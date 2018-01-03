 "К расследованию убийства юриста Ноздровской привлекли лучших специалистов розыска", - Яровой

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщается на странице МВД в Facebook.
"К расследованию убийства Ирины Ноздровской привлечены лучшие специалисты розыска. Ставлю задачу Национальной полиции и Главному следственному управлению - создать координационный штаб. Максимально организовать работу раскрытия тяжкого преступления специалистами Департамента уголовного розыска и следователей. Если нужны специалисты из других областей, мы немедленно их вызовем", – отметил Яровой.
Напомним,1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.
Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости относительно виновника аварии - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.
Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.
Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добился освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.
Потому что, чтоб занять должность в структуре, надо или быть сыном генерала, или занести наверх. Иллюстрация: в Динамо Киев например, в футбольную школу берут детей чиновников и своих друзей, а лучшие дети-футболисты идут работать в макдональдс. Кумовство и круговая порука.
- Лучшие из лучших зализывают раны
- Тогда возьмите лучших из худших!!!
(м/ф "Пес в сапогах")
вы станете интересны только тогда, когда будете стоять под управлением с плакатом
это потому, что для вас страна не для того, чтобы строить её, а чтобы требовать с неё
чи він вже окрас змінив?
куда и к кому ?
Уже и адвокат ее опроверг , а вы все крутите эту пластинку.
По двум версиям оба подозреваемых очень грамотные, уже все улики попрятали.
Поэтому и нужны суперпрофи.
пальцы, яйца - всё подойдёт... всё "попрятаное" поотдають...
http://erau.unba.org.ua/
Фульмахт Вадим добавил 2 новых фото.Подписаться
14 ч · Киев ·
Показательно, что на страницах Порошенко и Гройсмана нет ни слова по поводу очередного резонансного события. Это же не так приятно, как пленных в берете встречать, верно?
Вместо этого предлагается обсудить украинскую музыку.
Понятно, что смм-щики заранее готовились к расслабленному 2 января, а установки от шефов и пиарщиков нет.
Я уж не говорю о министре МВД, который исчез (говорят, в отпуске за границей отдыхает от трудов праведных - и что, прерывать отпуск и возвращаться из-за каждой убитой правозащитницы?).
Вы же помните, как они ленточки резали в детском лагере под Одессой, а потом после пожара и гибели детей в этом лагере засунули языки в откормленные жопы?
Да, они научились относительно связно излагать, в том числе на иностранных языках.
Но, по странному стечению обстоятельств, все эти мудрые речи появляются только тогда, когда ораторам удобно пиариться на позитиве.
Как только случается какая-то жопа, которая бьет по их рейтингу и не на кого косить стрелки - они шлангом прикидываются. И эта тишина оглушительная. Им не то чтобы плевать на всё, просто не хочется быть рядом с неудачей. Точно так же они фильтруют новости и подбирают членов команды, чтобы позитивненько было, чтобы никто противности не говорил.
Именно по этой причине помпезная встреча военнопленных и заложников вызывает такую негативную реакцию - надоело лицемерие.
А обсуждение берета, военной формы и длительности парадов - вторично. Задолбала эта псевдопатриотическая политтехнологическая жвачка.
02.01.18 15:48 Посольство США в Украине призвало наказать виновных в гибели Ноздровской
Для обычного нарика очень грамотный, вам не показалось ?