 У следствия осталось три версии убийства Ирины Ноздровской, - Найем

Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Только что вернулся из с. Демидов, где жила Ирина Ноздровская. Виделся с семьей погибшей и следователями по уголовному производству. Насколько я понимаю, сейчас отрабатываются три основные версии - убийство в связи с делом Росошанского, убийство правозащитника на профессиональной почве и бытовой конфликт", - сообщил он.
По данным депутата, версия о самоубийстве не рассматривается, поскольку на теле погибшей обнаружены следы насильственной смерти. После предварительной судебно-медицинской экспертизы также отпала версия об изнасиловании, написал Найем.
Также он сообщил, что с семьей погибшего работают психологи, а мама Ирины Ноздровской до сих пор не знает о смерти дочери.
“Мама Ирины до сих пор не знает о гибели дочери. Врачи и родственники очень беспокоятся о ее физическом и психологическом состоянии и предохраняют ее от этого страшного известия", - написал депутат. Найем также добавил, что в семье очень трудное материальное положение и призвал всех оказать любую помощь.
Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.
Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.
Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости относительно виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.
Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.
Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добился освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.
2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.
#Порохоботы-сами_знаете_кто
Неплохо бы,... если только после этого наступило всеобщее благоденствие,
Но нет такого газа, потому ещё выгребать и выгребать,(после Пети тоже...)
Не тот чекист пошёл. Провалы один за другим. Никак не забуду провал с убийством Бузины. Когда исполнители запоздали, а Путин в прямом эфире уже говорил об убийстве через 5 минут после смертельного выстрела, при этом ещё врачи не констатировали смерть.
1. Бытовой конфликт. Здесь без комментариев. Теоретически, всякое возможно, в том числе и пьяный гоп-стоп.
2. Профессиональная деятельность. Допустим, юридическая помощь которую оказывала Ноздровская (если такое было) по делам, никак не связанным с Росошанским и его окружением. Кому и по каким вопросам она ещё помогала? Кто знает? Отзовитесь! Вполне возможно, что убийство действительно мог заказать кто-то влиятельный, чтобы она не довела до конца невыгодное ему дело в суде. А конфликт с Росошанским стал в этом случае идеальным прикрытием.
3. Наконец, дело наркоши-убийцы. Но и здесь возникает вопрос из первого абзаца. ЗАЧЕМ? Ведь она уже-таки добилась наказания для Росошанского. Чтобы его отмазать, Ноздровскую надо было убивать за пять минут до судебного заседания, а не после, когда апелляцию уже отклонили. Неужели ещё есть какие-то рычаги, которые могут вытащить из-за решётки убийцу в связи со смертью Ирины? Сомневаюсь.
И теперь версии от "эксперта", то есть от меня.
3.1. Помните, как полыхнуло во Врадиевке? То же самое. Одна беззащитная девушка, против бездушной машины "правоохранятелей" и власти, пострадала, очерняли репутацию. Итог Врадиевки - сожженный РОВД, предпосылки для майдана, разогнанные по щелям и норам мусора. Итог села Демидов - ??? Кому выгодно - вы знаете. Да, я порохобот.
3.2. А теперь - самое страшное. Допустим, мотив убийства - действительно итог заседания по Росошанскому. Но Росошанскому смерть правозащитницы уже не поможет. Он уже сидит. Тогда для чего убили Ирину? А вот для чего. Чтобы другим неповадно было. Система показывает, что добиться справедливоти можно разве что ценой жизни. И хорошо, если только собственной, а не детей, родных и близких. Это убийство направлено не против семьи Ноздровской, не за Росошанского, а против нас. Тогда это нужно квалифицировать как теракт. То есть запугивание граждан с целью достижения своих, прежде всего политических (а сохранение Системы бесправия - это как раз и есть политика) целей.
В качестве кого она " вела дело своей сестры"?
Как попечитель племянницы ?