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Все про:Молдова (866) Президент (3995) спикер (544) Додон (86)

 Врио президента Молдовы назначен спикер парламента Канду

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду будет временно исполнять обязанности президента страны на период назначения новых министров и вице-премьеров правительства и принятия у них присяги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу парламента Молдовы.

"Конституционный суд в качестве гаранта Конституции вынес вердикт, позволяющий преодолеть созданную президентом Игорем Додоном ситуацию с блокированием деятельности государственных институтов. В качестве исполняющего обязанности президента в ближайшее время я подпишу указ о новых правительственных назначениях и приму присягу у новых министров и вице-премьеров", - отметил Канду.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Парламент Молдовы повторно одобрил запрет российских новостных и аналитических телепрограмм

Напомним, президент Молдовы Игорь Додон был временно отстранен от должности из-за повторного отказа подписать указ о назначении новых министров и вице-премьеров в правительстве под руководством Павла Филиппа.

С иском о временном отстранении Додона в КС обратились группа депутатов парламента Молдовы. Несколькими днями ранее в правительстве Молдовы были произведены существенные кадровые перестановки, однако президент заявил, что откажется подписать соответствующий указ.

Источник: https://censor.net.ua/n3042637
 
 
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Пагубию приготовится
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Всю жизнь смеялись с молдаван. А видишь как поставили на место зарвавшегося "гаранта", начинаешь им завидовать, что гавно, которое там вырвалось наверх не может всех нагнуть под себя.
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он(додон) просто не успел назначить СВОИХ судей кс и купить всех депутатов парламента.............лузер........а наш-то пострел - все поспел Т.в.о. президента Молдови призначено спікера парламенту Канду - Цензор.НЕТ 928
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Иран -фсё.. Молдова -нинаша.. Кто следующий?
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ну да
и это еще 2 дня не прошло в новом году
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А что будет ровно через месяц.. Ммм, красота!
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Щось мені якось аж соромно стало, що свого часу анекдоти про молдаван розповідав (
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Здоровый юмор еще никому не навредил.
А про Эстонцев рассказывал? А про Брежнева?
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Не стогніть... "Почин"-то, Вкраїна зробила... Ще не відомо, що б було, якби Україна, як дівка на сватанні, похилилася під вінець... А вона не тільки піднесла "гарбуза" "Стецьку московському", а ще й загилила йому святковим чобітком по яйцях... Тепер у нього паху ниє, ходить "врозкаряку", не до "борзоти"... От Молдова ї осміліла, стала московському ставленику "роги править"... Ви ж зрозумійте - як основна маса українців на Майдані виступали, насамперед, не "за євроінтеграцію", а "проти" Януковича і його "шобли", так і молдовани голосували не "за Додона", а "проти" тих, що вже прокралися при владі...
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Щось ти таке, козаче, наплів, що і зрозуміти важко. Але вже як є так хай і буде.
А молдавани молодці.
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Читайте "Сватання на Гончарівці", Квітки-Основ"яненка, тоді все "розплететься"... Знати треба класику української літератури...
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Додон на Ростов. Молдаване молодцы нам к ним еще далеко.
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для начала нам далеко не далеко.
у них до 2014 основная проблема была где? приднестровье? а что сейчас? могут свободно уже зачистить, не? основной канал у них перекрыт.... пидорашки на поставку обновленного контингента. жаль что у нас с гондонами посредине нет лагеря бывшего совка. но радует что и у пидорашки времени уже нет от слова совсем.
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Посмртрим будем жить кто у нас будет президентом и какая будет политика и реакция правительства депутатов. Дай БОГ нам всего харошего, и что бы вся эта рать работала на интересы народа, и страны.
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Те, шо той Додон прибитий - було ясно від початку. Вдарене на голову. Ще сіпалося там, щось хотіло показати, нещастя.
Де наші молдавани з форуму ? Розкажіть, будь ласка, так би мовити =з середини=, з епіцентру подій.
І що тепер ? Воно посидить трошки в стороні, подумає, чи мають бути нові президентські вибори ?
Але ж голосували за нього такі самі. Весело. Називається, з Новим Роком.
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Подружился ты с хуйлом стал использованный гандон.
Взял кацапчик автомат и навозом стал опять.
О така х.йня малята😋
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и тут про)(уйловского прихвостня на кукан одели!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВрио президента Молдовы назначен спикер парламента Канду
 
 
 
 
 
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