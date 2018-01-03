 Я не вижу в ближайшее время перспектив по миротворцам на Донбассе, - Марчук

"Откровенно говоря, у меня небольшая надежда, что удастся в ближайшее время с миротворческим контингентом что-то положительное решить", - сказал Марчук в интервью "5 каналу", передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что для ситуации на Донбассе могут подходить два вида миротворческих операций: по поддержанию мира и принуждение к миру, и последнее предусматривает применение оружия самыми миротворческими контингентами в отношении нарушителей мира или тех, кто нападает на миротворцев.
Марчук отметил, что поскольку уже прозвучало много заявлений на разных уровнях, в том числе, от главарей ОРДЛО о том, что они против предложенной Украиной инициативы введения миротворцев, то он не видит в ближайшее время перспективы введения миссии.
"Я, к сожалению, не вижу в ближайшее время перспективы. Хотя это не означает, что этот вопрос не нужно продвигать, и Президент Порошенко правильно сделал, что поднял этот вопрос на Генассамблее ООН", - добавил он.
"2 января в 17:30 в дер. Обновленный Труд животное насмерть загрызло мужчину". Настоящее бандероживотное
В Facebook Сенченко назвал поздравление "безудержным самопиаром", после которого у Порошенко наступило "тяжелое похмелье".
"Шоколадный король и владелец офшорной империи может делать все, что взбредет в голову, но Президент, представляющий страну, права на это не имеет", - заявил соратник Тимошенко.
Он критикует его за пиар на теме освобождения заложников, которое он представляет фактически как свою единоличную заслугу.
"Предновогоднее шоу, устроенное Порошенко с высочайшего соизволения Путина, вызвало не только споры в украинском обществе, но и шквал непонимания во многих европейских СМИ, опубликовавших селфи Президента Украины с несколькими обвиняемыми в дезертирстве.
Интересно, как теперь Порошенко будет смотреть в глаза зарубежным послам, которых он пригласил на это шоу? Или после пиар-похмелья глаза не открываются?", - пишет Сенченко.
Очень жаль,что эти ненасытные глисты еще у власти.
А точнее: парашо-боты.
Жан Рено.французский киноактер.
уж не о предателях Крыма и ДАУНбасса речь?
И будет Ей счастье на вечные времена.
президент США Дональд Трамп.
2 февраля 2018 года.
Вот куда делись из украинской казны,всего лишь за несколько дней 54 млрд.гр.????
Как страна будет жить на остаток в 5 млрд????
Обьявлять дефолт или опять попрошенко будет клягчить кредиты,чтоб переправить их в его ненасытные оффшоры.
Понабирал Порошенко всякую шушваль,то тука,говорящая голова,несёт всякую хрень,то марчук даёт тут свои прогнозы.
Мы зачем вас посали в Минск,чтобы прогнозы давать или войну закончить?
Был бы у нас умный президент,дал бы команду всем до единого чиновника не давать никаких интервью,прогнозов и прочих предсказаний,только язык высунул,сразу в каталажку и на Чернобыль,косить траву.