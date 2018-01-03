 На мусорном полигоне под Киевом будут перерабатывать жидкие отходы, – КГГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту ГолосUA сообщила Юлия Грамотна, пресс-секретарь заммэра Киева Петра Пантелеева.
"На данный момент полигон №5 является местом захоронения бытового мусора. Там скапливается токсичный фильтрат (жидкие отходы – авт.), объем которого необходимо уменьшать. В этом году на увеличение мощности существующей системы переработки токсического фильтрата на полигоне город выделил 24 млн грн, на проектирование системы переработки концентрированного фильтрата - 500 тыс. грн. Сейчас идет процесс монтажа оборудования для его установки на полигоне", - сказала она.
Грамотна уточнила, что 14 декабря Киевсовет утвердил план мероприятий на 2017-2025 годы в сфере обращения с отходами.
Он, в частности, предусматривает рекультивацию полигона № 5, техническое переоснащение мусоросжигательного завода "Энергия" для более экологичной работы, а также создание комплексов по переработке мусора.
Напомним, о проблеме проникновения в почву жидких отходов под полигоном №5 СМИ начали писать в 2015 году. При строительстве полигона в 1986 году планировали его закрытие к 2004 году. Ежегодно из городского бюджета выделяли крупные суммы для укрепления стенок полигона. В 2013-м году это было 60 млн грн, в 2015-м году – 16 млн грн.
До начала 90-х сортировка мусора в Швейцарии была делом добровольным. Сейчас каждый гражданин получает финансовый стимул к тому, чтобы сортировать свой мусор. Вы можете бесплатно утилизировать картон, металл, стекло в специальные уличные контейнеры - таких мест с контейнерами около 160 по всему городу. Остальной мусор должен выбрасываться в специальных белых пакетах, которые стоят около 1,5 евро за штуку. То есть чем лучше вы сортируете мусор, тем меньше вам надо таких пакетов и тем меньше вы платите. Как только такая система была внедрена, процент мусора, который идет на повторное использование, возрос в разы.Что происходит с остальными 57% домашнего мусора?
Он сжигается. На заводе Хагенхольц на окраине Цюриха ежегодно сжигается до 250 тысяч тонн мусора. Энергия, полученная от сжигания мусора, используется для отопления около 170 тысяч домов в городе.То есть весь оставшийся мусор превращается в энергию?
Нет. Из мусора также получают десятки тонн алюминия, стали и даже драгоценных металлов - например золота - из пепла, который остается после завершения процесса сжигания мусора.И в золото?
Да, пепел перевозят в специальное место недалеко от города, где из него получают металлы. Эта технология используется около 2-х лет, и она уникальна для Швейцарии.Мусоросжигательный завод расположен в черте города, это не опасно?
Дым, который выходит из трубы, - абсолютно чистый. Есть законы, согласно которым мы обязаны очищать его максимально эффективным способом. Нет никакого вреда ни людям, ни животным, ни окружающей среде. Все кислоты отфильтровываются в результате очень сложного процесса.Вернемся к платным пакетам: если я выброшу мусор в бак в обычном пакете, что будет дальше?
Во-первых, это нечестно по отношению к другим людям, которые используют платные пакеты.
Во-вторых, есть служба, которая контролирует нелегальный выброс мусора. Если в контейнере найдут какой-то неоплаченный пакет с мусором, то служба эта постарается найти того, кто его выбросил. На первый раз виновника просто проинформируют, что так поступать нельзя. Если человек делает так еще раз, то можно обратиться в полицию, которая вправе выписать нарушителю штраф.Есть ли в Швейцарии мусорные свалки или мусорные полигоны?
В Швейцарии действуют законы, которые предписывают властям сжигать мусор, а не складировать. В кантоне Цюрих - 5 заводов, которые перерабатывают все домашние отходы в энергию. По закону просто нельзя вывезти мусор в поле и закопать его.Получается, что мусорных свалок у вас нет?
Больше нет. Когда-то были, примерно до 50-х годов прошлого века, тогда это еще не было запрещено. Завод Цюриха работает с 70-х годов.Как воспитывается культура сортировки мусора?
Тысячи людей, в том числе школьники, ходят на завод на экскурсии, где видно, сколько усилий прилагается для того, чтобы избавиться от мусора, который мы с вами производим, и как важно выбрасывать мусор раздельно.Как жители Цюриха поступают с габаритным мусором?
Мусор, который не помещается в уличные контейнеры, можно привезти на сортировочный пункт - 160 килограмм мусора в год бесплатно, за остальное надо будет заплатить по весу. Для тех людей, у которых нет машины, существуют специальные трамваи, которые по расписанию стоят на 11 конечных остановках - туда можно сдать старую электронику и габаритный мусор.На уличных контейнерах, к примеру для стекла, есть надпись о том, что мусор можно выбрасывать только с 7 до 20 часов, а по воскресеньям и праздникам - и вообще запрещено. Как это понимать?
Когда вы выбрасываете стекло, это создает определенный шум. И есть так называемые шумовые правила, которые защищают людей, живущих рядом с этими контейнерами. В воскресенье, как вы сказали, весь день нельзя выбрасывать стекло, алюминий и вообще металл. Подавляющее большинство жителей, конечно же, следует этим правилам. Это часть культуры, если хотите.
Это уважение, которое вы демонстрируете к другим людям, живущим рядом с вами.