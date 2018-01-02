 Врио президента Молдовы назначен спикер парламента Канду

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу парламента Молдовы.
"Конституционный суд в качестве гаранта Конституции вынес вердикт, позволяющий преодолеть созданную президентом Игорем Додоном ситуацию с блокированием деятельности государственных институтов. В качестве исполняющего обязанности президента в ближайшее время я подпишу указ о новых правительственных назначениях и приму присягу у новых министров и вице-премьеров", - отметил Канду.
Напомним, президент Молдовы Игорь Додон был временно отстранен от должности из-за повторного отказа подписать указ о назначении новых министров и вице-премьеров в правительстве под руководством Павла Филиппа.
С иском о временном отстранении Додона в КС обратились группа депутатов парламента Молдовы. Несколькими днями ранее в правительстве Молдовы были произведены существенные кадровые перестановки, однако президент заявил, что откажется подписать соответствующий указ.
и это еще 2 дня не прошло в новом году
А про Эстонцев рассказывал? А про Брежнева?
А молдавани молодці.
у них до 2014 основная проблема была где? приднестровье? а что сейчас? могут свободно уже зачистить, не? основной канал у них перекрыт.... пидорашки на поставку обновленного контингента. жаль что у нас с гондонами посредине нет лагеря бывшего совка. но радует что и у пидорашки времени уже нет от слова совсем.
Де наші молдавани з форуму ? Розкажіть, будь ласка, так би мовити =з середини=, з епіцентру подій.
І що тепер ? Воно посидить трошки в стороні, подумає, чи мають бути нові президентські вибори ?
Але ж голосували за нього такі самі. Весело. Називається, з Новим Роком.
Взял кацапчик автомат и навозом стал опять.
О така х.йня малята😋