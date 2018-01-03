 "Украина надеется на расширение санкций Канады против граждан Российской Федерации", - посол

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил о том, что руководство нашей страны надеется на расширение в 2018 году санкций, которые Канада наложила на представителей Российской Федерации, замеченных в нарушении прав человека в Крыму, на Донбассе и на территории России, передает Цензор.НЕТ. Об этом он сказал в комментарии "Укринформу".
"Согласно принятому в конце прошлого года "акту Магнитского", первые 30 граждан РФ уже попали под персональные санкции как нарушители прав человека. Мы надеемся, что в будущем сможем в полной мере применить этот закон и против тех россиян, которые преследуют украинцев в Крыму, на Донбассе и на территории РФ", - подчеркнул посол.
Посол уверен, что приняв данный законодательный акт, Канада показала миру очень достойный пример последовательного давления на Россию.
Напомним, что 5 октября Палата общин (нижняя палата) парламента Канады приняла аналог "акта Магнитского", который вступил в силу 19 октября. Закон вводит санкции против иностранных чиновников, которые допустили нарушения прав человека или замешаны в коррупции в любой стране мира, в том числе и в России. В США "Акт Магнитского" был одобрен в 2012 году Подобные акты также приняты в Эстонии и Литве. Сергей Магнитский, сотрудник инвестиционного фонда Hermitage Capital умер 16 ноября 2009 года в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от проблем с сердцем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить замолчать.
СЕНАТОР расии....звучит !
Сергей Пархоменко, Эхо.
Вы спрашивали, отчего теперь спутники сыплются, сыплются, сыплются…
Мне кажется, с тех пор, как существует «Диссернет,» я писал этот пост уже раз сто.
И каждый раз это был, в сущности, один и тот же скорбный текст, написанный опять и опять все про то же самое и практически теми же словами.
Имена героев этих постов менялись, лица тоже мелькали разные (правда, выражения этих лиц почему-то всегда оказывались совершенно одинаковыми - благообразно-постными).
Поводы для этих постов всякий раз находились, на первый взгляд, новые, а в действительности оказывались абсолютно однотипными.
Неизменно про то же самое: почему, черт возьми, это происходит?
Почему новейшие отечественные смартфоны оказываются краденным старьем десятилетней давности, почему свежепрезентованные модели отечественных автомобилей выглядят (и являются) унылыми рыдванами, почему танки глохнут прямо посреди парада, вертолеты цепляют сами себя лопастями за хвост, суперсухой нахрен никому не сдался, плитка крошится на морозе, горячую воду отключают на пол-лета, а потом трубы все равно фонтанируют кипятком среди зимы, почему банки валятся как домино, национальная валюта не стоит, национальная добыча не растет, пенсии заморожены, ипотека высушена, крокодил не ловится и не растет кокос?
Почему все эти люди так плохо делают свое дело?
Почему они не отвечают за свой результат?
Врут, жульничают, тащут друг у друга, лицемерят, приписывают, мошенничают? Почему ни черта у них не работает? А что раньше работало - ломается, падает, улетает не туда?
Вот последнее тоже: что случилось со спутниками?
Летало де десятилетиями, отчего вдруг теперь повалилось? Вот этот разговор поверх наших голов: «азимут посчитали не с того космодрома» - «нет азимут этого стартового стола для этого времени года посчитать вообще невозможно», - что это, а?
Читаем на фирменном сайте одной могучей научной конторы:
«АО «НПЦ «Полюс» специализируется на создании наукоемкого бортового и наземного электротехнического оборудования и систем точной механики. Разработанные и изготовленные на предприятии комплексы и устройства эксплуатируются в автоматических космических аппаратах связи и телевещания («Молния», «Галс», «Экспресс-А», «Экспресс-АМ», «Глонасс»), дистанционного зондирования Земли («Ресурс-ДК»), космического мониторинга природной среды («Метеор»), исследования дальнего космоса («Фобос», «Марс»), на Международной космической станции…»
Открываем на том же сайте страницу генерального директора - Сергея Александровича Русановского - и вглядываемся в его значительное, полное мудрой уверенности лицо.
Потом находим его диссертацию, отправляем «Диссернетовскому» эксперту для проведения нескольких несложных стандартных проверочных манипуляций.
И…
Тьфу, б…!
Да что ж у них у всех такое? Что с ними со всеми?
Вы спрашивали, отчего теперь спутники сыплются, сыплются, сыплются…
Ну, вот смотрите подробности - страницу за страницей - если еще объяснения нужны.
- Брилліантовим прокурорам Слава !!!
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Вот именно, что закон Магнитского для каждой страны свой. Когда я вчера задал вопрос как британский бизнесмен Браудер повлияет на этот закон, то по сути вопроса было молчание, а потом оскорбления. Эта наша культура общения, которую давно нужно прекратить. Далее ответ, что закон Магнитского не имеет отношения к этому бизнесмену, а подобные законы принимают парламенты различных стран. Поэтому не ведитесь на подобные фейки.
Почитайте на досуге...ПОЦтриоты блин...
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