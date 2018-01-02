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Все про:пожар (2947) смерть (4493) ГСЧС (1165)

 За первые сутки нового года при пожарах погибли 16 человек, - ГСЧС

В Украине за сутки 1 января 2018 года при бытовых пожарах погибли 16 человек и 4 получили травмы.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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"Досадно констатировать, но начинать новый 2018-й приходится печальным антирекордом. Сразу 16 граждан погибли на пожарах в жилом секторе в течение 1 января", - говорится в сообщении.

Показатели травмированных и спасенных украинцев с начала года составляют 4 и 7 человек соответственно.

Спасатели отмечают, что количество бытовых пожаров в этот день выросло почти в два раза – до 110 случаев. В частности возгорания были зафиксированы в Хмельницкой, Полтавской, Запорожской, Черниговской, Харьковской, Ровенской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой областях и в г. Киеве.

"Как и всегда, основной причиной несчастий становится небрежность граждан, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами", - констатировали в ГСЧС.

Впереди Рождественских праздников спасатели призывают граждан неуклонно соблюдать противопожарные нормы в помещениях.

"В этот период необходимо с особым вниманием и ответственностью пользоваться свечами, печным и газовым отоплением, а также обязательно следить за состоянием электросети", - просят в ГСЧС.

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Источник: https://censor.net.ua/n3042629
 
 
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Свечами лучше вообще не пользоваться, лучше фонарик на батарейках.
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Литиевые акумуляторы тоже хорошо взрываются.
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Я про батарейки говорил. Ну что же людям при лучинах сидеть, если не везде свет есть.
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Южно-Сахалинск - вот пример правильно организованного новогоднего пожара.
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За первые сутки нового года при пожарах погибли 16 человек, - ГСЧС

Это результат власти барыг-олигархов которые завалили украинскую экономику и стали торговать товарами коммунистического Китае (барыги шо с них возьмешь). Дело в том что коммунисты заточены на уничтожения человечества даже через гирлянды и переноски с сечением 0.01 на 10А.
И проч...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа первые сутки нового года при пожарах погибли 16 человек, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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