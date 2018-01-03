 В Украине в 2017 году амнистировали 587 участников АТО

В Украине в минувшем году амнистировали 587 осужденных участников Антитеррористической операции, Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на информацию Государственной судебной администрации.
Закон об амнистии действовал с 7 сентября по 7 декабря 2017 года.
"От отбытия наказания освобождены 587 лиц (из осужденных 617), которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в АТО, в обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах Антитеррористической операции в период ее проведения, и получили статус участника боевых действий", - сказано в нем.
Также сообщается, что амнистированы 189 ветеранов войны (из осужденных 202), которые подпадают под действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".
Тысячи.
Вот это всё что нужно знать про ставленника пуйла Порошенко
Какие тысячи Валера? Всё, что нужно знать о тебе, что ты не умеешь даже читать и считать.
Порошенко пиарится и типа освобождает из плена и встречает десятки солдат, захваченных лугандонцами... И тут же тысячами сажает солдат и добровольцев в тюрьмы.
нахрена тащить боевиков и мусорню с даунбаса?