 Будет оказана полная поддержка усилиям, направленным на поиск путей завершения войны на Донбассе, - Италия о председательстве в ОБСЕ

Италия начала председательство в ОБСЕ, которое будет длиться в течение 2018 года. О переходе лидерства в организации в руки Рима сообщил итальянский посол в Украине Давиде Ла Сесилия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"Полная политическая поддержка будет оказана усилиям, направленным на поиск путей решения кризиса в Украине на основе Минских соглашений в Нормандском формате", - заявил посол.

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В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Австрию, которая председательствовала в ОБСЕ в 2017-м, за усилия, нацеленные на защиту порядка в Европе.

"Я желаю удачи моему хорошему другу главе МИД Италии Анджелино Альфано в качестве нового председателя ОБСЕ в 2018 году. Мы также поздравляем Словакию в качестве нового члена "Тройки" ОБСЕ", - написал Климкин.

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