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 Политика Украины, Общество
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Все про:госбюджет (574) закон (2314) субсидия (361) монетизация (25)

 Монетизацию субсидий введут со следующего года, - закон

Во втором полугодии 2018 года Кабмин должен разработать механизм монетизации субсидий для конечного потребителя.

Как пишет Цензор.НЕТ, эта норма предусмотрена статьей 24 заключительных положений закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год".

Согласно статье, установлено "Кабинету министров Украины во втором полугодии 2018 года разработать и утвердить механизм введения с 1 января 2019 года предоставления субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме на уровне конечного потребителя".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Закон о Госбюджете на 2018 год опубликован в "Голосе Украины"

Напомним, с 1 января 2018 года вступило в силу решение правительства о монетизации субсидий на уровне предоставителей услуг. Целью этих изменений является переход на прозрачные и своевременные расчеты "живыми" средствами.

Источник: https://censor.net.ua/n3042634
 
 
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та да уже 3 - ктото уже с них виллы построил)))
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Может и коммуналку со следующего введут???)))
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а в этом нашару чтоль - аха счас - ахметка помрет с голоду Монетизацию субсидий введут со следующего года, - закон - Цензор.НЕТ 1516
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хоть 22 закона - закон для пейзан и лохов)))) Монетизацию субсидий введут со следующего года, - закон - Цензор.НЕТ 9660
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чей то книжка сильно большая. в жизни она раза в три меньше была...
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О ставках налога с оборота и бюджетных наценках на обувь и о ставках налога с оборота на шерстяные ткани, изделия валяльно-войлочной промышленности и дубильный экстракт
IX. Установленные настоящим постановлением ставки налога с оборота и бюджетных наценок подлежат применению к счетам, оплаченным с 1 января 1934 года.

Председатель СНК Союза ССР В. Молотов.
Управляющий делами СНК Союза ССР И. Мирошников.
:

I. Установить следующие ставки налога с оборота на обувь:
1.Обувь, изготовленная из кож хромового дубления (хром, шевро, шеврет, велюр), кроме спортивной, лаковой, замшевой и сапог для взрослых; обувь парусиновая и брезентовая всякая, кроме спортивной и сапог для взрослых; обувь «Аго» всякая; обувь детская и школьная всякая; обувь из утиля и реставрированная всякая, кроме обуви на деревянной подошве - 23%.
2.Ботинки и полуботинки для горного туризма, бахилы и полубахилы, ичиги, чарыки, чирки и чусты, меховая обувь, а также всякая обувь, отпускаемая из нормального фонда районам Крайнего Севера (в пределах специально утверждённых фондов), районам Памира и организациям, получавшим обувь без начисления бюджетных наценок - 10%.
3.Обувь на деревянной подошве - 10%.
4.Вся прочая обувь, в том числе всякая яловая обувь, кроме детской, школьной, обуви из утиля и обуви, перечисленной в п.п. 2 и 3; обувь бурочная, валеная и фетровая на кожаной и резиновой подошве и каблуке; обувь спортивная, лаковая, замшевая и сапоги для взрослых, изготовленные из кож хромового дубления, брезентовые и парусиновые - 36%.

Примечание. Обувь, изготовляемая в порядке индивидуального пошива, облагается налогом с оборота по ранее действовавшим ставкам, причём ставкой в 14% облагается обувь, перечисленная в п. 1, и ставкой в 30% облагается прочая обувь.

II. Освободить от бюджетных наценок обувь, реализуемую в городах.

III. Установить следующие ставки бюджетных наценок на обувь, реализуемую в сельских местностях:

1) Обувь, изготовленная из кож хромового дубления (хром, шевро, шеврет, велюр), кроме детской, школьной, спортивной, национальной, лаковой и замшевой и сапог для взрослых; обувь из брезента и парусины; обувь «Аго» всякая - 65%.

2) Вся прочая обувь, в том числе детская, школьная, спортивная, национальная, лаковая, замшевая и сапоги для взрослых из кож хромового дубления, брезента и парусины; всякая обувь из утиля . . . . 30%. Примечание. Освобождается от бюджетных наценок следующая обувь, реализуемая в сельских местностях: ичиги, чарыки, чусты, обувь на деревянной подошве, меховая обувь, ботинки и полуботинки для горного туризма, бахилы и полубахилы; обувь, отпускаемая из фонда снабжения промышленности и транспорта; обувь, отпускаемая районам Крайнего Севера (из специальных фондов), районам Памира и организациям, ранее получавшим обувь без бюджетной наценки.

IV. Поручить Народному комиссариату лёгкой промышленности Союза ССР пересмотреть отпускные цены на обувь (реализуемую как в городах, так и в сельских местностях) с таким расчётом, чтобы новые отпускные цены равнялись ранее действовавшим отпускным ценам вместе с ранее действовавшими бюджетными наценками на обувь, реализуемую в городах.

Поручить Народному комиссариату снабжения Союза ССР в связи с пересмотром прейскуранта отпускных цен на обувь в трёхдневный срок пересмотреть размер торговых накидок на обувь с таким расчётом, чтобы абсолютная сумма торговой накидки была сохранена на существующем уровне.
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Тобто тим хто отримує зарплату в конверті держава буде ще і доплачувати? - як мило!
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Та ні, я буду твоїх родичів-пенсіонерів утримувати. Хтось же ж мусить, якщо у них нащадок такий лайдак.
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Да каких пенсионеров? Ты Гройсману на колеса по 48 тыс за шт. на его бронированный Мерседес, задницу возить, выплачиваешь!
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А звідки беруться гроші на пенсії ти ніколи не думав? А ти подумай. Для різноманітності
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А колеса у Гройсмана, а дачи, виллы, поездки всей семьей министров и депутатов на Сейшелы и Мальдивы?
А по 5-6 квартир в центре Киева у депутатов с Луны свалились?
Или депутаты плитку по вечерам кладут, министры грачуют на своих Мерсах, чтобы это заработать?
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І що? Перестати платити податки взагалі поки вони не стануть чесними? - молодець. Думай більше.
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А и то, хочешь кому-то оплачивать поездку на Мальдивы - дурость, дело добровольное!
Только ты должен знать, что пенсионером от твоих отчислений, ничего не достается!
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Я тебе другую занимательную арифметику приведу, может прозреешь! Если человек с зарплатой, скажем, в 5000 гривен в месяц заработает за 35 лет 2100000 гривен из которых он будет отчислять в Пенсионный фонд 33%, то эта сумма отчислений составит около 700000 гривен. По новому закону он получит свои 35 %, тоесть 1750 гривен. Чтобы получить все свои отчисления после выхода на пенсию в 60 лет, ему понадобится 399 месяцев или чуть больше 33 лет. Учитывая, что у нас практически никто не доживает до 93 лет, то "правительство реформаторов! в прибыли около 600000 гривен! Монетизацію субсидій запровадять із наступного року, - закон - Цензор.НЕТ 990
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с налогами беда, но давайте не врать, не 33%, а 18% это по работнику и 1,5% военный сбор.
работатель с официального работника платит 22%
получатся вообще другие цифры, тем не менее не маленькие.
в США, где хотели бы жить подавляющее большинство местного диванного воинства, неуплата налогов есть преступление против государства, за которое карают на десятки лет, в зависимости от суммы.
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Подсчитай с любыми цифрами и если у тебя всё сойдётся тогда это будет факт! А пока человек переплачивает и переплачивает много и деньги, которые он выплатил на свою старость он не получит полностью, поскольку если он мужчина то умрёт за 60 лет, ну а женщина протянет лет на 10-15 больше. Кроме того, если это деньги работающего человека то почему же после его смерти их не отдать его семье? И не городи ерунды по поводу наших налогов - это не в США, а в Украине где на наши налоги содержаться кнопкодавы, менты, судьи их любовницы и т.д. А прямое воровство из бюджета и вывод денег в офшоры ты не хочешь упомянуть? Монетизацію субсидій запровадять із наступного року, - закон - Цензор.НЕТ 3844
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Не свисти, если не понимаешь. Твоя сраная математика - для лохов и Юлькиных жополизов. Популист неграмотный.
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Тебя тупой педрохолуй забыли спросить. Если со своим мозгом питекантропа арифметики не знаешь, тогда ты можешь только туалеты чистить, идиот соевый! Монетизацію субсидій запровадять із наступного року, - закон - Цензор.НЕТ 799
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А ты, всепропальщик, за всех не говори, козел драный под чужим флагом...
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Тебе пора в свинарник соевая прокладка! Монетизацію субсидій запровадять із наступного року, - закон - Цензор.НЕТ 9973
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Як ти думаєш, з чого формується бюджет армії яка стримує кацапів на Сході? З податків таких як я лохів. А ти, розумний, ти податки не платиш
"Кальоса гройсмана".
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О, тобі ще і лайкають! Такі самі неповноцінні які не бачать зв"язку між малими пенсіями і не заплаченими податками.
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если ты содержишь типила который за твои бабки тебя же и трахает - это твои половые проблемы Монетизацию субсидий введут со следующего года, - закон - Цензор.НЕТ 718
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Тебе хтось трахає? Бідося. Але мені про це навіщо знати?
П.С. Вчи українську - знадобиться
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Бережіть дерева, панове, вони стануть скоро у нагоді!
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Шо, хотел выпендрится, типа "Я такой правильный", а не дали?
Сам иди спать и подумай, что тебе люди сказали. Хорошо подумай, потому что без твоих усилий, без твоего желания что-то менять, Украина не поборет коррупцию, воровство и никогда не станет богатой и цветущей страной!
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Ну ти то вже почав міняти країну з того що перестав платити податки!
Да ти прямо, "бунтарь"
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Ти мені краще скажи, "кальоса гройсмана", звідки беруться гроші на фінансування армії і на пенсії? Чи це для тебе заскладно?
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Если все, что наворовано за 26 лет вернуть в бюджет, то можно 10 лет армию содержать, каждому пенсионеру пенсию выплачивать $5000 ежемесячно и еще кредиты МВФ давать!
Не, этого не надо? Скажи?
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"А чого це Василька посадили якщо ні Ахметов ні Коломойський не сидить?" - того ж штибу аргумент.
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Вот парламент Дании - сравни транспорт, на котором ездит Кабмин и депутаты самой бедной страны в Европе, Украины с Данией
Монетизацію субсидій запровадять із наступного року, - закон - Цензор.НЕТ 1867
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І що? Перестати платити податки? Розпустити ментів, армію, вигнати на заробітки вчителів, а за кожним пенсом закріпити іменний сміттєвий бак поки у нас мудаки в уряді не пересядуть на ровери, ти це пропонуєш?
Пи3дець ти розумний.
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андрюх 0 покупай сам мерсы гнойсманам 0 а меня уволь
если ты лох это диагноз
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Я купую пайки солдатам, а ти неси свої 30 срібників в Ольгино
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Я не лох, а громадянин. А ти хрін зна що - податки не платиш, мови не знаєш. Точно з Ольгино
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Нужно страну менять, улучшать, реформировать (не имитировать, а реально менять, проводить реформы)
А не как ты, по совдеповской привычке нести Барину свои три копейки и не требовать отчета!
Монетизацію субсидій запровадять із наступного року, - закон - Цензор.НЕТ 1914
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Для того щоби вимагати звіт - треба спочатку заплатити. Чи у тебе причинно-наслідкові зв"язки порушені?
І що до реформ. Поцікався скільки коштували реформи в Грузії і звідки взяти на них гроші.
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увы многие у нас думают раз заплатил налоги все 0 миссия выполнена - а голову включать зачем - соевый барин знает как нала правильно иметь Монетизацію субсидій запровадять із наступного року, - закон - Цензор.НЕТ 6404
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Ні, заплатити податки це тільки перший крок. Потім треба контролювати куди вони йдуть. Але спершу треба заплатити.

Але розумні податки не платять, а армія має воювати в щльопанцях і їсти те що волонтери привезуть
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знання мови не освобождает от мышления
и штампы не помогают побеждать
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Зате відмова платити податки допомагає фінансово. Тобі ж. Ти ж розумний, чо.
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мне да а тебе трепанация поможет - содерди своего соевого кумира
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когда нанимают манагера сначала узнают его пригодность а не потом когда он с баблом слиняет в панаму)))
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А вот американская мечта 50-х годов прошлого века ..
Монетизацію субсидій запровадять із наступного року, - закон - Цензор.НЕТ 9974
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Украсть не дадут.Монетизация субсидий это,как снятие неприкосновенности.
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ми тіпла, канєшна же, ні бралі...
і манєт, канєшна, ми набралі...
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Насколько я понимаю, речь идет о перечислении денег поставщикам услуг. Значит, как крали, так и будут красть.
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Это же не решение о повышении тарифов - собралась группа проходимцев в НКРЕ, получили котлету от газовых олигархов, и оп -тарифы выросли!

Тут нужно 2-3 года разрабатывать, утверждать, а потом 3-4 года принимать!
Так же сложно как и Антикоррупционный суд создавать!
Монетизацию субсидий введут со следующего года, - закон - Цензор.НЕТ 3943
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А может лучше этих мудаков на фонарные столбы повесить, сколько они еще будут над народом издеваться.
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Зачем экономить и строить ветряки??.страна распилов.......
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олигархи запретили!
дай субсидию на руки - и не известно - заплатит или нет
а туу прямыми потоками из казны в карман олигарху, без задержек и недоразумений
какая монетизация? удивился ахметов
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Вы еще доживите до следующего года, я думаю народ вас в этом году уберет от корыта.
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Плохая идея, большинство прожрёт/пропьёт эти деньги и будет выть о тарифном геноциде, а долги за коммуналку будут расти
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ідея вищого гатунку! на це і розрахунок - пропили один раз субсидію - на другий місяць - немає субсидії і відрізали електрику з газом. От і йди далі пий, але без тепла і світла..
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и будут алкаши мангал у тебя по соседству на балконе палить)))
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гы-гы, а говорили - уже готовы монетизировать.
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Ну, конечно, со следующего года! Как же отказаться от сотен миллиардов, которые сами лезут в карманы! А в следующем году уже их не будет, я имею ввиду винницкую банду. Пускай другие и расхлебывают реффформы, только хлебать уже будет нечего после Пэти. Платите, люди, тарифы с потолка, Пэтя отблагодарит вас очень, очень, даст бесплатно место на кладбище. Только тем, исправно платит........... вперед в светлое шоколадное будущее......
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вы прикалываетесь? бесплатное место? пэця? ДАСТ?
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Звичайно, перед виборами, а поки ще рік грабувати можна і відмивати гроші.
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И как мы раньше жили без этих субсидий, ума не приложу. Нет, Небесная сотня не зря погибла.
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Міський голова Немирова, що на Вінниччині, долларовий мільйонер Віктор Качур за 2016-2017 рік із державного бюджету отримав 28 тис. грн. субсидії (сайт "Народна правда"). І скільки таких небідних субсидіантів в Україні - можна лише здогадуватись.
Ціна газу 2,9-3,1 грн/куб - це був би порятунок для України: в рази зменшилась би кількість субсидіантів, покращилась би можливість котролю їх майнового стану, та й несубсидіанти в 2 рази менше споживають газу, ніж субсидіанти, що позитивно вплинуло б на енергоефективність в масштабах держави.
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Надо сначала разобраться с тарифами , их экономически обосновать . Люди готовы платить, но только за то, что они потребляют ( например, оплата лифта зависит не от количества жильцов, а от площади квартиры - это что за абсурд ? ) Некоторые субсидианты - это неработающие алкоголики, вы им деньги на руки дадите и они сразу побегут платить. Определите категории людей, которым нужны льготы , и отмените субсидии - никто не обязан своими налогами оплачивать коммуналку соседу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМонетизацию субсидий введут со следующего года, - закон
 
 
 
 
 
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