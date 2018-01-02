 Монетизацию субсидий введут со следующего года, - закон

Как пишет Цензор.НЕТ, эта норма предусмотрена статьей 24 заключительных положений закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год".
Согласно статье, установлено "Кабинету министров Украины во втором полугодии 2018 года разработать и утвердить механизм введения с 1 января 2019 года предоставления субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме на уровне конечного потребителя".
Напомним, с 1 января 2018 года вступило в силу решение правительства о монетизации субсидий на уровне предоставителей услуг. Целью этих изменений является переход на прозрачные и своевременные расчеты "живыми" средствами.
IX. Установленные настоящим постановлением ставки налога с оборота и бюджетных наценок подлежат применению к счетам, оплаченным с 1 января 1934 года.
Председатель СНК Союза ССР В. Молотов.
Управляющий делами СНК Союза ССР И. Мирошников.
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I. Установить следующие ставки налога с оборота на обувь:
1.Обувь, изготовленная из кож хромового дубления (хром, шевро, шеврет, велюр), кроме спортивной, лаковой, замшевой и сапог для взрослых; обувь парусиновая и брезентовая всякая, кроме спортивной и сапог для взрослых; обувь «Аго» всякая; обувь детская и школьная всякая; обувь из утиля и реставрированная всякая, кроме обуви на деревянной подошве - 23%.
2.Ботинки и полуботинки для горного туризма, бахилы и полубахилы, ичиги, чарыки, чирки и чусты, меховая обувь, а также всякая обувь, отпускаемая из нормального фонда районам Крайнего Севера (в пределах специально утверждённых фондов), районам Памира и организациям, получавшим обувь без начисления бюджетных наценок - 10%.
3.Обувь на деревянной подошве - 10%.
4.Вся прочая обувь, в том числе всякая яловая обувь, кроме детской, школьной, обуви из утиля и обуви, перечисленной в п.п. 2 и 3; обувь бурочная, валеная и фетровая на кожаной и резиновой подошве и каблуке; обувь спортивная, лаковая, замшевая и сапоги для взрослых, изготовленные из кож хромового дубления, брезентовые и парусиновые - 36%.
Примечание. Обувь, изготовляемая в порядке индивидуального пошива, облагается налогом с оборота по ранее действовавшим ставкам, причём ставкой в 14% облагается обувь, перечисленная в п. 1, и ставкой в 30% облагается прочая обувь.
II. Освободить от бюджетных наценок обувь, реализуемую в городах.
III. Установить следующие ставки бюджетных наценок на обувь, реализуемую в сельских местностях:
1) Обувь, изготовленная из кож хромового дубления (хром, шевро, шеврет, велюр), кроме детской, школьной, спортивной, национальной, лаковой и замшевой и сапог для взрослых; обувь из брезента и парусины; обувь «Аго» всякая - 65%.
2) Вся прочая обувь, в том числе детская, школьная, спортивная, национальная, лаковая, замшевая и сапоги для взрослых из кож хромового дубления, брезента и парусины; всякая обувь из утиля . . . . 30%. Примечание. Освобождается от бюджетных наценок следующая обувь, реализуемая в сельских местностях: ичиги, чарыки, чусты, обувь на деревянной подошве, меховая обувь, ботинки и полуботинки для горного туризма, бахилы и полубахилы; обувь, отпускаемая из фонда снабжения промышленности и транспорта; обувь, отпускаемая районам Крайнего Севера (из специальных фондов), районам Памира и организациям, ранее получавшим обувь без бюджетной наценки.
IV. Поручить Народному комиссариату лёгкой промышленности Союза ССР пересмотреть отпускные цены на обувь (реализуемую как в городах, так и в сельских местностях) с таким расчётом, чтобы новые отпускные цены равнялись ранее действовавшим отпускным ценам вместе с ранее действовавшими бюджетными наценками на обувь, реализуемую в городах.
Поручить Народному комиссариату снабжения Союза ССР в связи с пересмотром прейскуранта отпускных цен на обувь в трёхдневный срок пересмотреть размер торговых накидок на обувь с таким расчётом, чтобы абсолютная сумма торговой накидки была сохранена на существующем уровне.
А по 5-6 квартир в центре Киева у депутатов с Луны свалились?
Или депутаты плитку по вечерам кладут, министры грачуют на своих Мерсах, чтобы это заработать?
Только ты должен знать, что пенсионером от твоих отчислений, ничего не достается!
работатель с официального работника платит 22%
получатся вообще другие цифры, тем не менее не маленькие.
в США, где хотели бы жить подавляющее большинство местного диванного воинства, неуплата налогов есть преступление против государства, за которое карают на десятки лет, в зависимости от суммы.
"Кальоса гройсмана".
П.С. Вчи українську - знадобиться
Сам иди спать и подумай, что тебе люди сказали. Хорошо подумай, потому что без твоих усилий, без твоего желания что-то менять, Украина не поборет коррупцию, воровство и никогда не станет богатой и цветущей страной!
Да ти прямо, "бунтарь"
Не, этого не надо? Скажи?
Пи3дець ти розумний.
если ты лох это диагноз
А не как ты, по совдеповской привычке нести Барину свои три копейки и не требовать отчета!
І що до реформ. Поцікався скільки коштували реформи в Грузії і звідки взяти на них гроші.
Але розумні податки не платять, а армія має воювати в щльопанцях і їсти те що волонтери привезуть
и штампы не помогают побеждать
і манєт, канєшна, ми набралі...
Тут нужно 2-3 года разрабатывать, утверждать, а потом 3-4 года принимать!
Так же сложно как и Антикоррупционный суд создавать!
дай субсидию на руки - и не известно - заплатит или нет
а туу прямыми потоками из казны в карман олигарху, без задержек и недоразумений
какая монетизация? удивился ахметов
Ціна газу 2,9-3,1 грн/куб - це був би порятунок для України: в рази зменшилась би кількість субсидіантів, покращилась би можливість котролю їх майнового стану, та й несубсидіанти в 2 рази менше споживають газу, ніж субсидіанти, що позитивно вплинуло б на енергоефективність в масштабах держави.