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 Общество
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Все про:зима (90) погода (2360)

 Оттепель: на большей части территории Украины облачно, дневная температура до +11

В Киеве синоптики прогнозируют небольшой дождь, температура воздуха 3-5 градусов выше нуля.

В среду, 3 января погода в Украине будет преимущественно облачной, в некоторых западных и северных областях ожидаются дожди, пишет Цензор.НЕТ. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе ожидается преимущественно облачная погода, только во Львовской и Закарпатской областях пройдут дожди, температура воздуха 3-6 градусов тепла. На севере дожди пройдут в Житомирской, Киевской и Черниговской областях, дневная температура 3-6 градусов тепла. В восточном регионе без осадков, температура воздуха днем 3-5 градуса тепла, в центре - до +6. На юге будет теплее - 7-9 градусов, местами до +11.

В Киеве в этот день ожидается небольшой дождь, температура 3-5 градусов тепла.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Синоптики обещают туманное утро в Киеве

Источник: https://censor.net.ua/n3042655
 
 
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Ця аномально тепла зима не може бути пов'язана з викидом Рутенію-106?
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Що ви кажете, шановний?
То американські буржуї Газрому шкодять!
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Завтра їду по свіжі гриби: хлопці вчора телефонували - по пеньках у листяному лісі опеньків зимових повно...
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У жены на подоконнике азалия уже неделю цветёт... Товарищ, биолог, в шоке - "Она же раньше марта не распускается!..." А ещё позавчера гиацинт розовый распускаться начал... А товарищ похвалился - 31 декабря, у него под окнами, примула расцвела! И это Полесье!
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В ветеринарных больницах очередь . Клещи у собак и котов !
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Собак берегите... На территории Центра и Полесья - природные очаги пироплазмоза, переносимого клещами... Для собак - смертельно опасное заболевание... Дважды пса спасал. А кошка ещё ни разу по голой земле не ходила...
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Українці чотири зими підряд не бажають мерзнути. Ну це вже якийсь терористичний акт проти Московії.
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....На юге будет теплее - 7-9 градусов, местами до +11...

редактор или корректор, ау!
- 7-9 градусов - либо допишите - тепла, либо просто поставьте плюс - +7-9 градусов

С новым годом!
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А как же доходы Ахметова? Это не температура, это подлость.

Відлига: на більшій частині території України буде хмарно, денна температура - до +11 - Цензор.НЕТ 8649
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Выпей парацетамола, может температура спадет.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОттепель: на большей части территории Украины облачно, дневная температура до +11
 
 
 
 
 
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