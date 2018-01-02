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 В деле об убийстве Ноздровской подозрение пока никому не объявлено, - Ценов

Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов заявил, что в деле расследования убийства юриста Ирины Ноздровской пока никому не объявлено о подозрении.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал журналистам после встречи с инициативной группой активистов, которые требуют найти убийц Ноздровской.

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"Подозрения никому не объявлено", - сказал он.

Также Ценов сообщил, что товарищ Ирины Ноздровской предоставил видеозапись и ее будут изучать следователи.

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости относительно виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добился освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.

Источник: https://censor.net.ua/n3042641
 
 
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Твари явно взяточники судьи должны быть давно в сизо?
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Моя версия - х.йло ! Ему это выгодно!
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Уважаемые и одновременно тупые следователи разве судьям не заказчики давали взятку?
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краще б товарищ Ірини виставив відеозапис одразу в мережу, про підозру ми й самі можемо оголосити, а мусора лише знищать плівку під виглядом "загубилася".
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Эта раздувшаяся рожа главы полиции органична с его фамилией Ценов, которая ассоциируется только с его прейскурантом продажности.
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боты разозлили украинцев, когда начали высмеивать убитую правозащитницу Ирину Ноздровскую.
https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%8B?src=hash …

У справі про вбивство Ноздровської підозру поки нікому не оголошено, - Ценов - Цензор.НЕТ 6503
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- Кто умнее, кошка или собака?
- Кошка, конечно!
- С чего это?!
- А ты когда-нибудь видел, чтобы десять кошек в тундре тащили санки.
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ВИДАЛЯЙТЕ КОМЕНТИ ТРОЛІВ і ПОРОХОБОТІВ ЯКНАЙСКОРІШЕ! І БЛОКУЙТЕ їх. В жодному разу НЕ ВІДПОВІДАЙТЕ ЇМ.
КЕП повідомляє:
Важливо знати!
Після проведених експериментів та облаштування кількох пасток КЕП мусить повідомити важливу інформацію!
Оркські тролі і порохоботи, пишучи щось у коментарях діють разом з так званими «модераторами» і один з одним в команді!
Точно як на фронті їх снайпери працюють під прикриттям пострілів кулеметників і іншої «стрілкотні», діють в парах, в групах, так і тут - це командна робота. Завдання якої - якнайскоріше заблокувати вашу сторінку чи групу.
Всі ці співи сайту про «неупередженість» та «незалежність модерації» - казки для убогих розумом.
Зараз КЕП не вдаватиметься в технічні подробиці того, як це робиться і як виключається «алгоритм справедливості» фейсбуку. Важливіше наступне:
ВИДАЛЯЙТЕ КОМЕНТИ ТРОЛІВ і ПОРОХОБОТІВ ЯКНАЙСКОРІШЕ! І БЛОКУЙТЕ їх. В жодному разу НЕ ВІДПОВІДАЙТЕ ЇМ.
Ваша відповідь на комент троля запускає автоматичний алгоритм блокування сторінки.
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Когда власти обьявили о якобы взятии на особый контроль...ясно одно －это так называемый висяк будет в последствии.
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якщо 40 млн українців будуть продовжувати шмарклі жувати - хто їм винен ? У справі про вбивство Ноздровської підозру поки нікому не оголошено, - Ценов - Цензор.НЕТ 5871
Сьогодні , на мітингу , один кричав - "ми самі їх знайдемо !" , то чому б людям і справді самім не знайти і не покарати вбивць ?
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вот пусть и ищут, создают отряды самообороны как на Майдане, а то все ждут, что кто-то другой это сделает. где же вы были раньше, активисты. как будто специально ее кто-то убил, как Бузину, Шеремета, чтобы раздуть пузырь. гибридная война..., Вот уже и США обеспокоились и подтянулись!
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В этого мусора уже рыло не влазит в иой монитор !! Кнуряка отьело себе харю на народном горбу, сидит мразота штаны там протирает !!! Реформы бл..ть мусорские !!
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ищут подходящую кандидатуру на роль злоченца
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Причём давно уже на подсосе у Педро! У справі про вбивство Ноздровської підозру поки нікому не оголошено, - Ценов - Цензор.НЕТ 9660
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В декабре на войне погибло 27 бойцов!!!!27 гробов внесли с дома украинцев.И посмотрите на эту харю!Он разве заслужил свою жизнь ?
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Кругом неправда і неволя
Народ замучений мовчить.
А в мусорському кабiнетi
Кабан годований сидить.

Это про этого кнура с ряхой !!
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Кругом неправда і неволя
Народ замучений мовчить.
А в президентськім (прокурорським , суддівському..) кабiнетi
Кабан годований сидить.

(при чому - назву кабінету можна ставити будь яку - не помилитесь!)
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Йому насси в брехливі очі,
Він скаже: Божа то роса,
Вони жеруть і в день, і в ночі,
З них добра вийшла б ковбаса.
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Очі теж можна ставити будь-які - президентські (прокурорські , суддівські, партійні, міністерські, спікерські, віце-спікерські .....)
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а тим часом двоє Россошанських терміново виїхали з України, і ніхто не знає, куди.
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BBC News (World)‏Подлинная учетная запись @BBCWorld

Ukraine probes 'murder' of Kiev lawyer Iryna Nozdrovska

Serhii Petrov‏ @kharkivian

Раджу почитати саму статтю.
BBC пише, що не бачило матеріалів справи. Є лише посилання на Мустафу внайома та заяву організації Твердиня. Така ось журналістика...

Sergey Prach‏ @sergey_prach 9 часов назад

Нам сказали, але самі ми не бачили:
The BBC has not seen confirmation of those threats.
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Слышь, кнур ты ценовой, а сколько тебе тварь мусорская надо времени, чтоб найти подозреваемого ??! Я как налогоплательщик очень хочу знать !! Я пока вижу, что вы мусорье зря получаете зарплаты из моих налогов !!! Когда работать твари будете ??!!
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При цьому 18-річна дівчина каже, що тих, кого вона підозрює, не допитували.

Анастасія Ноздровська

Анастасія Ноздровська каже, що один із тих, хто погрожував її родині, - їхній судимий сусід, котрий «допомагав» родині убивці її тітки закрити справу залякуючи Ноздровських, повідомляють Патріоти України з посиланням на ТСН.
"Це може бути помста. Її тримали, а потім вени перерізали і скинули в річку. Вони хотіли, щоб вона підписала документи, що не має до них ніяких претензій", - говорить Анастасія.

"Від нього погрози надходили постійно. Це, виходить, наш сусід. Він сидів у в'язниці. Він погрожує моїм батькам, бо його друг - Росошанський", - каже дівчина.

Але той заперечує, бо начебто бачив сусідку востаннє на засіданні суду, на якому його приятеля відправили у СІЗО. 29-го чи 27-го числа на суді був. Востаннє її бачив", - виправдовується сусід.

Після загибелі мами в Анастасії лише одне бажання: "Я хочу, щоб ці вбивці своєю кров'ю захлинулись".
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Я писал, что дело будет непростым и получил кучу оскорблений. Что же теперь все так и есть. Три версии и все нужно проверять.
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найогидніше те, що 99 % тих, хто зараз так "переймається" вбивством жінки-адвоката, ще два/три дні тому навіть не цікавились тією справою, по якій працювала пані Ноздровська. Всім було пофігу, хто там і чим займається..
Паскудний тут якийсь "народішко", паскудний.
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Если ты коричневая кучка, то это не всегда шоколад.
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Лисиця‏ @lisitcya 8 минут назад

Спостерігаю, як аки, які постійно призивають вішати, вбивати лише за іншу точку зору, співчувають вбивству адвоката. Не маніпулюйте. Вже не катить.
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Иду на ФБ и прочие рессурсы ,хотя там ухе всё вкурсе...ппц вас ,типа цннт...
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витру? ))) иди уже...попутных березок,кацап !
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Сергей Дорожный‏ @angelys667

Ждите выхода на сцену Васи Любарца - это спец по провокациям. А по тому как дружно подхватили зрадойобы, русня, ольгинские и все проститутские СМИ, как будто ждали команды, навевает мне смутные подозпения...
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Действительно, это такая загадка, узнать кто ей угрожал и убил.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ деле об убийстве Ноздровской подозрение пока никому не объявлено, - Ценов
 
 
 
 
 
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