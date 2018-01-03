 Оккупационные власти Крыма отдали 70 земельных участков под подходы к Керченскому мосту

Соответствующее распоряжение было принято 3 января на заседании крымского правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии.

"Данный проект распоряжения подготовлен в связи с необходимостью передачи земельных участков (в Ленинском районе) из государственной собственности Республики Крым в федеральную собственность в рамках реализации объекта "Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив", – сказано в пояснительной записке.е в декабре 2018 года.

О намерении построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после оккупации Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

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