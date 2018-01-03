 В Украине в 2017 году амнистировали 587 участников АТО

В Украине в минувшем году амнистировали 587 осужденных участников Антитеррористической операции, Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на информацию Государственной судебной администрации.

Закон об амнистии действовал с 7 сентября по 7 декабря 2017 года.

"От отбытия наказания освобождены 587 лиц (из осужденных 617), которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в АТО, в обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах Антитеррористической операции в период ее проведения, и получили статус участника боевых действий", - сказано в нем.

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Также сообщается, что амнистированы 189 ветеранов войны (из осужденных 202), которые подпадают под действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".