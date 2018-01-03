 Под Парижем жестоко избили полицейских прибывших на вызов в новогоднюю ночь: Макрон обещает найти и наказать нападавших

В ночь с 31 декабря на 1 января двое полицейских прибыли на вызов в Шампиньи-сюр-Марн, где произошла драка. Их окружили злоумышленники и избили. У сотрудницы полиции зафиксировали травмы лица, у ее коллеги — капитана полиции — сломан нос. Избиение полицейских сняли на видео, которое затем выложили в интернет. Ролик разошелся в соцсетях и вызвал волну возмущения. На нем видно, как с десяток человек бьют лежащую на земле сотрудницу полиции ногами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ru.rfi.fr.
"В Шампиньи была частная новогодняя вечеринка. И другая группа людей захотела попасть на эту вечеринку. Они начали ломать двери. И в этот момент вызвали полицейских. Они попытались разделить (дерущихся). И тогда группа агрессоров перекинулась на полицейских. Двух полицейских „отделили“ от их коллег, и начали избивать", — рассказал о событиях новогодней ночи глава МВД Жерар Коллон.
На место происшествия быстро прибыло подкрепление, задержаны были двое человек, однако избившие полицейских скрылись, сообщил источник AFP.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что "виновные в трусливом и преступном линчевании полицейских, которые выполняли свои обязанности ночью 31 декабря, будут найдены и наказаны".
Министр внутренних дел Жерар Коллон сообщил, что пообщался с ранеными полицейскими. Он заявил, что делается все, чтобы найти и привлечь к ответственности нападавших.
В профсоюзе полиции Alliance в очередной раз призвали вернуть сроки без возможности УДО для тех, кто нападает на сотрудников правопорядка. Эта мера была отменена в 2014 году. Глава крайне правого Нацфронта Марин Ле Пен призвала ввести "презумпцию легальной самообороны для всех сотрудников правопорядка".
Глава МВД считает необходимым усилить полицейские присутствие в проблемных пригородах. Однако, по его словам, нужно изменить и сами пригороды. "Я думаю, что нужно изменить эти кварталы. Вчера я был в Шампиньи. Когда видишь эту типовую застройку, эти многоэтажки, понимаешь, что в этом есть какая-то бесчеловечность, которая может породить только лишь насилие. Нужно провести глубинные реформы, менять городскую политику. Некоторые кварталы в последние 10–15 лет обеднели и превратились в гетто. Люди там живут бок о бок, но однажды могут столкнуться лицом к лицу. Нужно разорвать этот адский порочный круг", — отметил Коллон в эфире радиостанции Europe1.
По данным МВД, в общей сложности в новогоднюю ночь были сожжены более тысячи автомобилей, 510 человек были задержаны, 349 задержанных были взяты под стражу. Эти цифры больше, чем в прошлом году. Восемь полицейских и три военных пострадали.
ПО-НЕМЕЦКИ
Вырванный из серости изменяющегося города,
В выдохшемся неоновом свете
даже самое прекрасное кажется изгаженным.
Переполненные улицы,
Которые ты пересекаешь совершенно один,
Потому как никто тебя здесь не понимает,
Без разницы, чего ты требуешь.
В твоём родном городе ты сам чужестранец -
Вид, находящийся под угрозой искоренения.
Было время, когда кричали "Революция!",
Теперь же это замещено джентрификацией.
Уже слишком поздно?
Никто не знает, как далеко это зайдёт.
Извините - не понимаю,
Мне жаль, но я говорю по-немецки.
Извините - не понимаю,
Мне жаль, но я, я говорю по-немецки.
Я говорю по-немецки.
На каждом углу можно увидеть наркоторговца,
Блевотина, мусор и грязь
преобладают в повседневной жизни.
Бедные люди вырваны из своего окружения,
Качество жилья вытеснено туризмом.
Я всегда с трудом понимал чужие языки,
Почему же здесь никто не может
изъясняться на немецком?
Я не расист, и уж тем более не фашист,
Просто я нигде не могу почувствовать, что я дома.
Что произошло?
Теперь я должен уйти?
Раз, два, три, четыре.
Извините - не понимаю,
Мне жаль, но я говорю по-немецки.
Извините - не понимаю,
Мне жаль, но я, я говорю по-немецки.
Чёрт, я не понимаю,
Мне жаль, но я говорю по-немецки.
Ничего не понимаю, чтобы сообразить, мне так жаль,
Но я, я говорю по-немецки.
Я говорю по-немецки.
(Автор перевода - Kriegerin der Dunkelheit)
как же он прав. если в доме нет дорических колонн, фронтона с архибрамхием, то можно ли человека осуждать?
Где та "золотая середина" между демократией и хаосом?
Был в Лондоне в 1996 - красота и порядок.
Был в Лондоне в 2017 - одни мусульмане.
Толерантность?.Демократия? Но такое засилие мусульман?
Они не просто по всюду.
Они везде.
Такое ощущение что ты в Каире или Бейруте.
Больше ни ногой в Англию.
Только Норвегия, Швеция, Страны Балтии.