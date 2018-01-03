 США созывают Совбез ООН из-за ситуации в Иране, - АР

Об этом сообщает AP, передает Цензор.НЕТ.
По словам представителя США в ООН Никки Хейли, заседания пройдут в ближайшее время.
Она отметила, что США "апплодируют отваге иранского народа" и что в Иране сейчас под ударом мир, безопасность и свобода.
Казахстан, который возглавляет Совбез ООН, в свою очередь говорит, что инициированное США чрезвычайное заседание по Ирану обсуждается, но пока не запланировано.
Напомним, в Иране продолжаются массовые акции протеста одновременно в десятках городов страны. Демонстранты поджигают технику полиции и здания местных органов власти, выступая против диктатуры и коррупции Верховного лидера страны Али Хаменеи.
По данным СМИ, в результате массовых беспорядков погибли по меньшей мере 12 человек.
Власти страны пригрозили участникам акций протеста последствиями в том случае, если волнения не будут прекращены.
31 декабря в стране также был заблокирован доступ к Telegram и Instagram.
В Тегеране около 200 участников акции протеста были задержаны.
Дружина любить дивитися TV. Запитав у неї, чи десь у теленовинах чула про події в Ірані? Каже, що ні.
ВИСНОВОК: Якщо у Московії служби новин про події в Ірані "води у рот набрали", а "наші" теленовини також мовчать, то, думаю, "наші" телеканали знаходяться під впливом окупанта.