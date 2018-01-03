 На утилизацию непроданных и брошенных елок в Киеве потратят 300 тысяч грн

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, некоторые продавцы сами убирают оставшиеся елки, а брошенные на официальных рынках деревья будут ликвидировать киевские службы.
Предприниматели столько заплатили за разрешения на торговлю - такая же сумма нужна на ликвидацию последствий елочных рынков. Это займет около четырех дней.
Продавцы также могут сами вывезти елки в Межигорье - там их скормят животным в зоопарке. Киевляне смогут утилизовать свои елки в Киевзеленстрое, где будут работать специальные бесплатные установки по переработке деревьев на тырсу.
"Пункты будут в каждом районе на базе управление зеленых насаждений, можно привезти елку и утилизировать в щепу, а затем она будет использована как материал уже в работе зеленстроя", - рассказал первый заместитель генерального директора киевского объединения "Киевзеленстрой" Дмитрий Заруба.
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и почему только 300 тыс? выбивайте мильён!
повторюсь, могу ошибаться, но хвойники даже на дрова в камин не идут...
хотя на безрыбье... и задница - соловей!
Если все перейдут на искусственные ели - этот бардак, описанный выше, прекратится.
В предыдущей теме про "Оттепель в Украине" комменты закрыты...
Елки срублены, доставлены, разгружены, убраны. Несколько миллионов ущерба, а толку ноль.
А в масштабах страны?
давно пора заборонити подібне знищення дерев.
Указ Петра I № 1736 «О праздновании Нового года»
7208 году декабря в 20 день великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя России указал сказать:
Известно ему великому государю стало, не только что во многих европейских христианских странах, но и в народах словенских, которые с восточною православною нашею церковью во всем согласны, как: волохи, молдавы, сербы, долматы, болгары, и самые его великого государя подданные черкасы и все греки, от которых вера наша православная принята, все те народы согласно лета свои счисляют от Рождества Христова в восьмой день спустя, то есть, января с 1 числа, а не от создания мира, за многую рознь и считание в тех летах, и ныне от Рождества Христова доходит 1699 год, а будущего января с 1 числа настает новый 1700 год, купно и новый столетний век; и для того доброго и полезного дела указал впредь лета счислять в приказах, и во всяких делах и крепостях писать с нынешнего января с 1 числа от Рождества Христова 1700 года.
А в знак того доброго начинания и нового столетнего века, в царствующем граде Москве после должного благодарения к Богу и молебного пения в церкви, и кому случится и в дому своем, по большим и проезжим знатным улицам, знатным людям, и у домов нарочитых духовного и мирского чину, перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых, против образцов, каковы сделаны на Гостине дворе и у нижней аптеки, или кому как удобнее и пристойнее, смотря по месту и воротам, учинить возможно, а людям скуднымкомуждо хотя по древцу или ветви на вороты, или над хороминою своею поставить,и чтоб то поспело ныне будущего генваря к 1 числу сего года, а стоять тому украшению генваря по 7 день того ж 1700 года.
Их и сажают целенаправленно для того, чтобы рубить:
Кроме того, вырубают ещё для прореживания посадок и купите Вы или нет: их всё равно срубят.
Не станут покупать- не станут сажать.
Да и землю они занимают не ту о которой спорят.
Я не хочу покупать и держать у себя в квартире отходы китайских нефтепродуктов!
Искусственные елки вредят здоровью и экологии
Тем, кто даже в суете зимних праздников не забывает об окружающей среде, американские экологи настоятельно советуют украшать свой дом исключительно живой елью.
"У многих людей сложилось мнение, что, покупая искусственное дерево, ты приносишь пользу окружающей среде. На самом деле всё с точностью до наоборот", - предупредил директор нью-йоркского отделения природозащитной организации "Нейчур" Билл Улфелдер.
По его словам, даже за непродолжительный срок жизни праздничные хвойные деревья приносят большую пользу экологии планеты. "Они вырабатывают кислород, защищают почву от эрозии, делая нашу воду чище, а также служат пищей и кровом живым организмам - будь то насекомые, птицы или млекопитающие", - отметил он.
Улфелдер опроверг распространенную теорию, что, срубая деревья к Рождеству или Новому году, наносится ущерб природе. "Да, их срубают. Но тем самым поддерживается целая индустрия по лесопосадке", - подчеркнул он. Улфелдер сообщил, что "в данный момент в США растут 400 млн рождественских деревьев". "Каждый год срубается не более 10 % из них. Это, скажем так, один из самых восполняемых ресурсов", - сказал он.
По его словам, ещё одним доводом в пользу приобретения живых ёлок является то, что они полностью перерабатываются. Пункты приёма "отслуживших" деревьев открываются после праздника в каждом крупном городе США.
Что же касается плюсов искусственных деревьев, то их всего два - они служат по несколько лет и тем самым экономят деньги своих владельцев. В остальном же они наносят экологии вред. "Их массовое производство требует большого количества нефтепродуктов, что приводит к выбросам в атмосферу солидных объемов парникового газа", - объяснил Билл Улфелдер .
Ко всему этому следует добавить, что искусственные ёлки вредны для здоровья человека. "Большинство из них содержат опасные вещества, в том числе свинец. По статистике, люди пользуются пластиковым деревом четыре-пять лет, после чего выбрасывают. Таким образом, они повторно наносят ущерб экологии - ведь вещества, из которых они созданы - не разлагаются", - сказал эксперт. В заключение Улфелдер напомнил, насколько красива живая ёлка по сравнению с "рукотворной" и каким чудесным запахом она наполняет дом. "Как можно отказаться от всего этого в пользу безжизненного куска пластмассы?" - вопросил он." http://fakty.ictv.ua/ru/lifestyle/zdorove/20111205-1436495/
Не больше чем у тебюя в доме мебель, обои, ламинат на полу и шторы на окнах. Не говря о кухне и моющих средствах.
Ті електрики просто тупо воюють з деревами і чагарником, а території набагато більше ніж 100 млн. кв. метрів.
Хочешь торговать - арендуй землю, посади, вырасти и продавай.
Жлоботня наворует где ни попадя, а попотом еще утилизирвать за наши деньги.
"Коммерсанты" недоделанные - пусть лучше бутылки собирают, будет польза.
чому? бо розумний дуже.
ялинки, які купило населення, викине те населення до 13 січня? ні в якому разі. тобто те, що валяється - воно з непроданого. легалні торгівельні майданчики тобі відомі. в тебе є адреса та імья продавця. тобто можеш прийти до нього та намалювати тисячи гривень штрафу. як ти робив з кіосками. що не прибірали сніг. нелегальні майданчики торгували тільки годину до Нового Року? Ні. вони торгували кілька тижднів. То якщо тобі досі невідомі імена тих "торгівців", то це тобі особисто ліньки було підняти дупу та перевірити в них папіри на торгівлю. Тому, розумнику хозяйствений, бери свої особисті гривні та утилізуй ялинкове сміттяю тим паче. що для тебе особисто - то копійки. а за ті тисячі краще зроби мені ліфти у підїзді, які треба було міняти ще 10 років тому. або труби опалення в будинку, щоб батареї хоч трохи гріли.
бач, вумник який - за свої проколи вирішив сплачувати з бюджету міста...
Новые праздники - нового просят, зимней красавице дали отбой.
Слышете? Слушайте! Елки рыдают, сосенки плачут - окончился бал.
Снова в коробки игрушки снимают, звёзды, гирлянды уснули, устав.
В тёплых коробках, на антресолях будут они куковать до зимы,
Живые деревья отправят на свалку, неблагодарные люди, знать мы.
Праздник окончился, вот он, бесславный, пушистой красавицы горький конец,
А если бы деревце не погубили, дарило бы солнышко тёплый венец.
До речі, "ободраные ели на мусорниках" можна зрозуміти і як вживання їжі бомжами