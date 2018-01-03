 После обмена пленными на неподконтрольном Донбассе возможен всплеск задержаний, – Лутковская

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донецкие Новости, об этом в эфире "5 канала" сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

"Последние две недели я получаю большое количество обращений от родственников о том, что появляются новые пленные. К сожалению, конфликт еще не завершен. Соответственно, может произойти, что будет и третий, и четвертый этап этих событий (обмена пленными, – прим.). Пока мне спрогнозировать трудно", – сказала омбудсмен.

При этом после обмена 27 декабря Лутковская не исключает всплеска задержаний на неподконтрольных территории людей для расширения "обменного фонда". "Сейчас и так большое число украинцев находятся в местах лишения свободы на неподконтрольной территории. Нужен ли им дополнительный "фонд", не могу сказать. Возможно, такая активность будет. Но я вижу позицию переговорщиков, и скажу что украинская сторона в лице Ирины Геращенко и Виктора Медведчука, будет сражаться за каждого и не оставят там ни одного украинца", – дополнила чиновник.

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Валерия Лутковская отметила, что есть разные источники влияния на процесс принятия Владимиром Путиным решения об обмене пленными. "С моей точки зрения, большое влияние на принятие решения по обмену имеем, в том числе, "нормандский формат". По крайней мере, руководители Германии и Франции очень повлияли на то, что было решение президента Российской Федерации [о согласии провести обмен]. Во-вторых, усиление санкций также имеет свое влияние на принятие решения со стороны президента РФ", – сказала Лутковская.

При этом сейчас под вопросом второй этап обмена. "Я бы сегодня зареклась говорить о каких-то конкретных датах", – резюмировала омбудсмен.