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 Политика Украины
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Все про:обман (53) Донбасс (15077) Лутковская (330)

 После обмена пленными на неподконтрольном Донбассе возможен всплеск задержаний, – Лутковская

О том, что Украина завершила обмен пленными в формате "всех на всех", можно будет сказать тогда, когда в том числе будет поставлена точка в вооруженном конфликте на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донецкие Новости, об этом в эфире "5 канала" сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

"Последние две недели я получаю большое количество обращений от родственников о том, что появляются новые пленные. К сожалению, конфликт еще не завершен. Соответственно, может произойти, что будет и третий, и четвертый этап этих событий (обмена пленными, – прим.). Пока мне спрогнозировать трудно", – сказала омбудсмен.

При этом после обмена 27 декабря Лутковская не исключает всплеска задержаний на неподконтрольных территории людей для расширения "обменного фонда". "Сейчас и так большое число украинцев находятся в местах лишения свободы на неподконтрольной территории. Нужен ли им дополнительный "фонд", не могу сказать. Возможно, такая активность будет. Но я вижу позицию переговорщиков, и скажу что украинская сторона в лице Ирины Геращенко и Виктора Медведчука, будет сражаться за каждого и не оставят там ни одного украинца", – дополнила чиновник.

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Валерия Лутковская отметила, что есть разные источники влияния на процесс принятия Владимиром Путиным решения об обмене пленными. "С моей точки зрения, большое влияние на принятие решения по обмену имеем, в том числе, "нормандский формат". По крайней мере, руководители Германии и Франции очень повлияли на то, что было решение президента Российской Федерации [о согласии провести обмен]. Во-вторых, усиление санкций также имеет свое влияние на принятие решения со стороны президента РФ", – сказала Лутковская.

При этом сейчас под вопросом второй этап обмена. "Я бы сегодня зареклась говорить о каких-то конкретных датах", – резюмировала омбудсмен.

Источник: https://censor.net.ua/n3042652
 
 
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Вот кому она это втирает? будет сидеть вместе с херащенко и мертветчуком..
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По моему все как раз честно сказали "украинская сторона в лице Ирины Геращенко и Виктора Медведчука, будет сражаться за каждого и не оставят там ни одного украинца".
Т.е. конечная цель это Донбасс начисто заселенный кацапскими народностями без единого украинца
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" будет сидеть вместе с херащенко и мертветчуком.." - ты ещё скажи что с Охендовским и с Барыгой вместе...
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Пора вводить правило - меняем военных на военных, гражданских на гражданских.

За 3 дня в Украину въехало более 2000 кацапов - масса обмена огромная
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О том, что Украина завершила обмен пленными в формате "всех на всех", можно будет сказать тогда, когда в том числе будет поставлена точка в вооруженном конфликте на Донбассе. Источник: https://censor.net.ua/n3042652-------
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Давно пора вьібрать нового уполномоченного по правам человека, ведь Лутковскую из ПР вьібрали под давлением и скорее всего сфальсифицировали те вьіборьі.
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С Лутковской тогда еще тот цирк был, продавливали ее как только могли. У рыг тогда особый интерес был посадить в омбудсмены своего человека, поскольку шел 2011 год и на очереди на посадку в колонию, у них были Тимошенко и Луценко (а может и еще кого то хотели)
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за каждого задержаного там
задерживать 2 кацапов тут ! и все..

если у игры есть праивлла, их надо соблюдать ! иначе проиграешь !
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Ну так ясєн пєрєц, якщо у перший обмін сепара понапхали різне лайно на обмін, то чому б у другий раз не спробувати?!
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всплеск задержаний будет и на территории рф. Ждем новых грИбов.
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Не поменять Лутковскую на другого уполномоченного это похоже на сговор и договорённости с регионалами.
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Вот поэтому менять освобождать убийц/терров, которые реальной убивали людей, и не надо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле обмена пленными на неподконтрольном Донбассе возможен всплеск задержаний, – Лутковская
 
 
 
 
 
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