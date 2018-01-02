 Оккупанты умышленно уничтожают объекты археологии и культуры в Крыму, - прокуратура

Об этом сообщает пресс-служба украинского надзорного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

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Как сообщается, речь идет о признаках уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 298 (предусмотрен штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет), ст. 341 (арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок) Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве отметили, что в ходе досудебного следствия принимаются меры, направленные на установление доказательств и лиц, нарушивших национальное законодательство в сфере археологического наследия в Крыму. Речь идет о предоставлении в течение 2014-2017 годов Министерством культуры России разрешений на право проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия на полуострове. За 2017 год выявили более 7500 археологических предметов, подлежащих сохранению, отметили в прокуратуре.

В частности, сообщается о незаконных раскопках захоронения 2 века нашей эры в некрополе Кыз-Аул возле Керчи, уничтожении археологических объектов античного городища Артезиан в процессе добычи песка, вывозе предметов Музейного фонда Украины в Москву на выставку "Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства", незаконных работах на скале, где расположен памятник архитектуры национального значения, дворец "Ласточкино гнездо", незаконных археологических работах на территории Генуэзской крепости в Судаке, памятнике национального значения "Ханский дворец".

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Досудебное расследование осуществляется следственным отделом Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе, отметили в прокуратуре.