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 Политика Украины
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 ВККС планирует в этом году проверить квалификацию более тысячи судей. ДОКУМЕНТ

Высшая квалификационная комиссия судей Украины продолжит проведение квалификационного оценки на соответствие занимаемой должности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ВККС.

"Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 20 октября 2017 года назначено проведение оценки соответствия занимаемой должности 999 судей местных и апелляционных судов. На сегодня процедура оценивания продолжается", - отмечается в сообщении.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: В вузах Украины прошли открытые встречи с новыми судьями Верховного Суда. ФОТОрепортаж

Также в 2018 году запланировано проведение квалификационного оценки на соответствие занимаемой должности 1060 судей местных и апелляционных судов.

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Читайте на «Цензор.НЕТ»: ВККС предлагает назначить судьей Верховного суда Симоненко вопреки фактам о несоответствии должности, - Маселко

Источник: https://censor.net.ua/n3042630
 
 
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а ВККС никак не угомониться!
подарочные списки уже составили?
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Вот это бабла закосят, там расценки не как в МВД 400$
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А шо БРИЛЬЯНТОВЫХ вже посадилы. ????? Система своих не сдает.
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а можна в цифрах? скільки суддів вже відсторонені, через невідповідність займаній посаді?
не має цифр - то і не має сенсу цю х..ню писати
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бедных судей не бывает, т.к. за место нужно заплатить изначально. А там как говорил Черновецкий: "главное заработать первый миллион, а дальше всё очень просто"
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готовьте СКВ господа судьи (,бриллианты тоже идут)
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А хто кваліфікацію ВККС перевіряти буде?
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Судьи сами себя будут проверять!! кто то ожидает справедливых проверок?!! ЛИЧНО Я НЕТ!!
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150 000 долларів = 1 робоче місце і можна працювати ще 5 років, а інакше гарант змінить Конституцію та знову ліквідує суди.
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150 000 долларів за место это в Мухосранске, в Пещерском такие бабки судья за день "зарабатывает"
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Бу-га-га. ВККС планирует в этом году проверить квалификацию более тысячи судей - Цензор.НЕТ 3993 Но, что то мне не смешно от подобной "инициативы".
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Первое: вся ветка, окромя порохоботов, прекрасно понимает какие будут "результаты"...
Второе: полностью согласен с SANDY - то что будут проверки, это понятно, а что получим на выходе? Пшик?
Третье: многим судья дан сигнал лезть в загашники? Зная нашу действительность - другое просто не приходит в голову!
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Скільки коштує кваліфікація у ВККС? ВККС планирует в этом году проверить квалификацию более тысячи судей - Цензор.НЕТ 8544
І як, готівкою чи на картку ПБ? ВККС планирует в этом году проверить квалификацию более тысячи судей - Цензор.НЕТ 5220
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Там суми нехилі крутяться. І всі судді знають, шо лімон баксів сотками важить 7 кг.)))
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Лише цей прилад допоможе подолати корупцію.
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Цікавий пристрій, головне пальці встигнути прибрати.
А що коли на Майдані таку штуку поставити.
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желаюшиз смотреть будет много - а некоторые поучаствовать
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Даже если только руки-точно одолеем коррупцию.
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Дешевые понты, ещё проверьте красножопых чекистов на предмет Веры в Бога, причем в каждом украинском Храме ...я знаю о чем говорю... ВККС планує цього року перевірити кваліфікацію понад тисячу суддів - Цензор.НЕТ 315
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Дешевые понты...
***

Мені таку б дишевизну раз у рік. ВККС планує цього року перевірити кваліфікацію понад тисячу суддів - Цензор.НЕТ 7663

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Я думаю Вы за жизнь меньше заработали, чем судья отвезет за "переатестацию", так что не такие они и дешевые.
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Це мабуть середньовічна ВККС. Прийдеться запросити з минулого.
ВККС планує цього року перевірити кваліфікацію понад тисячу суддів - Цензор.НЕТ 6287
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Украинские судьи убивают правозащитников вполне грамотно. Что здесь проверять?
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Будут все квалифицированы и все пригодны )))
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Нет - не все пригоды...

Отбракуют тех, кто не в состоянии оплатить тяжёлый труд "квалификационной комиссии" - кто не в состоянии оплатить дань...
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Краще б прості люди прийшли і провірили.)
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Десятки лет их никто никогда не проверял,но сейчас дошло до полного произвола.
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Вот по этому списку всех - в паровозную топку в прямом эфире..
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Прежде чем что-то трынедеть об судьях,народу и нынешнему правительству надо дать оценку судьям,поименно,тем кто решает судьбы людей от времен Януковича.А так же обяснить народу почему они еще по сей деь решают судьбы людей.
Свежайший пример решение суда об аресте человека на 60 суток в течении меньше чем суток,в то время как о реальном убийстве в Харькове ведутся миллион экспертиз и суду нету таботы так как об этом проишествии так и по сей день нету окончательного решения нашей никогда неувольняимой прокуратуры.
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Да не квалификацию проверяйте, а счета. И родственничков тоже.
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Так ясен хрен, что счета проверять и будут, или вы думаете сотни тысяч баксов наликом каждый везти будет.
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Будет паскудство и показуха.Никто им не верит. И ему тоже.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВККС планирует в этом году проверить квалификацию более тысячи судей. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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