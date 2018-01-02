 Монетизацию субсидий введут со следующего года, - закон

Как пишет Цензор.НЕТ, эта норма предусмотрена статьей 24 заключительных положений закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год".

Согласно статье, установлено "Кабинету министров Украины во втором полугодии 2018 года разработать и утвердить механизм введения с 1 января 2019 года предоставления субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме на уровне конечного потребителя".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Закон о Госбюджете на 2018 год опубликован в "Голосе Украины"

Напомним, с 1 января 2018 года вступило в силу решение правительства о монетизации субсидий на уровне предоставителей услуг. Целью этих изменений является переход на прозрачные и своевременные расчеты "живыми" средствами.