 Я не вижу в ближайшее время перспектив по миротворцам на Донбассе, - Марчук

"Откровенно говоря, у меня небольшая надежда, что удастся в ближайшее время с миротворческим контингентом что-то положительное решить", - сказал Марчук в интервью "5 каналу", передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что для ситуации на Донбассе могут подходить два вида миротворческих операций: по поддержанию мира и принуждение к миру, и последнее предусматривает применение оружия самыми миротворческими контингентами в отношении нарушителей мира или тех, кто нападает на миротворцев.

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Марчук отметил, что поскольку уже прозвучало много заявлений на разных уровнях, в том числе, от главарей ОРДЛО о том, что они против предложенной Украиной инициативы введения миротворцев, то он не видит в ближайшее время перспективы введения миссии.

"Я, к сожалению, не вижу в ближайшее время перспективы. Хотя это не означает, что этот вопрос не нужно продвигать, и Президент Порошенко правильно сделал, что поднял этот вопрос на Генассамблее ООН", - добавил он.

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