau.unba.org.ua/

 показать весь комментарий
 
ПРОСТАХУЕТЬ: - "Ставлю задачу Национальной полиции и Главному следственному управлению - создать координационный штаб.".....
 показать весь комментарий
 
Лучшие из худших.....раскрыть теперь легко, сразу делайте виновными тех, кто уже свалил из страны, а потом разводите ручёнками, мол - не выдают кацапы.
 показать весь комментарий
 


Фульмахт Вадим добавил 2 новых фото.Подписаться

14 ч · Киев ·

Показательно, что на страницах Порошенко и Гройсмана нет ни слова по поводу очередного резонансного события. Это же не так приятно, как пленных в берете встречать, верно?

Вместо этого предлагается обсудить украинскую музыку.
Понятно, что смм-щики заранее готовились к расслабленному 2 января, а установки от шефов и пиарщиков нет.
Я уж не говорю о министре МВД, который исчез (говорят, в отпуске за границей отдыхает от трудов праведных - и что, прерывать отпуск и возвращаться из-за каждой убитой правозащитницы?).
Вы же помните, как они ленточки резали в детском лагере под Одессой, а потом после пожара и гибели детей в этом лагере засунули языки в откормленные жопы?
Да, они научились относительно связно излагать, в том числе на иностранных языках.
Но, по странному стечению обстоятельств, все эти мудрые речи появляются только тогда, когда ораторам удобно пиариться на позитиве.
Как только случается какая-то жопа, которая бьет по их рейтингу и не на кого косить стрелки - они шлангом прикидываются. И эта тишина оглушительная. Им не то чтобы плевать на всё, просто не хочется быть рядом с неудачей. Точно так же они фильтруют новости и подбирают членов команды, чтобы позитивненько было, чтобы никто противности не говорил.
Именно по этой причине помпезная встреча военнопленных и заложников вызывает такую негативную реакцию - надоело лицемерие.
А обсуждение берета, военной формы и длительности парадов - вторично. Задолбала эта псевдопатриотическая политтехнологическая жвачка.
"К расследованию убийства юриста Ноздровской привлекли лучших специалистов розыска", - Яровой - Цензор.НЕТ 8013 "К расследованию убийства юриста Ноздровской привлекли лучших специалистов розыска", - Яровой - Цензор.НЕТ 3087
 показать весь комментарий
 
Несуразности говорите, милейшая. Не обязаны первые лица государства заниматься каждым рядовым преступлением. Мы им совсем за другое зарплату платим.
 показать весь комментарий
 
Что в слове резонанс вам показалось непонятным?
02.01.18 15:48 Посольство США в Украине призвало наказать виновных в гибели Ноздровской
 показать весь комментарий
 
Т.е. для вас самое важное в стране - это то, о чем написали три строки на твиттере посольства США?)))))))))))))
 показать весь комментарий
 
Это я для недалеких продемонстрировала, что такое резонанс.)))) Если для вашего понимания это сложно, найдите себе собеседника вашего уровня. Всего доброго.
 показать весь комментарий
 
Ну там один старый лягавый говорил что убийца обычный нарик, а платичко говорит снял с нее потому что она ему что то расцарапала.
Для обычного нарика очень грамотный, вам не показалось ?
 показать весь комментарий
 
Ага, только убийцы уже в России. Судья и его племянники.
 показать весь комментарий
 
Он уже давно не судья. После дисциплинарного расследования его выгнали три года назад. Уровень его влияния - не больше, чем у кума со свиньей на селе. Обычная семейка провинциальной гопоты.
 показать весь комментарий
 
Чим у мусорів вимірюється кращість усім відомо...
 показать весь комментарий
 
Дядя добился возврата дела в 1ю инстанцию, а тут Ноздоровская как кость в горле
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"К расследованию убийства юриста Ноздровской привлекли лучших специалистов розыска", - Яровой
 
 
 
 
 
 вверх