 Реформирование начнется с автономизации медучреждений, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В ходе реформы учреждения первичной медицинской помощи из бюджетных станут коммунальными некоммерческими предприятиями, то есть станут автономными. "Автономизация - это обязательное условие, поскольку только медицинские учреждения в статусе коммунальных некоммерческих предприятий смогут заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины и получать прямое финансирование за предоставленные услуги из государственного бюджета", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

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Коммунальные некоммерческие предприятия будут неприбыльными, "то есть целью их деятельности является не получение прибыли, а оказание услуг по охране здоровья населения". Благодаря этому новосозданные предприятия не будут платить налог на прибыль и смогут самостоятельно распоряжаться полученными средствами. В том числе, свободно устанавливать размер заработной платы для медицинских и других работников.

"Первый квартал 2018 года - время для местной власти и медицинских учреждений первичного звена на подготовку к внедрению новой модели финансирования и новых стандартов оказания услуг", - отмечают в Минздраве. Во время переходного периода будут функционировать обе системы финансирования - медицинская субвенция и прямые выплаты по договорам Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Поэтому до начала прямых выплат из Государственного бюджета по договорам с НСЗУ учреждения первичного звена (в том числе автономизированные) будут финансироваться за счет медицинской субвенции, как и раньше.

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Учреждения, которые не автономизируются и не заключат договоры с НСЗУ, будут до конца 2018 года финансироваться за счет медицинской субвенции. Соответственно, заработные платы врачей будут привязаны к тарифной сетке.

Медицинские учреждения смогут присоединяться к реформе только группами: сразу весь район, город, объединенная теробщина (ОТО). "Это обусловлено тем, что субвенция выплачивается на бюджет, и соответственно может быть отменена полностью для этого бюджета, а не отдельного учреждения. Поэтому для присоединения к реформе все учреждения здравоохранения, которые финансируются из бюджета района, города или ОТО должны быть автономизированы, подключены к электронной системе здравоохранения и отвечать Табелю оснащения для оказания ПМП", - подчеркивают в сообщении.

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Частные практики первичной помощи (врачи-ФЛП и частные учреждения) могут заключить договор и начать работу с НСЗУ в любой момент с момента запуска работы Службы.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляла, что реформа первичного уровня медицины на практике начнется в июле 2018 года: министерству нужны шесть месяцев, чтобы подготовиться после вступления закона в силу.