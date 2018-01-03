 В Днепре мужчина взорвал гранату, есть пострадавший, - Нацполиция. ФОТО

В Днепре в ходе конфликта между двумя мужчинами, один из них бросил под ноги оппоненту боевую гранату, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
"Установлено, что 3 января около 01:00 часов на бульваре Славы в г. Днепр между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них бросил под ноги другому гранату, предварительно, РГД-5. В результате мужчина получил множественные осколочные ранения обеих голеней. Его направили в больницу", – говорится в сообщении.
В полиции добавили, что по случившегося возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Сейчас следователи опрашивают всех очевидцев происшествия, проводятся соответствующие экспертизы.
Представляю какой тут вой поднимется! И майданы с майданчиками перед ОВД...
У министра социальной политики Украины Андрея Ревы появилась заместительница, зарплата которой составляет 93 тысячи грн в месяц.
Об этом в Facebook сообщил блоггер Михаил Шнайдер,
«Как оказалось! Министр Социальной Политики Украины! Андрей Рева! Не только любитель Сытной пищи, Дорогой техники и Запрещенных социальных сетей! А еще и большой Ценитель молодых, симпатичных Девушек! Недавно Рева взял своим заместителем 30-ти летнюю Александру Чуркину! Молодую Рыжеволосую девушку! А теперь внимание!!! Зарплата Александры составляет около 93 000 в месяц», - иронизирует Шнайдер
США на 100 000 населення- 4,7 - всього 14827
Например, несмотря на то, что в Англии запрещено владение короткоствольным оружием, Англия носит звание «самой жестокой страны» в ЕС. В год там происходит 2034 тяжких преступлений на 100 тыс. населения. В США эта цифра составляет 466.
В 1997 году после прихода лейбористов к власти и введения запрета на оружие, количество насильственных посягательств за 10 лет выросло на 77%. Самое распространенное оружие в этих нападениях - это кухонный нож, поэтому группа британских докторов даже призвала запретить длинные остроконечные кухонные ножи.
Статистика ФБР показывает, что в штатах, в которых разрешено скрытое ношение оружия, упало количество умышленных убийств (на 8,5%), изнасилований (5%), нападений при отягчающих (на 7%), а также грабежей (3%).
По мнению хоплофобов, чтобы население чувствовало себя в безопасности, нужно создать больше «зон, свободных от оружия». Но они умалчивают один факт: за исключением одного случая, в США с 1950 года все случаи массовых убийств происходили именно в «зонах, свободных от оружия». Несмотря на суровое оружейное законодательство, 3 из 6 самых жестоких массовых убийств в школах произошли в Европе.
При случае замочить парочку-другую козломордого варвара и недочеловека.
Несмотря на то, что большинству американцев сегодня не угрожают опасности, с которыми сталкивались их предки, они считают право на владение оружием своим историческим наследием и даже гордятся им. Охоту многие американцы любят до сих пор.
Вторая поправка к Конституции США гласит: «Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться».
Данная поправка восходит к тем временам, когда в США ополчение использовалось для ведения войны с индейцами и британскими войсками в войне за независимость.
Перша колонка- ;всі вбивства;-15,809
Друга колонка- вбивства з вогнепальної зброї- 3.5.
Більшість вбивств з вогнепальної зброї.
Всього-15,809 вбивств.
Із них застрелено- 10,945
от гранаты ведь могут пострадать и просто прохожие, дети, старики, а не только... крутые пацаны
вышел с ребенком погулять... возле дома...
ужас!!!!
Что тогда?
а вот за детей, и Ваших в том числе - переживаю
Что касается детей, чему суждено быть, того не миновать.
но... нельзя же быть все время фаталистом..
а теща у меня была - отличная, веселая, умная и любимая! 92 года созидала!!! дай Бог каждому!