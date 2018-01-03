 Будет оказана полная поддержка усилиям, направленным на поиск путей завершения войны на Донбассе, - Италия о председательстве в ОБСЕ

Италия начала председательство в ОБСЕ, которое будет длиться в течение 2018 года. О переходе лидерства в организации в руки Рима сообщил итальянский посол в Украине Давиде Ла Сесилия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.
"Полная политическая поддержка будет оказана усилиям, направленным на поиск путей решения кризиса в Украине на основе Минских соглашений в Нормандском формате", - заявил посол.
В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Австрию, которая председательствовала в ОБСЕ в 2017-м, за усилия, нацеленные на защиту порядка в Европе.
"Я желаю удачи моему хорошему другу главе МИД Италии Анджелино Альфано в качестве нового председателя ОБСЕ в 2018 году. Мы также поздравляем Словакию в качестве нового члена "Тройки" ОБСЕ", - написал Климкин.
Джохар Дудаев.1995 год.Ютьюб.
Боже сделай меня сейчас таким умным, как моя Сара потом.
мне не хочется чтоб так было и у нас...
но и падло северное не уймется никогда - чем ему поддерживать тонус своего нищего населения-победобесов и где утилизировать старое оружие и испытывать новое, где упокаивать самых буйных и убогих?