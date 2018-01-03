 Мы не признаем никакие переговоры, пока КНДР не откажется от ядерного оружия, - постпред США в ООН Хейли на вопрос об участии Северной Кореи в Олимпиаде

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как заявила на пресс-конференции постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, Соединенные Штаты не примут всерьез никакие переговоры с Северной Кореей до тех пор, пока Пхеньян не избавится от ядерного оружия.

"Мы рассматриваем этот режим как безрассудный. Мы считаем, что они должны остановить программу ядерного оружия, и они должны это сделать сейчас. Северная Корея может вести переговоры с кем хочет. Но США не признают это, пока они не откажутся от имеющегося ядерного оружия", - сказала Хейли, отвечая журналистам.

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Она вновь подтвердила тезис о том, что США никогда не признают КНДР ядерной державой и призвала весь "цивилизованный мир оставаться единым и проявлять бдительность в отношении развития ядерного арсенала государства-изгоя". Кроме того, Хейли пообещала принять дополнительные меры в случае, если Пхеньян решится на еще одно ракетное испытание.

"Мы слышим сообщения, что Северная Корея, возможно, готовится к очередному ракетному испытанию. Я надеюсь, что этого не произойдет. Но если это случится, мы должны принять еще больше шагов, чтобы повлиять на северокорейский режим", - сказала она.

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Напомним, северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил в своем новогоднем обращении, что его страна готова отправить делегацию на предстоящие зимние Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан.