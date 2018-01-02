 У следствия осталось три версии убийства Ирины Ноздровской, - Найем

Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Отец Россошанского говорил матери Ирины, что она скоро похоронит вторую дочь, - адвокат Худяков об угрозах в адрес Ноздровской

"Только что вернулся из с. Демидов, где жила Ирина Ноздровская. Виделся с семьей погибшей и следователями по уголовному производству. Насколько я понимаю, сейчас отрабатываются три основные версии - убийство в связи с делом Росошанского, убийство правозащитника на профессиональной почве и бытовой конфликт", - сообщил он.

По данным депутата, версия о самоубийстве не рассматривается, поскольку на теле погибшей обнаружены следы насильственной смерти. После предварительной судебно-медицинской экспертизы также отпала версия об изнасиловании, написал Найем.

Также он сообщил, что с семьей погибшего работают психологи, а мама Ирины Ноздровской до сих пор не знает о смерти дочери.

“Мама Ирины до сих пор не знает о гибели дочери. Врачи и родственники очень беспокоятся о ее физическом и психологическом состоянии и предохраняют ее от этого страшного известия", - написал депутат. Найем также добавил, что в семье очень трудное материальное положение и призвал всех оказать любую помощь.

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости относительно виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добился освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.



