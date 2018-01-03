EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
  4696  36
Все про:Египет (630) МИД (4306) украинцы (2785)

 МИД просит украинцев воздержаться от визитов в Египет

Отмечается, что рекомендации гражданам Украины о том, как вести себя, остаются актуальными

Египет на три месяца продлил чрезвычайное положение в стране. В связи с этим Министерство иностранных дел (МИД) Украины призвало украинцев воздержаться от путешествия в эту страну и соблюдать определенные рекомендации. Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

"Учитывая принятие парламентом Арабской Республики Египет решения об очередном продлении в Египте на три месяца чрезвычайного положения, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины пересмотреть собственные планы относительно посещения Египта в течение действия в государстве чрезвычайного положения и, если это возможно, воздержаться без крайней необходимости от поездок в это государство, в том числе с туристической целью", - говорится в рекомендациях.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Режим чрезвычайного положения снова продлен в Египте

МИД просит украинцев воздержаться от визитов в Египет 01

Тем гражданам, которые уже находятся в Египте, рекомендовано учесть имеющиеся риски дальнейшего пребывания на территории этого государства и неуклонно придерживаться следующих советов:

- не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах к западу от долины реки Нил;

- проявлять бдительность при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, побережья Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).

В случае пребывания в курортных местах Египта настоятельно рекомендуется проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности.

В случае острой необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха гражданам следует сообщать об этом администрации отеля, родным или представителям туроператора

Источник: https://censor.net.ua/n3042677
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Фух, добре шо сказали. Поїду краще в Японію останньою маршруткою.)))
 показать весь комментарий
 
 
и почему-то от Парижа не отговаривают...там тоже не безопасно.
 показать весь комментарий
 
интересно а почем турчик по местам последних боев)))
 показать весь комментарий
 
 
ну навіщо так категорично? хай спочатку Гройся поїде та перевірить, чи є небезпека МИД просит украинцев воздержаться от визитов в Египет - Цензор.НЕТ 6198
 показать весь комментарий
 
Прошлогодняя новость:
"украинский туризм в Египет увеличился по сравнению с прошлым годом более чем в два раза и постоянно растёт. За первые шесть месяцев текущего года более 376 тыс. украинских туристов посетили египетские курорты по сравнению с 176 тыс. в тот же период прошлого года. Количество туристических ночей, которые проводится в Египте, также увеличилось более чем в три раза"
 показать весь комментарий
 
 
Информация непроверенная и неизвестно насколько актуальна. Но даже если бы и так - то остальным 40 миллионам отдыхать не надо ? Я имею ввиду на более менее приличных курортах.
 показать весь комментарий
 
Это только 1 страна для отдыха, еще есть всякие там Турции, Болгарии и т.д.
По поводу проверки - можете посмотреть кол-во чартеров в Египет каждую неделю, будете удивлены.
 показать весь комментарий
 
 
Не рассказывай мне сказок. Большинство не поедут. Потому как эти деньги сделают огромную пробоину в бюджете при той дороговизне и увеличении коммунальных. Можно еще каламойского с ахметом назвать украинцами. И сказать,что не многие европейцы позволяют как эти хохлы ))
 показать весь комментарий
 
Это не сказки, а реальность. Турция в 2017 била все рекорды.
Большинство в любом случае не поедет и не из-за денег. Кто-то любит на море отдыхать, кто-то на лыжах кататься и т.д.
 показать весь комментарий
 
 
Він просто не бачив черги з автобусів на наших митницях на Болгарію, Грецію, Чорногорію.
 показать весь комментарий
 
 
ты сам слетай в Египет и посмотри сколько там Украинцев! бред несешь ты. сами недавно вернулись из Египта!
 показать весь комментарий
 
 
Не тринди.... 350-400 убитих єнотів за тиждень в Шармі не такі вже й великі гроші...
 показать весь комментарий
 
 
Причем за эти деньги можно даже вдвоем вписаться
 показать весь комментарий
 
 
Представь себе ,это велыки гроши для большинства. Смысл ,говорить о ничтожном проценте ?
 показать весь комментарий
 
За кордон в рік виїджає по 6 млн українців, не так вже і мало.
 показать весь комментарий
 
А почему остальные не едут ? Крепкое здоровье ? ))
 показать весь комментарий
 
Не знаю, знаю наприклад що донбас частенько лишав ті ж самі гроші в Криму або Бердянську на які я їхав до Греції, їм байдуже було платити за комірчину в Саках чи ті ж самі гроші за бунгало в Чорногорії.
 показать весь комментарий
 
Глупости. Все бы поехали в Грецию,а не в засранный Бердянск. Дай только денег. Скажи еще,что ты суперпродуманный экономист )) Хотя что это за отдых на экономии ?
 показать весь комментарий
 
 
Кажу те що бачив, Саки, пансіонат "Прибой" , занедбаний номер без харчування в 11кв м вартість 60 дол, все забито Харцизським трубним комбінатом, апартаменти в Будві 45 евро з двох кімнат. 2012 рік.
 показать весь комментарий
 
 
За кордон это и в Польшу на заработки 2 млн и в московию тоже часть едет тоже не отдыхать, а вот какая реальная часть едет отдыхать из этих 6 млн?
 показать весь комментарий
 
ая дуже хочу до Єгипет....там корисний клімат для дихання - море і пустеля...
десь там бігають слони, леви, крокодили і фініки...Африка однако
 показать весь комментарий
 
 
абсенти до Вашого відома не бігають - їх п'ють! це лікарство
 показать весь комментарий
 
Син з родиною завтра вилітає на Балі. МЗС просить українців утриматися від візитів до Єгипту - Цензор.НЕТ 7199
 показать весь комментарий
 
 
Ага, сам би поїхав але не літаю, поїду на Тасос.
 показать весь комментарий
 
Украинцам так же следует воздержаться от просмотров концертов Ротару, Ани Лорак, Loboda, Брежнева и Повалий, которые транслирует Интер, и которые получили в РФ награду «Золотой граммофон». Это в то время, когда каждый день гибнут патриоты Украины, защищая Украину эти продажные бляди (извините за выражение), поют и развлекают оккупантов собственной страны. Я считаю, что им не должно быть места на украинской эстраде и в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
У меня подруга только приехала из Египта. Ничего страшного не увидела. За то съездила практически на шару)). Нас в Украине запугать сложно. У нас в Одессе даже в барах иногда стреляют, так что ж теперь из дома не выходить?
 показать весь комментарий
 
 
о, Одеса! це перлина України. Куди там тому Єгипту
 показать весь комментарий
 
А может полезно посмотрть как люди живут при чрезвычайном положении ...
 показать весь комментарий
 
Адвокитик. Була перлина, тепер більш схожа на попелюшку без чарівної родички. Все заліплено мафами, все сірого кольору, зелени зони знищуються. В центрі міста мерія зробила дешеву інстоляцію з тварин, зроблених з ліхтариків, мабуть на це списані шалені гроші. Але люди темною рікою заповнюють простір біля мерії, адже розваг в місті немає.
 показать весь комментарий
 
в Хургаде сейчас холодно, правда море тёплое... заботятся...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД просит украинцев воздержаться от визитов в Египет
 
 
 
 
 
 вверх