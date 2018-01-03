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 Политика Украины, Экономика
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 Минимальную зарплату могут поднять до 4200 гривен уже с апреля, - закон о Госбюджете

В Государственном бюджете Украины на 2018 год предусмотрено повышение минимальной зарплаты до 3723 гривен, но Кабмин может пересмотреть ее размер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год".

"Кабинету министров Украины на основе мониторинга выполнения Государственного бюджета Украины по итогам первого квартала 2018 года рассмотреть вопрос о возможности повышения размера минимальной заработной платы с определением его на уровне 4200 гривен в месяц со второго квартала 2018 года", - гласит статья 19 заключительных положений закона.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Минимальная зарплата украинцев увеличится с нового года на 523 грн

Напомним, 4 декабря 2017 года Петр Порошенко предложил повысить минимальную заработную плату в 2018 году до 4100 гривен. Действующая норма вступила в силу 1 января 2017 года. Минимальная заработная плата была повышена в 2 раза - до 3200 гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3042645
 
 
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Хлеб по 15, бакс по 31. И это еще не самый худший прогноз.
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Короче к апрелю надо закрывать ФЛП, твари совсем края потеряли. Платить больше 1к грн ЕСВ ни за что это уже перебор.
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с апреля вроде анонсировали подорожание электро
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Подымите минималку уже хоть с января, ни один мой сосед не платит и я вам куй покажу в рыло ваших Бентли,,, реформаторы вы куевы, прийдете за квартирой моих родителей оставшуюся в наследство , убью Вас на пороге, твари.Давайте вафельные крысы .за Петю орите, скоты.Если ЧО \ ОДЕССИТ-Я, мразота вы ,приходите я жду !!!!!
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А мыныстр Рева взял к себе на работу помощником любовницу с зарплатой в 93 тыщи гривен. Ну это еще более-менее зарплата.(интересно она тоже много ест?))))
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добра новина ! реформи дають результати 1
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Митя да ты не переживай! Ты же лыжи начистил и хочешь свалить из страны. Минимальную зарплату могут поднять до 4200 гривен уже с апреля, - закон о Госбюджете - Цензор.НЕТ 753
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це тебе неповино хвилювати 1 а за людей простих роботяг я порадію
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За каких простых работяг у тебя репа болит? Ты Митя чё то берега попутал. Когда всё подорожает, а всё уже дорожает, то яка ж це добра новина? Минимальную зарплату могут поднять до 4200 гривен уже с апреля, - закон о Госбюджете - Цензор.НЕТ 5814
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Мясо и молоко, хлеб и картошка должны стоить столько же, сколько, скажем в Германии где зарплаты несопоставимы с нашими? Дай хоть одну цифру по ценам в Европе! Минимальную зарплату могут поднять до 4200 гривен уже с апреля, - закон о Госбюджете - Цензор.НЕТ 8459
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А шо там в казначействе на счетах,хватит на повышение,если шо в ахметки в 10 раз больше бабла
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підняття мінімальної зп ніяк не відображається на розхідній частині бюджету, тому що на мінімалці в бюджетниках лише прибиральниці і двірники, а це лише засіб обдирати підприємців, адже їх податок на пряму пов'язаний до мінімальної зп, на приватних фірмах які будуть зобов'язані або звільняти людей або підіймати їм зп, та штрафах які зновуж таки привязані то мінімальної зп,
тобто уряд нічого не втративши, отримує більше податків, штрафів і поборів... і типу людям фірми змушені більше платити, а Уряд на коні...
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Суки. Минимальная зарплата - это не зарплата, а некая цифра в формулах расчётов налогов, штрафов, субсидий. Её повышение - это очередное ограбление народа. Олигархов и барыг - на гилляку!
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В 2014 году я вышел на пенсию отработав 39 лет с содержанием в 3641.9 грн.($400),в тот момент минимальная зарплата в Украине составляла 1218 грн., т.е моя пенсия практически в три превышала минимальную зарплату. В настоящий момент с 01.01.2018 г. минимальная зарплата составляет 3723 грн., ожидается поднятие до 4200 грн., а пенсия моя после " осовременивания " составила 3777,41 грн., т.е. минимальную зарплату подняли более чем на 300% ,а пенсию мою на 3.7%.Я спрашиваю депутатов,премьер министра, министров КМУ, что вы сделали с моей пенсией(вы обязаны были с учетом девальвации гривны проиндексировать пенсию, т.е. привести законодательство в соответствии с европейскими, американскими законами, где индексации подлежат все доходы населения.) - себе вы не забыли поднять зарплаты до уровня европейских, как вас после этого назвать….,где ваша социальная справедливость,минимальную пенсию вы подняли с 949 грн. до 1452 грн.,т.е на 53%,зачем спрашивается, я вносил высокие социальные взносы , чтоб у вас были европейские зарплаты(Европа для власти ,а для народа мираж.)? Я, являюсь пенсионером по возрасту и инвалидом - перенес три Q-инфаркта миокарда (работать не могу), а вы меня обокрали… После таких реформ, я не сомневаюсь, что вы работаете на уничтожение пенсионеров - тех кто создавал богатства в этой страны, а олигархи до сих пор разворовывают созданное .…
Просмотрите пенсии в Германии:
https://ru-geld.de/pension/pension-amount.html...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинимальную зарплату могут поднять до 4200 гривен уже с апреля, - закон о Госбюджете
 
 
 
 
 
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