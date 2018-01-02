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 У следствия осталось три версии убийства Ирины Ноздровской, - Найем

Из озвученных ранее версий в деле об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской осталось три варианта.

Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Только что вернулся из с. Демидов, где жила Ирина Ноздровская. Виделся с семьей погибшей и следователями по уголовному производству. Насколько я понимаю, сейчас отрабатываются три основные версии - убийство в связи с делом Росошанского, убийство правозащитника на профессиональной почве и бытовой конфликт", - сообщил он.

По данным депутата, версия о самоубийстве не рассматривается, поскольку на теле погибшей обнаружены следы насильственной смерти. После предварительной судебно-медицинской экспертизы также отпала версия об изнасиловании, написал Найем.

Также он сообщил, что с семьей погибшего работают психологи, а мама Ирины Ноздровской до сих пор не знает о смерти дочери.

“Мама Ирины до сих пор не знает о гибели дочери. Врачи и родственники очень беспокоятся о ее физическом и психологическом состоянии и предохраняют ее от этого страшного известия", - написал депутат. Найем также добавил, что в семье очень трудное материальное положение и призвал всех оказать любую помощь.

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости относительно виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добился освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.

У следствия осталось три версии убийства Ирины Ноздровской, - Найем 01
У следствия осталось три версии убийства Ирины Ноздровской, - Найем 02

Источник: https://censor.net.ua/n3042633
 
 
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Убийство убийству рознь. Пьяная бытовуха - это одно, а убийство правозащитницы, выступившей против беспредела системы - это совсем другое. Тупые порохоботы, это то же самое что вы сравнили бы например убийство псами системы журналиста Гонгадзе с убийством одного бомжа другим во время распития стекломоем.
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Убийство оно и есть убийство. Пьяная бытовуха или заказное убийство. Это лишение жизни. И без разницы, кого убили, правозащитника,или, как, Вы, позволили выразиться бомжа за стекломоем. Или бомж не человек? Ну, а про тупых порохоботов, Вы, зря, зачем же так категорично оценивать собственные умственные способности?
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Когда Гонгадзе убили и голову отрезали, Кучма по всем телеканалам возмущался, почему так активисты перживают за журналиста, а не переживают за других убиенных. Через несколько месяцев нашли труп Гонгадзе. Действительно непонятно, почему требуют расследования смерти правозащитника, деятельность которой была связана с риском для жизни и которой угрожали расправой.
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Остальные убийства , таких борцунов как наем , не колышут ! За них не платят !
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Кацап, если ты думаешь что сегодняшний митинг был проплачен, то кто на этот раз в твоей больной фантазии его проплатил?
#Порохоботы-сами_знаете_кто
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Ну ты уже понятно, проанализировал все убийства, знаешь всех виновных и невиновных и теперь осталось только советы раздавать.
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Прямая аналогия с Гонгадзе. Кучманоид тоже был возмущен, что смертью журналиста были больше обеспокоены чем другими убийствами. Отдуплились через два дня и получили инструкции, что писать?
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Кто заплатил? Сейчас деньги для семьи Ноздровской собирают, так как даже на похороны не хватает.
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Ну вообще она не правозащитница, а вела дело своей сестры, как пишут СМИ, хотя там как выясняется адвокат был.
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Посольство США ее деятельность квалифицирует как правозащитницы. А что у сестры ее прв человека не было?
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"Ща всех ментов разгоним(не лучче замочим),пракугога - на кичу, аблакатов - на лапшу, журналюх - на окружную, а лучче всех пи..сов потравим специальным газом(безвредным для "честных и хороших)"

Неплохо бы,... если только после этого наступило всеобщее благоденствие,
Но нет такого газа, потому ещё выгребать и выгребать,(после Пети тоже...)
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І версія #4 , зрадоговенна: вбивство за наказом Пороха бо саме вона несла найбільшу загрозу " барижній владі")))
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Гоша Печерський‏ @GoShaPechersky 2 часа назад

Не тот чекист пошёл. У слідства залишилося три версії вбивства Ірини Ноздровської, - Найєм - Цензор.НЕТ 1428 Провалы один за другим. Никак не забуду провал с убийством Бузины. Когда исполнители запоздали, а Путин в прямом эфире уже говорил об убийстве через 5 минут после смертельного выстрела, при этом ещё врачи не констатировали смерть.
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И вот интересный вопрос. Почему-то о нём никто не говорит. Зачем убили Ноздровскую? Давайте порассуждаем и начнём с наименее вероятных сценариев.
1. Бытовой конфликт. Здесь без комментариев. Теоретически, всякое возможно, в том числе и пьяный гоп-стоп.
2. Профессиональная деятельность. Допустим, юридическая помощь которую оказывала Ноздровская (если такое было) по делам, никак не связанным с Росошанским и его окружением. Кому и по каким вопросам она ещё помогала? Кто знает? Отзовитесь! Вполне возможно, что убийство действительно мог заказать кто-то влиятельный, чтобы она не довела до конца невыгодное ему дело в суде. А конфликт с Росошанским стал в этом случае идеальным прикрытием.
3. Наконец, дело наркоши-убийцы. Но и здесь возникает вопрос из первого абзаца. ЗАЧЕМ? Ведь она уже-таки добилась наказания для Росошанского. Чтобы его отмазать, Ноздровскую надо было убивать за пять минут до судебного заседания, а не после, когда апелляцию уже отклонили. Неужели ещё есть какие-то рычаги, которые могут вытащить из-за решётки убийцу в связи со смертью Ирины? Сомневаюсь.
И теперь версии от "эксперта", то есть от меня.
3.1. Помните, как полыхнуло во Врадиевке? То же самое. Одна беззащитная девушка, против бездушной машины "правоохранятелей" и власти, пострадала, очерняли репутацию. Итог Врадиевки - сожженный РОВД, предпосылки для майдана, разогнанные по щелям и норам мусора. Итог села Демидов - ??? Кому выгодно - вы знаете. Да, я порохобот.
3.2. А теперь - самое страшное. Допустим, мотив убийства - действительно итог заседания по Росошанскому. Но Росошанскому смерть правозащитницы уже не поможет. Он уже сидит. Тогда для чего убили Ирину? А вот для чего. Чтобы другим неповадно было. Система показывает, что добиться справедливоти можно разве что ценой жизни. И хорошо, если только собственной, а не детей, родных и близких. Это убийство направлено не против семьи Ноздровской, не за Росошанского, а против нас. Тогда это нужно квалифицировать как теракт. То есть запугивание граждан с целью достижения своих, прежде всего политических (а сохранение Системы бесправия - это как раз и есть политика) целей.
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Посольство США ее деятельность квалифицирует как правозащитницы.

В качестве кого она " вела дело своей сестры"?
Как попечитель племянницы ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ следствия осталось три версии убийства Ирины Ноздровской, - Найем
 
 
 
 
 
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