 Оккупационные власти Крыма отдали 70 земельных участков под подходы к Керченскому мосту

Соответствующее распоряжение было принято 3 января на заседании крымского правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии.
"Данный проект распоряжения подготовлен в связи с необходимостью передачи земельных участков (в Ленинском районе) из государственной собственности Республики Крым в федеральную собственность в рамках реализации объекта "Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив", – сказано в пояснительной записке.е в декабре 2018 года.
О намерении построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после оккупации Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.
редактор или корректор, ау!
* записке.е
** декабрь 2018
Реальность - ВСМ Москва - Казань не будет. В России никогда не построят ...
- Кто такой "коренной крымчанин"?
- Тот, кто прожил в Крыму более пяти лет... ).
Україна за неповний рік наростила товарооборот з расеей на 28,6%, а з ЄС - на 27,6% - Нацбанк
неужели уже опора просела ))
В российских СМИ по очевидным причинам предельно сдержанные оценки и освещение иранских событий. Во-первых, Новый год, во-вторых, Иран - формальный союзник путинского режима, в-третьих, очень неприятные для Кремля исходные причины бунта в Иране - доведеный до отчаяния народ. Аллюзии налицо.
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Немцы построили при тех даже технологиях. Сейчас технологии шагнули невероятно. Посмотрим. Цыплят по осени считают.