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 Происшествия, За рубежом
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Все про:избиение (9122) Франция (1865) Макрон (150)

 Под Парижем жестоко избили полицейских прибывших на вызов в новогоднюю ночь: Макрон обещает найти и наказать нападавших

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что напавшие на полицейских в парижском пригороде Шампиньи-сюр-Марн под Парижем в новогоднюю ночь будут "найдены и наказаны".

В ночь с 31 декабря на 1 января двое полицейских прибыли на вызов в Шампиньи-сюр-Марн, где произошла драка. Их окружили злоумышленники и избили. У сотрудницы полиции зафиксировали травмы лица, у ее коллеги — капитана полиции — сломан нос. Избиение полицейских сняли на видео, которое затем выложили в интернет. Ролик разошелся в соцсетях и вызвал волну возмущения. На нем видно, как с десяток человек бьют лежащую на земле сотрудницу полиции ногами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ru.rfi.fr.

"В Шампиньи была частная новогодняя вечеринка. И другая группа людей захотела попасть на эту вечеринку. Они начали ломать двери. И в этот момент вызвали полицейских. Они попытались разделить (дерущихся). И тогда группа агрессоров перекинулась на полицейских. Двух полицейских „отделили“ от их коллег, и начали избивать", — рассказал о событиях новогодней ночи глава МВД Жерар Коллон.

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На место происшествия быстро прибыло подкрепление, задержаны были двое человек, однако избившие полицейских скрылись, сообщил источник AFP. 

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что "виновные в трусливом и преступном линчевании полицейских, которые выполняли свои обязанности ночью 31 декабря, будут найдены и наказаны".

Министр внутренних дел Жерар Коллон сообщил, что пообщался с ранеными полицейскими. Он заявил, что делается все, чтобы найти и привлечь к ответственности нападавших.

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В профсоюзе полиции Alliance в очередной раз призвали вернуть сроки без возможности УДО для тех, кто нападает на сотрудников правопорядка. Эта мера была отменена в 2014 году. Глава крайне правого Нацфронта Марин Ле Пен призвала ввести "презумпцию легальной самообороны для всех сотрудников правопорядка".

Глава МВД считает необходимым усилить полицейские присутствие в проблемных пригородах. Однако, по его словам, нужно изменить и сами пригороды. "Я думаю, что нужно изменить эти кварталы. Вчера я был в Шампиньи. Когда видишь эту типовую застройку, эти многоэтажки, понимаешь, что в этом есть какая-то бесчеловечность, которая может породить только лишь насилие. Нужно провести глубинные реформы, менять городскую политику. Некоторые кварталы в последние 10–15 лет обеднели и превратились в гетто. Люди там живут бок о бок, но однажды могут столкнуться лицом к лицу. Нужно разорвать этот адский порочный круг", — отметил Коллон в эфире радиостанции Europe1.

По данным МВД, в общей сложности в новогоднюю ночь были сожжены более тысячи автомобилей, 510 человек были задержаны, 349 задержанных были взяты под стражу. Эти цифры больше, чем в прошлом году. Восемь полицейских и три военных пострадали.

Источник: https://censor.net.ua/n3042676
 
 
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Немецкая Dark Electro группа Agonoize, одна из самых известных в электро/индастриал андеграунде, недавно записала тематическую песню. Прошу заметить, группа вообще ниразу не нацистская и не фашистская, просто действительно - доколе?

ПО-НЕМЕЦКИ

Вырванный из серости изменяющегося города,
В выдохшемся неоновом свете
даже самое прекрасное кажется изгаженным.
Переполненные улицы,
Которые ты пересекаешь совершенно один,
Потому как никто тебя здесь не понимает,
Без разницы, чего ты требуешь.
В твоём родном городе ты сам чужестранец -
Вид, находящийся под угрозой искоренения.
Было время, когда кричали "Революция!",
Теперь же это замещено джентрификацией.

Уже слишком поздно?
Никто не знает, как далеко это зайдёт.

Извините - не понимаю,
Мне жаль, но я говорю по-немецки.
Извините - не понимаю,
Мне жаль, но я, я говорю по-немецки.

Я говорю по-немецки.

На каждом углу можно увидеть наркоторговца,
Блевотина, мусор и грязь
преобладают в повседневной жизни.
Бедные люди вырваны из своего окружения,
Качество жилья вытеснено туризмом.
Я всегда с трудом понимал чужие языки,
Почему же здесь никто не может
изъясняться на немецком?
Я не расист, и уж тем более не фашист,
Просто я нигде не могу почувствовать, что я дома.

Что произошло?
Теперь я должен уйти?

Раз, два, три, четыре.

Извините - не понимаю,
Мне жаль, но я говорю по-немецки.
Извините - не понимаю,
Мне жаль, но я, я говорю по-немецки.

Чёрт, я не понимаю,
Мне жаль, но я говорю по-немецки.
Ничего не понимаю, чтобы сообразить, мне так жаль,
Но я, я говорю по-немецки.

Я говорю по-немецки.

(Автор перевода - Kriegerin der Dunkelheit)
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Когда видишь эту типовую застройку, эти многоэтажки, понимаешь, что в этом есть какая-то бесчеловечность, которая может породить только лишь насилие.

как же он прав. если в доме нет дорических колонн, фронтона с архибрамхием, то можно ли человека осуждать?
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Ага. И да, по его логике в Дубае (с его-то многоэтажками, включая 800-метровый "Бурдж-Халифа") должен вообще какой-то постапокалипсис твориться Під Парижем жорстоко побили поліцейських, які прибули на виклик у новорічну ніч: Макрон обіцяє знайти та покарати нападників - Цензор.НЕТ 7193
Під Парижем жорстоко побили поліцейських, які прибули на виклик у новорічну ніч: Макрон обіцяє знайти та покарати нападників - Цензор.НЕТ 9578
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не ну как и у нас - быдло - африканоиды и особо острые лезут подраться - животины как они есть - шо у них, шо у нас - да да все шас на меня накинуться - ну индеец я, во первых ,а во вторых - революцию не надо путать с "бакланством" - и это мое личное мнение
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Проплаченные французские титушки Курченко-Сааки напали на французских мусоров-людей.
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Теперь мы знаем, с кого берут пример наши "полицейские"!
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Развели всяку срань заезжую, теперь будут мечтать о временах Петена.
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В любой западной столице есть такие кварталы куда даже местные тупо не ездят вообще и никогда. Какие там троещины или борщяги. Наша гопота по сравнению с латиносами и черными в США или с арабами в европах это детский сад. Другое дело что в штатах с этим борятся, там все проще. Вытянул ствол и в бошку. Правда они тоже не сразу пришли к этому. У европейских толерастов все запущено. Это ж хохлы мировое зло которое может в любой момент хлынуть через границу и начать в особе извращенной форме мести улицы, мыть посуду, строить дома и пахать на заводах. Арабы совсем другое дело. Они такой херней не занимаются. Живут на дотации,получают беженцев, жгут тачки а есишо то могут и местным по жопе надавать в том числе и копам. заипись короч. Чего удивляться что аборигены уже начинают за правых топить и это в германии и франции.
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у нас в Грибовичах такой же сюр на дискотеке и ничего.
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и при этом учит Украину (и Польшу) жить "по-европейски".
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Европа медленно, но верно превращается в Азиопу.
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Ндаа.
Где та "золотая середина" между демократией и хаосом?
Был в Лондоне в 1996 - красота и порядок.
Был в Лондоне в 2017 - одни мусульмане.
Толерантность?.Демократия? Но такое засилие мусульман?
Они не просто по всюду.
Они везде.
Такое ощущение что ты в Каире или Бейруте.
Больше ни ногой в Англию.
Только Норвегия, Швеция, Страны Балтии.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПод Парижем жестоко избили полицейских прибывших на вызов в новогоднюю ночь: Макрон обещает найти и наказать нападавших
 
 
 
 
 
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