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 Политика Украины
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Все про:амнистия (351) закон (2314) Антитеррористическая операция (15336)

 В Украине в 2017 году амнистировали 587 участников АТО

Закон об амнистии действовал с 7 сентября по 7 декабря 2017 года.

В Украине в минувшем году амнистировали 587 осужденных участников Антитеррористической операции, Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на информацию Государственной судебной администрации.

Закон об амнистии действовал с 7 сентября по 7 декабря 2017 года.

"От отбытия наказания освобождены 587 лиц (из осужденных 617), которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в АТО, в обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах Антитеррористической операции в период ее проведения, и получили статус участника боевых действий", - сказано в нем.

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Также сообщается, что амнистированы 189 ветеранов войны (из осужденных 202), которые подпадают под действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

Источник: https://censor.net.ua/n3042675
 
 
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То есть они все же в чем-то виновны перед реФФорматорами, но с барского соевого плеча им даровано помилование? Эгеж?
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они виновны по разным статьям баран... хулиганство, пьянка, дтп, бытовуха... когда с войны вернешься часто не можешь себя вести адекватно... у меня вон дружаня так же чудит порой, порой нормальный, а иногда планка падает напрочь... уже пару раз брали, но отпускали...
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Да некоторым даже с дивана не надо слазить, чтобы вести себя неадекватно. Называть незнакомых людей баранами. Да? Не боясь отхватить в бубен
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а почему тащите в даунбасию - никто не хочет участвовать?
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пуйлосвкая шестёрка-иуда Порошенко соизволил амнистировать более полтысячи защитников Украины, а сколько ещё сидит украинских воинов, защищавших Украину на фронте?
Тысячи.
Вот это всё что нужно знать про ставленника пуйла Порошенко
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"От отбытия наказания освобождены 587 лиц (из осужденных 617)Источник: https://censor.net.ua/n3042675
Какие тысячи Валера? Всё, что нужно знать о тебе, что ты не умеешь даже читать и считать.
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в этот список не входят добровольцы, иностранные участники АТО, воевавшие за Украину, итд.
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давай Вася ты найдешь правильный список и укажешь источник своих сведений, сколько сидит, где и за что. А потом будешь зраду разгонять.
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только рашистские лишнехромосомные дибилы не в состоянии пользоваться гуглом... Ты видимо, из этих рашистских дибилов, нанятых минстецем для отбеливания иуды Порошенко, раз не в состоянии самостоятельно найти инфу
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Президент освободил от уголовной ответственности почти всех, совершивших правонарушения участников АТО, и зрадоботам опять не так!!?? В Україні в 2017 році амністували 587 учасників АТО - Цензор.НЕТ 4402
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Рашисты и террористы взяли в плен на порядок меньше украинских солдат, чем Порошенко их посадил в клетки.
Порошенко пиарится и типа освобождает из плена и встречает десятки солдат, захваченных лугандонцами... И тут же тысячами сажает солдат и добровольцев в тюрьмы.
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Придурок Мик - участие в ато защита Украины еще не пожизненная индульгенция.
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Когда, будут вешать вора и и иуду-предателя Порошенко... обязательно скажешь ему об этом )
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А сколько амнистировано сепаров? 10 тысяч? В Україні в 2017 році амністували 587 учасників АТО - Цензор.НЕТ 1881
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зачем захватывать людей без оружия такой толпой?
нахрена тащить боевиков и мусорню с даунбаса?
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пора военным надо брать власть в свои руки... потому что барыга с гнойсманом задолбали Украину... они ведут ее в пропасть...
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Беручі до уваги скільки корачєк участніка АТО роздали різним прокурорам, суддям, мусорам та іншому лайну, то можна уявити що амністували собак з будками
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Одна морока шоколадникам з тими патріотами, - не получилось всіх в котлах перемолоти...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине в 2017 году амнистировали 587 участников АТО
 
 
 
 
 
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