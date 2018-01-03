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 Политика Украины, За рубежом
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 Заявлениям России об Украине уже никто не верит, - советник Трампа Макмастер

Советник президента США по Национальной безопасности, генерал-лейтенант Герберт Макмастер считает, что необходимо найти способ противостоять весьма продвинутой новой стратегии, которую Россия усовершенствовала по многим параметрам. По словам генерала, эта новая угроза включает в себя использование дезинформации, пропаганды и социальных сетей для того, чтобы расколоть общество и настроить социальные группы друг против друга.

Об этом заявил в интервью агентству Голос Америки советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер, передает Цензор.НЕТ.

"Мы коснулись этой проблемы в нашей Стратегии национальной безопасности, ибо для нас важно открыто говорить о том, что разъединяет и объединяет нас как нацию, о наших стремлениях и ценностях, таких как права личности, верховенство закона и демократия", - заявил Макмастер.

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"Русские также проявляли активность в Европе, - отметил генерал, – и во время недавних выборов во Франции, и на испанском референдуме о статусе Каталонии. Мы видели их активность в Мексике, попытки спровоцировать путч в Черногории. Сорвать завесу с российской кампании дестабилизации – это первый важный шаг, который позволит всем увидеть их истинные намерения, а, стало быть, ослабит их возможности сеять неуверенность в людях и настраивать сообщества друг против друга", - считает Советник по национальной безопасности.

По его словам, Россия по-прежнему отрицает свою причастность к подобным действиям, но делает это все менее убедительно.

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"Эти же самые люди заявляли: "Нет, мы не сбивали авиалайнер и не убивали всех этих людей"; "Нет, наших солдат нет в Крыму и на востоке Украины"; "Мы не оказываем поддержку сирийскому режиму, ответственному за массовые убийства собственных граждан с использованием химического оружия". Сегодня этим словам уже никто не верит", - убежден Макмастер.

По мнению генерала, каждое арабское государство должно понимать, что именно делает Россия на Ближнем Востоке, а именно - стремится использовать деструктивные действия Ирана, который разжигает гражданскую войну в регионе, вооружает и поддерживает террористические группировки вроде "Хезболлы". "За такую поддержку России придется заплатить немалую цену", - заявил Макмастер.

Источник: https://censor.net.ua/n3042685
 
 
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Верю. Вот на Цензоре некоторые поносят Украину, а раньше были за нее.
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Да не были они никогда за Украину, просто прикидывались.
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Вероятно, что это у них такое прикрытие. Тот кто знает цену Независимости Украины и те компромиссы на которые мы шли ради своей Украины никогда не станет вываливать такую кучу гадостей.
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Как ты думаеш кремлёвские тролли которые под разными, в том числе и укр. флагами испражняются тут - они для блага Украины тут испражняются ?
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Как определить, что это тролль? Бывают обиженные политикой такой власти...Если кремлевский тролль, то это понятно - враг. Но кремлевцы имеют другую психологию и быстро палятся, а свои предатели значительно хуже.
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Кремлетролли для усыпления бдительности могуи и написать, что типа путин плохой, но вслед за эти напишут под шумок что Украине выгодно федерализация, типа нада договорится с вжопучленцами, уступить в языковом вопросе венгрии, порошенко нада побысрее менять на мураева или королевскую с рабиновичем, но добавят при этом, что вариант с допкиным был бы идеален. В легкой форме начнут подвякивать что ненужно наступать на типа Украинцев (вжопучленцев) и вообще - якобы ,,дешовый,, газ с расии дороже мнимой свободы.
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Тут полностью согласен. Да и пора своего президента из украинских националистов. Кстати Эрдоган из националистов и даже сидел за это. Нужен лидер, который понимает в экономике, политике...и патриот Украины. Всяких мураевых и ПР... ногой под зад.
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Не надо путать понятия Отечество и Ваше Превосходительство. Если кто против коррупции власти, это совсем не означает что и против Украины. Наоборот, хочет чтобы Украина стала передовой страной, с развитой экономикой, высоким уровнем жизни народа. А при таком уровне к коррупции как сейчас это невозможно.
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Что вы делали в 1990 году когда не давали создавать Украину?
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В школе училась. А вы?
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А я работал и ходил на митинги, выгоняли коммунистов, установили украинский флаг на мерию. А еще в это время был СССР.
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Я эти события помню во всех подробностях и не нуждаюсь в твоем признании.
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Хасан, Украину не создавали, она существовала когда еще по мкшинским болотам и лесам бегали полудикие угрофинны называвши себя мокшами, весями и пр. лабудой. Теперь они называют себя русскими, до этого были москалями т.е. московитами.
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Украину создавали в те годы. Не путай название и независимое государство, о чем я и говорю. Ты не жил в то время? Тогда была пародия - УССР.
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я не верб шо ты такой брутальный - реальную фотку давай))))
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вот тут как раз и месту,цаповская поговорка - долга запрягают,дальше как это будет по цаповски .. ладно одним словом - быстро едут - а вот пиндосов я хорошо знаю - вцепились не отпустят удушат до смерти)))))
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любишь петя я смотрю - еще бы ,его бы не было бы как же ты бы зарабатывал))))
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....белое перо , у вас бурная фантазия , зато романтики ноль
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Это он его так рекламирует. Порохобот он.
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Змея есть такая. Хватает добьічу и медленно ее душит. Может остановиться. Но ни на милиметр не ослабляя сжатие.
Анакондой зовется.
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В старой еврейской книге написано.
Совравши раз...ну кто тебе поверит?
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"...новая угроза включает в себя использование дезинформации, пропаганды и социальных сетей для того, чтобы расколоть общество и настроить социальные группы друг против друга..."

Поэтому проверять нужно все, что вбрасывается в информпространство.
И читателям, и особенно журналистам, которые в гонке за сенсациями и рейтингами скармливают публике откровенные фэйки.
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Какой вежливый и культурный человек!...Как красиво сказал!...
А мог бы и просто констатировать:
- путин-Хюйло!...Кацапы - стадо!...
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В Сирии потерпел крушение российский вертолет Ми-24, сообщает 3 января агентство "РИА Новости" со ссылкой на Министерство обороны.
Как стало известно, вертолет Ми-24 разбился в Сирии при перелете с базы Хмеймим
в район Хамы. Оба пилота машины погибли.
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Нет у нас нефти , а если бы была , то сразу бы помогли .
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Очень жаль что Порошенко своим откровенным нежеланием бороться с коррупцией играет на руку Путлера. Ведь чем выше уровень коррупции, тем хуже Украина будет развиваться, в том числе и экономически, тем больше будет недовольных властью украинцев. Путлеру остается только аплодировать Порошенко.
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Порошенко скоро уйдет. Пора искать новую компромиссную кандидатуру для большинства украинцев. Но я не уверен, что и он поборет коррупцию.
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Ты будеш своего любимчика сепара мураева продвигать ? Или остановишся на сепаре допкине ?
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Никогда не был за них! Более того, раньше голосовал за Свободу. И вопрос: откуда такая ложь про меня?
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Не шути так. В 2004 стоял на Майдане и за такие шутки могли прибить
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И Мураев и Допкин поддерживают гастербайтера Миху.
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Сейчас доверять никому нельзя! Даже себе. Но мне можно. )))
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Плешивый Педофил хочет вернуть ДОДОНА к власти...МОЛДОВА станет НовоМолдовой Заявам Росії щодо України вже ніхто не вірить, - радник Трампа Макмастер - Цензор.НЕТ 4431
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...а вот и дедулька-старый комуняка нарисовалси.Ты смотри не ужрись там сегодня, а то и так весь форум загадил Заявам Росії щодо України вже ніхто не вірить, - радник Трампа Макмастер - Цензор.НЕТ 4594
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Скоро мокшанские брехунишки получат Оскар от пиндосов))))) в виде санкционного списка дружань ху.ла-ла и конфискациии денежных знаков и майнишка)
Песков! Разминай усы))))) февраль уже рядом...
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РАБссия строит газопрводы и железную дорогу в обход Украины...вы о каком братстве с Кондитера с Плешивым трете??? Заявам Росії щодо України вже ніхто не вірить, - радник Трампа Макмастер - Цензор.НЕТ 2588Чракашвильцы...
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да они, как и при революции 1917 - те за немецкие деньги ,а эти за кацапские - во редиски))
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Мой дед Иван Ильич действительно был штабс-капитаном Деникинской армии и мочил в сортире краснопузых нехило...,потом был у адмирала Колчака в Сибири.... Заявам Росії щодо України вже ніхто не вірить, - радник Трампа Макмастер - Цензор.НЕТ 4293промазал ты колченогий...Джамалидзе
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В курсе, что Колчак из турецкого рода?
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Лучший мореплаватель Дохлой РАБссии это точно знаю)))
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Молодежная сборная России по хоккею проиграла американцам и впервые за 8 лет вылетела с чемпионата мира без медалей
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В странах с личной ответственностью ни один человек не станет что то утверждать однозначно до тех пор пока не убедится в своей правоте - слишком высокой может оказаться цена за ошибку! Поэтому "запрягают медленно". Проверяют, перепроверяют. Но когда решение принято действуют напористо и до конца. Так что судьба РФ меня перестала беспокоить еще в 2014. Изолируют, ослаблят и удушат санкциями. Может даже будет некий период как с Северной Кореей - мир в обмен на продовольствие. Вопрос времени. Любая ошибка, а в РФ они накапливаются, будет использована против них по максимуму. Но ужас для РФ заключается в том, что их всего 120 млн. на 1/7 часть суши, а мэнпауэр ничтожный - всего 22 млн. годных к несению военной службы. И сегодня об этом пишут все средства массовой информации в перенаселенном мире. И платить за ресурсы и жизненое пространство таким агрессивным козлам никто уже не станет. Никто не стремится пересилится на ПМЖ в РФ несмотря на огромные незаселенные территории. И ножек Буша тоже никто больше не пришлет (71% продовольствия РФ импорирует). Просто дождутся распада на мелкие государства и уже с ними будут торговать. Почти четыре года расследовали гибель малазийсого лайнера. А теперь все виновники абсолютно точно установлены и известны. И расплата приближается. И это только по одному счету...
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Пропоную Макмастеру профінансувати організацію Анти Троль. Можу очолити рух - зламай троля. Дорого.
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Тим часом рашка втратила ще один бойовий хелікоптер у Сирії, 31 грудня розбився Мі-24, обидва пілоти загинули, він впав на теріторію яку Асад не контролює.
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в Докладе ООН по демографии за 2011 год значится такая информация : население РАБссии не превышает 90 млн.Хмырей. Заявам Росії щодо України вже ніхто не вірить, - радник Трампа Макмастер - Цензор.НЕТ 6044
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявлениям России об Украине уже никто не верит, - советник Трампа Макмастер
 
 
 
 
 
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