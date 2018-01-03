 Никакой угрозы большой войны на Донбассе нет, - Марчук

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук заявил, что никакой угрозы большой войны в Донбассе нет. Об этом он сказал в эфире 5 канала, комментируя предоставление США Украине летального оружия, передает Ценнзор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"На мой взгляд, никакой угрозы большой войны нет. Понятно, что Россия использовала, и будет использовать любой способ (манипуляции. - Ред.). Что такое Javelin (противотанковый ракетный комплекс. - Ред.) - это очень эффективное оружие", - отметил Марчук.

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Он напомнил, что в России есть похожее оружие, но оно не такое эффективное и мобильное. "Это (Javelin. - Ред.) оружие поле боя. Это не горизонтная артиллерия, это не точка У на 120 километров", - подчеркнул Марчук.

По его словам, противотанковые комплексы Javelin не используются в наступательных операциях.

"Главное назначение этого оружия - это на поле боя, т.е. в границах видимости, остановить танковую атаку, оно не используется в наступательных операциях, как Град. Но россияне на всех уровнях уже заявили, что США перешли красную линию. Слушайте, а то, что они нагнали туда, на ту территорию современные виды оружия и реактивную артиллерию дальнюю, системы радиоэлектронной борьбы. А системы противовоздушной обороны, а танки, в том числе самые новые, они откуда взялись, из универмагов? Это такая спекуляция на то, что вот Javelin - это что-то такое очень страшное. Но там у них, что ничего нет? Там поле? Там все у них с пистолетами или, в крайнем случае, автоматами Калашникова? Это глупости, спекуляции", - подчеркнул Марчук.

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Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске считает, что Украине нужно быть готовой к манипуляциям со стороны страны-агрессора РФ и грамотно выставлять контраргументы.