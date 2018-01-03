 Выплаченные Минюстом 54 млн грн через фиктивные фирмы перечислили связанным лицам, - НАБУ

Данный факт установили детективы НАБУ, о чем говорится в обнародованном постановлении суда Киева, которое проанализировал проект "Марлин", пишет Экономическая правда, передает Цензор.НЕТ.

В начале декабря Соломенский районный суд Киева предоставил доступ детективам НАБУ к документам "Киевэнерго". В частности доступ предоставлен к договорам поставки и хранения мазута заключенных фирмами "ТД "Ресурсы", "Золотой Мандарин Ойл", "ДонМеталлСбыт", "Стальинвест", документам по учету мазута, переписке между "Киевэнерго" и упомянутыми фирмами по поводу хранения мазута и его возврата, переписке "Киевэнерго" с Минюстом по выполнению решений судов, а также любых других судебных разбирательств, где предметом иска является упомянутый мазут.

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В суде детектив отметил, что решением Хозяйственного суда Киева от 2009 года "Киевэнерго" обязано вернуть в пользу ООО "Золотой Мандарин Ойл" мазут марки М-100 общим количеством 24 627,097 тонн залоговой стоимостью 54,1 млн гривен, который находился на хранении "ТЭЦ №5 Киевэнерго".

Компания "Золотой Мандарин Ойл" в органы Государственной исполнительной службы (ГИС) не обращалась.

"В дальнейшем из-за якобы невыполнения органами ГИС взыскания средств "Золотой Мандарин Ойл" уже в 2013 году обратилось с жалобой в Европейский суд по правам человека", - говорится в сообщении.

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В июле 2015 года Правительственному уполномоченному Европейского суда по правам человека Борису Бабину поступило письмо от представителя ООО "Золотой Мандарин Ойл" с предложением мирного урегулирования спора, аргументируя его тем, что в противном случае государство будет вынуждено уплатить сумму стоимости мазута в размере 158,8 млн грн.

Как отмечается, на следующий день в ответ на упомянутое письмо Правительственный уполномоченный принял Декларацию о мирном урегулировании спора, в которой единолично от имени Правительства Украины было взято обязательство уплатить в течение 3-х месяцев с момента решения Европейским судом дела, сумму исковых требований ООО "Золотой Мандарин Ойл".

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Указанная Декларация была направлена ​​в ЕСПЧ с просьбой учесть ее при принятии судом окончательного решения. Уже на следующий день уполномоченным секретарем 5 секции ЕСПЧ был подготовлен ответ. Таким образом, вопрос выплат из бюджета в пользу ООО "Золотой Мандарин Ойл" был решен всего в течение трех дней.

"Кроме того, в обоснование ходатайства, детектив указал, что в дальнейшем на основании платежных поручений № 378 от 12.02.2016 года, № 810 от 22.02.2016 года и № 918 от 24.02.2016 года, Госказначейством перечислены ООО "Золотой Мандарин Ойл" денежные средства в размере 54 179 613, 40 грн, которые, как установлено в ходе расследования, через несколько дней через юридические лица с признаками фиктивности были перечислены в пользу других связанных с ними предприятий и физических лиц", - говорится в постановлении суда.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро ведет производство о возможной растрате более 54 миллионов гривен. В Минюсте утверждают, что выплатили эти деньги киевской компании "Золотой мандарин ойл" по решению Европейского суда по правам человека и сделали это законно. В октябре решением ЕСПЧ данное дело было снято из списка дел, в связи с "мирным урегулированием спора".

Напомним, ранее в Минюсте заявили, что к ним пришли с обысками детективы НАБУ. Ворвавшись в помещение, детективы забрали ключи у уборщицы и переместились в кабинеты сотрудников. После того, как часть из них пришла на работу, детективы покинули здание Министерства, не пояснив причин обысков. В ходе брифинга первый замглавы Минюста Наталья Бернацкая заявила, что Министерство юстиции обращается к генеральному прокурору Юрию Луценко с заявлением о преступлении со стороны сотрудников НАБУ из-за незаконного обыска и изъятия документов без постановления суда. В свою очередь, в НАБУ заявили, что обыски у сотрудников Минюста были законны и предотвратили уничтожение документов. В частности, по данным НАБУ, неотложный обыск служебного кабинета № 413 Министерства юстиции Украины, проведенный детективами НАБУ 08.12.2017 в порядке ч.3 ст. 233 УПК Украины был обусловлен необходимостью реагирования на полученную в установленном законом порядке информацию о факте уничтожения и сокрытия документов, выступающих вещественными доказательствами в уголовном производстве, и которые во исполнение постановления следственного судьи Соломенского районного суда г.. Киева от 23.11.2017 должны были быть выданы Минюстом детективам НАБУ для осуществления временного доступа к ним и выемки. Законность неотложного обыска в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 233 и ст. 234 УПК Украины подтверждена постановлением следственного судьи Соломенского районного суда г.. Киева от 08.12.2017.