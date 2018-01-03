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Все про:Киев (15130) Новый год (564) елка (105)

 На утилизацию непроданных и брошенных елок в Киеве потратят 300 тысяч грн

На ликвидацию непроданных елок на официальных торговых площадках в Киеве потратят больше 300 тысяч гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, некоторые продавцы сами убирают оставшиеся елки, а брошенные на официальных рынках деревья будут ликвидировать киевские службы.

Предприниматели столько заплатили за разрешения на торговлю - такая же сумма нужна на ликвидацию последствий елочных рынков. Это займет около четырех дней.

Продавцы также могут сами вывезти елки в Межигорье - там их скормят животным в зоопарке. Киевляне смогут утилизовать свои елки в Киевзеленстрое, где будут работать специальные бесплатные установки по переработке деревьев на тырсу.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Троллейбус с пассажирами загорелся на ходу в микрорайоне Киева. ФОТО

"Пункты будут в каждом районе на базе управление зеленых насаждений, можно привезти елку и утилизировать в щепу, а затем она будет использована как материал уже в работе зеленстроя", - рассказал первый заместитель генерального директора киевского объединения "Киевзеленстрой" Дмитрий Заруба.

Источник: https://censor.net.ua/n3042656
 
 
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так еще ж не перваямая чего их утилизировать? На утилизацию непроданных и брошенных елок в Киеве потратят 300 тыс грн - Цензор.НЕТ 5209
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"Не верю я в стойкость юных, не бреющих бороды" (с)
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Наделать пелет из опилок - еще и прибыль будет.
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"Наделать пелет из опилок - еще и прибыль будет." - вот такие вот ... и мешают свиньям при кормушке "жить"...

----------------
и почему только 300 тыс? выбивайте мильён!
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я не спец, но из сосны и елки... по-моему, пелеты не делают (или ошибаюсь) из-за смолы, которую тяжело выпарить при изготовлении и сгорая она сажей-копотью забивает (заклеивает) дымоход
повторюсь, могу ошибаться, но хвойники даже на дрова в камин не идут...
хотя на безрыбье... и задница - соловей!
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Зачем их утилизировать, отправляйте сразу на прямую на ТЭЦ.
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Вы бы ещё на берёзе предложили шашлыки приготовить... Любите мясцо с дёгтем? Так от берёзы (особенно с корой), оно ещё "ароматнее" и "вкуснее" будет... Только сухие дрова из фруктовых деревьев и виноградной лозы - они дают много углей, но мало дыма и пламени... НУ, "на крайняк", можно тополь, осину или вербу. Но сгорает быстро и температуру не даёт... Поговорку знаете - "Козячий кожух, вербові дрова - і труна готова..."?
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Уже лет восемь ставлю искусственную ель.
Если все перейдут на искусственные ели - этот бардак, описанный выше, прекратится.
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Дружище , хорошее дело творишь. А я срубленную елку каждый год покупаю. Тай утилизировать не нужно.Сначала овцы обьедят все что можно , а потом спалю в печке.
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Искусственная ель, затем безалкогольное пиво и как финал резиновая женщина На утилізацію непроданих і покинутих ялинок у Києві витратять 300 тис. грн - Цензор.НЕТ 1408
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резиновая женщина - это не стыдно..это разнообразие!
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...ого, вот это ты выдал....без 100 грамм и не разобрать
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А конкретно и погривнево распишите.УКРАДЕТЕ-верю,потратите-не верю.У недебилов это сырье для брикетов топливных притом шаровое.а у украинских чинушек причина для воровства.
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Что случилось?
В предыдущей теме про "Оттепель в Украине" комменты закрыты... На утилізацію непроданих і покинутих ялинок у Києві витратять 300 тис. грн - Цензор.НЕТ 6089
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оттепель не правильная....газпрём в пролете На утилізацію непроданих і покинутих ялинок у Києві витратять 300 тис. грн - Цензор.НЕТ 4150
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В начале 90-х был на Дальнем Востоке. Видел лесную делянку, выделенную японцам в концессию. полдня, специально потратил, чтобы её обойти.... Ходил, и "охреневал" - как у них дело поставлено. Всё на передвижных "модулях" скомплектовано. Все процессы лесозаготовки в разных стадиях. Конвейер... Сначала запускают рабочих с пилами и те вырезают весь "подрост" лиственный... Мелкие ветки с листьями - на сушку и измельчение - витаминная мука для скота. Остальное на сушку и измельчение - сырьё для бумаги, ДСП, ДВП. Затем, на расчищенную землю, идёт валка кедра. Деревья после валки очищают от ветвей, кряжуют, грузят на лесовозы и вывозят. Мелкие веточки с хвоей - на сушку и измельчение - витаминная мука, эфирные масла. Ветки крупнее - на сушку и измельчение - живица, скипидар, затем - бумага, ДСП, ДВП. После очистки делянки - корчевание пней с корнями. Очистка от грунта, измельчение, сушка. На выгонку живицы, выработку скипидара. Затем отходы - на ДСП, ДВП, бумагу. Пустое пространство делянки перепахивают плантажными плугами, выравнивают поверхность, пробивают борозды, укладывают двухслойные бумажные ленты с запрессованными удобрениями, закупают в лесхозе саженцы кедра и высаживают... Потом сдают делянку обратно, лесхозу.
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Цэ сказка для нас и невоплощенные мечты
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то що, як кедра, ну дорожче, але ж і заклали посадку, а глянь, що в Карпатах поробили, звідки ті паводки, гори лисі, скоро буде один суцільний лижний курорт, якщо черговим паводком не змиє.
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японцы , Карл, японцы! ємиє, обов"язково змиє-Земля має таку здатьність самоочищення від паразитів ...
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гори шкода, довго відновлюватись будуть, хоча для нас це довго, а для гір це мить, їм мільйони років.
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Сколько Итого, нанесено ущерба нераспродаными елками?
Елки срублены, доставлены, разгружены, убраны. Несколько миллионов ущерба, а толку ноль.
А в масштабах страны?
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абсолютно дикунська нав'язана традиція.
давно пора заборонити подібне знищення дерев.
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дикий человек - ёлки специально выращивают обученные люди и расчитывают на прибыль и на радость окружающих, а жлобы покупают резиновые ёлки и гундят на форумах о вредности покупки, лишая прибыли людей, которые несколько лет выращивали урожай ёлок, которые никто не купил, кстати вред от утилизации резиновой ёлки реальный в отличии от натуральной...
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нехай в карпатах вирощуюють, але я теж люблю справжнє дерево, його всетаки для цього й виростили, атмосфера свята і дитинство згадується, хоч щось справжнє в цьому штучному світі.
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И сколько времени нужно, чтобы вырастить даже небольшую елку, и сколько времени, чтобы ее срубить? Можно таким образом восполнить количество уничтожаемых ежегодно деревьев? Однозначно нет.
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А ты покупаешь наркотики ? Люди ведь выращивают и стараются продать. Им надо денег заработать! Не лишай их прибыли! Это по твоей логике дикого человека. Наверняка в жизни не посадившего ни одного дерева.
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... и деда мороза переименовать в йолупенена
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В Україні на Різдво завжди "Дідуха" ставили на покуті (сніп пшениці чи жита, уквітчаний). А поклоніння живим деревам - чисто древньогерманська язичницька традиція, принесена ще з Північного Кавказу, де вони колись проживали, що її Петро Перший всім підданим Московії нав"язав у 1700 році... (У Скандінавії до цих пір древні шведські роди мають навіть "родові" дерева - переважно, липи та ясени. Наприклад, рід знаменитого науковця, Карла Ліннея, вважав таким родовим деревом липу з трьома стовбурами, що росли з одного кореня). А німці поклонялися ялині... Греки та римляни - дубу... Норвежці - ясену...

На утилізацію непроданих і покинутих ялинок у Києві витратять 300 тис. грн - Цензор.НЕТ 6306

Указ Петра I № 1736 «О праздновании Нового года»
7208 году декабря в 20 день великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя России указал сказать:
Известно ему великому государю стало, не только что во многих европейских христианских странах, но и в народах словенских, которые с восточною православною нашею церковью во всем согласны, как: волохи, молдавы, сербы, долматы, болгары, и самые его великого государя подданные черкасы и все греки, от которых вера наша православная принята, все те народы согласно лета свои счисляют от Рождества Христова в восьмой день спустя, то есть, января с 1 числа, а не от создания мира, за многую рознь и считание в тех летах, и ныне от Рождества Христова доходит 1699 год, а будущего января с 1 числа настает новый 1700 год, купно и новый столетний век; и для того доброго и полезного дела указал впредь лета счислять в приказах, и во всяких делах и крепостях писать с нынешнего января с 1 числа от Рождества Христова 1700 года.
А в знак того доброго начинания и нового столетнего века, в царствующем граде Москве после должного благодарения к Богу и молебного пения в церкви, и кому случится и в дому своем, по большим и проезжим знатным улицам, знатным людям, и у домов нарочитых духовного и мирского чину, перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых, против образцов, каковы сделаны на Гостине дворе и у нижней аптеки, или кому как удобнее и пристойнее, смотря по месту и воротам, учинить возможно, а людям скуднымкомуждо хотя по древцу или ветви на вороты, или над хороминою своею поставить,и чтоб то поспело ныне будущего генваря к 1 числу сего года, а стоять тому украшению генваря по 7 день того ж 1700 года.
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Что-то мне подсказывает что производители топливных брикетов готовы вывезти эти елки за бесплатно хоть сейчас. Собственно скорее всего именно они их и вывезут, а деньги пойдут на нужды бедных чиновников.
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во всём мире с утилизации зарабатывают, и только наши тратят...
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Значить багато ялинок не продалось. А якщо вже в Києві не всі змогли дозволити собі ялиночку за 300-500 гривень, то шо вже говорити за решту українців?
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300-500 что это за цены? 2 метровые сосны - 150-200 грн.
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Для выращивания одной ели высотой 2 метра нужно в среднем 15 лет и около 10 кв. метров земли. Если каждый пятый украинец будет покупть каждый год одну такую ель Нужно вырубить 100 млн. кв. метров леса и столько жа засадить что бы ждать 15 лет!!! Во имя чего? Может проще купить декоративную ель и каждый год доставать ее с подвада?
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а може проще поддержать отечественного производителя?который создает возобновляющийся товар? не? На утилізацію непроданих і покинутих ялинок у Києві витратять 300 тис. грн - Цензор.НЕТ 5970
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искуственная ель это поддржкеа отечетвенного производителя (если научимся их делать). Потому что делать из деревьев мусор много ума не нужно.
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а може там и не надо много ума?просто на новом уровне поддерживать производителя?да и просто конкуренцию никто не отменял...
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зачем уничтожать природу по своей глупости если даже это очень выгодно? Что останется нашим детям?
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а выращивание помидоров на продажу-тоже уничтожение природы?а остальных фруктов и овощейй? На утилізацію непроданих і покинутих ялинок у Києві витратять 300 тис. грн - Цензор.НЕТ 714
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помидоры не требуют 15 лет выращивания одного куста, при этом ими можно питаться. Не уверен если был бы хозяин на земле, он это делал.
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при чём здесь уничтожать природу ? эти ели выращивают в спецпитомниках специально для новогодних праздников , да и сейчас сосны продают в основном , а они быстрее растут.
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эти ели заимают по 10 квдратных метров земли, втечении 15 лет, о которой все спорят продвать или нет. На своей земле такой глупости никто бы не делал.
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можешь представить себе фермера, выращивающего на СВОЕЙ замле ели для Рождества!? На утилізацію непроданих і покинутих ялинок у Києві витратять 300 тис. грн - Цензор.НЕТ 7850
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а кто же этим занимается? На утилізацію непроданих і покинутих ялинок у Києві витратять 300 тис. грн - Цензор.НЕТ 769колхозы шоле?
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это к вопрсу - почему у нас не хоят создать рынок земли. Сам подумай кому это выгодно.
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Не парьтесь
Их и сажают целенаправленно для того, чтобы рубить:
Кроме того, вырубают ещё для прореживания посадок и купите Вы или нет: их всё равно срубят.
Не станут покупать- не станут сажать.

Да и землю они занимают не ту о которой спорят.
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Вот именно "если". Смешно сказать - покупаю мыло, произведенное в ОАЭ из опресненной морской воды - это выгоднее, чем покупать украинское мыло.
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для создания одного куска мыла не нужно ждать 15 лет занимая площадь 10 кв. метров. Тем боле что им можно мыться, а не просто любоваться от скуки.
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Это к тому, что "искуственная ель это поддржкеа отечетвенного производителя". Я еще раз повторю - у нас не могут научиться изготавливать мыло по конкурентноспособной цене. Какие искуственные елки? Китайское гнать будут из ядовитой пластмассы.
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А теперь представь, как загрязнят природу, для изготовления 8 млн. ("каждый пятый украинец") елок. А потом эти 8 млн. окажутся на свалках, разлагаясь и отравляя природу тысячелетиями.
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сикуственныке елки иделают из ОТХОДОВ нефтепереработки.
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Вот пусть и хоронят эти отходы где-то в Китае, а не к нам везут.

Я не хочу покупать и держать у себя в квартире отходы китайских нефтепродуктов! На утилізацію непроданих і покинутих ялинок у Києві витратять 300 тис. грн - Цензор.НЕТ 695
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у нас свои отходы нефтепродуктов некуда девать.
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Ну да - раз некуда девать - давайте по квартирам их хранить.
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ты все равно каждый год ель домой тащишь. А так у тебя будет СВОЯ в кладовке.
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Предлагаю закрыть спор: "

Искусственные елки вредят здоровью и экологии

Тем, кто даже в суете зимних праздников не забывает об окружающей среде, американские экологи настоятельно советуют украшать свой дом исключительно живой елью.
"У многих людей сложилось мнение, что, покупая искусственное дерево, ты приносишь пользу окружающей среде. На самом деле всё с точностью до наоборот", - предупредил директор нью-йоркского отделения природозащитной организации "Нейчур" Билл Улфелдер.
По его словам, даже за непродолжительный срок жизни праздничные хвойные деревья приносят большую пользу экологии планеты. "Они вырабатывают кислород, защищают почву от эрозии, делая нашу воду чище, а также служат пищей и кровом живым организмам - будь то насекомые, птицы или млекопитающие", - отметил он.
Улфелдер опроверг распространенную теорию, что, срубая деревья к Рождеству или Новому году, наносится ущерб природе. "Да, их срубают. Но тем самым поддерживается целая индустрия по лесопосадке", - подчеркнул он. Улфелдер сообщил, что "в данный момент в США растут 400 млн рождественских деревьев". "Каждый год срубается не более 10 % из них. Это, скажем так, один из самых восполняемых ресурсов", - сказал он.
По его словам, ещё одним доводом в пользу приобретения живых ёлок является то, что они полностью перерабатываются. Пункты приёма "отслуживших" деревьев открываются после праздника в каждом крупном городе США.
Что же касается плюсов искусственных деревьев, то их всего два - они служат по несколько лет и тем самым экономят деньги своих владельцев. В остальном же они наносят экологии вред. "Их массовое производство требует большого количества нефтепродуктов, что приводит к выбросам в атмосферу солидных объемов парникового газа", - объяснил Билл Улфелдер .
Ко всему этому следует добавить, что искусственные ёлки вредны для здоровья человека. "Большинство из них содержат опасные вещества, в том числе свинец. По статистике, люди пользуются пластиковым деревом четыре-пять лет, после чего выбрасывают. Таким образом, они повторно наносят ущерб экологии - ведь вещества, из которых они созданы - не разлагаются", - сказал эксперт. В заключение Улфелдер напомнил, насколько красива живая ёлка по сравнению с "рукотворной" и каким чудесным запахом она наполняет дом. "Как можно отказаться от всего этого в пользу безжизненного куска пластмассы?" - вопросил он." http://fakty.ictv.ua/ru/lifestyle/zdorove/20111205-1436495/
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"Искусственные елки вредят здоровью и экологии"

Не больше чем у тебюя в доме мебель, обои, ламинат на полу и шторы на окнах. Не говря о кухне и моющих средствах.
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Так зачем мне портить здоровье еще и искусственными елками? Мебель и ламинат у меня давно выветрились и менять их на более новые я как раз и не собираюсь по причине вреда от новой мебели и напольного покрытия.
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потому что у тебя здоровье уже испорчено отсальной бытовой химией, а ЖИВЫЕ ели помогут тебе его восстановить.
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є величезні території де ті дерева самі ростуть і їх час від часу згребають бульдозерами, а вони знову ростуть... Це під ЛЕП.
Ті електрики просто тупо воюють з деревами і чагарником, а території набагато більше ніж 100 млн. кв. метрів.
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Вы наверное из Сибири! Только там огромные территории никому не нужные, на которых можно все время гадить.
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По-хорошему пора запретить торговлю елками.
Хочешь торговать - арендуй землю, посади, вырасти и продавай.
Жлоботня наворует где ни попадя, а попотом еще утилизирвать за наши деньги.
"Коммерсанты" недоделанные - пусть лучше бутылки собирают, будет польза.
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Совершенно верно! Именно по этому не хоят разрешить продавать землю, потому что лучше ЧУЖУЮ насиловать!!!
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"Именно по этому не хоят разрешить продавать землю.." - кто хочет Гройсман-Кличко и т.д.? Веришь, что они хотят защитить украинскую землю от "ЧУЖУЮ насиловать!!!" ?
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хотят те, у кого она есть. Земельные пайщики.
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а Гройсманы с народом,не дадут его в обиду перед иностранными капиталистами.. На утилізацію непроданих і покинутих ялинок у Києві витратять 300 тис. грн - Цензор.НЕТ 2047
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он тут не причем. Им интеруються только зрадаботы.
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і то правда, чому б і не приХватизувати 300 тисяч?
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У нас в райцентре уже давно хорошая традиция - у кого частный дом выращивать и украшать елку у дома. Красиво и не нужно истреблять природу.
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у нас тоже во дворах сажают ели и не нужно каждый год рубать леса по всей Украине.
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.....у меня кстати тоже во дворе большая ель растет
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и кто Вам мешат ее наряжать каждый год и не таскать домой отрубленные палки?
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А мне животных жалко. Даже в Межигорье.
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кличко, а може ти зі свого карману сплатиш ті гривні на утилізацію?

чому? бо розумний дуже.

ялинки, які купило населення, викине те населення до 13 січня? ні в якому разі. тобто те, що валяється - воно з непроданого. легалні торгівельні майданчики тобі відомі. в тебе є адреса та імья продавця. тобто можеш прийти до нього та намалювати тисячи гривень штрафу. як ти робив з кіосками. що не прибірали сніг. нелегальні майданчики торгували тільки годину до Нового Року? Ні. вони торгували кілька тижднів. То якщо тобі досі невідомі імена тих "торгівців", то це тобі особисто ліньки було підняти дупу та перевірити в них папіри на торгівлю. Тому, розумнику хозяйствений, бери свої особисті гривні та утилізуй ялинкове сміттяю тим паче. що для тебе особисто - то копійки. а за ті тисячі краще зроби мені ліфти у підїзді, які треба було міняти ще 10 років тому. або труби опалення в будинку, щоб батареї хоч трохи гріли.

бач, вумник який - за свої проколи вирішив сплачувати з бюджету міста...
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кто рубил столько и не продал пускай и утилизируют
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Абсолютно верно и "не продал столько",а "не продал за столько".Время продажи регламентировать и если остались,то за каждую единицу берётся налог на утилизацию.
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Как то еще в СССР, ко мне приехл знакомый из Германии и очень удивился увидев у нас деревянный забор огораживающий стройку. Сказал значит вы очень богато живете, ели можете себе позволить выбрасывть натуральную древесину. С тех пор почти ничего не изменилось. Мы как были идиотами, таими остались.
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Праздник закончился, елки выносят, больше не радует елка собой.
Новые праздники - нового просят, зимней красавице дали отбой.
Слышете? Слушайте! Елки рыдают, сосенки плачут - окончился бал.
Снова в коробки игрушки снимают, звёзды, гирлянды уснули, устав.

В тёплых коробках, на антресолях будут они куковать до зимы,
Живые деревья отправят на свалку, неблагодарные люди, знать мы.
Праздник окончился, вот он, бесславный, пушистой красавицы горький конец,
А если бы деревце не погубили, дарило бы солнышко тёплый венец.
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Брошенным соснам есть отличное применение-зоопарки,озера.Но придуркам это не подходит,проще сжечь или перемолоть в отходы
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может проще их не рубать, что бы потом не искать что с ними делать? Еще в 18 веке люди не знали такой глупости, ка каждый год тасать себе домой живые деревья для бухаловки.
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Рубить будут,много выращивается специально для этого в питомниках.У меня в клиентах есть фирма из киевской области,продает каждый год тысяч 30 сосны.Везде это есть и будет,во всех странах.А вот с утилизацией пора что то делать,перенимать опыт цивилизованных стран.
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...теперь сам подумай, если бы утебя была СВОЯ земля ты выращивал ели 15 лет для того, что бы их спилить на Рождество?
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Цього року і справді дуже багато непроданих йолок. Сподіваюсь, нарешті, українці починають розуміти, що зрубувати живі дерева заради дебільної традиції - це ідіотизм. Ну, а торгаші перестануть продавати, коли перестануть купляти.
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какй то пир во время чумы под лозунгом - после нас хоть потоп. Какой пример детям, когда они видят ободраные ели на мусорниках?
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Взагалі-то шкода завдана екології набагато більше завдасть шкоди дітям, ніж вигляд йолок на смітнику.
До речі, "ободраные ели на мусорниках" можна зрозуміти і як вживання їжі бомжами На утилізацію непроданих і покинутих ялинок у Києві витратять 300 тис. грн - Цензор.НЕТ 2614
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиНа утилизацию непроданных и брошенных елок в Киеве потратят 300 тысяч грн
 
 
 
 
 
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