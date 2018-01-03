 Дочь Ноздровской об убийцах: "Пусть захлебнутся кровью"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Это может быть месть. Ее держали, а потом вены перерезали и сбросили в реку. Они хотели, чтобы она подписала документы, не имеет к ним никаких претензий", - рассказала Анастасия Ноздровська.
Девушка утверждает, что один из тех, кто угрожал ее семье, - их сосед.
"От него угрозы поступали постоянно. Это, значит, наш сосед. Он сидел в тюрьме. Он угрожает моим родителям, потому что его друг - Россошанский", - говорит девушка.
Однако человек отрицает эти обвинения. Говорит, что последний раз видел правозащитницу на заседании суда, на котором его приятеля отправили в СИЗО.
"29-го или 27-го числа на суде не было. В последний раз ее видел", - говорит сосед.
Анастасия Ноздровська также утверждает, что тех, кого она подозревает, полиция не допросила.
Напомним, сегодня, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.
Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости относительно виновника аварии - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.
Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.
Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добился освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.
Вот и вы употребляете эмфимизму
А что это означает ?
Своей кровью или кровью своих жертв ?
потом российская пропаганда стала писать
..никак порошенко не захлебнется в крови своих солдат , потом его подхватили зрадоботы и произошло какое то искажение смысла ...
а ще питання,де були всі ці грьобані мітингарі,коли вона одна по судах добивалася покарання виродка,який обкурений,збив її сестру?бачили їх,ну тих "активістів" з-під МВС,ГПУ? ні? а чому? да їм пох** було на цю правозахисницю,а тут шанс засвітитись,грошенят руснявих підзаробити.
мусора дограються, що їх будуть стріляти тільки як собак