 Ценов: В расследовании убийства Ноздровской уже есть некоторые сдвиги

Об этом он сказал журналистам после встречи с инициативной группой активистов, которые требуют найти убийц правозащитницы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Есть уже некоторые сдвиги, которыми мы занимаемся... Установили последние часы жизни Ирины. Некоторые нюансы еще не выяснены, думаю, за завтрашний день проработаем", - заявил он.
Согласно экспертизе, по словам Ценова, смерть Ноздровской наступила за два-три дня до того, как нашли тело.
"Есть телесные повреждения, ранения колющим предметом", - добавил Ценов.
Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.
Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.
Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости относительно виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.
Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.
Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добился освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.
2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.
И происходит он тогда, когда власть и органы правопорядка перестают заниматься своей прямой работой, и начинают крышевать преступников.
"Це може бути помста. Її тримали, а потім вени перерізали і скинули в річку. Вони хотіли, щоб вона підписала документи, що не має до них ніяких претензій", - говорить Анастасія Ноздровська.
Вона каже, що один із тих, хто погрожував її родині, - їхній сусід.
"Від нього погрози надходили постійно. Це, виходить, наш сусід. Він сидів у в'язниці. Він погрожує моїм батькам, бо його друг - Росошанський", - каже дівчина.
Але той заперечує, бо бачив сусідку востаннє на засіданні суду, на якому його приятеля відправили у СІЗО.
"29-го чи 27-го числа на суді був. Востаннє її бачив", - виправдовується сусід.
Після загибелі мами в Анастасії лише одне бажання:
"Я хочу, щоб ці вбивці своєю кров'ю захлинулись".