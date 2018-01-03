 Оттепель: на большей части территории Украины облачно, дневная температура до +11

В среду, 3 января погода в Украине будет преимущественно облачной, в некоторых западных и северных областях ожидаются дожди, пишет Цензор.НЕТ. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе ожидается преимущественно облачная погода, только во Львовской и Закарпатской областях пройдут дожди, температура воздуха 3-6 градусов тепла. На севере дожди пройдут в Житомирской, Киевской и Черниговской областях, дневная температура 3-6 градусов тепла. В восточном регионе без осадков, температура воздуха днем 3-5 градуса тепла, в центре - до +6. На юге будет теплее - 7-9 градусов, местами до +11.

В Киеве в этот день ожидается небольшой дождь, температура 3-5 градусов тепла.

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