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 В Днепре мужчина взорвал гранату, есть пострадавший, - Нацполиция. ФОТО

По факту случившегося открыли два уголовных дела.

В Днепре в ходе конфликта между двумя мужчинами, один из них бросил под ноги оппоненту боевую гранату, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

"Установлено, что 3 января около 01:00 часов на бульваре Славы в г. Днепр между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них бросил под ноги другому гранату, предварительно, РГД-5. В результате мужчина получил множественные осколочные ранения обеих голеней. Его направили в больницу", – говорится в сообщении.

В Днепре мужчина взорвал гранату, есть пострадавший, - Нацполиция 01

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В полиции добавили, что по случившегося возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Сейчас следователи опрашивают всех очевидцев происшествия, проводятся соответствующие экспертизы.

Источник: https://censor.net.ua/n3042679
 
 
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На въезде в город стоят бездельники в погонах . Они получают зарплату и ни хрена не делают .
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А они должны гранаты искать? Может хватит в маразм углубляться?
Представляю какой тут вой поднимется! И майданы с майданчиками перед ОВД...
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А для чего они там стоят ? Искать пьяного ? Наша область граничит с Донецкой .
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Во первых, не только с Донецкой, а во вторых, чем предусмотрено, что патрульная служба должна и имеет полномочия искать гранаты, обыскивая десятки тысяч авто, которые въезжают в область? Как вы себе это вообще представляете? Новая полиция - импотентный орган со старыми ментовскими пороками, но нельзя ж огульно всю хрень на нее вешать.
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Единственный раз,когда донецкие шахтеры проявили свою волю,было еще в 90-х годах. Тогда какой-то кавказец тоже бросил гранату в толпу шахтеров. И тогда шахтеры потребовали выгнать всех этой национальности. Власти испугались и выгнали. На время. Позже,шахтеры никогда не проявляли свою волю. А были инструментом олигархов. Их сажали в автобусы и везли в Киев. Полагались командировочные и средняя плата в день. Это и были первые титушки.
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Откуда полицаи могут знать, кто именно бросил эту гранату? Может она там всю жизнь лежала и только сейчас взорвалась.
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С топорами всё намного проще... Топоры, в отличии от гранат, просто так не валяются.
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Скандальный министр Рева подыскал себе молодую заместительницу с астрономической зарплатой
У министра социальной политики Украины Андрея Ревы появилась заместительница, зарплата которой составляет 93 тысячи грн в месяц.
Об этом в Facebook сообщил блоггер Михаил Шнайдер,
«Как оказалось! Министр Социальной Политики Украины! Андрей Рева! Не только любитель Сытной пищи, Дорогой техники и Запрещенных социальных сетей! А еще и большой Ценитель молодых, симпатичных Девушек! Недавно Рева взял своим заместителем 30-ти летнюю Александру Чуркину! Молодую Рыжеволосую девушку! А теперь внимание!!! Зарплата Александры составляет около 93 000 в месяц», - иронизирует Шнайдер
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Спортлото не поможет. А на Цензоре людям интересно.Все связаны проблемой коррупции. Ты лучше сам в спортлото сыграй. Я вижу тебе оно ближе.
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При покупке оружия в США, заполняется специальная анкета, и человека проверяют по базе преступников. Во многих штатах покупка оружия не требует лицензии или регистрации, и можно приобретать сколько угодно стволов. Также в большинстве штатов разрешено открытое и скрытое ношение оружия.


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І за рік від вогнепалу до 10 000 смертей.
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На сегодняшний день, по данным различных исследований, в 30-40 % американских домохозяйств есть оружие. Из-за того что в Америке разрешена свободная продажа различных видов оружия, многие преступления совершаются с применением огнестрельного оружия, хотя процент убийств с использованием пистолетов,ружей и автоматов в США далеко не самый высокий.
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Великобританія на 100 000 населення- 1,2- всього 722
США на 100 000 населення- 4,7 - всього 14827
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В странах с жестким оружейным законодательством уровень убийств превышает аналогичные показатели в странах со свободным оборотом оружия. Например: в 9 европейских странах с наименьшим количеством оружия у населения совершается в 3 раза больше убийств, чем в 9 европейских странах с наибольшим количеством оружия у населения.
Например, несмотря на то, что в Англии запрещено владение короткоствольным оружием, Англия носит звание «самой жестокой страны» в ЕС. В год там происходит 2034 тяжких преступлений на 100 тыс. населения. В США эта цифра составляет 466.
В 1997 году после прихода лейбористов к власти и введения запрета на оружие, количество насильственных посягательств за 10 лет выросло на 77%. Самое распространенное оружие в этих нападениях - это кухонный нож, поэтому группа британских докторов даже призвала запретить длинные остроконечные кухонные ножи.
Статистика ФБР показывает, что в штатах, в которых разрешено скрытое ношение оружия, упало количество умышленных убийств (на 8,5%), изнасилований (5%), нападений при отягчающих (на 7%), а также грабежей (3%).
По мнению хоплофобов, чтобы население чувствовало себя в безопасности, нужно создать больше «зон, свободных от оружия». Но они умалчивают один факт: за исключением одного случая, в США с 1950 года все случаи массовых убийств происходили именно в «зонах, свободных от оружия». Несмотря на суровое оружейное законодательство, 3 из 6 самых жестоких массовых убийств в школах произошли в Европе.
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Имея в соседях такую Сволочь и Гниду, как ПаРаша, ношение оружия в Украине должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.
При случае замочить парочку-другую козломордого варвара и недочеловека.
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Огнестрельным оружием владели ещё первые американские колонисты. Умение стрелять позволяло им защищать свои семьи от врагов и охотиться, а потому считалось жизненно необходимым навыком.
Несмотря на то, что большинству американцев сегодня не угрожают опасности, с которыми сталкивались их предки, они считают право на владение оружием своим историческим наследием и даже гордятся им. Охоту многие американцы любят до сих пор.
Вторая поправка к Конституции США гласит: «Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться».
Данная поправка восходит к тем временам, когда в США ополчение использовалось для ведения войны с индейцами и британскими войсками в войне за независимость.
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https://www.cdc.gov/nchs/fastats/homicide.htm
Перша колонка- ;всі вбивства;-15,809
Друга колонка- вбивства з вогнепальної зброї- 3.5.
Більшість вбивств з вогнепальної зброї.
Всього-15,809 вбивств.
Із них застрелено- 10,945
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страшно!
от гранаты ведь могут пострадать и просто прохожие, дети, старики, а не только... крутые пацаны
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В Запорожье, падающие с 8-го этажа мужики, детей убивают... Вот, где страшно!
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не спорю - то вообще - ужас!
вышел с ребенком погулять... возле дома...
ужас!!!!
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А вдруг от гранаты пострадает твоя тёща?
Что тогда?
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не пострадает - уже отстрадалась!
а вот за детей, и Ваших в том числе - переживаю
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Везёт тебе, с тёщей)
Что касается детей, чему суждено быть, того не миновать.
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Вы правы (на счет - того не миновать!)
но... нельзя же быть все время фаталистом..
а теща у меня была - отличная, веселая, умная и любимая! 92 года созидала!!! дай Бог каждому!
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Я думаю эти гранаты с фронта привозят.
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А когда фронта не было, тогда откуда их брали?
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Ото правильно вышеупомянут Рева, мудро заметивший "Украинцы много едят". А Рева знает- он в СОБЕСе главный. А в народе говорят "Собака с жиру бесится". Ото ж и выходит - нажруться всяких лобстеров, омаров, лангустов, фуагра и т.д., нахлыщуться якогось Шардоне столетнего - и давай гранаты кидать где-непопадя, стрелять по поводу и без. А еще, сволота, - рекордсмены Европы по суицидам, убийствам матерями новорожденных, по опасным инфекционным заразам и ещё по всякой хренотени.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Днепре мужчина взорвал гранату, есть пострадавший, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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