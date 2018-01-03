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 Дочь Ноздровской об убийцах: "Пусть захлебнутся кровью"

Дочь правозащитницы Ирины Ноздровской Анастасия сказала, кто мог убить ее мать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Это может быть месть. Ее держали, а потом вены перерезали и сбросили в реку. Они хотели, чтобы она подписала документы, не имеет к ним никаких претензий", - рассказала Анастасия Ноздровська.

Девушка утверждает, что один из тех, кто угрожал ее семье, - их сосед.

"От него угрозы поступали постоянно. Это, значит, наш сосед. Он сидел в тюрьме. Он угрожает моим родителям, потому что его друг - Россошанский", - говорит девушка.

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Однако человек отрицает эти обвинения. Говорит, что последний раз видел правозащитницу на заседании суда, на котором его приятеля отправили в СИЗО.

"29-го или 27-го числа на суде не было. В последний раз ее видел", - говорит сосед.

Анастасия Ноздровська также утверждает, что тех, кого она подозревает, полиция не допросила.

Напомним, сегодня, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости относительно виновника аварии - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добился освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

Источник: https://censor.net.ua/n3042659
 
 
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Всю страну обворовали до нитки, тотальная ложь стала нормой для общения с Народом, и ничего, никто не захлебнулся кровью, олигархи и их ставленники - высокопоставленные чиновники, останутся неприкосновенными и будут править дальше, а дело Ноздровской через пару недель СМИ перестанут обсуждать и все власть имущим, как всегда, сойдет с рук.
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ничего, никто не захлебнулся кровью,

Вот и вы употребляете эмфимизму

А что это означает ?
Своей кровью или кровью своих жертв ?
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Мене найбільше дивує, чому серед осіб зі збороєю, які майже не щодня мають зустрічі з Рошеном, Авакарсеновим, Кроликом і т.д. ще немає розуміння того, що вже прийшов час діяти. Невже так тяжко поставити декілька крапок?
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тю дурне мітра!Які дії ти пропонуєш?Люди зі зброєю мають охороняти порядок,у тому числі й магазини Рошен
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Під судом - Лексуси, під прокуратурою - Лендкрузери, під СБУ - Лендровери, - і ви думаєте, що там можна добитись правди?
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ну да изначально это эмфимизм означал захлебнутся в своей крови.
потом российская пропаганда стала писать
..никак порошенко не захлебнется в крови своих солдат , потом его подхватили зрадоботы и произошло какое то искажение смысла ...
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ублюдочные судьи петра охметова улыбаются
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Убийство Ноздровской - горе для близких и тяжкое преступление. Но, то, как этот инфоповод раскручивает Найем ради поднятия своего увядшего образа борца за всё хорошее - это низость, подлость и беспринципность.
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Вертепенко_Шкірний‏ @mykolayovych45

а ще питання,де були всі ці грьобані мітингарі,коли вона одна по судах добивалася покарання виродка,який обкурений,збив її сестру?бачили їх,ну тих "активістів" з-під МВС,ГПУ? ні? а чому? да їм пох** було на цю правозахисницю,а тут шанс засвітитись,грошенят руснявих підзаробити.
Дочка Ноздровської про вбивць: "Нехай захлинуться кров'ю" - Цензор.НЕТ 4036
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бо він її (свою роботу) не робить !

мусора дограються, що їх будуть стріляти тільки як собак
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Окей, мусорів відстріляли як собак. Далі що?
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Что-то что ни смерть человека - то сразу нарисуется судья, депутат или на худой конец прокурор с полицейским. Может пора отменять все эти "недоторканністі" и брать к ответу провинившихся "слуг народа" по двойной ставке УК с обязательной конфискацией всего имущества?!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДочь Ноздровской об убийцах: "Пусть захлебнутся кровью"
 
 
 
 
 
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