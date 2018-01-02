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 Оккупанты умышленно уничтожают объекты археологии и культуры в Крыму, - прокуратура

Прокуратура АРК осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного проведения поисковых, археологических работ, умышленного уничтожения, разрушения или порчи памятников истории или культуры в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба украинского надзорного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

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Как сообщается, речь идет о признаках уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 298 (предусмотрен штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет), ст. 341 (арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок) Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве отметили, что в ходе досудебного следствия принимаются меры, направленные на установление доказательств и лиц, нарушивших национальное законодательство в сфере археологического наследия в Крыму. Речь идет о предоставлении в течение 2014-2017 годов Министерством культуры России разрешений на право проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия на полуострове. За 2017 год выявили более 7500 археологических предметов, подлежащих сохранению, отметили в прокуратуре.

В частности, сообщается о незаконных раскопках захоронения 2 века нашей эры в некрополе Кыз-Аул возле Керчи, уничтожении археологических объектов античного городища Артезиан в процессе добычи песка, вывозе предметов Музейного фонда Украины в Москву на выставку "Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства", незаконных работах на скале, где расположен памятник архитектуры национального значения, дворец "Ласточкино гнездо", незаконных археологических работах на территории Генуэзской крепости в Судаке, памятнике национального значения "Ханский дворец".

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Досудебное расследование осуществляется следственным отделом Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе, отметили в прокуратуре.

Источник: https://censor.net.ua/n3042638
 
 
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Удивляться нечего. Россияне там оккупанты и хотят ограбить Крым до возврата Украине. Так СССР грабил любые государства, куда входила армия.
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Ну да.Це ж варвали. Нащадки монголотатар.Це в їхній лишній хромосомі закладено з народження.
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Кримські татари теж мають частину цієї крові. Гіреї це нащадки Чінгізідів. Але вони себе так не ведуть. Щодо монгол, то це в більшій частині вигадка. Правильна назва це фіно-тюркське вторгнення.
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Термин "монголо-татары" придумали совковые историки. Монголы и татары - это этносы, которые заслуживают уважения в отличие от кацапов! Окупанти навмисне знищують об'єкти археології та культури в Криму, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7753
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Татары это тоже российское, хоть и прижилось. В российской империи так называли все тюркоязычные народы. Даже азербайджанцев одно время называли татарами, хотя там много персидской крови.
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Подозреваю, что «монголо-татары» как термин - изобретение российских «историков».
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Так и есть. А участие в походах мокшей и других финнов тщательно пряталось.
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«Сарматский меч и скифская стрела,
Ольвийский герб, слезница из стекла,
Татарский глёт зеленовато-бусый
Соседствуют с венецианской бусой.
А в кладке стен кордонного поста
Среди булыжников оцепенели
Узорная арабская плита
И угол византийской капители.
Каких последов в этой почве нет
Для археолога и нумизмата -
От римских блях и эллинских монет
До пуговицы русского солдата».
Волошин осуждает не только российское завоевание Крыма, но и практику российского владычества над ним.
«Здесь, в этих складках моря и земли,
Людских культур не просыхала плесень -
Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы - Россия - не пришли.
За полтораста лет - с Екатерины -
Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды.
Но скорбный лик оцепенелой маски
Идет к холмам Гомеровой страны,
И патетически обнажены
Ее хребты и мускулы и связки».

(Максимилиан Волошин. "Дом поэта").
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Красиво написано. Но Волошин это украинская фамилия.
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Волошин был и замечательным художником! Коктебель был его любимым местом в Крыму. Окупанти навмисне знищують об'єкти археології та культури в Криму, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7315
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Знаю. Но меня удивляет, что его считают русским. Есть еще и Августин Волошин...
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Именно Максимилиана Волошина кацапы держат за своего поэта и художника, поскольку он жил в мацкве, хотя родился в нашем Киеве. Хотя достаточно долго жил в построенном им доме в Коктебеле, где и написал самые лучшие его картины. Окупанти навмисне знищують об'єкти археології та культури в Криму, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4644
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Все у них краденное. Свою культуру загубили и присваивают чужую для себя. Манкуртьі, а не люди.
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Вспоминаю я Ханский дворец в Бахчисарае, сераль, фонтан...наряды крымских татар, радостное лицо крымской татарки, которая водила нас по дворцу. Мои неудобные вопросы об шестиконечной звезде внутри дворца, на который она не ответила...Красота была, а теперь россияне уничтожают все.
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Я жил в 15 км от Бахчисарая...

Кстати, тоже видел там шестиконечную звезду недалеко от дворца, где-то на улочках Старого города есть что-то типа маленькой мечети, или просто старинный дом, на нём такая звезда. Так и не понял, откуда она там, только сейчас вспомнил.
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Она есть и внутри дворца. Остался лишь снимок єтого у меня. Думаю, что єто от караимов.
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у них рушники вішітіе біли с похожим на бабушкин узором,
и во дворике дерево под которім фонтан пах духами...правда нам не повезло с єтим? не работал в то время..
и еще по вечерам, перед двоцом играл их струнній оркестр ..нечто..
но самое вкусное..!єто чебуреки в маленьком заведении слева от входа !!
и зеленій чай с душистіми разноцетніми малююсенькими конфетами из сахарной пудрі!)
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чуфут кале
колись "брали" його стіни в обxід каси
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Там є караїмська Кенаса. Знає яка у них релігія?
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Іудеї, але відрізняються від євреїв.
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А это Мангуп-Кале. Чуть подальше от Бахчисарая. Стою на горе и вдруг ползёт туман... Стало даже жутко: подумал, а что, если все эти истории про попавших в прошлое правда и сейчас окажусь в XIV веке... Накануне читал про поезд-призрак, там тоже был такой туман.

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а невероятная усіпальница караимской царевні,ветер пел в стенах...там такие маленькие ящерки...десятки ..поездка біла в октябре с ребенком,все облазили
чайхана у подножья горі Чуфут Кале ...ой так вкусно...особенно после почти 4 часов ожидания,поезд из Киева приходил в 4 часа)))
задубли до утра)))
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Кацапы всегда пытались отобрать у Украины её историческое прошлое и артефакты! В своё время мацква хотела силой забрать знаменитую скифскую пектораль из Толстой могилы! Окупанти навмисне знищують об'єкти археології та культури в Криму, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3341
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Так трудно сказать о количестве украденного из Украиньі.
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Если провести аудит в Эрмитаже и других музеях то всплывёт очень много краденных из Украины предметов искусства и археологии.
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Алі, так самі наші предки дозволили це зробити. Але то таке. Що було то було. Нам тепер своє робити. І гадаю БОГ з нами.
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Ось приклад є про клейноди Хмельницького. Вони по всьому Світу, звичайно і в москві є.
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У современных кацапов, слово "ограбить", приобрело еще один синоним - "вывезти на выставку".
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