 На утилизацию непроданных и брошенных елок в Киеве потратят 300 тысяч грн

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, некоторые продавцы сами убирают оставшиеся елки, а брошенные на официальных рынках деревья будут ликвидировать киевские службы.

Предприниматели столько заплатили за разрешения на торговлю - такая же сумма нужна на ликвидацию последствий елочных рынков. Это займет около четырех дней.

Продавцы также могут сами вывезти елки в Межигорье - там их скормят животным в зоопарке. Киевляне смогут утилизовать свои елки в Киевзеленстрое, где будут работать специальные бесплатные установки по переработке деревьев на тырсу.

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"Пункты будут в каждом районе на базе управление зеленых насаждений, можно привезти елку и утилизировать в щепу, а затем она будет использована как материал уже в работе зеленстроя", - рассказал первый заместитель генерального директора киевского объединения "Киевзеленстрой" Дмитрий Заруба.