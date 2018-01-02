 Врио президента Молдовы назначен спикер парламента Канду

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу парламента Молдовы.

"Конституционный суд в качестве гаранта Конституции вынес вердикт, позволяющий преодолеть созданную президентом Игорем Додоном ситуацию с блокированием деятельности государственных институтов. В качестве исполняющего обязанности президента в ближайшее время я подпишу указ о новых правительственных назначениях и приму присягу у новых министров и вице-премьеров", - отметил Канду.

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Напомним, президент Молдовы Игорь Додон был временно отстранен от должности из-за повторного отказа подписать указ о назначении новых министров и вице-премьеров в правительстве под руководством Павла Филиппа.

С иском о временном отстранении Додона в КС обратились группа депутатов парламента Молдовы. Несколькими днями ранее в правительстве Молдовы были произведены существенные кадровые перестановки, однако президент заявил, что откажется подписать соответствующий указ.