 В Днепре мужчина взорвал гранату, есть пострадавший, - Нацполиция. ФОТО

В Днепре в ходе конфликта между двумя мужчинами, один из них бросил под ноги оппоненту боевую гранату, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

"Установлено, что 3 января около 01:00 часов на бульваре Славы в г. Днепр между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них бросил под ноги другому гранату, предварительно, РГД-5. В результате мужчина получил множественные осколочные ранения обеих голеней. Его направили в больницу", – говорится в сообщении.

Читайте: Националисты облили "кровью" памятник "участникам установления советской власти" в Днепре. ФОТОрепортаж

В полиции добавили, что по случившегося возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Сейчас следователи опрашивают всех очевидцев происшествия, проводятся соответствующие экспертизы.