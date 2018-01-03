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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2072) Киевэнерго (247) Минюст (1210) Европейский суд по правам человека (507)

 Выплаченные Минюстом 54 млн грн через фиктивные фирмы перечислили связанным лицам, - НАБУ

54 млн грн, которые в феврале 2016 года Минюст оплатил на ООО "Золотой Мандарин Ойл", через несколько дней через различные фиктивные фирмы были переброшены на связанных между собой лиц.

Данный факт установили детективы НАБУ, о чем говорится в обнародованном постановлении суда Киева, которое проанализировал проект "Марлин", пишет Экономическая правда, передает Цензор.НЕТ.

В начале декабря Соломенский районный суд Киева предоставил доступ детективам НАБУ к документам "Киевэнерго". В частности доступ предоставлен к договорам поставки и хранения мазута заключенных фирмами "ТД "Ресурсы", "Золотой Мандарин Ойл", "ДонМеталлСбыт", "Стальинвест", документам по учету мазута, переписке между "Киевэнерго" и упомянутыми фирмами по поводу хранения мазута и его возврата, переписке "Киевэнерго" с Минюстом по выполнению решений судов, а также любых других судебных разбирательств, где предметом иска является упомянутый мазут.

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В суде детектив отметил, что решением Хозяйственного суда Киева от 2009 года "Киевэнерго" обязано вернуть в пользу ООО "Золотой Мандарин Ойл" мазут марки М-100 общим количеством 24 627,097 тонн залоговой стоимостью 54,1 млн гривен, который находился на хранении "ТЭЦ №5 Киевэнерго".

Компания "Золотой Мандарин Ойл" в органы Государственной исполнительной службы (ГИС) не обращалась.

"В дальнейшем из-за якобы невыполнения органами ГИС взыскания средств "Золотой Мандарин Ойл" уже в 2013 году обратилось с жалобой в Европейский суд по правам человека", - говорится в сообщении.

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В июле 2015 года Правительственному уполномоченному Европейского суда по правам человека Борису Бабину поступило письмо от представителя ООО "Золотой Мандарин Ойл" с предложением мирного урегулирования спора, аргументируя его тем, что в противном случае государство будет вынуждено уплатить сумму стоимости мазута в размере 158,8 млн грн.

Как отмечается, на следующий день в ответ на упомянутое письмо Правительственный уполномоченный принял Декларацию о мирном урегулировании спора, в которой единолично от имени Правительства Украины было взято обязательство уплатить в течение 3-х месяцев с момента решения Европейским судом дела, сумму исковых требований ООО "Золотой Мандарин Ойл".

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Указанная Декларация была направлена ​​в ЕСПЧ с просьбой учесть ее при принятии судом окончательного решения. Уже на следующий день уполномоченным секретарем 5 секции ЕСПЧ был подготовлен ответ. Таким образом, вопрос выплат из бюджета в пользу ООО "Золотой Мандарин Ойл" был решен всего в течение трех дней.

"Кроме того, в обоснование ходатайства, детектив указал, что в дальнейшем на основании платежных поручений № 378 от 12.02.2016 года, № 810 от 22.02.2016 года и № 918 от 24.02.2016 года, Госказначейством перечислены ООО "Золотой Мандарин Ойл" денежные средства в размере 54 179 613, 40 грн, которые, как установлено в ходе расследования, через несколько дней через юридические лица с признаками фиктивности были перечислены в пользу других связанных с ними предприятий и физических лиц", - говорится в постановлении суда.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро ведет производство о возможной растрате более 54 миллионов гривен. В Минюсте утверждают, что выплатили эти деньги киевской компании "Золотой мандарин ойл" по решению Европейского суда по правам человека и сделали это законно. В октябре решением ЕСПЧ данное дело было снято из списка дел, в связи с "мирным урегулированием спора".

Напомним, ранее в Минюсте заявили, что к ним пришли с обысками детективы НАБУ. Ворвавшись в помещение, детективы забрали ключи у уборщицы и переместились в кабинеты сотрудников. После того, как часть из них пришла на работу, детективы покинули здание Министерства, не пояснив причин обысков. В ходе брифинга первый замглавы Минюста Наталья Бернацкая заявила, что Министерство юстиции обращается к генеральному прокурору Юрию Луценко с заявлением о преступлении со стороны сотрудников НАБУ из-за незаконного обыска и изъятия документов без постановления суда. В свою очередь, в НАБУ заявили, что обыски у сотрудников Минюста были законны и предотвратили уничтожение документов. В частности, по данным НАБУ, неотложный обыск служебного кабинета № 413 Министерства юстиции Украины, проведенный детективами НАБУ 08.12.2017 в порядке ч.3 ст. 233 УПК Украины был обусловлен необходимостью реагирования на полученную в установленном законом порядке информацию о факте уничтожения и сокрытия документов, выступающих вещественными доказательствами в уголовном производстве, и которые во исполнение постановления следственного судьи Соломенского районного суда г.. Киева от 23.11.2017 должны были быть выданы Минюстом детективам НАБУ для осуществления временного доступа к ним и выемки. Законность неотложного обыска в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 233 и ст. 234 УПК Украины подтверждена постановлением следственного судьи Соломенского районного суда г.. Киева от 08.12.2017.

Источник: https://censor.net.ua/n3042670
 
 
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очередная новогодняя зрада?
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Гребут все с бюджета -- разворовуют падлюки Народные деньги Выплаченные Минюстом 54 млн грн через фиктивные фирмы были перечислены связанным лицам, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5209 Никогда твари ненажруться Выплаченные Минюстом 54 млн грн через фиктивные фирмы были перечислены связанным лицам, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5209
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не,кажись очередная зрада Выплаченные Минюстом 54 млн грн через фиктивные фирмы перечислили связанным лицам, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5230.на неопохмеленный новогодний мозгх
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ні, це чергова перемога, одна з 144 успішних реформ - сперли 54 млн. з бюджети України через Мінюст (!!).
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а чо не 100500? Сплачені Мін'юстом 54 млн грн через фіктивні фірми перерахували пов'язаним особам, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3744
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це я у тебе хочу спитати - чому 144, а не 150, чи 160 чи 16000? Яка прикра дріб´язковість.
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Олег Пономарь
30 декабря 2017 г. в 5:29 ·

Субботнее или о современном западном консерватизме и либерализме.
Неделю назад я написал, что я очень либерален, но по политическим взглядам - консерватор (Канада) или республиканец (США). Как такое может быть?
Всё очень просто.
Мир движется в сторону свободы. Мир весь, целиком становится либеральнее. Это тренд и он не изменим. Это прогресс. С развитием производительных сил и производственных отношений человек становится свободнее. У человека появляется больше возможностей, больше времени. Человек становится мобильнее. И границы свободы расширяются. Так будет всегда (с зигзагами и маятником, но - это вектор развития человечества).
Простой пример. Однополые браки.
Канада была 4-ой страной в мире, где легализовали однополые браки в 2005 году. И после того уже 12 лет на выборах побеждают то либералы, то консерваторы, но однополые браки уже никто не отменяет. Это просто стало западной общечеловеческой ценностью.
Другой пример. Секс-индустрия.
Например, в Германии у власти христианские демократы (консерваторы), но секс-индустрия легальна. Просто это уже давно стало нормой для цивилизованного западного общества, независимо от политических взглядов.
Или земля.
Лет 150 назад в России ты был либералом, если выступал против крепостного права. А сейчас только 6 стран-изгоев в мире не имеют свободного рынка земли (включая Украину).
Или расы.
Когда-то в США консерваторы выступали за то, чтобы темнокожие не заходили в белые бары, а сегодня это давно не водораздел между либералами и консерваторами. Равенство и отсутствие дискриминации - норма западного мира сегодня.
Также и аборты. Также и каннабис. Эвтаназия. И так далее.
Лет 100-50-20 назад там были границы. Там проходили битвы между консерваторами и либералами..
Так где же сегодня водораздел между консерваторами и либералами?
Он - в степени участия государства в экономике и в социальной активности государства. Консерваторы и республиканцы - за более свободный рынок, меньше государства в экономике, ниже налоги, меньше социальной помощи. То, что недавно провел Трамп через Конгресс, а именно - масштабное снижение налогов для небедных и бизнеса - точная копия того, что сделал республиканец Рейган в свое время. И это привело к взлету экономики и в последствии получило название "рейганомика" (правда, ленивые и бедные были недовольны, но всё равно когда-то республиканцев сменят демократы и немного подправят. Как и либералы всегда сменяют консерваторов в Канаде).
Либералы - выше налоги, больше социальной помощи.
В США также республиканцы - всегда за более агрессивную внешнюю политику, больше военных расходов и тд.
Вот так примерно сместилась граница между консерватизмом и либерализмом за последние 150 лет. Пионерами личных либеральных свобод на Западе являются Канада, страны Бенилюкса, страны Северной Европы и др. Например, Финляндия тестирует "безусловный базовый доход". Это как пособие, но ты его не потеряешь, даже найдя работу. Смысл в том, что человеку нужны время и средства для поиска себя, для самореализации, для творчества. Творчество свободных людей - движущая сила и драйвер экономики будущего, а работать будут роботы. Это постоянный тренд прогресса.
Поэтому, вместо того, чтобы что-то запрещать, бороться против чего-то и ненавидеть что-то, направьте свою энергию на позитив и творчество.
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К моему великому сожалению Уважаемый Гыг, уровень жизни в Украине падает. Сегодня случилось быть в магазине сутра ( что для меня первый "поход" за два года ( в связи с работой)), был неприятно удивлён большой очередью за "социальным" хлебом.....
А как производитель, могу сказать что через Одесскую таможню за последний год, начал валом валить Китайский импорт, и многие Государственные Предприятия его покупают.
А это в свою очередь - закрытие Украинских Предприятий, увольнение Рабочих и.т.д.
Какие 4100 минимальной зарплаты?!!!
Если даже Укртрансгаз на жизенно важные обьекты Украины берёт Китай?
А Украинские производители в пролёте.
К моему личному сожалению, в Украине что то идёт - .............
С Уважением.
Андрик.
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это плохо?что инвесторы приходят в страну?не думаю....все состоявшиеся демократии через это прошли....
будут потом и и украинские.когда раздуплятся Сплачені Мін'юстом 54 млн грн через фіктивні фірми перерахували пов'язаним особам, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7206
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А що це таке "соціальний хліб"? У нас хліб увесь приблизно в одну ціну, якщо хтось із москалів не знає. Черга у сільських крамницях ще з совка звична річ. І справа не у доступності, а у тому чи свіжий хліб, чи вже пів дня пролежав на полиці. Я й сам, коли малий був, по півтори години стояв у величезній черзі, очікуючи хлібовозку зі свіжим хлібом.
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А как ты хотел? "Кесарю - кесарево", а Народные деньги "Народному Фронту". Выплаченные Минюстом 54 млн грн через фиктивные фирмы перечислили связанным лицам, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4842
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Министра Юстиции на гилляку, суку. Сидит 4 года только коррупцией занимается, а судебные решения не исполняются по 4 года и ему пох. Кто правит Украиной ? Бандиты.
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никогда не нажрутся, им можно только рты степлером запечатать или, что еще вернее, удалить рты вместе с головами.
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решением Хозяйственного суда Киева от 2009 года "Киевэнерго"обязано вернуть в пользу ООО "Золотой Мандарин Ойл"



Блин!!! Ну прям ведь же ж и по датам Порошенко и по конторам жеж явно он. Выплаченные Минюстом 54 млн грн через фиктивные фирмы перечислили связанным лицам, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9679
Ринат Леонидович тебя б не понял совсем...
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Надо еще добавить что это сокурсники,собутыльники и коллеги некого Пэтренко.
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Минюст это кормушка "Народного Фронта"... И ни для чего кроме наполнения партийной кассы и аккумулирования средств на грядущее пришествие "яценючей каманды" не предназначена.
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Логвинские в ЕСПЧ и Бернацкая в Минюсте - бюджет минус 52 миллиона гривен - жиды в своем репертуаре.
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Опять повылазили под чужими флагами "адепты слепого траста".
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".
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Прослеживается одна и та же последовательность: гнилая, но якобы законная схема; обналичка; и только потом - наезд силовиков. Угадайте - почему только потом?
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сенина "стена" начинает пованивать еще и мазутом?
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минюст честно оскорбилось - честно крали-крали, а тут нашлись какие-то удальцы, которые нагло и несанкционировано попытались этому помешать, позор и беспредел...
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Деньги должен Киевенерго. Исполнители "забили" на выполнение своих служебных обязанностей. И внезапно уже граждане Украины заплатили долг который вроде как и не их долг. Круто закручено. Кто автор схемы? Неужели Ахметов? НАБУ, не облажайтесь! Эти голубые воришки должны ответить по закону или они обворуют нас до нитки.
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Мутная схема. Есть такой спец---великий знаток законов, консультирующий до сих пор минюст--Сережа Пидрахуй. Похоже что НАБУ не хочет консультироваться с ним. Потому и споры идут между прокуратурой, Набу ... и т.д. Но что-то не вяжется.... ЕСПЧ не принимает в производство вопросы, не рассмотренные в аппеляционном суде, а здесь ссылка на решение... так решения как такового не было---брехня на брехне.... Походу минюст пора переименовать в минбрех.
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Российско-украинский товарооборот за минувший год превысил товарооборот Украины с Европейский союзом, сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.
Уточняется, что за период с января по ноябрь российско-украинский товарооборот вырос на 28,6% (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года) и достиг $9,36 млрд.
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Сам факт того, что ЕСПЧ признал заявление фирмы против государства приемлемым, говорит о том, что там не всё так однозначно, как пишет НАБУ. Потому что при явной необоснованности ЕСПЧ сходу отказывает в принятии заявления. К сожалению, они в НАБУ любят дутые сенсации и громкий пиар (надо же как-то обосновывать свой статус, зарплаты и т.д.), а выхлоп часто так себе.

Что касается решения суда - я почитал, это всего лишь разрешение следственного судьи на доступ к документам, принятое в отсутствии "ответчика". Типа, Ваша честь, у нас, у НАБУ, есть подозрение, что там что-то не то - можно мы документы почитаем ? Можно, почитайте. Короче, это ещё ничего не значит- вообще ничего.

В общем нельзя исключать, конечно, что тут присутствует элемент коррупции, но не в плане наглого хищения, а скорее в плане разного отношения к разным заявителям. Кому-то согласились на мировое соглашение, а кто-то и с меньшими суммами ждёт годами.
Хотя, опять-таки, эти тоже ждали с 2009 года . . .

Короче, 60 на 40, что НАБУшники неправы и обвинительным приговором суда для чиновников Минюста это не закончится.
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А почему НАБУ прицепилось именно к этому случаю ? Здесь не просматривается какая-то прозрачная "коррупция". Какой-то спор между субъектами.
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Потому что долг Киевэнерго перед некой фирмочкой, которая связана с представителями Минюста, выплачивается из бюджета Украины. При том, что Киевэнерго - не государственное предприятие.
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В рашкі вже менш пишуть, про зраду ,чим наші "експерти",де потрібно і де ні! В 2009р-суд постановив проплатити, в 2013р-було звернення в євросуд,в 2015--пропозиція мирно вирішити оплату,в 2016 -оплатили і тепер ЗРАДА? Де логіка,при чому ця влада? Гріхи папередніков,щось в цій країні не те!!!!!
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" В 2009р-суд постановив проплатити" Киевэнерго, а не госбюджет.
Это не долг государства Украина, это долг Киевэнерго. Вот пусть Киевэнерго его и выплачивает.
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Но Европейский суд по правам человека постановил, что именно государство Украина должно выплатить десятки миллионов "Золотому мандарину"?
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Самое интересное, что мазут находился на хранении у Киевэнерго, который, судя по всему его не вернул. А у Ахметова слабо было забрать? Дерибанщики бля...
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И шо ктото сядит,или опять "рыбалка на дискавери"?
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Вопрос,дарогой таварищ не в том что заплатили, а в том что заплатили фирмам афилированным с некоторым "Пупкиным". А теперь ответь те может ли он представлять все иски от абсолютно различных людей? Тогда почему деньги не попали напрямую подателям исков? А в Бандостане, типа Украины, поступают как " Азиров",курировавший НДС -из твоих законных 100% НДС 50% нужно отдать Азирову,что бы получить 50% своих. По Вашей бандустанской логике - ну что тут такого?
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Наскільки я зрозумів,заплптили одній фірмі,а ті вже потім розкидали на декілька,тоді до тих питання,при чому Мінюст?
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При том, что эти фирмы связаны с чиновниками Минюста. Т.е. - чиновники Минюста выплатили фирме чужой долг (долг Ахметова) из бюджета Украины за откат.
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И Европейский суд по правам человека в доле.
Чем же еще объясняется его решение о том, что именно государство должно выплатить деньги "Золотому мандарину"?)
Или все-таки это другой аспект этой истории и Европейский суд обязал государство выплатить деньги за невыполнение им судебных решений еще во времена януковоща?
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Главарь банды - оффшоренко тырит миллиардами, мелка сошка миллионами. Народ тупо смотрит.
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Итог будет таким же, как и по всем предыдущим делам: ни один высокопоставленный чиновник не сядет.
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Короче все реформы свелись к замене золотого батона на золотой мандарин и смене портрета в рамке в кабинетах чиновников.
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Мандарин действительно оказался золотым. Правительство дало денег налогоплательщиков, ну, чтобы манда не обижался. Естественно фронтовик Пэтрэнко ничего об этом не ведал, а то....
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золотой мандарин - её тока за название можно закрывать

ещё б назвали лазурный берег или эльдорадо Сплачені Мін'юстом 54 млн грн через фіктивні фірми перерахували пов'язаним особам, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8187
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Это ты еще в базу Минюста не заглядывал, там вообще клондайк таких фирм.

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"Гудима пояснив, чому Верховний суд повернув Фірташу газ

19 Коментувати Gazeta.ua.

"Нічого несподіваного не сталося. У нас судова гілка влада не є незалежною. Вона підпорядкована владі. Верховний суд знаходиться в стані ліквідації. Його судді шукають, щоб їх прилаштували десь на роботу в спеціалізовані суди. Вони є заручниками. Тому прийняли прогнозоване рішення. Воно для мене є неприємним", - зазначив депутат.
"Василь Онопенко фактично вже не має посади голови Верховного суду. Весь Верховний суд разом із ним є деморалізованим. Від нього не варто було очікувати справедливих рішень на користь української держави. Ще два роки тому можна було думати, що ніхто не впливав на Верховний суд. Але не зараз", - наголосив Гудима.
За його словами, тепер президент Віктор Янукович має думати, яким чином він буде повертати гроші керівнику РосУкрЕнерго Дмитру Фірташу та російському "Газпрому".
"Там 50 на 50. Тепер є питання, як поділять ту половину, яка належить Фірташу. Ніхто ж не приховує, що він добився такого рішення завдяки команді влади - Януковичу, Бойку,Льовочкіну", - зауважив політик.
Нагадаємо, Верховний суд України підтвердив рішення Шевченківського районного суду міста Києва та Апеляційного суду, якими була підтверджена правомірність рішення Арбітражного інституту торгівельної палати міста Стокгольм від 8 червня 2010 року. Воно полягає в тому, що НАК "Нафтогаз України" зобов'язана повернути компанії РосУкрЕнерго 12,1 мільярда кубометрів природного газу." Середа, 24 листопада 2010
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вот как не поверить в "нажитый тяжким трудом" яйценюховский миллиард!!!!!!когда его кореша петренка и пышный??????
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А потом эти твари будут рассказывать, что "из-за войны" нет денег на повышение пенсий, минимальных зарплат и что народу нужно меньше есть.....
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СУПЕРКОРРУПЦИЯ https://biz.nv.ua/.../naftohaz-zaplativ-v-1-5-razi-bilshe...
отож, тепер всі ці кошти підуть в кишені самозванців - "Компании Ахметова, Фирташа, Тигипко, Корецкого и DufEnergy получили лицензии на поставку газа в Украине" http://oilreview.kiev.ua/.../kompanii-axmetova-firtasha.../
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Ви не знаєте про ще більший "прикол" - подарунок Гройсману Парубієм . Згідно закону, рента за видобуток газу береться в залежності складності видобутку а це 29 % , 14% і ..... 2% . І всі ці відсотки встановлює особисто вінницький торговець трусами. Ось такий подарунок .
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Чтобы вот так Минюст страны использовал ЕСПЧ как воровскую отмычку - это песец. Может хоть сейчас Запад перестанет кормить Донбасс в лице его лучших региональных представителей и этим цементировать воровскую власть
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Для чого мандарин відсудив ці гроші , щоб потім їх комусь віддати ?
Чому заплатили за мазут , налогоплатники , а не київенерго. І де цей мазутподівся ?
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Не введу аудітора у НАБУ прийдуть і за мною...

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Медицинский факт:если украинскому чиновнику отрезать голову, то он ещё полчаса продолжает воровать.
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всё-таки прогресс. золотой мандарин уже поменьше золотого батона.так и золотого цукерка дочекаемось
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Лавринович просто дитё, по сравнению с Павленко. Но НАБУ не хочет упорно заниматься исполнительной службой - а там воруют так, что тихо будь. Это то и есть один из основных доходов и Сэни в том числе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВыплаченные Минюстом 54 млн грн через фиктивные фирмы перечислили связанным лицам, - НАБУ
 
 
 
 
 
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