 НАПК направило в суд "дела" главы Госпродпотребслужбы Лапы, прокурора Шитой и главврача Слюсара

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте НАПК.

Согласно сообщению, протоколы составлены в отношении главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, заместителя руководителя Киевской местной прокуратуры № 4 Натальи Шитой и главного врача Харьковской областной наркологической больницы Виктора Слюсара.

"Национальное агентство установило, что председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа, находясь на руководящих должностях центральных органов исполнительной власти, в период с 26 апреля 2015 по 30 мая 2017 не вышел из состава правления общества, имея целью получение прибыли, но не сложил полномочий председателя комиссии по прекращению (ликвидатора) общества", - говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что указанное деяние содержит признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлены протоколы по частям первой и второй статьи 172-7 КУоАП в отношении заместителя руководителя Киевской местной прокуратуры № 4 Натальи Шитой. Установлено, что прокурор не сообщила своему непосредственному руководителю о наличии у нее реального конфликта интересов и совершила действия по рассмотрению заявления о возможном совершении уголовного преступления отдельными должностными лицами Киевского местной прокуратуры № 4, в том числе и лично ею, и подписания письма-ответа по его результатам.

Кроме того, составлен протокол по части первой статьи 188-46 КУоАП в отношении главного врача Харьковской областной наркологической больницы Виктора Слюсара за непредоставление документов на запрос Национального агентства. Получение запрашиваемых документов необходимо для установления "наличия/отсутствия" состава административного правонарушения, связанного с коррупцией, в действиях должностного лица больницы, о возможном совершении которого Национальное агентство проинформировал обличитель.