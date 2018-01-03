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 Политика Украины
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 "Среди освобожденных из плена боевиков есть подозреваемые в финансировании терроризма", - Тука

Из плена боевиков были освобождены 26 гражданских лиц.

Среди лиц, которые 27 декабря были освобождены из плена боевиков "ЛДНР", есть подозреваемые в финансировании терроризма, передачи информации членам НВФ и прочих преступлениях, передает Цензор.НЕТ. Об этом в комментарии "112 Украина" рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Он отметил, что список подобных лиц не ограничивается лишь военнослужащими, подозреваемыми в дезертирстве.

"Есть люди, которых подозревают в более тяжких преступлениях, потому что у некоторых есть подозрения относительно передачи определенной информации противнику. Относительно гражданских, то есть люди, которых подозревают в мошенничестве, финансировании терроризма и также – в передаче информации", - рассказал Тука.

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Он уточнил, что из плена боевиков были освобождены 26 гражданских лиц, которые до этого проживали на оккупированной территории.

Напомним, ранее советник президента Юрий Бирюков сообщил, что среди 73 освобожденных лиц - 14 подозревают в самовольном оставлении воинских частей. Им, по словам Бирюкова, до решения суда не намерены выплачивать материальную компенсацию.

Как сообщалось, 27 декабря на Донбассе состоялся широкий обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Домой вернулись 73 украинских заложника. На оккупированную территорию было передано 233 человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3042684
 
 
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А ти не слухай Туку.
В нього свербіж в очку. Зрада навпіл з перемогою.
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Тука!

Ты хлеборезку то закрой.
А то говном воняет вперемешку с шоколадом.
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и шо - все они граждане Украины и их надо освобождать - а потом уже разбираться
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Взамен отдали тоже граждан Украины.
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МО РФ сегодня подтвердила потерю боевого вертолета Ми-24 через 4 суток после того, как об этом сообщили медиа источники сирийских повстанцев еще 31 декабря 2017 года.
По версии кремля, Ми-24 рухнул «из-за технической неисправности при выполнении перелёта на аэродром Хама».
«При совершении жёсткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли. Борттехник вертолёта получил травмы…», - приводит ТАСС. При этом русские утверждают, что «никакого огневого воздействия на вертолёт не было».
Напомним, что в сообщении сирийских медиа источников об уничтожении российского вертолета указывалось, что вертолет рухнул вблизи села аль-Матак на юге провинции Хама в 13 км от аэродрома района Растан. По данным источников всего было убито 7 русских офицеров.
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от чоколадники!..одних дезеров и терров освободили!..а ССОшники в плену томятся! "Среди освобожденных из плена боевиков есть подозреваемые в финансировании терроризма", - Тука - Цензор.НЕТ 5563
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Главное что пиар был зачетный. А все остальное по боку гарант поиграл в массовика-затейника промурыжил несколько часов освобожденных ради того чтобы оторвать от плинтуса упавший рейтинг. А кого он там встречал и обнимал неважно. Пиар важен человеческие судьбы его и не интересовали никогда.
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Так обмен и был задуман, чтоб заманить дезертиров и изменников, а потом их уже здесь посадить, а честным бойцам можно еще подождать, пока Держава решает Державные вопросы.
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А кстати все в курсе из-за чего в Иране началась революция?... Куриные яйца подорожали 2.5 раза и ввели конские налоги на кредиты! Всё.
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оставили часть и попали в плен?
походу решили эконоить на солдатах.
или они настолько тупые, что дезертировали и поперлись в ордло?
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а потом еще захотели и обменяться. что б торта киевского поесть))))
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А Роттердам плюс что, если не финансирование терроризма? Тука, тошнит уже от вас.
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Терроризм финансирует министерство Туки)))
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Аллё Мордор? Мы уже на месте! С Шоколадкой сфоткались ждём указаний!


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Это же надо было столько времени договариваться в Минске и сверять списки, чтобы теперь НЕСТИ ТАКУЮ ИНФУ.
Вы там что , все идиоты , тука? Или мертветчук лично списки составлял?
Кто даст списки освобожденных и их истории плена?
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У шоколадного босса и его друзей монополия на торговлю с торг. партнерами с ОРДЛО потому бомжеподобный слуга кукарекает
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А я шось так і не пойняв: платити податки агресору - це теж фінансування тероризму чи ні ? )))
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ВИдимо мертветчук собирает десант на выборы на востоке Украины- ему нужны надежные люди, которые как и он ненавидят Украину
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Нравится когда пишут но освободили Граждан Украины,а передали ведь тоже граждан УКРАИНЫ,так можно менять до бесконечности.
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Я что то не понял, Все каналы крутили поросячую морду, обнимались, целовались, а потом оказывается меняли дезертиров и сепаров на дезертиров и сепаров. А те, что остались тогда кто ?
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Тобто вже більшість із 73 ніякі не бійці за свободу України?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Среди освобожденных из плена боевиков есть подозреваемые в финансировании терроризма", - Тука
 
 
 
 
 
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