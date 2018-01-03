 Под Парижем жестоко избили полицейских прибывших на вызов в новогоднюю ночь: Макрон обещает найти и наказать нападавших

В ночь с 31 декабря на 1 января двое полицейских прибыли на вызов в Шампиньи-сюр-Марн, где произошла драка. Их окружили злоумышленники и избили. У сотрудницы полиции зафиксировали травмы лица, у ее коллеги — капитана полиции — сломан нос. Избиение полицейских сняли на видео, которое затем выложили в интернет. Ролик разошелся в соцсетях и вызвал волну возмущения. На нем видно, как с десяток человек бьют лежащую на земле сотрудницу полиции ногами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ru.rfi.fr.

"В Шампиньи была частная новогодняя вечеринка. И другая группа людей захотела попасть на эту вечеринку. Они начали ломать двери. И в этот момент вызвали полицейских. Они попытались разделить (дерущихся). И тогда группа агрессоров перекинулась на полицейских. Двух полицейских „отделили“ от их коллег, и начали избивать", — рассказал о событиях новогодней ночи глава МВД Жерар Коллон.

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На место происшествия быстро прибыло подкрепление, задержаны были двое человек, однако избившие полицейских скрылись, сообщил источник AFP.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что "виновные в трусливом и преступном линчевании полицейских, которые выполняли свои обязанности ночью 31 декабря, будут найдены и наказаны".

Министр внутренних дел Жерар Коллон сообщил, что пообщался с ранеными полицейскими. Он заявил, что делается все, чтобы найти и привлечь к ответственности нападавших.

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В профсоюзе полиции Alliance в очередной раз призвали вернуть сроки без возможности УДО для тех, кто нападает на сотрудников правопорядка. Эта мера была отменена в 2014 году. Глава крайне правого Нацфронта Марин Ле Пен призвала ввести "презумпцию легальной самообороны для всех сотрудников правопорядка".

Глава МВД считает необходимым усилить полицейские присутствие в проблемных пригородах. Однако, по его словам, нужно изменить и сами пригороды. "Я думаю, что нужно изменить эти кварталы. Вчера я был в Шампиньи. Когда видишь эту типовую застройку, эти многоэтажки, понимаешь, что в этом есть какая-то бесчеловечность, которая может породить только лишь насилие. Нужно провести глубинные реформы, менять городскую политику. Некоторые кварталы в последние 10–15 лет обеднели и превратились в гетто. Люди там живут бок о бок, но однажды могут столкнуться лицом к лицу. Нужно разорвать этот адский порочный круг", — отметил Коллон в эфире радиостанции Europe1.

По данным МВД, в общей сложности в новогоднюю ночь были сожжены более тысячи автомобилей, 510 человек были задержаны, 349 задержанных были взяты под стражу. Эти цифры больше, чем в прошлом году. Восемь полицейских и три военных пострадали.