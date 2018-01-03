 Ценов: В расследовании убийства Ноздровской уже есть некоторые сдвиги

Об этом он сказал журналистам после встречи с инициативной группой активистов, которые требуют найти убийц правозащитницы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Есть уже некоторые сдвиги, которыми мы занимаемся... Установили последние часы жизни Ирины. Некоторые нюансы еще не выяснены, думаю, за завтрашний день проработаем", - заявил он.

Согласно экспертизе, по словам Ценова, смерть Ноздровской наступила за два-три дня до того, как нашли тело.

"Есть телесные повреждения, ранения колющим предметом", - добавил Ценов.

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости относительно виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добился освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.