 Синоптики предупредили о лавинной опасности в Карпатах

Синоптики предупредили о значительном уровне лавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей 3 января, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"3 января в связи со снегопадами на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ГосЧС сообщили, что при обследовании лавинных очагов в Закарпатской области обнаружено схождение мокрой лавины с северо-восточной экспозиции горы Темнатик: высота отрыва 1050 м над уровнем моря, объемом 12500 куб. м. Ориентировочная дата схождения 31 декабря 2017 года, ущерба нет.

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