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Все про:Керченский пролив (190) Керчь (284) Крым (19180) оккупация (6375) Керченский мост (62)

 Оккупационные власти Крыма отдали 70 земельных участков под подходы к Керченскому мосту

Подконтрольный Кремлю Совет министров Крыма передал Федеральному агентству железнодорожного транспорта России 70 земельных участков в Ленинском районе полуострова под железнодорожные подходы к строящемуся Керченскому мосту.

Соответствующее распоряжение было принято 3 января на заседании крымского правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии.

"Данный проект распоряжения подготовлен в связи с необходимостью передачи земельных участков (в Ленинском районе) из государственной собственности Республики Крым в федеральную собственность в рамках реализации объекта "Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив", – сказано в пояснительной записке.е в декабре 2018 года.

О намерении построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после оккупации Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Оккупанты умышленно уничтожают объекты археологии и культуры в Крыму, - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/n3042661
 
 
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Точно у них мозгов нет... Хуйло и без фашизма...
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Тупиковая ветвь развития homo sapiens.
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пусть отдают, шо хотят..все-равно все вернем взад!
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Застроят ж/д насыпями и асфальтными дорогами, которые потом и на хрен не будут нужны, т. к. мост не будет эксплуатироваться, даже если не завалится.
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Это он на тех 70-и участках отплясывает?
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Говорят, этот морячок уже давно своими танцевальными движениями в адских котлах смолу перемешивает.
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70 идиотов нашлось?ну не так уж и много Оккупационные власти Крыма отдали 70 земельных участков под подходы к Керченскому мосту - Цензор.НЕТ 2200
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.....сказано в пояснительной записке.е в декабре 2018 года.....

редактор или корректор, ау!
* записке
** декабрь 2018
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...от як уся ця споруда навернеться до пекла то буде свято у мордорi лайностанському Оккупационные власти Крыма отдали 70 земельных участков под подходы к Керченскому мосту - Цензор.НЕТ 8048
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до речi- вже мабуть треба робити тоталiзатор та приймати ставки на те коли цей мicток зануриться Оккупационные власти Крыма отдали 70 земельных участков под подходы к Керченскому мосту - Цензор.НЕТ 102
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Пусть строят , все ровно отдадут нам , вместе с Краснодарским краем и Ростовской областью. Окупаційна влада Криму віддала 70 земельних ділянок під підходи до Керченського мосту - Цензор.НЕТ 985
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Жаль что нам нужно будет переделывать этот мост на разводной,чтобы пропускать горы льда и крупненькие корабли Окупаційна влада Криму віддала 70 земельних ділянок під підходи до Керченського мосту - Цензор.НЕТ 1366
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А если правильно ледерезы установить ?
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Правильно не получиться, земля там двигается Окупаційна влада Криму віддала 70 земельних ділянок під підходи до Керченського мосту - Цензор.НЕТ 2913
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Чтобы такое писать - надо знать, а не ловить байки. Зайдите на вики и прочтите про мост - много интересного узнаете: и про сейсмичность в том районе и про дно, про ледоходоустойчивость, про защитные сооружения опор от "наплыва" судов и многое другое. Думаете там все идиоты и не знают что делают? Нравится или нет - мост построят.
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Мы уже читали на вики про автобан Брест- Анадырь и про ВСМ Москва- Казань, когда поменяли идиотов на новых?
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Кацапы любят постоянно наступать на грабли . Ибо память , как у рыбки гупии ..
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Вики - ВСМ Москва - Казань (высокоскоростная железнодорожная магистраль) - проект первой в России высокоскоростной пассажирской магистрали Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань со среднесрочной перспективой продления до Екатеринбурга, с более отдалённой - до Пекина (проект ВСМ Пекин - Москва, высокоскоростная грузопассажирская магистраль «Евразия»[2]). Стоимость сооружения ВСМ Москва - Казань по расчётам на декабрь 2017 года - 1,3 трлн рублей[3].

Реальность - ВСМ Москва - Казань не будет. В России никогда не построят ...
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Спасибо. Прочитал статью, чуть не стошнило... Это какой-то хвалебный гимн РЖД.
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Я одного не пойму как можно обслуживать остров Крым,на котором может разместиться три европейских государства, одним мостом?
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А как он обслуживался раньше по узкому перешейку?
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Там три дороги . Сухопутных при чём .Коцап , ты не в теме , как и все свинособаки .
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На мосту вроде планируют 2 ж/д ветки + 4 автополосы. Пробки не исключены, но в целом не намного меньше, чем с перешейка.
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На Рассии много чего "планируют" и обещают . Результат обычно отличается кардинально .
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Бывает, что кардинально, бывает, что нет. К чему этот пустой разговор?
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"Пустой разговор" - это кремлёвские обещалки жителям оккупированного Крыма .
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А камунизьм наступил в 1980 году , как Хрущёв обещал ? А отдельную квартиру к 2000 году каждая советская семья получила , как Горбачёв обещал ? Что-то кацапы построят . Но то , что они построят , будет также отличаться от обещаний , как запорожец от мерседеса . Назвать мостом как бы можно , но вот пользоваться нереально ...
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Можно конкретней? Пешком там можно будет пройти? Проехать на автомобиле? На фуре? На поезде? Что Вы подразумеваете под "нереально"?
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Будет что-то похожее на камунизьм в 1980 году . Окупаційна влада Криму віддала 70 земельних ділянок під підходи до Керченського мосту - Цензор.НЕТ 216
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Ясно, кроме лозунгов от Вас ничего не добиться.
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При этом ещё отдельным руслом шла вода из Днепра, обеспечивающая потребность Крыма на 80 %.
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А как совсем без мостов "обслуживают" Кипр, Крит, Сицилию, Корсику, Ирландию?
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Как там с пресной водой ? А с электричеством ? А с сельским хозяйством ?
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А почему ? Да потому , шо туда не влезли кацапы . Там , куда влезают свинособаки , начинается хаос , разруха и дефицит самого необходимого . Так сейчас в Крыму . И так там будет в любом случае без Украины .
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Как раз именно об этом . Коцапня - это последыши Орды . Они не могут привести территорию в порядок . Они могут её захватить и загадить до неузнаваемости .
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А эти самые 70 земельных участков наверняка чьи-то дачные участочки. 70 бывших владельцев невероятно счастливы, что внесли свой вклад в процветание крымнаша.
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А "крымчане коренные" пусть ловят "камни с неба"... Они там, на этих участках - "лишние"... "Досадная помеха", не более... Ведь в России любимая поговорка - "Лес рубят - щепки летят...". (старая "шутка" ещё советских времён:
- Кто такой "коренной крымчанин"?
- Тот, кто прожил в Крыму более пяти лет... ).
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У нас тоже плотину строили , два дачных поселка затопили. Людям все сплотили, дали другие участки. Жалко конечно насиженных мест, но прогресс не должен стоять на месте.
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"Людям все сплотили, дали другие участки" Окупаційна влада Криму віддала 70 земельних ділянок під підходи до Керченського мосту - Цензор.НЕТ 8049 Люблю смачный анекдот!
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Подобная компенсация, принята во многих странах. Надеюсь, со временем также будет и у вас.
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Привет Дружище ! Слава Белой Руси и ее уважаемому Президенту ! Окупаційна влада Криму віддала 70 земельних ділянок під підходи до Керченського мосту - Цензор.НЕТ 7532
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Здравствуй товарищ. Слава Украине и ее многострадальному народу.
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У меня иногда возникает впечатление , что ты тролишь этого персонажа .
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Окупаційна влада Криму віддала 70 земельних ділянок під підходи до Керченського мосту - Цензор.НЕТ 2612Ahmad‏ @AlAhmediya 1 ч.1 час назад
Україна за неповний рік наростила товарооборот з расеей на 28,6%, а з ЄС - на 27,6% - Нацбанк

Окупаційна влада Криму віддала 70 земельних ділянок під підходи до Керченського мосту - Цензор.НЕТ 3969
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а почему правый пролет ниже чем левый?
неужели уже опора просела ))Окупаційна влада Криму віддала 70 земельних ділянок під підходи до Керченського мосту - Цензор.НЕТ 9325
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там вроде как сразу же на метр или два просела )
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То не беда . Коцапы будут туда водить турыстов , как на Пизанскую башню .
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Почему молчат СМИ о ситуации в Иране
Окупаційна влада Криму віддала 70 земельних ділянок під підходи до Керченського мосту - Цензор.НЕТ 8563
В российских СМИ по очевидным причинам предельно сдержанные оценки и освещение иранских событий. Во-первых, Новый год, во-вторых, Иран - формальный союзник путинского режима, в-третьих, очень неприятные для Кремля исходные причины бунта в Иране - доведеный до отчаяния народ. Аллюзии налицо.
67 комментариев
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На Цензоре , кстати , тоже ни гу-гу практически .
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Ничего лишнехромосомных история не учит. Этот окурок кремлевский, прежде чем дал добро на строительство моста, поинтересовался почему в Советском районе Крыма не построили атомную электростанцию. Пущай строит, это еще поезда и грузовики по нем не пошли.
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АЭС не построили потому что Керченский регион очень сейсмоопасен. Зная об этом, после Чернобыля, общественность добилась прекращения строительства.
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Керченский мост? Это тот, который невозможно построить?
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Немцы в 1942 году построили. По нему в 1943 году драпали из Краснодарского края. Сталин приказал этот мост не бомбить, собираясь использовать его в перспективе. Но весной 1944 года льды Азовского моря снесли его напрочь.
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Льды снесли? Замечательно, посмотрим, как будет на самом деле. Если мост устоит и по нему будут перемещаться, как и планировалось - значит те, кто вещал, что построить не возможно СМИ должны объявить ублюдками.
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Да построить-то возможно. Невозможно предсказать - сколько такой мост простоит при таких ветрах и ледоходах. И на таких грунтах.
Немцы построили при тех даже технологиях. Сейчас технологии шагнули невероятно. Посмотрим. Цыплят по осени считают.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупационные власти Крыма отдали 70 земельных участков под подходы к Керченскому мосту
 
 
 
 
 
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