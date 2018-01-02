 ВККС планирует в этом году проверить квалификацию более тысячи судей. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ВККС.

"Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 20 октября 2017 года назначено проведение оценки соответствия занимаемой должности 999 судей местных и апелляционных судов. На сегодня процедура оценивания продолжается", - отмечается в сообщении.

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Также в 2018 году запланировано проведение квалификационного оценки на соответствие занимаемой должности 1060 судей местных и апелляционных судов.

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