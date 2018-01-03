 МИД просит украинцев воздержаться от визитов в Египет

Египет на три месяца продлил чрезвычайное положение в стране. В связи с этим Министерство иностранных дел (МИД) Украины призвало украинцев воздержаться от путешествия в эту страну и соблюдать определенные рекомендации. Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.
"Учитывая принятие парламентом Арабской Республики Египет решения об очередном продлении в Египте на три месяца чрезвычайного положения, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины пересмотреть собственные планы относительно посещения Египта в течение действия в государстве чрезвычайного положения и, если это возможно, воздержаться без крайней необходимости от поездок в это государство, в том числе с туристической целью", - говорится в рекомендациях.
Тем гражданам, которые уже находятся в Египте, рекомендовано учесть имеющиеся риски дальнейшего пребывания на территории этого государства и неуклонно придерживаться следующих советов:
- не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах к западу от долины реки Нил;
- проявлять бдительность при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, побережья Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).
В случае пребывания в курортных местах Египта настоятельно рекомендуется проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности.
В случае острой необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха гражданам следует сообщать об этом администрации отеля, родным или представителям туроператора
"украинский туризм в Египет увеличился по сравнению с прошлым годом более чем в два раза и постоянно растёт. За первые шесть месяцев текущего года более 376 тыс. украинских туристов посетили египетские курорты по сравнению с 176 тыс. в тот же период прошлого года. Количество туристических ночей, которые проводится в Египте, также увеличилось более чем в три раза"
По поводу проверки - можете посмотреть кол-во чартеров в Египет каждую неделю, будете удивлены.
Большинство в любом случае не поедет и не из-за денег. Кто-то любит на море отдыхать, кто-то на лыжах кататься и т.д.
десь там бігають слони, леви, крокодили і фініки...Африка однако