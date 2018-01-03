 Минимальную зарплату могут поднять до 4200 гривен уже с апреля, - закон о Госбюджете

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год".

"Кабинету министров Украины на основе мониторинга выполнения Государственного бюджета Украины по итогам первого квартала 2018 года рассмотреть вопрос о возможности повышения размера минимальной заработной платы с определением его на уровне 4200 гривен в месяц со второго квартала 2018 года", - гласит статья 19 заключительных положений закона.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Минимальная зарплата украинцев увеличится с нового года на 523 грн

Напомним, 4 декабря 2017 года Петр Порошенко предложил повысить минимальную заработную плату в 2018 году до 4100 гривен. Действующая норма вступила в силу 1 января 2017 года. Минимальная заработная плата была повышена в 2 раза - до 3200 гривен.