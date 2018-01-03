EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия, За рубежом
  1925  18
Все про:Иран (447) США (13019) Совбез ООН (581)

 США созывают Совбез ООН из-за ситуации в Иране, - АР

Соединенные Штаты инициировали экстренное заседание Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека из-за протестов в Иране.

Об этом сообщает AP, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Протесты в Иране: число погибших возросло до 12, - ВВС

По словам представителя США в ООН Никки Хейли, заседания пройдут в ближайшее время. 

Она отметила, что США "апплодируют отваге иранского народа" и что в Иране сейчас под ударом мир, безопасность и свобода.

Казахстан, который возглавляет Совбез ООН, в свою очередь говорит, что инициированное США чрезвычайное заседание по Ирану обсуждается, но пока не запланировано.

Напомним, в Иране продолжаются массовые акции протеста одновременно в десятках городов страны. Демонстранты поджигают технику полиции и здания местных органов власти, выступая против диктатуры и коррупции Верховного лидера страны Али Хаменеи.

По данным СМИ, в результате массовых беспорядков погибли по меньшей мере 12 человек.

Власти страны пригрозили участникам акций протеста последствиями в том случае, если волнения не будут прекращены.

 31 декабря в стране также был заблокирован доступ к Telegram и Instagram.

В Тегеране около 200 участников акции протеста были задержаны.

Источник: https://censor.net.ua/n3042643
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да чё там соззывать, помочь надо людям в борьбе с Иранской хунтой!
 показать весь комментарий
 
 
Коллапс - это процесс разрушения какой-либо структуры под влиянием системного кризиса, полный крах без надежды на восстановление, окончательное разрушение, глубочайший кризис. Коллапс может быть экологическим, финансовым, политическим, экономическим, социальным.
 показать весь комментарий
 
 
Дід Микола‏ @DidMykola2 1 янв.

Дружина любить дивитися TV. Запитав у неї, чи десь у теленовинах чула про події в Ірані? Каже, що ні.
ВИСНОВОК: Якщо у Московії служби новин про події в Ірані "води у рот набрали", а "наші" теленовини також мовчать, то, думаю, "наші" телеканали знаходяться під впливом окупанта.
 показать весь комментарий
 
 
Мальчика иранскаго в трусиках рапняли степлером насмерть ! Ели откачали пад утра ! Апазнал - эта Иранския биндерафци били !
 показать весь комментарий
 
 
Пуйло, как там на счет гумконвоя Иранским ополченцам ???
 показать весь комментарий
 
 
Через 7 дней в рейс, что хочу чказать, нас украинцев любят и уважпет весь Мир, работал с греками и малазийцами,другиз в Одессе нет,хотя мразям птредлагают дажан Швейцарцыэ, у которых моряя нет.,,,но то такое,все как один говорят,,,пока у вас общественная компания без права компенсации идите нахер"...иииамеркткосы и норвеги хотят нас пеорекупить...Петро и ко Рошен, не позволяет,,,так и живем ао новому...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зочу отметить, рошен никакого отношения к работе не имеет, Европа это гавно не кушает )))
 показать весь комментарий
 
 
Вот вам Иран с ядерным оружием, всетаки у США политика правильная насчет ядерного оружия. На восток продает Россия металлолом как оружие и харош это их уровень.
 показать весь комментарий
 
 
"Пора уже возобновить эмбарго на иранскую нефть" /Хуйло/
 показать весь комментарий
 
 
Как можно было поставить председательствовать пидарскому подхуйловскому Казахстану???
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСША созывают Совбез ООН из-за ситуации в Иране, - АР
 
 
 
 
 
 вверх