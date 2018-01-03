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 Политика Украины
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 Никакой угрозы большой войны на Донбассе нет, - Марчук

Представитель Украины в ТКГ в Минске Евгений Марчук заявил, что противотанковые комплексы США Javelin не используются в наступательных операциях.

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук заявил, что никакой угрозы большой войны в Донбассе нет. Об этом он сказал в эфире 5 канала, комментируя предоставление США Украине летального оружия, передает Ценнзор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"На мой взгляд, никакой угрозы большой войны нет. Понятно, что Россия использовала, и будет использовать любой способ (манипуляции. - Ред.). Что такое Javelin (противотанковый ракетный комплекс. - Ред.) - это очень эффективное оружие", - отметил Марчук.

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Он напомнил, что в России есть похожее оружие, но оно не такое эффективное и мобильное. "Это (Javelin. - Ред.) оружие поле боя. Это не горизонтная артиллерия, это не точка У на 120 километров", - подчеркнул Марчук.

По его словам, противотанковые комплексы Javelin не используются в наступательных операциях.

"Главное назначение этого оружия - это на поле боя, т.е. в границах видимости, остановить танковую атаку, оно не используется в наступательных операциях, как Град. Но россияне на всех уровнях уже заявили, что США перешли красную линию. Слушайте, а то, что они нагнали туда, на ту территорию современные виды оружия и реактивную артиллерию дальнюю, системы радиоэлектронной борьбы. А системы противовоздушной обороны, а танки, в том числе самые новые, они откуда взялись, из универмагов? Это такая спекуляция на то, что вот Javelin - это что-то такое очень страшное. Но там у них, что ничего нет? Там поле? Там все у них с пистолетами или, в крайнем случае, автоматами Калашникова? Это глупости, спекуляции", - подчеркнул Марчук.

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Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске считает, что Украине нужно быть готовой к манипуляциям со стороны страны-агрессора РФ и грамотно выставлять контраргументы.

Источник: https://censor.net.ua/n3042658
 
 
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...не на рашку работает этот Марчук , как и вся шоко-банда ?
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треба його піддати тортурам, про всяк випадок
бо хто не ллє гівно у бік "бариг", той зрадник!
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шо то тебя уже много - тебе не кажется?как условия в Лахте 2 ? рассказывай не стесняйся,здесь все тебя понимают - кушать та тебе хочеться)))
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...индеец , ты чего там многовасто огненной воды отведал на праздник ? Никакой угрозы большой войны на Донбассе нет, - Марчук - Цензор.НЕТ 9024
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жалуйся ,а мы послухаем - как троллям на руси жить тяжело,шо не кто вас не любит и вы даже не понимаете по чему - и я не понял - тебе задал вопрос - надо отвечать,я таки настаиваю - интересно ведь )))))
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....по ходу многовасто усугубил ты вчера , белое перо
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не ужели все так плохо?)) ладно - когда думаешь,по твоему конечно,выйдут на улицу у вас,так же как в Иране сейчас - как думаешь? - нефть,газ,воюет союзником с вами везде, по миру,санкции,а да у них есть самое главное,чего у вас нет - религия - так ладно твой прогноз - мост та хоть успеют построить ,а то нам недострой не нужет однозначно,да и крымчани еще до конца не наказаны цаповской властью - еще пару лет протяните ))))
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Он старый КГБист. А они бывшими не бывают.
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Марчук був в СДПУ(о) разом з Кравчуком,Медведчуком,Суркісом та Порошенком! бачиш яка банда вималювалась?
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Многое прогнозировали из Генштаба, но оказалось все враньем.
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Тут еще большой вопрос за кого воюет наш ГШ.
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Многое прогнозировали, действительно. И хорошо, что многое оказалось враньем. Но, пулемет нужно всё равно держать в исправности.
Вон, американцы в конце 40-х начале 50-х вполне реально просчитывали войну с СССР в Европе. Хотя и понимали, что вероятность её очень низкая, но порох держали сухим.
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Короче, будем войну заканчивать или так все и замораживаем в подвешенном состоянии?
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У вас теж війна? З ким же воює Вейшнорія?
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Раха долго не сможет находицца в подвешенном состоянии... Придёцца её разделить на куски...
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"Заканчивать", в вашей терминологии - это впустить Захарченко и Пасечника в Раду, и дать им право вето на внешне- и внутриполитические решения.
При малейшем развитии событий в этом направлении, народ просто вынесет всё правительство вперёд ногами.
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марчук у кращому випадку просто довбень...
Кацапи, починаючи ще з Придністров'я, просто відкусують собі по кусочку, якийсь час перетравлюють відкушене, потім ще відкусують і ніхто не знає що, де і коли вони відкусять наступного разу.
Завдяки таким ублюдкам як марчук, кацапи відкусили від України, доки марчуки присипляли українців аніжебратьями.
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Та ясно що мокші отримали в рило і відкотились назад, але все одно намагатимуться якось здійснювати свої плани іншим шляхом.
Не мьітьем, так катаньем.(С)
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головне щоб загроза великої війни знову не з'явилась перед другим туром , бо вже таке було...
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Якщо такої загрози і не буде, то її "придумають". Пєтя взагалі може кинути всіх подавши у відставку напередодні виборів "за станом здоровя" і встигнути зникнути з своїм мільярдом "на лікування" в Іспанію до "шухеру", який обовязково почнеться після виборів, які він чесно ніколи не виграє. І я б на його місці так і зробив. Але це тупе і жадібне створіння здається повністю втратило здоровий глузд і може забажати тоги "асвабадітєля" ще до виборів. А головнокомандуючий з нього ще гірше ніж з гівна куля...
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В Риге двое россиян пытались украсть с елки украшения 3 января
В Риге были задержаны двое мужчин, которые на набережной пытались украсть елочные украшения Сотрудники центра видеонаблюдения муниципальной полиции Риги около 2 часов ночи на камерах заметили двух молодых людей, снимающих украшения с елочки. Затем неизвестные убежали в направлении ночного клуба «Just». Информация была незамедлительно передана ближайшему экипажу муниципальной полиции. Воришки, увидев приближение стражей порядка, бросили украшения на землю и побежали обратно в сторону набережной, где и были задержаны. Оказалось, что нарушители - граждане России. Парни в возрасте 24 и 25 лет рассказали, что взяли украшения, чтобы отнести их домой, отмечает tvnet.lv. Нарушителей доставили в Госполицию для проведения дальнейших процессуальных действий.
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ну шо тут коментувати????-------кацапиблять
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Нищета голо*опая. Игрушек ёлочных даже купить не могут.
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***
Він вміло удає за свого,
А як придивишся - чужий.
В очах сховав пересторогу,
У роті крутяться вужі.
Замішаний на мутних водах,
На інших помислах він зріс.
Хоча кричить: «Я із народу,
Я прапор волі також ніс».
Розхвалює козацьку віру,
Але в московські храми йде.
Слова гучні, але нещирі
Він розсипає між людей.
«Я - патріот! Я - син Вітчизни», -
Він це підкреслює щомить.
Пригляньсь... І до стіни притисни -
Чи йому вкраїнське болить!!!
А наші вороги для нього -
Не вороги, а так собі.
Не бачить він нічого злого
В неправді, в нинішній ганьбі.
В родині «штокає» він жінці,
Дітей не вчить, як вчив Тарас.
...І отаких - своїх чужинців -
Ой, щ же багато серед нас....
*
Вадим КРИЩЕНКО.
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Если Javelin поставить на тачанку,то можно и наступать
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26 ноября 1939 года СССР обвинил Финляндию в фашизме из за обстрела деревушки Майнила и 30 ноября красная армия начала освобождать Финляндию от фашистов маршала Маннергейма.
дохлый СССр был исключен из Лиги Наций,а красная армия за 105 дней войны потеряла убитыми,ранеными,замерзшими на 40 градусном морозе и покалеченными 350 000 солдат и офицеров.
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Этого дохлого СССР весь мир сцался.Плюс освободили весь земной шар от уничтожения фашизмом.Так что не трынди , старый маразматик. Ніякої загрози великої війни на Донбасі немає, - Марчук - Цензор.НЕТ 9523
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Вот ты и спалился долбодятел.Во первых Мир воевал с Нацизмом со 2 сентября 1939,когда еще был братский договор Молотов-Риббентроп. Ніякої загрози великої війни на Донбасі немає, - Марчук - Цензор.НЕТ 2036и ССР лизал зад Гитлеру верой и ПРАВДОЙ. Молотов 22 июня 1941 года казал по Всесоюзному РАДИО)))
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Кстати братский Договор о "Дружбе и границах" межу нацистской Германией и фашистким СССР от 28 сентября 1939 года есть в свободном доступе в инете. Ніякої загрози великої війни на Донбасі немає, - Марчук - Цензор.НЕТ 7514Прочитай внимательно все Параграфы....
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Кстати СССР оттягивал как можно дальше войну , потому что из за гнилой политики тупого карьериста Сталина были не готовы.Командование было обезглавлено ежовскими репрессиями. А войну выиграл советский народ .
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...придурок старый , я всегда на белое говорю , что оно белое , а ты мелешь разную ахинею. Режим Сталина я сам ненавижу , но зато после правления грузина , страна зажила по человечески. У людей был завтрешний день , работа , бесплатное медобслуживание , образование.Дороги суперовые строили плюс жилье люди получали и в городах и селах.Если б предатель Горбачев не сдал страну империалистам , то сейчас жили б лучше европейцев.Так что не звизди , упырь .
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Долбодял на 22 июня 1941 года в СССР дохлом было 25 000 танков и 24 000 самолетов.ты о чем свистишь Быдлос Тупой?
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Тупорылый и брехливый старый пердун . Ты постоянно врешь на форуме за порошенковские подачки.А сам по ходу партбилет в коморке прячешь Ніякої загрози великої війни на Донбасі немає, - Марчук - Цензор.НЕТ 4909
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Гор,сходи-похмелись...поспе сталина был"мыкыта" и хлеб кукурузно-гороховый,а потом"дорогой"леонд ильич...
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Третьего рейха тоже весь мир ссался. У немцев это не повод для гордости. Но кацапы гордятся тем что внушают страх окружающим своей непредсказуемостью и неадекватностью.
Пьяного водителя на дороге тоже боятся.
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Третий рейх на то время имел самую лучшую и организованную армию. Плюс зомбировщик гитлер так промыл мозги германцам , что они стали почти все фашистами.Конечно их все боялись , особенно после того , когда они малой кровью захватили Париж.
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Какую самую лучшую армию, когда дружки Гитлер со Сталиным напали на Польшу то на западе Германии осталось всего 10 дивизий ландсвера, просто запад засцал.
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25 000 танков в сссре дохлом проиграли 3 000 немецких танков.Позорище пля...
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Писатель фронтовик Виктор Астафьев "Прокляты и убиты",Николай Никулин "Воспоминания о войне".
Прочитай про паБЕДУ,это написали русские мужики и какой ценой та паБЕДА досталась...болван пля...
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Еще раз - все это не предмет гордости у современных немцев. А американцы не авианосцами своими гордятся а спейс иксом, например.
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это че каждую его фразу на цитаты и на целый день?
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БОЛЬШАЯ ВОЙНА,КАК ПРАВИЛО И СЛУЧАЕТСЯ,В ТОТ МОМЕНТ,КОГДА НЕТ БОЛЬШОЙ УГРОЗЫ.
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Зря вы уходите.Это только в радость порошенковским лизежопам.
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Если власть Порошенко пошатнется, то Путин непременно нападет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНикакой угрозы большой войны на Донбассе нет, - Марчук
 
 
 
 
 
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