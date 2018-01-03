 Никакой угрозы большой войны на Донбассе нет, - Марчук

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук заявил, что никакой угрозы большой войны в Донбассе нет. Об этом он сказал в эфире 5 канала, комментируя предоставление США Украине летального оружия, передает Ценнзор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"На мой взгляд, никакой угрозы большой войны нет. Понятно, что Россия использовала, и будет использовать любой способ (манипуляции. - Ред.). Что такое Javelin (противотанковый ракетный комплекс. - Ред.) - это очень эффективное оружие", - отметил Марчук.
Он напомнил, что в России есть похожее оружие, но оно не такое эффективное и мобильное. "Это (Javelin. - Ред.) оружие поле боя. Это не горизонтная артиллерия, это не точка У на 120 километров", - подчеркнул Марчук.
По его словам, противотанковые комплексы Javelin не используются в наступательных операциях.
"Главное назначение этого оружия - это на поле боя, т.е. в границах видимости, остановить танковую атаку, оно не используется в наступательных операциях, как Град. Но россияне на всех уровнях уже заявили, что США перешли красную линию. Слушайте, а то, что они нагнали туда, на ту территорию современные виды оружия и реактивную артиллерию дальнюю, системы радиоэлектронной борьбы. А системы противовоздушной обороны, а танки, в том числе самые новые, они откуда взялись, из универмагов? Это такая спекуляция на то, что вот Javelin - это что-то такое очень страшное. Но там у них, что ничего нет? Там поле? Там все у них с пистолетами или, в крайнем случае, автоматами Калашникова? Это глупости, спекуляции", - подчеркнул Марчук.
Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске считает, что Украине нужно быть готовой к манипуляциям со стороны страны-агрессора РФ и грамотно выставлять контраргументы.
бо хто не ллє гівно у бік "бариг", той зрадник!
Вон, американцы в конце 40-х начале 50-х вполне реально просчитывали войну с СССР в Европе. Хотя и понимали, что вероятность её очень низкая, но порох держали сухим.
При малейшем развитии событий в этом направлении, народ просто вынесет всё правительство вперёд ногами.
Кацапи, починаючи ще з Придністров'я, просто відкусують собі по кусочку, якийсь час перетравлюють відкушене, потім ще відкусують і ніхто не знає що, де і коли вони відкусять наступного разу.
Завдяки таким ублюдкам як марчук, кацапи відкусили від України, доки марчуки присипляли українців аніжебратьями.
Не мьітьем, так катаньем.(С)
В Риге были задержаны двое мужчин, которые на набережной пытались украсть елочные украшения Сотрудники центра видеонаблюдения муниципальной полиции Риги около 2 часов ночи на камерах заметили двух молодых людей, снимающих украшения с елочки. Затем неизвестные убежали в направлении ночного клуба «Just». Информация была незамедлительно передана ближайшему экипажу муниципальной полиции. Воришки, увидев приближение стражей порядка, бросили украшения на землю и побежали обратно в сторону набережной, где и были задержаны. Оказалось, что нарушители - граждане России. Парни в возрасте 24 и 25 лет рассказали, что взяли украшения, чтобы отнести их домой, отмечает tvnet.lv. Нарушителей доставили в Госполицию для проведения дальнейших процессуальных действий.
Він вміло удає за свого,
А як придивишся - чужий.
В очах сховав пересторогу,
У роті крутяться вужі.
Замішаний на мутних водах,
На інших помислах він зріс.
Хоча кричить: «Я із народу,
Я прапор волі також ніс».
Розхвалює козацьку віру,
Але в московські храми йде.
Слова гучні, але нещирі
Він розсипає між людей.
«Я - патріот! Я - син Вітчизни», -
Він це підкреслює щомить.
Пригляньсь... І до стіни притисни -
Чи йому вкраїнське болить!!!
А наші вороги для нього -
Не вороги, а так собі.
Не бачить він нічого злого
В неправді, в нинішній ганьбі.
В родині «штокає» він жінці,
Дітей не вчить, як вчив Тарас.
...І отаких - своїх чужинців -
Ой, щ же багато серед нас....
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Вадим КРИЩЕНКО.
дохлый СССр был исключен из Лиги Наций,а красная армия за 105 дней войны потеряла убитыми,ранеными,замерзшими на 40 градусном морозе и покалеченными 350 000 солдат и офицеров.
Пьяного водителя на дороге тоже боятся.
Прочитай про паБЕДУ,это написали русские мужики и какой ценой та паБЕДА досталась...болван пля...