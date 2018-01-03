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 Политика Украины
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 Будет оказана полная поддержка усилиям, направленным на поиск путей завершения войны на Донбассе, - Италия о председательстве в ОБСЕ

Итальянский посол обещает полную поддержку процесса поиска путей завершения войны на Донбассе.

Италия начала председательство в ОБСЕ, которое будет длиться в течение 2018 года. О переходе лидерства в организации в руки Рима сообщил итальянский посол в Украине Давиде Ла Сесилия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"Полная политическая поддержка будет оказана усилиям, направленным на поиск путей решения кризиса в Украине на основе Минских соглашений в Нормандском формате", - заявил посол.

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В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Австрию, которая председательствовала в ОБСЕ в 2017-м, за усилия, нацеленные на защиту порядка в Европе.

"Я желаю удачи моему хорошему другу главе МИД Италии Анджелино Альфано в качестве нового председателя ОБСЕ в 2018 году. Мы также поздравляем Словакию в качестве нового члена "Тройки" ОБСЕ", - написал Климкин.

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Источник: https://censor.net.ua/n3042678
 
 
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Хех! Це проблема на роки, якщо не на десятиріччя.
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Писюн тебе на язык.
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війна на Донбасі повинна закінчитися застосуванням "Вільхи" та "Грому-2". за 2-3 дні донбас реально цим звільнити. чи для чого то створили?
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Пости написані капсом та жирним шрифтом не читаю і відправляю в спам.
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Беда . Поиск путей завершения войны на Донбассе будет оооочень долгим .
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Все заинтересованы закончить. Кроме правительства Украины.
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Украина остановит РАБссию.
Джохар Дудаев.1995 год.Ютьюб.
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Уже остановила . Цена была бы меньше , если бы не наши "полководцы" .
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Украинские полководцы не воевали в Приднестровье,в Таджикистане и 2 раза в Чечне.... Будет оказана полная поддержка усилиям, направленным на поиск путей завершения войны на Донбассе, - Италия о председательстве в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5041
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Поэтому они имели моральное право бросать свои войска в окружении, и драпать? Причём, предварительно отдать приказ прорываться с боем, зная, чем это закончится... Странная у тебя логика, старик.
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Речь идёт о боевом опыте, а если его нет, то и приказы нечего критиковать.

Боже сделай меня сейчас таким умным, как моя Сара потом.
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плевать кто возглавляет ОБСЕ, это самая бесполезная организация
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Це робиться елементарно. Армія заходить. - Бандюків у в'язницю, пострадавших людей віддраюєм милом і стимулюємо відроджувати український ДОНБАС.
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Да к сожалению так политического решения завершения войны на Донбассе и возвращения Крыма уже давно нет и даже если путина не станет.
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пожалуйста, напомните мне, где военные конфликты быстро заканчивались и не тлели годами?
мне не хочется чтоб так было и у нас...
но и падло северное не уймется никогда - чем ему поддерживать тонус своего нищего населения-победобесов и где утилизировать старое оружие и испытывать новое, где упокаивать самых буйных и убогих?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБудет оказана полная поддержка усилиям, направленным на поиск путей завершения войны на Донбассе, - Италия о председательстве в ОБСЕ
 
 
 
 
 
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