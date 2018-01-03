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 Политика Украины
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 Я не вижу в ближайшее время перспектив по миротворцам на Донбассе, - Марчук

Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук не видит перспективы внедрения в ближайшее время миротворцев ООН на Донбасс.

"Откровенно говоря, у меня небольшая надежда, что удастся в ближайшее время с миротворческим контингентом что-то положительное решить", - сказал Марчук в интервью "5 каналу", передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что для ситуации на Донбассе могут подходить два вида миротворческих операций: по поддержанию мира и принуждение к миру, и последнее предусматривает применение оружия самыми миротворческими контингентами в отношении нарушителей мира или тех, кто нападает на миротворцев.

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Марчук отметил, что поскольку уже прозвучало много заявлений на разных уровнях, в том числе, от главарей ОРДЛО о том, что они против предложенной Украиной инициативы введения миротворцев, то он не видит в ближайшее время перспективы введения миссии. 

"Я, к сожалению, не вижу в ближайшее время перспективы. Хотя это не означает, что этот вопрос не нужно продвигать, и Президент Порошенко правильно сделал, что поднял этот вопрос на Генассамблее ООН", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3042657
 
 
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Трамп,зроби так,щоби Жека повiрив!
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а в это время в шоу "Шотамукацапов" пантеры питаются скрепными. "Пантера насмерть загрызла мужчину в частном доме Истринского района Подмосковья. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на ГУ МВД РФ по Московской области.
"2 января в 17:30 в дер. Обновленный Труд животное насмерть загрызло мужчину". Настоящее бандероживотное Я не вижу в ближайшее время перспектив относительно миротворцев на Донбассе, - Марчук - Цензор.НЕТ 2641
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ну дык....жывотные телевизеров не смотрят Я не вижу в ближайшее время перспектив относительно миротворцев на Донбассе, - Марчук - Цензор.НЕТ 9482
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Скушать россиянина 2 января - это и бухнуть и закусить.
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какбы там ни было-а все равно чтото будет...и не в хуйловскую сторону Я не вижу в ближайшее время перспектив относительно миротворцев на Донбассе, - Марчук - Цензор.НЕТ 5650
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все що можна зрозуміти з слов Марчука - Порошенко все правильно робить але у всьому цьому немає ніяких перспектив
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Экс-нардеп от "Батькивщины" Андрей Сенченко резко раскритиковал новогоднее поздравление Петра Порошенко. Напомним, в начале ролика мелькнула Юлия Тимошенко в компании Владимира Путина - так у Порошенко проиллюстрировали "разрыв кабальных соглашений с Газпромом".
В Facebook Сенченко назвал поздравление "безудержным самопиаром", после которого у Порошенко наступило "тяжелое похмелье".
"Шоколадный король и владелец офшорной империи может делать все, что взбредет в голову, но Президент, представляющий страну, права на это не имеет", - заявил соратник Тимошенко.
Он критикует его за пиар на теме освобождения заложников, которое он представляет фактически как свою единоличную заслугу.
"Предновогоднее шоу, устроенное Порошенко с высочайшего соизволения Путина, вызвало не только споры в украинском обществе, но и шквал непонимания во многих европейских СМИ, опубликовавших селфи Президента Украины с несколькими обвиняемыми в дезертирстве.
Интересно, как теперь Порошенко будет смотреть в глаза зарубежным послам, которых он пригласил на это шоу? Или после пиар-похмелья глаза не открываются?", - пишет Сенченко.
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ну,то есть,мем что порох друг хуйла окончательно засветился из йулькиной конторы Я не вижу в ближайшее время перспектив относительно миротворцев на Донбассе, - Марчук - Цензор.НЕТ 5205.и шо тут нового?
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новое то,что источник из йулькиногот кубла....теперь официально подтвержается Я не вижу в ближайшее время перспектив относительно миротворцев на Донбассе, - Марчук - Цензор.НЕТ 6266
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друг не друг но оба работают на благо расеюшки Я не бачу найближчим часом перспектив щодо миротворців на Донбасі, - Марчук - Цензор.НЕТ 9884 один ее президент, другой честный налогоплательщик
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гыга....КУБЛО у вас одно....порошенковское!!!!!воровское!!!!!циничное!!!!!грязное!!!!токсичное!!!!
Очень жаль,что эти ненасытные глисты еще у власти.
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чем больше восклицательных-тем убедительнее
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Порошенко взагалі не вживає алкоголь.
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Порохоботы - дикие животные, сволочи без совести...не обращайте на них, не отвечайте на их гнусные высеры, баньте сразу как увидели их посты...забаненный порохобот без реплайев - мертвый порохобот...Им платят за за то что они привлекают к себе внимание и пишут циничные сообщения
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А почему порохо-боты? Правильнее будет порошо-боты.
А точнее: парашо-боты.
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парашо це з кацапії, а ви тюлькоботи, то може ідіть всі разом порохоботи, тюлькоботи, парашо(ольгіно і таке інше) у спам.
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і ти номерне таке само йди туди ж само.
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а ти не номирне,зайди через гугле реєстрацію,і будеш теж номерне
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а я так і заходжу, але номерки мабуть тільки тюлькоботам і кацапам, що бригадами заходять, пайку відпрацювати
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У нас 57 спецназов уже четвертый год "дрочат на асвабаждение Данбасса"! И что? Денег уходит все больше, а толку ноль! Ни диверсий, ни партизанской войны, ни фига. Даже пострелять толком в сторону кацапья Пэтя запретил. Зато разрешил кормить и сордержать ОРДЛО - ну как же! он теперь владелец 30% акций Ахметова... Поэтому Роттердам+ форевер! и ТЕС на левый уголь...
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То, что миротворцев в ордло не будет стало ясно с самого начала. Почему достаточно неглупый Марчук сказал это только сейчас?
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С миротворцами все окончательно заморозится и Украина будет работать на Донбасс как и раньше вкладывая в чужаков все бюджетные деньги, параллельно власть будет красть, и всем будет жить по новому.
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Нельзя возвращаться к предателям.НЕЛЬЗЯ.Локти кусайте,землю жуйте,но не возвращайтесь туда,где вас когда то предали.
Жан Рено.французский киноактер.
уж не о предателях Крыма и ДАУНбасса речь?
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я не зовсім зрозумів, хто кого зрадив населення дамбаца і Криму решту України чи Україна населення дамбаца і Крима, відповідно хто до кого має повертатись ми до них, чи вони до нас? чи це неточності кацапського перекладу з французької, бо він точно те не кацапською сказав.
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Украiна рехверендум у Криму та Данбацi не проводила у 2014 роцi......
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так і я ж про що, то хто кого зрадив? і референдуму не було ні там ні там, дешеві вистави під дулами автоматів, то не референдум.
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Если бы Кондитер сдал Плешивому Украину,вы бы сейчас сюда ничего не написали бы.а сайт Цензор стал бы ФСБэшными Одноклассниками вКонтакте Я не бачу найближчим часом перспектив щодо миротворців на Донбасі, - Марчук - Цензор.НЕТ 6189
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Подарю я Джавелины для Украины
И будет Ей счастье на вечные времена.
президент США Дональд Трамп.
2 февраля 2018 года.
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...и по миллиону долларов каждому украинцу, и по три года бесплатного отдыха на Багамах. Я не бачу найближчим часом перспектив щодо миротворців на Донбасі, - Марчук - Цензор.НЕТ 463
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Вся эта хрень с дамбацем будет еще не один год.Патамушта всем барыгам выгодно.
Вот куда делись из украинской казны,всего лишь за несколько дней 54 млрд.гр.????
Как страна будет жить на остаток в 5 млрд????
Обьявлять дефолт или опять попрошенко будет клягчить кредиты,чтоб переправить их в его ненасытные оффшоры.
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Повырывать бы вам языки,оракулы хреновы,чтобы вы не болтали всякую ересь,а лучше делом занимались.
Понабирал Порошенко всякую шушваль,то тука,говорящая голова,несёт всякую хрень,то марчук даёт тут свои прогнозы.
Мы зачем вас посали в Минск,чтобы прогнозы давать или войну закончить?
Был бы у нас умный президент,дал бы команду всем до единого чиновника не давать никаких интервью,прогнозов и прочих предсказаний,только язык высунул,сразу в каталажку и на Чернобыль,косить траву.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ не вижу в ближайшее время перспектив по миротворцам на Донбассе, - Марчук
 
 
 
 
 
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