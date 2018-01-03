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Все про:Карпаты (130) лавина (48) ГСЧС (1165)

 Синоптики предупредили о лавинной опасности в Карпатах

Также сообщается, что несколько дней назад в Карпатах сошла лавина.

Синоптики предупредили о значительном уровне лавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей 3 января, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"3 января в связи со снегопадами на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ГосЧС сообщили, что при обследовании лавинных очагов в Закарпатской области обнаружено схождение мокрой лавины с северо-восточной экспозиции горы Темнатик: высота отрыва 1050 м над уровнем моря, объемом 12500 куб. м. Ориентировочная дата схождения 31 декабря 2017 года, ущерба нет. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3042673
 
 
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"Зраднюки", швидше сюди... Така плодовита тема... Пора Порошенка і Гройсмана звинуватить... У чому? Підкажу... По-перше, у зриві зимового курортного сезону... По-друге, у "ігноруванні інтересів простих українців"... По-третє - у розкраданні грошових коштів та матеріальних цінностей (включаючи сніг), звалюючи все на сходження лавин і перекидання вкраденого у оффшори...
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Gaydamaka Kozak - можно еще добавить варварское истребление лесов Карпат.....


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Хіба ж то Петя сам рубав? Медведчук заніс шо нада - і фсьо.)))
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Вы Суркиса забыли и "Великого Нестора"... Нет, не Махно... Шуфрича... Это он, вдвоём с Суркисом, обеспечил сырьём на сто лет вперёд все предприятия по производству музыкальных инструментов Западной Европы... Там лесорубов уже давно "суркисятами" местное население величает...
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Фигня какая то.Нет, давай уж лучше причислим потепление к очереденьім победоносньім реформам .
Уж больно попраздновать еще хочется, расскажи нам о победах правительства по изменению климата,в связи с подорожанием комунальньіх услуг.
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Я не против "соавторства" к своему комментарию... Присоединяйтесь...
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а про антикорупційний суд не хочеш поговорити, порохофіл
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Вы дни перепутали... "Порохофил" я только "по чётным"... По "нечётным" я "кремлёвский провокатор"... А по праздникам - "укрофашистский жидобендеровец"... Учтите, пожалуйста, на будущее, а то ВОНА забудет зарплату заплатить... "Кидать" ВОНА мастерица...
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Єк тебя на "Вону" зацьіклило, а тьі поухаживать за ней не пьітался?
Так за трон переживаешь,как будто он тебе светит.
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Да я с неё ещё с времени её премьерства "угораю"... У неё уже идея-фикс - "булава гетьманская"... Жадность только мешает... Поэтому я бы ей и макогона не доверил...
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