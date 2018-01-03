 США созывают Совбез ООН из-за ситуации в Иране, - АР

Об этом сообщает AP, передает Цензор.НЕТ.

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По словам представителя США в ООН Никки Хейли, заседания пройдут в ближайшее время.

Она отметила, что США "апплодируют отваге иранского народа" и что в Иране сейчас под ударом мир, безопасность и свобода.

Казахстан, который возглавляет Совбез ООН, в свою очередь говорит, что инициированное США чрезвычайное заседание по Ирану обсуждается, но пока не запланировано.

Напомним, в Иране продолжаются массовые акции протеста одновременно в десятках городов страны. Демонстранты поджигают технику полиции и здания местных органов власти, выступая против диктатуры и коррупции Верховного лидера страны Али Хаменеи.

По данным СМИ, в результате массовых беспорядков погибли по меньшей мере 12 человек.

Власти страны пригрозили участникам акций протеста последствиями в том случае, если волнения не будут прекращены.

31 декабря в стране также был заблокирован доступ к Telegram и Instagram.

В Тегеране около 200 участников акции протеста были задержаны.