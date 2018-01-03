 Дочь Ноздровской об убийцах: "Пусть захлебнутся кровью"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Это может быть месть. Ее держали, а потом вены перерезали и сбросили в реку. Они хотели, чтобы она подписала документы, не имеет к ним никаких претензий", - рассказала Анастасия Ноздровська.

Девушка утверждает, что один из тех, кто угрожал ее семье, - их сосед.

"От него угрозы поступали постоянно. Это, значит, наш сосед. Он сидел в тюрьме. Он угрожает моим родителям, потому что его друг - Россошанский", - говорит девушка.

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Однако человек отрицает эти обвинения. Говорит, что последний раз видел правозащитницу на заседании суда, на котором его приятеля отправили в СИЗО.

"29-го или 27-го числа на суде не было. В последний раз ее видел", - говорит сосед.

Анастасия Ноздровська также утверждает, что тех, кого она подозревает, полиция не допросила.

Напомним, сегодня, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости относительно виновника аварии - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добился освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.