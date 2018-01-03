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 Политика Украины, За рубежом
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 "Украина надеется на расширение санкций Канады против граждан Российской Федерации", - посол

Закон может быть применен против тех россиян, кто преследует украинцев и представителей других народов в Крыму, на Донбассе и на территории РФ.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил о том, что руководство нашей страны надеется на расширение в 2018 году санкций, которые Канада наложила на представителей Российской Федерации, замеченных в нарушении прав человека в Крыму, на Донбассе и на территории России, передает Цензор.НЕТ. Об этом он сказал в комментарии "Укринформу".

"Согласно принятому в конце прошлого года "акту Магнитского", первые 30 граждан РФ уже попали под персональные санкции как нарушители прав человека. Мы надеемся, что в будущем сможем в полной мере применить этот закон и против тех россиян, которые преследуют украинцев в Крыму, на Донбассе и на территории РФ", - подчеркнул посол.

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Посол уверен, что приняв данный законодательный акт, Канада показала миру очень достойный пример последовательного давления на Россию.

Напомним, что 5 октября Палата общин (нижняя палата) парламента Канады приняла аналог "акта Магнитского", который вступил в силу 19 октября. Закон вводит санкции против иностранных чиновников, которые допустили нарушения прав человека или замешаны в коррупции в любой стране мира, в том числе и в России. В США "Акт Магнитского" был одобрен в 2012 году Подобные акты также приняты в Эстонии и Литве. Сергей Магнитский, сотрудник инвестиционного фонда Hermitage Capital умер 16 ноября 2009 года в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от проблем с сердцем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить замолчать.

Источник: https://censor.net.ua/n3042653
 
 
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"Восток дело тонкое"... Фигня! Восток это Ислам. А Ислам это покорность или смерть.
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Иран, во времена шаха, был почти светским государством. Только шах зажрался и пришел фанатик Хомейни. Стали ли иранцы жить лучше? Вряд ли. Фанатики у власти, что в рясе, что в тюрбане - это средневековье
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Невежество всегда воинственно и бескомпромисно.
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Серед всього цього середньовіччя є одна цікава статистика - 90% арештованих віком до 25 років. Тобто ці "стражі ісламской революції" підготували собі "достойну старість". Покоління підросте, зміцніє і все згадає сучим "стражам". Пам'ять в молодих добра...
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а юу2влада України коли введе санкції проти своїх кремлівських братів рідних ?
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зайди на сайт Следственного комитета РАБссии...там даже есть про Липецкий СаРай... "Украина надеется на расширение санкций Канады против граждан Российской Федерации", - посол - Цензор.НЕТ 3549арестованный БАСТРЫКИНЫМ...
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не сміши сенатор расии,
СЕНАТОР расии....звучит ! "Украина надеется на расширение санкций Канады против граждан Российской Федерации", - посол - Цензор.НЕТ 7001
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бістрікин арестовал липецку канхфетную по приказу шаломова(путина) личного друга Педро де Панамо ?!! "Украина надеется на расширение санкций Канады против граждан Российской Федерации", - посол - Цензор.НЕТ 6906
"Украина надеется на расширение санкций Канады против граждан Российской Федерации", - посол - Цензор.НЕТ 6906

"Украина надеется на расширение санкций Канады против граждан Российской Федерации", - посол - Цензор.НЕТ 6906
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Подобных ТЕБЕСРакашвильцев в УКРАИНЕ вагон и пустая башка Грузина с Юлей... "Украина надеется на расширение санкций Канады против граждан Российской Федерации", - посол - Цензор.НЕТ 8092
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Ващет я поклонник старой доброй Англии и Маргарэт Тэтчер с детства.БАРАН ты тупой... "Украина надеется на расширение санкций Канады против граждан Российской Федерации", - посол - Цензор.НЕТ 1668
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поклонник Тетчер из Талды-Курган ьля ...........
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в ИРАН прибыло 2 батальона спецназа РАБссии под кодовым именем "К",это спецоперации за бугром...мочить будут всех подряд...
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просить у Канады санкций против зловонной кацапии при том что соевый активно продолжает подковерные торговые отношения и консультации с хуйлом - верх барыжного цинизма
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Краще б вона надіялась на санкції проти своїх байстрюків.
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РАБссии ввела санкции против Украины и по факту Эмбарго любых товаров из Украины,особенно продуктов питания...Болваны вы ТУПЫЕ,
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Да не "болваны" они, не "болваны"... "Батраки кремлёвские"... Свою "пайку" отрабатывают... "Оцень кусать хоцется, нацальника...".
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Что там со списком подозреваемых по сбитому "Боингу", опубликовали уже?
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офф топ


Сергей Пархоменко, Эхо.

Вы спрашивали, отчего теперь спутники сыплются, сыплются, сыплются…

Мне кажется, с тех пор, как существует «Диссернет,» я писал этот пост уже раз сто.
И каждый раз это был, в сущности, один и тот же скорбный текст, написанный опять и опять все про то же самое и практически теми же словами.
Имена героев этих постов менялись, лица тоже мелькали разные (правда, выражения этих лиц почему-то всегда оказывались совершенно одинаковыми - благообразно-постными).
Поводы для этих постов всякий раз находились, на первый взгляд, новые, а в действительности оказывались абсолютно однотипными.
Неизменно про то же самое: почему, черт возьми, это происходит?
Почему новейшие отечественные смартфоны оказываются краденным старьем десятилетней давности, почему свежепрезентованные модели отечественных автомобилей выглядят (и являются) унылыми рыдванами, почему танки глохнут прямо посреди парада, вертолеты цепляют сами себя лопастями за хвост, суперсухой нахрен никому не сдался, плитка крошится на морозе, горячую воду отключают на пол-лета, а потом трубы все равно фонтанируют кипятком среди зимы, почему банки валятся как домино, национальная валюта не стоит, национальная добыча не растет, пенсии заморожены, ипотека высушена, крокодил не ловится и не растет кокос?
Почему все эти люди так плохо делают свое дело?
Почему они не отвечают за свой результат?
Врут, жульничают, тащут друг у друга, лицемерят, приписывают, мошенничают? Почему ни черта у них не работает? А что раньше работало - ломается, падает, улетает не туда?
Вот последнее тоже: что случилось со спутниками?
Летало де десятилетиями, отчего вдруг теперь повалилось? Вот этот разговор поверх наших голов: «азимут посчитали не с того космодрома» - «нет азимут этого стартового стола для этого времени года посчитать вообще невозможно», - что это, а?
Читаем на фирменном сайте одной могучей научной конторы:
«АО «НПЦ «Полюс» специализируется на создании наукоемкого бортового и наземного электротехнического оборудования и систем точной механики. Разработанные и изготовленные на предприятии комплексы и устройства эксплуатируются в автоматических космических аппаратах связи и телевещания («Молния», «Галс», «Экспресс-А», «Экспресс-АМ», «Глонасс»), дистанционного зондирования Земли («Ресурс-ДК»), космического мониторинга природной среды («Метеор»), исследования дальнего космоса («Фобос», «Марс»), на Международной космической станции…»
Открываем на том же сайте страницу генерального директора - Сергея Александровича Русановского - и вглядываемся в его значительное, полное мудрой уверенности лицо.
Потом находим его диссертацию, отправляем «Диссернетовскому» эксперту для проведения нескольких несложных стандартных проверочных манипуляций.
И…
Тьфу, б…!
Да что ж у них у всех такое? Что с ними со всеми?
Вы спрашивали, отчего теперь спутники сыплются, сыплются, сыплются…
Ну, вот смотрите подробности - страницу за страницей - если еще объяснения нужны.

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РАБссия давно импортозаместилась "Украина надеется на расширение санкций Канады против граждан Российской Федерации", - посол - Цензор.НЕТ 9220Мильдонием и Боярышкай....Сракашвильцы долбанные...
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- Слава Роттердаму + !!!
- Брилліантовим прокурорам Слава !!!
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Так-то да, но я, например, не удивлюсь, если и наши граждане на второй срок Петруху выберут..
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В США "Акт Магнитского" был одобрен в 2012 году Источник: https://censor.net.ua/n3042653
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Вот именно, что закон Магнитского для каждой страны свой. Когда я вчера задал вопрос как британский бизнесмен Браудер повлияет на этот закон, то по сути вопроса было молчание, а потом оскорбления. Эта наша культура общения, которую давно нужно прекратить. Далее ответ, что закон Магнитского не имеет отношения к этому бизнесмену, а подобные законы принимают парламенты различных стран. Поэтому не ведитесь на подобные фейки.
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Украина должна ввести хотя бы визовый режим со страной-агрессором! И прекратить все виды торговли, поставки оборудования и сырья в РФ, а не просить это сделать другие страны. Они сами должны решать, а мы же просто обязаны полностью выйти из всех договоров с РФ, которые уже давно той же РФ попраны и нарушены по всем пунктам.
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Какой режим ? Он поезда в москву даже со Львова ходят , а автобусы почти с каждого райцентра. А заводики порошенки в рашке ?
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Придется Порошенко убрать. Вот прям так и вижу как этот хмырь так уверенно заявляет "А что? Я как все!" "Україна сподівається на розширення санкцій Канади проти громадян Російської Федерації", - посол - Цензор.НЕТ 5908
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Какие заводики? Кацап ты лишнехромосомный))
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президентом Украины буду я,премьером назначу моего друга по Хельсинской группе 60-70- годов Мустафу Джемилева...,советником будет покойный генерал Петро Григоренко и его книга "В подполье можно встретить только КРЫС"
Почитайте на досуге...ПОЦтриоты блин...
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......дедулька , ты наверное неопохмеленный с утреца
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Muhammad Jazira‏ @muhammadjazira3 19 ч.19 часов назад
#СРОЧНО После того как российские самолеты присоединились к бомбардировкам Восточной Гутты, они первым делом занялись тем, что больше всего любят и умеют, - массовым убийством мирных жителей, - разбомбив городской рынок в г. Дума.

"Україна сподівається на розширення санкцій Канади проти громадян Російської Федерації", - посол - Цензор.НЕТ 3829
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Фабрика Парашенка работает без проблем в раше,а потц взывает до санкций,и зачем такое фарисейство,и посол должен понимать,что простые граждане РФ так же само страдают от своей власти как и мы.
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Какой он в хрена посол? Профан в дипломатии и личный тележурналист Порошенко с 5 канала.
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простые граждане кацапстана приезжают в Украину убивать украинцев. А возвращаются обратно к себе в кацапстан в виде груза200.
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Самой бы Украине не мешало бы начать бороться с врагом, а не требовать от других!
Где объявление территорий оккупированными официально и введение на них военного положения? А отменить особый статус Крыма, чтобы туда барыги не везли товары?
Что значит переводить пенсии на территорию оккупанта, как не финансирование террористов? А поставки электроэнергии в Крым на фирташовский Титан и руду из под Житомира как назвать?
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"Україна сподівається на розширення санкцій Канади проти громадян Російської Федерації", - посол - Цензор.НЕТ 7802Ahmad‏ @AlAhmediya 1 ч1 час назад
Україна за неповний рік наростила товарооборот з расеей на 28,6%, а з ЄС - на 27,6% - Нацбанк

"Україна сподівається на розширення санкцій Канади проти громадян Російської Федерації", - посол - Цензор.НЕТ 6401
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украина надеется на расширение санкций Канады против граждан Российской Федерации", - посол
 
 
 
 
 
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