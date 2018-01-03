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Все про:КНДР (432) ООН (2343) США (13019) Ким Чен Ын (73) Хейли Никки (32)

 Мы не признаем никакие переговоры, пока КНДР не откажется от ядерного оружия, - постпред США в ООН Хейли на вопрос об участии Северной Кореи в Олимпиаде

Вашингтон озвучил официальную позицию в связи с предложением лидера КНДР Ким Чен Ына начать переговоры с Сеулом и желанием его страны участвовать в Олимпийских играх.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как заявила на пресс-конференции постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, Соединенные Штаты не примут всерьез никакие переговоры с Северной Кореей до тех пор, пока Пхеньян не избавится от ядерного оружия.

"Мы рассматриваем этот режим как безрассудный. Мы считаем, что они должны остановить программу ядерного оружия, и они должны это сделать сейчас. Северная Корея может вести переговоры с кем хочет. Но США не признают это, пока они не откажутся от имеющегося ядерного оружия", - сказала Хейли, отвечая журналистам.

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Она вновь подтвердила тезис о том, что США никогда не признают КНДР ядерной державой и призвала весь "цивилизованный мир оставаться единым и проявлять бдительность в отношении развития ядерного арсенала государства-изгоя". Кроме того, Хейли пообещала принять дополнительные меры в случае, если Пхеньян решится на еще одно ракетное испытание.

"Мы слышим сообщения, что Северная Корея, возможно, готовится к очередному ракетному испытанию. Я надеюсь, что этого не произойдет. Но если это случится, мы должны принять еще больше шагов, чтобы повлиять на северокорейский режим", - сказала она.

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Напомним, северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил в своем новогоднем обращении, что его страна готова отправить делегацию на предстоящие зимние Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан.

Источник: https://censor.net.ua/n3042642
 
 
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С.Корейцы - пленники ёбнутого Ким Чен Хуя ! Каждый год из Ада под названием С.Корея бегут люди в цевилизованный мир, не смотря на угрозы расстрела.
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"Боевой хомяк" решил, по примеру Путина, "миролюбивым" и "договороспособным" прикинуться?
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"Вашингтон озвучил официальную позицию в связи с предложением лидера КНДР Ким Чен Ына начать переговоры с Сеулом". А Уругвай почему не озвучил?
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бабама много оставил после себя мусора и смылся ненаказанным. А теперь убирать за ним.
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Держава-терорист №1 вже диктує кому і де брати чи ні участь в спортивних шоу, що далі? Ця баба при абамічмі молола одне, зараз стилістика помінялась на трампопонти, колєбається з лінією партії справно Мы не признаем никакие переговоры, пока КНДР не откажется от ядерного оружия, - постпред США в ООН Хейли на вопрос об участии Северной Кореи в Олимпиаде - Цензор.НЕТ 7643
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Цієї баби при абамічмі- в оон не було, вона новенька
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Если китайцы не прекратят торговлю с жирнягой кимом, то все угрозы США для кима будут не страшны, кроме военной! Мы не признаем никакие переговоры, пока КНДР не откажется от ядерного оружия, - постпред США в ООН Хейли на вопрос об участии Северной Кореи в Олимпиаде - Цензор.НЕТ 9580
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМы не признаем никакие переговоры, пока КНДР не откажется от ядерного оружия, - постпред США в ООН Хейли на вопрос об участии Северной Кореи в Олимпиаде
 
 
 
 
 
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