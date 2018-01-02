 ВККС планирует в этом году проверить квалификацию более тысячи судей. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ВККС.
"Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 20 октября 2017 года назначено проведение оценки соответствия занимаемой должности 999 судей местных и апелляционных судов. На сегодня процедура оценивания продолжается", - отмечается в сообщении.
Также в 2018 году запланировано проведение квалификационного оценки на соответствие занимаемой должности 1060 судей местных и апелляционных судов.
подарочные списки уже составили?
не має цифр - то і не має сенсу цю х..ню писати
Второе: полностью согласен с SANDY - то что будут проверки, это понятно, а что получим на выходе? Пшик?
Третье: многим судья дан сигнал лезть в загашники? Зная нашу действительность - другое просто не приходит в голову!
І як, готівкою чи на картку ПБ?
Лише цей прилад допоможе подолати корупцію.
А що коли на Майдані таку штуку поставити.
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Мені таку б дишевизну раз у рік.
Отбракуют тех, кто не в состоянии оплатить тяжёлый труд "квалификационной комиссии" - кто не в состоянии оплатить дань...
Свежайший пример решение суда об аресте человека на 60 суток в течении меньше чем суток,в то время как о реальном убийстве в Харькове ведутся миллион экспертиз и суду нету таботы так как об этом проишествии так и по сей день нету окончательного решения нашей никогда неувольняимой прокуратуры.