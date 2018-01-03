 "Среди освобожденных из плена боевиков есть подозреваемые в финансировании терроризма", - Тука

Среди лиц, которые 27 декабря были освобождены из плена боевиков "ЛДНР", есть подозреваемые в финансировании терроризма, передачи информации членам НВФ и прочих преступлениях, передает Цензор.НЕТ. Об этом в комментарии "112 Украина" рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
Он отметил, что список подобных лиц не ограничивается лишь военнослужащими, подозреваемыми в дезертирстве.
"Есть люди, которых подозревают в более тяжких преступлениях, потому что у некоторых есть подозрения относительно передачи определенной информации противнику. Относительно гражданских, то есть люди, которых подозревают в мошенничестве, финансировании терроризма и также – в передаче информации", - рассказал Тука.
Он уточнил, что из плена боевиков были освобождены 26 гражданских лиц, которые до этого проживали на оккупированной территории.
Напомним, ранее советник президента Юрий Бирюков сообщил, что среди 73 освобожденных лиц - 14 подозревают в самовольном оставлении воинских частей. Им, по словам Бирюкова, до решения суда не намерены выплачивать материальную компенсацию.
Как сообщалось, 27 декабря на Донбассе состоялся широкий обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Домой вернулись 73 украинских заложника. На оккупированную территорию было передано 233 человека.
В нього свербіж в очку. Зрада навпіл з перемогою.
Ты хлеборезку то закрой.
А то говном воняет вперемешку с шоколадом.
По версии кремля, Ми-24 рухнул «из-за технической неисправности при выполнении перелёта на аэродром Хама».
«При совершении жёсткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли. Борттехник вертолёта получил травмы…», - приводит ТАСС. При этом русские утверждают, что «никакого огневого воздействия на вертолёт не было».
Напомним, что в сообщении сирийских медиа источников об уничтожении российского вертолета указывалось, что вертолет рухнул вблизи села аль-Матак на юге провинции Хама в 13 км от аэродрома района Растан. По данным источников всего было убито 7 русских офицеров.
походу решили эконоить на солдатах.
или они настолько тупые, что дезертировали и поперлись в ордло?
Вы там что , все идиоты , тука? Или мертветчук лично списки составлял?
Кто даст списки освобожденных и их истории плена?