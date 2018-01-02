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 Политика Украины, Происшествия
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 НАПК направило в суд "дела" главы Госпродпотребслужбы Лапы, прокурора Шитой и главврача Слюсара

Национальное агентство по предупреждению коррупции на заседании приняло решение о направлении в суд четырех протоколов об административных правонарушениях.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте НАПК.

Согласно сообщению, протоколы составлены в отношении главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, заместителя руководителя Киевской местной прокуратуры № 4 Натальи Шитой и главного врача Харьковской областной наркологической больницы Виктора Слюсара.

"Национальное агентство установило, что председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа, находясь на руководящих должностях центральных органов исполнительной власти, в период с 26 апреля 2015 по 30 мая 2017 не вышел из состава правления общества, имея целью получение прибыли, но не сложил полномочий председателя комиссии по прекращению (ликвидатора) общества", - говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что указанное деяние содержит признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлены протоколы по частям первой и второй статьи 172-7 КУоАП в отношении заместителя руководителя Киевской местной прокуратуры № 4 Натальи Шитой. Установлено, что прокурор не сообщила своему непосредственному руководителю о наличии у нее реального конфликта интересов и совершила действия по рассмотрению заявления о возможном совершении уголовного преступления отдельными должностными лицами Киевского местной прокуратуры № 4, в том числе и лично ею, и подписания письма-ответа по его результатам.

Кроме того, составлен протокол по части первой статьи 188-46 КУоАП в отношении главного врача Харьковской областной наркологической больницы Виктора Слюсара за непредоставление документов на запрос Национального агентства. Получение запрашиваемых документов необходимо для установления "наличия/отсутствия" состава административного правонарушения, связанного с коррупцией, в действиях должностного лица больницы, о возможном совершении которого Национальное агентство проинформировал обличитель.

Источник: https://censor.net.ua/n3042632
 
 
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следующая серия многосерийного сериала *борьба с коррупцией*... НАПК направило в суд "дела" главы Госпродпотребслужбы Лапы, прокурора Шитой и главврача Слюсара - Цензор.НЕТ 3736
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"Производительность" просто поражает воображение И это такие "достижения" за зарплату в сотни тысяч в месяц ???????
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Почему в шею не гонят Корчак,зарплату берёт за десятирых,а ничего неделает???
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это анекдот?
Госпродпотребслужбы Лапы (на лапу),
прокурора Шитой (шьет белыми никтками)
и главврача Слюсара (костоправ-слесарь)
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Лапа неплохой как человек, но сука который и от меня и двух малолетних детей хотел взятку за приватизацию госжилья ) Неудивительно ведь тогда и сейчас у минаго одни долбоебы)))
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Редиску им, а не взятку, Лапа иди в пизду)
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Да из Лапой работал в Минагро судя по данным зоофил Краснопольский ярослав (документы у них есть, что зоофил - вскрытие покажет, что не только, противный тип лизожоп) с очень дерьмовым образованием, но видать лизал очень хорошо, сучара редкий, свалил падло жаль и на нарах не побывал крыса, как и все министерские аграрные падлы)
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И еще эти крысы (Лапа, Крыснопольския Ягик) непосредственно влияли на решения судов, доказательств хватает, педофилы должны сидеть или киллера найдем))) граждане скинемся?
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На Краснопольского офицально зоофила (подтверждение находятся в конченом минагро, вроде еще не засекретили) и его скорее всего детей ушлепков соседи найдите управу, не должны ведь такие ироды жить)?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАПК направило в суд "дела" главы Госпродпотребслужбы Лапы, прокурора Шитой и главврача Слюсара
 
 
 
 
 
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