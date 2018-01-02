 В деле об убийстве Ноздровской подозрение пока никому не объявлено, - Ценов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал журналистам после встречи с инициативной группой активистов, которые требуют найти убийц Ноздровской.
"Подозрения никому не объявлено", - сказал он.
Также Ценов сообщил, что товарищ Ирины Ноздровской предоставил видеозапись и ее будут изучать следователи.
Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.
Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.
Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости относительно виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.
Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.
Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добился освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.
2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.
https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%8B?src=hash …
- Кошка, конечно!
- С чего это?!
- А ты когда-нибудь видел, чтобы десять кошек в тундре тащили санки.
КЕП повідомляє:
Важливо знати!
Після проведених експериментів та облаштування кількох пасток КЕП мусить повідомити важливу інформацію!
Оркські тролі і порохоботи, пишучи щось у коментарях діють разом з так званими «модераторами» і один з одним в команді!
Точно як на фронті їх снайпери працюють під прикриттям пострілів кулеметників і іншої «стрілкотні», діють в парах, в групах, так і тут - це командна робота. Завдання якої - якнайскоріше заблокувати вашу сторінку чи групу.
Всі ці співи сайту про «неупередженість» та «незалежність модерації» - казки для убогих розумом.
Зараз КЕП не вдаватиметься в технічні подробиці того, як це робиться і як виключається «алгоритм справедливості» фейсбуку. Важливіше наступне:
ВИДАЛЯЙТЕ КОМЕНТИ ТРОЛІВ і ПОРОХОБОТІВ ЯКНАЙСКОРІШЕ! І БЛОКУЙТЕ їх. В жодному разу НЕ ВІДПОВІДАЙТЕ ЇМ.
Ваша відповідь на комент троля запускає автоматичний алгоритм блокування сторінки.
Сьогодні , на мітингу , один кричав - "ми самі їх знайдемо !" , то чому б людям і справді самім не знайти і не покарати вбивць ?
Народ замучений мовчить.
А в мусорському кабiнетi
Кабан годований сидить.
Это про этого кнура с ряхой !!
Народ замучений мовчить.
А в президентськім (прокурорським , суддівському..) кабiнетi
Кабан годований сидить.
(при чому - назву кабінету можна ставити будь яку - не помилитесь!)
Він скаже: Божа то роса,
Вони жеруть і в день, і в ночі,
З них добра вийшла б ковбаса.
Ukraine probes 'murder' of Kiev lawyer Iryna Nozdrovska
Serhii Petrov @kharkivian
Раджу почитати саму статтю.
BBC пише, що не бачило матеріалів справи. Є лише посилання на Мустафу внайома та заяву організації Твердиня. Така ось журналістика...
Sergey Prach @sergey_prach 9 часов назад
Нам сказали, але самі ми не бачили:
The BBC has not seen confirmation of those threats.
Анастасія Ноздровська
Анастасія Ноздровська каже, що один із тих, хто погрожував її родині, - їхній судимий сусід, котрий «допомагав» родині убивці її тітки закрити справу залякуючи Ноздровських, повідомляють Патріоти України з посиланням на ТСН.
"Це може бути помста. Її тримали, а потім вени перерізали і скинули в річку. Вони хотіли, щоб вона підписала документи, що не має до них ніяких претензій", - говорить Анастасія.
"Від нього погрози надходили постійно. Це, виходить, наш сусід. Він сидів у в'язниці. Він погрожує моїм батькам, бо його друг - Росошанський", - каже дівчина.
Але той заперечує, бо начебто бачив сусідку востаннє на засіданні суду, на якому його приятеля відправили у СІЗО. 29-го чи 27-го числа на суді був. Востаннє її бачив", - виправдовується сусід.
Після загибелі мами в Анастасії лише одне бажання: "Я хочу, щоб ці вбивці своєю кров'ю захлинулись".
Паскудний тут якийсь "народішко", паскудний.
Спостерігаю, як аки, які постійно призивають вішати, вбивати лише за іншу точку зору, співчувають вбивству адвоката. Не маніпулюйте. Вже не катить.
Ждите выхода на сцену Васи Любарца - это спец по провокациям. А по тому как дружно подхватили зрадойобы, русня, ольгинские и все проститутские СМИ, как будто ждали команды, навевает мне смутные подозпения...