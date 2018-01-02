 Оккупанты умышленно уничтожают объекты археологии и культуры в Крыму, - прокуратура

Об этом сообщает пресс-служба украинского надзорного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщается, речь идет о признаках уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 298 (предусмотрен штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет), ст. 341 (арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок) Уголовного кодекса Украины.
В ведомстве отметили, что в ходе досудебного следствия принимаются меры, направленные на установление доказательств и лиц, нарушивших национальное законодательство в сфере археологического наследия в Крыму. Речь идет о предоставлении в течение 2014-2017 годов Министерством культуры России разрешений на право проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия на полуострове. За 2017 год выявили более 7500 археологических предметов, подлежащих сохранению, отметили в прокуратуре.
В частности, сообщается о незаконных раскопках захоронения 2 века нашей эры в некрополе Кыз-Аул возле Керчи, уничтожении археологических объектов античного городища Артезиан в процессе добычи песка, вывозе предметов Музейного фонда Украины в Москву на выставку "Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства", незаконных работах на скале, где расположен памятник архитектуры национального значения, дворец "Ласточкино гнездо", незаконных археологических работах на территории Генуэзской крепости в Судаке, памятнике национального значения "Ханский дворец".
Досудебное расследование осуществляется следственным отделом Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе, отметили в прокуратуре.
Ольвийский герб, слезница из стекла,
Татарский глёт зеленовато-бусый
Соседствуют с венецианской бусой.
А в кладке стен кордонного поста
Среди булыжников оцепенели
Узорная арабская плита
И угол византийской капители.
Каких последов в этой почве нет
Для археолога и нумизмата -
От римских блях и эллинских монет
До пуговицы русского солдата».
Волошин осуждает не только российское завоевание Крыма, но и практику российского владычества над ним.
«Здесь, в этих складках моря и земли,
Людских культур не просыхала плесень -
Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы - Россия - не пришли.
За полтораста лет - с Екатерины -
Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды.
Но скорбный лик оцепенелой маски
Идет к холмам Гомеровой страны,
И патетически обнажены
Ее хребты и мускулы и связки».
(Максимилиан Волошин. "Дом поэта").
Кстати, тоже видел там шестиконечную звезду недалеко от дворца, где-то на улочках Старого города есть что-то типа маленькой мечети, или просто старинный дом, на нём такая звезда. Так и не понял, откуда она там, только сейчас вспомнил.
и во дворике дерево под которім фонтан пах духами...правда нам не повезло с єтим? не работал в то время..
и еще по вечерам, перед двоцом играл их струнній оркестр ..нечто..
но самое вкусное..!єто чебуреки в маленьком заведении слева от входа !!
и зеленій чай с душистіми разноцетніми малююсенькими конфетами из сахарной пудрі!)
колись "брали" його стіни в обxід каси
чайхана у подножья горі Чуфут Кале ...ой так вкусно...особенно после почти 4 часов ожидания,поезд из Киева приходил в 4 часа)))
задубли до утра)))