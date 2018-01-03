 "К расследованию убийства юриста Ноздровской привлекли лучших специалистов розыска", - Яровой

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщается на странице МВД в Facebook.

"К расследованию убийства Ирины Ноздровской привлечены лучшие специалисты розыска. Ставлю задачу Национальной полиции и Главному следственному управлению - создать координационный штаб. Максимально организовать работу раскрытия тяжкого преступления специалистами Департамента уголовного розыска и следователей. Если нужны специалисты из других областей, мы немедленно их вызовем", – отметил Яровой.

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Напомним,1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости относительно виновника аварии - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добился освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.