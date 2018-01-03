 "Украина надеется на расширение санкций Канады против граждан Российской Федерации", - посол

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил о том, что руководство нашей страны надеется на расширение в 2018 году санкций, которые Канада наложила на представителей Российской Федерации, замеченных в нарушении прав человека в Крыму, на Донбассе и на территории России, передает Цензор.НЕТ. Об этом он сказал в комментарии "Укринформу".

"Согласно принятому в конце прошлого года "акту Магнитского", первые 30 граждан РФ уже попали под персональные санкции как нарушители прав человека. Мы надеемся, что в будущем сможем в полной мере применить этот закон и против тех россиян, которые преследуют украинцев в Крыму, на Донбассе и на территории РФ", - подчеркнул посол.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Оккупанты умышленно уничтожают объекты археологии и культуры в Крыму, - прокуратура

Посол уверен, что приняв данный законодательный акт, Канада показала миру очень достойный пример последовательного давления на Россию.

Напомним, что 5 октября Палата общин (нижняя палата) парламента Канады приняла аналог "акта Магнитского", который вступил в силу 19 октября. Закон вводит санкции против иностранных чиновников, которые допустили нарушения прав человека или замешаны в коррупции в любой стране мира, в том числе и в России. В США "Акт Магнитского" был одобрен в 2012 году Подобные акты также приняты в Эстонии и Литве. Сергей Магнитский, сотрудник инвестиционного фонда Hermitage Capital умер 16 ноября 2009 года в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от проблем с сердцем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить замолчать.