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 Ценов: В расследовании убийства Ноздровской уже есть некоторые сдвиги

Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов заявил, что в деле расследования убийства юриста Ирины Ноздровской есть некоторые сдвиги.

Об этом он сказал журналистам после встречи с инициативной группой активистов, которые требуют найти убийц правозащитницы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Есть уже некоторые сдвиги, которыми мы занимаемся... Установили последние часы жизни Ирины. Некоторые нюансы еще не выяснены, думаю, за завтрашний день проработаем", - заявил он.

Согласно экспертизе, по словам Ценова, смерть Ноздровской наступила за два-три дня до того, как нашли тело.

"Есть телесные повреждения, ранения колющим предметом", - добавил Ценов.

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости относительно виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добился освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.

Источник: https://censor.net.ua/n3042644
 
 
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То есть ее убили 29 или 30 декабря и все разговоры про телефонные звонки ложь? Тогда и алиби тоже ложь?
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Ты чё, больной? Со дня её пропажи не было ни каких телефонных звонков и переговоров.
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Ты первую статью читал о выключении телефона в 20-00?
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А тебе в голову не приходит что вовсе не она могла выключить телефон?
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а тебе в голову не пришло, что мать ее голос знает?
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Какой голос? Включение было, но было занято. Убийцы удаляли записи. Это же есть в деле, ты это знаешь, но врёшь сознательно.
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В последний раз, с Ириной говорила мама по телефону, 29 декабря, около 18 часов вечера. Тогда Ирина сказала, что едет в автобусе и ей не удобно говорить. Около 20 часов вечера Виталий позвонил отец Ирины и сказал, что она не выходит на связь.Источник: https://censor.net.ua/n3042556
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То есть про переговоры из автобуса в 18-00 ты не знаешь. Так кто тогда болен?
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Та ладно успокойся,я тоже об этом думал ,его резком перевоплощении,тут одно из двух,или продал свой ник или сам продался,другого не дано,вопрос в цене,
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Я с тобой никогда не дружил. Так, что прекращай врать.
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А где хоть намек о дружбе,у вас задротов уже слово врать как и зрада лишь бы втюхать,отчитаться и подачку получить
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А то, что не тебе судить обо мне. Дошло?
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А где хоть слово о тебе выше в комментах,чего ты доколупался,мания величия и мания преследования в полночь встретились
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У гасана три оператора, которые по 8 часов сидят, потому он ночью не такой, как днём.
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вы ему пару тумаков отвесте он сам арестует и застрелит убивцу
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Если тело пролежало так долго в воде, то можно установить лишь причину смерти, а многие данные о следах убийцы могут пропасть.
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Не домысливай того, чего нет. Я пишу об экспертизе. Вспомни как ты говорил, что нет Россошанских в Украине. Теперь же пишешь обратное.
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Ясно, что не ты это выдумал. Ты лишь распространял чужую ложь. Для чего мне надо является ненужным для тебя. Отвечу так: точно так, как и для тебя. Но я пишу о том, что знаю.
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Не уверен ни в чем, кроме твоего вранья обо мне. Но ты выкладываешь одно, потом противоположное не проверяя. Я же нигде никого не оправдывал как и не обвинял в этом деле. Разницу улавливаешь?
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Пля,а как проверить,правду сказал мосийчук или нет,на сайте погранслужбы нету этой информации,может ты в курсе
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Только запрос в погранслужбу нужен. Но должны быть основания от организации запросившие такие данные. Это может сделать адвокат потерпевшей стороны.
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Понял,погнал к мосийчуку,у него купить запрос можно
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Твое дело. Я таким не занимаюсь. Писать об этом не обязательно.
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"Есть уже некоторые сдвиги, которыми мы занимаемся... - сказал Ценов. Понятно, осмотр тела можно считать "сдвигом". Если нечего сказать, то лучше пока промолчать.
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Россошанские сдвинулись в рашку, это он имел в виду.
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Те, кто об этом говорил стал говорить, что Россошанские в Украине.
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Это называется "суд Линча".
И происходит он тогда, когда власть и органы правопорядка перестают заниматься своей прямой работой, и начинают крышевать преступников.
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18-річна донька Ірини підозрює, хто міг вбити її маму.

"Це може бути помста. Її тримали, а потім вени перерізали і скинули в річку. Вони хотіли, щоб вона підписала документи, що не має до них ніяких претензій", - говорить Анастасія Ноздровська.

Вона каже, що один із тих, хто погрожував її родині, - їхній сусід.

"Від нього погрози надходили постійно. Це, виходить, наш сусід. Він сидів у в'язниці. Він погрожує моїм батькам, бо його друг - Росошанський", - каже дівчина.

Але той заперечує, бо бачив сусідку востаннє на засіданні суду, на якому його приятеля відправили у СІЗО.

"29-го чи 27-го числа на суді був. Востаннє її бачив", - виправдовується сусід.

Після загибелі мами в Анастасії лише одне бажання:

"Я хочу, щоб ці вбивці своєю кров'ю захлинулись".
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Хасан никогда не жаловался , никогда не оскорблял других и не просил админов забанить любого,кто являлся его противником,особенно чухню, кем являяется любая ольгиевская т рольчатня , руССКая спецура против Цеензор.Нет, это особенный и гэбэшный контингент на который МЫ-украинцы ложили огромный и желкзный БОЛТ !!!...Цензор,,я Вас Люблю , меня баньте пацан непричем Ценов: В расследовании убийства Ноздровской уже есть некоторые сдвиги - Цензор.НЕТ 2111
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Один хороший удар кулаком в ухо заменяет два часа воспитательной работы. Уже и сдвиги появились. Бей Ценова молотом, будет Ценов золотом.
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Я страшно люблю авявкова и юрыста, можно фотки подслественных , их и адреса родственников
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЦенов: В расследовании убийства Ноздровской уже есть некоторые сдвиги
 
 
 
 
 
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